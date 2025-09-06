ITM Vrancea: Angajatorii obligați să se înroleze în REGES-ONLINE până la 30 septembrie 2025

15:40

Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Consilierii județeni se vor întâlni miercuri, 3 septembie, începând cu ora 15.00, în cadrul unei ședințe extraordinare ce se va desfășura online, prin platforma de video conferință/teleconferință Zoom. Pe ordinea de zi se află un singur proiect de hotărâre care se referă la aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 33.200.000 de lei de la […] Articolul Consilierii județeni convocați în ședință extraordinară miercuri. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.