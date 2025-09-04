Google, sancționată într-o instanță americană să plătească 425 de milioane de dolari pentru colectarea neautorizată a datelor utilizatorilor

16:30

RezumatComandourile afgane sunt trimise din aer în zone îndepărtate de lângă granița cu Pakistanul pentru a ajuta eforturile de salvare după cutremur.Autoritățile talibane din Afganistan spun că cutremurul cu magnitudinea de 6,0 din 31 august și seismele ulterioare au ucis peste 1.400 de persoane, au rănit mii de oameni și au lăsat zeci de mii de persoane fără adăpost.Grupurile umanitare avertizează asupra nevoii urgente de adăpost, hrană, ajutor medical și produse de igienă, în special...