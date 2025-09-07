Mai mulți morți și 18 răniți la Kiev după atacuri rusești ce au incendiat zeci de clădiri, inclusiv sediul guvernului

18:20

Într-un spital din estul Ucrainei, un soldat care zace într-un pat, cu un bandaj pătat de sânge în jurul gâtului, ține strâns în mână un caiet.Vladislav a început să primească îngrijiri medicale pe 17 august și acum se reface acum după rănile care i-au pus viața în pericol la Dnipro.Nu poate să vorbească, din cauza rănilor adânci de la gât, așa că folosește caietul ca să-și spună povestea.„Era într-o stare foarte foarte rea. Dacă vă uitați la gâtul lui, înțelegeți”, spune Serhi,...