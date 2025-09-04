Declarații contradictorii ale premierului bulgar privind detectarea vreunui bruiaj al semnalului GPS la aterizarea lui Von der Leyen
Europa Liberă România, 4 septembrie 2025 22:40
Autoritățile bulgare nu au detectat niciun bruiaj al semnalului GPS în timpul aterizării duminică în Bulgaria a avionului care o transporta pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, dar este posibil să fi existat interferențe, a declarat premierul Rosen Jeleazkov.
• • •
Acum 30 minute
22:40
Declarații contradictorii ale premierului bulgar privind detectarea vreunui bruiaj al semnalului GPS la aterizarea lui Von der Leyen

Acum 2 ore
21:40
Nicușor Dan despre schimbările din serviciile secrete și din parchete: când va fi consens, vom anunța și nu e grabă până la primăvară # Europa Liberă România
Președintele Nicușor Dan nu se grăbește să facă numirile la conducerea marilor parchete câtă vreme mandatele actualilor șefi expiră abia în luna martie a anului viitor și spune că numirile de la conducerea serviciilor de informații vor fi făcute când va exista un consens al partidelor.
Acum 6 ore
18:00
Președintele PSD, după vizita a doi foști premieri PSD la parada lui Xi Jinping: China rămâne un partener economic important al României # Europa Liberă România
Președintele interimar al PSD a revenit joi cu un mesaj care nuanțează declarația din ziua anterioară referitoare la participarea foștilor premieri PSD Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la parada militară organizată ca o demonstrație de forță armată a liderului chinez Xi Jinping la aniversarea a 80 de ani de la încheirea celui de-al Doilea Război Mondial.Dacă în urmă cu o zi spunea că este „opțiunea lor personală”, de astă dată Grindeanu ține un mic excurs pe subiectul relațiilor...
17:30
Bilanțul victimelor cutremurului din Afganistan aproape s-a dublat. Operațiunile de salvare continuă # Europa Liberă România
Bilanțul victimelor cutremurului puternic produs duminică în Afganistan aproape s-a dublat, ajungând la 2.205 morți. Echipele de salvatori au reușit, cu greu, să ajungă în zona montană izolată de dezastru.
Acum 8 ore
15:10
Două drone neidentificate au pătruns în spațiul aerian al Poloniei. Armata poloneză a decis să nu le doboare # Europa Liberă România
Două drone neidentificate au intrat în spațiul aerian al Poloniei în noaptea de marți spre miercuri, dar nu au fost doborâte pentru că, potrivit oficialilor militari polonezi, nu reprezentau o amenințare.
Acum 12 ore
14:50
Recorder: O firmă din top 100 nu există în realitate și are sediul într-o toaletă publică. ANAF i-a validat însă bilanțurile fiscale # Europa Liberă România
Una dintre cele mai mare firme din România, situată în top 100 după cifrele validate de ANAF, nu există în realitate, arată o investigație Recoder. Publicația a descoperit o schemă complexă, în care SRL-uri au fost furate de la proprietarii de drept, fără că autoritățile statului să verifice.
14:50
14:10
În Ungaria, piese importante au dispărut de pe mai multe avioane militare MiG scoase din uz # Europa Liberă România
Un incident a avut loc în luna iulie la baza militară din Kecskemét, Ungaria, unde componente esențiale, inclusiv computere de control al radarului și al sistemului de armament, au fost sustrase din opt avioane MiG-29 dezafectate.
13:20
Google, sancționată într-o instanță americană să plătească 425 de milioane de dolari pentru colectarea neautorizată a datelor utilizatorilor # Europa Liberă România
Un tribunal federal din San Francisco a decis miercuri că Google, parte a grupului Alphabet, trebuie să plătească despăgubiri de 425,7 milioane de dolari către aproximativ 98 de milioane de utilizatori din SUA, pentru că ar fi încălcat confidențialitatea datelor personale.
12:20
Legea pensiilor magistraților, adoptată automat în lipsa unei moțiuni. Înalta Curte discută dacă să o conteste la Curtea Constituțională # Europa Liberă România
Legea privind reforma pensiilor magistraților, pentru care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea, a fost aprobată automat de Parlament după ce termenul legal de depunere a unei moțiuni pe această lege a expirat.
Acum 24 ore
09:50
După șase luni, Coalition of the Willing ar putea prezenta un plan concret la summitul de la Paris # Europa Liberă România
Alianța ad-hoc a țărilor dispuse să ajute Ucraina (Coalition of the Willing) care s-a angajat să ofere un plan de securitate pentru Ucraina a avut puține rezultate clare până în prezent dar ar putea veni cu un plan clar pe 4 septembrie.
08:20
AUR, POT și SOS România contestă măsurile guvernului Bolojan prin patru moțiuni de cenzură # Europa Liberă România
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), susținută de partidele POT și SOS România, a inițiat patru moțiuni de cenzură împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan. AUR acuză coaliția PSD-PNL-USR-UDMR-minorități de abuzuri și măsuri de austeritate impuse fără dezbateri sau vot în Parlament.
3 septembrie 2025
23:50
Antonio Costa, la București: Europa depinde de securitatea pe frontiera estică, iar România este un pilon cheie al securității europene # Europa Liberă România
„România este un element cheie pentru securitatea europeană”, a spus președintele Consiliului European, António Costa, într-o declarație de presă comună susținută la Cotroceni cu președintele Nicușor Dan.
Ieri
22:50
Noi sancțiuni ale Marii Britanii împotriva celor care ajută Rusia să îndoctrineze și să trimită pe front copiii răpiți din Ucraina # Europa Liberă România
Noi sancțiuni îi vizează pe cei care susțin încercările lui Putin de a deporta cu forța și îndoctrina copiii din Ucraina și de a le șterge moștenirea culturală ucraineană.
21:00
Întâlnire Macron-Zelenski înainte de discuțiile cu liderii europeni de la Paris. Europa, „gata” să ofere garanții de securitate Ucrainei # Europa Liberă România
Europa este acum pregătită să ofere garanții de securitate Ucrainei odată ce va fi semnat un acord de pace pentru a pune capăt războiului declanșat de invazia rusă la scară largă din 2022, a declarat miercuri președintele Emmanuel Macron alături de omologul său ucrainean Volodimir Zelenski.
19:30
CSM a sesizat Parchetul General pentru amenințările din online împotriva magistraților și dă vina pe Bolojan pentru aceste atacuri # Europa Liberă România
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a sesizat Parchetul General și i-a cerut să facă cercetări cu privire la mai multe mesaje publice de pe rețelele sociale care conțin instigări la „infracţiuni grave împotriva magistraţilor şi a membrilor familiilor acestora”.
16:30
Trupe de comando au fost parașutate într-o regiune îndepărtată din Afganistan, în cursa de salvare a supraviețuitorilor cutremurului # Europa Liberă România
Comandourile afgane sunt trimise din aer în zone îndepărtate de lângă granița cu Pakistanul pentru a ajuta eforturile de salvare după cutremur. Autoritățile talibane din Afganistan spun că cutremurul cu magnitudinea de 6,0 din 31 august și seismele ulterioare au ucis peste 1.400 de persoane, au rănit mii de oameni și au lăsat zeci de mii de persoane fără adăpost. Grupurile umanitare avertizează asupra nevoii urgente de adăpost, hrană, ajutor medical și produse de igienă, în special...
14:40
Festivalul Internațional George Enescu aduce și în această săptămână pe scenele bucureștene orchestre de renume mondial, soliști talentați și repertorii variate, de la muzică clasică la experimente muzicale contemporane.
14:30
500 de drone și rachete rusești lansate asupra Ucrainei. Sancțiuni britanice pentru deportarea copiilor ucraineni # Europa Liberă România
Росія завдала комбінованого удару по Україні, використавши 526 засобів повітряного нападу. Українська ППО збила більшість цілей, але зафіксовано влучання на 14 локаціях
13:00
Consiliul Fiscal: România a sprijinit Ucraina cu 1,5 miliarde de euro, echivalentul 10% din dobânzile plătite de statul român # Europa Liberă România
Sprijinul României pentru Ucraina între februarie 2022 și iunie 2025 a fost de 1,5 miliarde de euro, adică 0,6% din PIB-ul din 2021, arată un document publicat de Consiliul Fiscal.
12:50
„Deja suntem aliați!”. Putin și Kim s-au întreținut peste două ore la Beijing # Europa Liberă România
Președintele rus Vladimir Putin a ridicat în slăvi parteneriatul dintre țara sa și Coreea de Nord la o întâlnire la Beijing cu omologul său Kim Jong Un. Putin i-a mulțumit mai ales dictatorului izolat pentru că l-a ajutat la recucerirea regiunii Kursk din vestul Rusiei de la trupele ucrainene.
12:50
NATO: Bruierea semnalului GPS a avionului în care se afla Ursula von der Leyen este o amenințare hibridă. Bulgaria nu deschide o anchetă # Europa Liberă România
NATO consideră bruiajul semnalului GPS al aeronavelor civile de către Rusia drept „o amenințare hibridă” și depune eforturi pentru a preveni acest lucru. Reacția vine la două zile după ce avionul în care se afla președinta Comisiei Europene a aterizat fără navigație GPS.
11:10
Ministerul Afacerilor Externe: Adrian Năstase și Viorica Dăncilă nu au reprezentat România la Beijing, ci pe „ei înșiși” # Europa Liberă România
Ministerul Afacerilor Externe transmite că foștii premieri PSD, Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, nu au reprezentat la parada militară de la Beijing. Cei doi foști prim-miniștri apar inclusiv în fotografiile oficiale cu liderii statelor invitați la eveniment.
09:10
Donald Trump spune din nou că este „foarte dezamăgit” de Putin și promite să facă „ceva” în curând # Europa Liberă România
Președintele american Donald Trump a declarat că este „foarte dezamăgit” de liderul de la Kremlin și că intenționează „să facă ceva” în zilele următoare în această privință.
08:40
Paradă militară la Beijing: Xi Jinping, însoțit de Vladimir Putin și Kim Jong Un, transmite un mesaj de unitate împotriva Occidentului # Europa Liberă România
Capitala Chinei, Beijing a fost miercuri scena unei parade militare de amploare care marchează 80 de ani de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial.
03:30
Președintele sârb Alexandar Vučić a declarat la întâlnirea cu președintele rus Vladimir Putin, că o cooperare la cel mai înalt nivel cu Moscova în toate domeniile este foarte importantă pentru Belgrad.
Mai mult de 2 zile în urmă
22:10
China și Rusia semnează un acord pentru construirea unei noi conducte de gaze siberiene # Europa Liberă România
China și Rusia au semnat pe 2 septembrie un acord pentru construirea conductei Power of Siberia-2, un pas înainte pentru unul dintre cele mai mari proiecte energetice dintre cele două țări. Cu toate acestea, probleme cheie precum prețurile și finanțarea rămân nerezolvate, negocierile fiind în curs de desfășurare între Gazprom și China. Conducta își propune să furnizeze 50 miliarde de metri cubi de gaze anual din Siberia către China, prin Mongolia.
21:20
Președintele sârb Aleksandar Vučić a declarat la întâlnirea cu președintele rus Vladimir Putin, că o cooperare la cel mai înalt nivel cu Moscova în toate domeniile este foarte importantă pentru Belgrad.
19:30
Ucrainenii i-au adus un ultim omagiu la Liov fostului președinte al Parlamentului, ucis pe stradă. Presupusul ucigaș, în instanță # Europa Liberă România
Mulțimi de persoane îndoliate s-au înghesuit în Catedrala Sf. Gheorghe, în stil baroc-rococo, din Liov, oraș din vestul Ucrainei, pe 2 septembrie, pentru înmormântarea fostului președinte al parlamentului, Andri Parubîi, care a fost ucis pe stradă în urmă cu câteva zile. Bărbatul în vârstă de 54 de ani, care era încă parlamentar pentru partidul de opoziție Solidaritatea Europeană, a fost împușcat mortal sâmbătă, în jurul prânzului, în timp ce se plimba pe o stradă din oraș.
19:20
Tânărul care a lovit un livrator din Bangladesh, anchetat și pentru utilizarea simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe # Europa Liberă România
Tânărul care s-a filmat în timp ce lovește un livrator din Bangladesh este anchetat penal și pentru utilizarea în public a a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.
12:30
Atacuri cu drone Ucraina. Incendii și victime într-un oraș de lângă Kiev și în Sumî. Atac ucrainean în Rostov # Europa Liberă România
Rusia a atacat Ucraina în noaptea 1-2 septembrie cu 150 de drone de tip Shahed și drone momeală, lansate din patru direcții, inclusiv din Crimeea ocupată, potrivit Forțele Aeriene Ucrainene. „Conform datelor preliminare, până la ora 08:00, apărarea aeriană a doborât sau suprimat 120 de UAV-uri inamice de tip Shahed și drone momeală de diferite tipuri în nordul, sudul, estul și centrul țării. 30 de UAV-uri de atac au fost lovite în nouă locații", arată un raport al forțelor aeriene.
11:10
Premierul Bolojan: Reducerea posturilor din administrație cu 25% este ineficientă pentru că nu se reduc cheltuielile publice # Europa Liberă România
Prim-ministrul Ilie Bolojan a insistat, într-o conferință de presă din 2 septembrie, că e nevoie de reforma posturilor din administrația publică, care nu a fost inclusă în pachetul adoptat prin angajarea răspunderii în Parlament, din cauza lipsei de consens în coaliție. Bolojan a criticat propunerile actuale de reducere a personalului. El a pledat pentru o reducere a posturilor din administrația locală care să ducă la reducerea posturile efectiv ocupate. Ilie Bolojan a declarat că reducerea cu 25% a posturilor din administrație este ineficientă pentru că nu se reduc cheltuielile publice.
10:40
Atac rusesc la granița cu România. Armata a ridicat de la sol două avioane F-16 # Europa Liberă România
Un nou atac rusesc a avut loc în noaptea de luni spre marți în apropierea de granița cu România. Autoritățile române au transmis mesaje RO-Alert prin care au avertizat populația să se protejeze.
09:10
Regimul taliban cere ajutor internațional după cutremurul care a ucis peste 800 de persoane # Europa Liberă România
Conducătorii talibani din Afganistan au cerut ajutor extern după cutremurul devastator care a distrus sate și a ucis sute de oameni în estul țării.
08:30
Ucraina cere Chinei să preseze Rusia pentru a opri războiul. Vladimir Putin ajunge la Beijing pentru discuții și o mare paradă militară # Europa Liberă România
Ucraina critică Organizația pentru Cooperare Shanghai după ce declarația finală nu menționează războiul declanșat de Rusia.
1 septembrie 2025
22:20
Von der Leyen promite României de 5 ori investiții în Apărare și de 10 ori în mobilitate militară. „Ne ajutați să menținem Europa sigură” # Europa Liberă România
Președinta Comisiei Europene a fost luni în România – aflată pe ruta unui turneu în statele UE din proximitatea zonei de război – pentru a discuta despre eforturile de îmbunătățire a pregătirii blocului comunitar ca răspuns la războiul Rusiei împotriva Ucrainei.
15:40
Primarul Chișinăului, interzis în spațiul Schengen, se află la Roma. MAE român: A primit „o viză specială” din partea Italiei # Europa Liberă România
Ministerul român al Afacerilor Externe spune că primarul Chișinăului, Ion Ceban, a intrat în Italia pe baza unei „vize speciale”, care permite o singură intrare, pentru a participa la o conferință internațională despre primării. Interdicția aplicată anterior rămâne în vigoare, insistă MAE.
15:40
Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a aterizat în România, la Baza Aeriană „Mihail Kogălniceanu” # Europa Liberă România
Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a ajuns luni în România, la ora 15:00, la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”.
13:50
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar. Georgescu acuză „un abuz împotriva legii” # Europa Liberă România
Judecătoria Sectorului 1 a decis luni, 1 septembrie, menținerea măsurii controlului judiciar pentru fostul candidat la președinția României, Călin Georgescu, judecat pentru mai multe infracțiuni grave.
13:40
Bărbat din Cluj-Napoca, arestat după ce a bătut un muncitor străin cu o bucată de lemn. Victima e în comă # Europa Liberă România
Un tânăr de 18 ani din județul Cluj a fost arestat pentru 30 de zile după ce a lovit un imigrant aflat în România la muncă. Victima se află în stare gravă, spun autoritățile.
13:20
Scumpiri care intră în vigoare de pe 1 septembrie. Când cred românii că va fi mai bine # Europa Liberă România
Începând cu 1 septembrie întră în vigoare o nouă serie de majorări de taxe și noi măsuri fiscale, parte a primului pachet al Guvernului. Una dintre cele mai notabile schimbări vizează șoferii. Rovinieta, taxa plătită pentru utilizarea drumurilor naționale, își mărește substanțial prețul. Rovinieta anuală pentru autoturisme crește de la 28 de euro la 50 de euro. Și tarifele pentru perioade mai scurte se majorează: rovinieta pentru 10 zile urcă de la 3,3 euro la 6 euro.
13:20
Financial Times: Avionul în care se afla Ursula von der Leyen a fost afectat de interferențe GPS rusești la aterizarea în Bulgaria # Europa Liberă România
Serviciile de navigație GPS la aeroportul bulgar Plovdiv au fost dezactivate de interferențe suspectate a fi rusești. Acestea au avut loc în timp ce Ursula von der Leyen urma să aterizeze în Bulgaria, iar avionul în care se afla a fost forțat să ajungă la sol cu ajutorul hărților pe hârtie.
13:00
PNL solicită o reducere „efectivă” a posturilor din administrația locală, după ce Coaliția nu a ajuns la un acord # Europa Liberă România
PNL cere partidelor din Coaliție să aprobe o reducere a posturilor din administrație care să ducă la economii la buget, nu doar la dispariția posturilor neocupate. Apelul vine după ce partidele din Coaliție nu au convenit asupra amplorii reducerilor din administrație.
11:40
Xi Jinping și Vladimir Putin critică Occidentul la summitul OCS de la Tianjin # Europa Liberă România
Președinții Chinei, Xi Jinping, și Rusiei, Vladimir Putin, au atacat Statele Unite și Occidentul la summitul Organizației pentru Cooperare de la Shanghai (OCS).
10:10
VIDEO | „Cu dragoste din Ucraina” este inscripția de pe noua rachetă de croazieră, care este produsă la o uzină secretă din țară # Europa Liberă România
O nouă rachetă de croazieră a fost testată în Ucraina, după cum afirmă președintele Volodimir Zelenski.
10:10
VIDEO | Ucraina are o nouă rachetă: „Flamingo”. De ce se numește așa și cât de departe poate zbura # Europa Liberă România
„Din Ucraina, cu dragoste" - scrie pe o nouă rachetă de croazieră fabricată la o instalație secretă din Ucraina. Primele imagini cu racheta Flamingo au fost filmate de jurnaliști de la Associated Press, care au primit acces în uzină cu condiția să nu-i dezvăluie locația. Irina Terekh, directorul tehnic al Fire Point, a împărtășit câteva detalii despre noua armă. „Greutatea maximă totală la decolare a rachetei este de 6 tone. Este lansată folosind combustibil solid pentru rachete, apoi trece la un motor cu reacție."
09:40
Cutremur devastator în estul Afganistanului. Peste 600 de morți, potrivit autorităților afgane # Europa Liberă România
Un cutremur puternic de magnitudine 6 a lovit estul Afganistanului duminică noaptea. Potrivit ministerului de Interne al țării, aproximativ 600 de persoane au murit și alte peste 1.300 au fost rănite în timpul seismului.
08:40
Europa are planuri „destul de precise” pentru trimiterea de trupe în Ucraina, spune Ursula von der Leyen # Europa Liberă România
Aliații europeni ai Kievului lucrează la „planuri destul de precise” și la o „foaie de parcurs clară” privind o potențială desfășurare de trupe în Ucraina în cazul în care se ajunge la un acord de pace între Kiev și Moscova, a declarat președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
07:40
Volodimir Zelenski anunță reținerea unui suspect în cazul uciderii politicianului ucrainean Andri Parubi # Europa Liberă România
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că un suspect a fost reținut pentru uciderea lui Andri Parubi, un parlamentar naționalist și fost președinte al parlamentului, împușcat mortal pe o stradă din orașul vestic Lviv.
31 august 2025
18:10
Peste 500.000 de tineri din România nici nu muncesc, nici nu studiază. De ce are România recordul negativ în UE la acest capitol # Europa Liberă România
O cincime dintre tinerii din România care au între 15 și 29 de ani nu au mers anul trecut nici la școală, nici nu au avut vreun loc de muncă, arată statisticile oficiale. În cifre absolute, înseamnă aproximativ 570.000 de persoane. Statistica UE spune că situația e asemănătoare și în 2025.
