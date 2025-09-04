Declarații contradictorii ale premierului bulgar privind detectarea vreunui bruiaj al semnalului GPS la aterizarea lui Von der Leyen

10:10

„Din Ucraina, cu dragoste” - scrie pe o nouă rachetă de croazieră fabricată la o instalație secretă din Ucraina.Primele imagini cu racheta Flamingo au fost filmate de jurnaliști de la Associated Press, care au primit acces în uzină cu condiția să nu-i dezvăluie locația.Irina Terekh, directorul tehnic al Fire Point, a împărtășit câteva detalii despre noua armă.„Greutatea maximă totală la decolare a rachetei este de 6 tone. Este lansată folosind combustibil solid pentru rachete, apoi...