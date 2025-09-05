Nicușor Dan anunță reforme și pentru alte pensii speciale, pe lângă cele ale magistraților

13:20

Începând cu 1 septembrie întră în vigoare o nouă serie de majorări de taxe și noi măsuri fiscale, parte a primului pachet al Guvernului. Una dintre cele mai notabile schimbări vizează șoferii. Rovinieta, taxa plătită pentru utilizarea drumurilor naționale, își mărește substanțial prețul, notează Știrile ProTV.Rovinieta anuală pentru autoturisme crește de la 28 de euro la 50 de euro. Și tarifele pentru perioade mai scurte se majorează: rovinieta pentru 10 zile urcă de la 3,3 euro la 6...