Un soldat ucrainean povestește cum a fost lăsat să moară de către rușii care l-au capturat

RezumatChina și Rusia au semnat un memorandum pentru construirea conductei Power of Siberia-2.Cu toate acestea, probleme cheie precum prețurile și finanțarea rămân nerezolvate, negocierile fiind în curs de desfășurare între Gazprom și China.Conducta își propune să furnizeze 50 miliarde de metri cubi de gaze anual din Siberia către China, prin Mongolia.China și Rusia au semnat pe 2 septembrie un acord pentru construirea conductei Power of Siberia-2, un pas înainte pentru unul dintre cele mai...