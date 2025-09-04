12:30

În armata rusă luptă mii de oameni cu diagnostic confirmat de infecție cu HIV și hepatită B și C. Jurnaliștii de la sibreal au discutat cu câțiva dintre ei și a aflat că modalitățile de infectare au fost foarte diverse – de la utilizarea independentă a seringilor pentru injectarea de droguri până la utilizarea repetată a seringilor pentru anestezie în spitale. După depistarea infecției, soldații bolnavi nu sunt lăsați la vatră și continuă să fie ținuți în unitățile militare sau pe front.