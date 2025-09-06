Atacuri reciproce, cu peste 160 de drone, între Rusia şi Ucraina. Ce zone au fost lovite

19:00

Vladimir Putin a mai găsit un dușman: Finlanda. De unde nu avea nicio problemă cu țara nordică, aflată în neutralitate opt decenii, înainte să adere la NATO, și promitea că finlandezii nu vor avea soarta Ucrainei, acum președintele rus vede brusc o amenințare și vrea fortificații de-a lungul graniței terestre, cea mai lungă dintre o țară NATO și Rusia, adică 1.340 de kilometri, arată agenția Anadolu Ajansi. Putin și-a trimis aliatul, fostul președinte și premier Dmitri Medvedev, să discute cu oficialii locali. Pe de altă parte, Medvedev nu s-a sfiit să-și arate furia din cauza negocierilor privind desfășurarea de trupe occidentale în Ucraina, ca să o protejeze de alte atacuri ale Rusiei.