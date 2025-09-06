Un bărbat a incendiat pompa de alimentare a unei benzinării din Timiș și a aruncat combustibil aprins pe un angajat

07:10

Pe 6 august, cu doar câteva zile înainte de expirarea unui alt termen limită, stabilit de Donald Trump pentru ca Rusia să accepte un armistițiu în Ucraina, președintele SUA le-a spus liderilor europeni că intenționează să se întâlnească în viitorul apropiat cu Vladimir Putin și cu Volodimir Zelenski. În luna următoare, Trump s-a întâlnit separat cu liderii ruș și ucrainean, afirmând ulterior că se lucrează la „aranjamentele” pentru un summit Putin-Zelenski. De atunci, însă, situația a devenit tot mai neclară: oficialii au făcut declarații contradictorii, iar comentariile Kremlinului sugerează că Moscova nu a avut niciodată intenția serioasă de a negocia o astfel de întâlnire. Publicația Meduza a prezentat o cronologie a evenimentelor care au dus la această situație.