Prezență-surpriză pe litoral: Celebrul actor Eric Roberts a fost surprins relaxându-se în Năvodari
Digi24.ro, 6 septembrie 2025 17:20
Prezență-surpriză pe litoral. Celebrul actor Eric Roberts care se află de câteva zile în România, a fost văzut într-un beach bar de lux din Năvodari.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 5 minute
17:50
Administraţia Naţională de Meteorologie(ANM) a emis, sâmbătă, avertizări nowcasting Cod galben de averse şi intensificări ale vântului, valabile în zone din Maramureş şi Crişana.
Acum 30 minute
17:30
Nouă retorică a lui Donald Trump, după ce le-a cerut companiilor farmaceutice „adevărul” despre vaccinurile Covid: „Sunt uimitoare” # Digi24.ro
La o zi după ce senatorii ambelor partide - Democrat și Repubican - l-au mustrat, în cadrul unei audieri în Congres, pe secretarul american al Sănătății, Robert F. Kennedy Jr., pentru că a restricționat accesul la vaccinurile Covid, președintele Donald Trump le-a lăudat, împreună cu alte vaccinuri, în cadrul unui eveniment organizat în Biroul Oval, anunță Politico.
Acum o oră
17:20
Un bărbat a incendiat pompa de alimentare a unei benzinării din Timiș și a aruncat combustibil aprins pe un angajat # Digi24.ro
Imaginile surprinse de camerele de supraveghere dintr-o benzinărie din Făget, județul Timiș, arată cum un bărbat aflat sub influența alcoolului a incendiat pompa de alimentare și a aruncat combustibil aprins asupra unui angajat. Victima a suferit arsuri, iar agresorul a fugit, fiind prins ulterior de polițiști. Bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.
17:20
Demisie în bloc a directorilor de la cea mai mare școală din București. Părinții, nemulțumiți de lipsa spațiului pentru școlarizare # Digi24.ro
Situație excepțională la Școala 195 „Hamburg”, din sectorul 3 al Capitalei. Conducerea școlii, cea mai mare din Capitală, cu peste 2.000 de elevi, și-a prezentat demisia în bloc, cu două zile înainte de începerea oficială a școlii, care oricum este sub semnul întrebării. Părinții vorbesc despre haos, căci, din cauza spațiilor insuficiente, elevii vor trebui să învețe în trei schimburi.
17:20
Prezență-surpriză pe litoral: Celebrul actor Eric Roberts a fost surprins relaxându-se în Năvodari # Digi24.ro
Prezență-surpriză pe litoral. Celebrul actor Eric Roberts care se află de câteva zile în România, a fost văzut într-un beach bar de lux din Năvodari.
Acum 2 ore
16:50
Accident grav pe A1. O mașină s-a răsturnat și a luat foc după ce s-a izbit de un camion # Digi24.ro
Un accident a avut loc, sâmbătă, pe A1 Bucureşti-Piteşti, între o autoutilitară şi un autoturism, ce s-a răsturnat în afara carosabilului. După impact, autoturismul a luat foc, conducătoarea auto fiind scoasă din maşină de ceilalţi participanţi la trafic.
16:20
Papa Leon se pregătește să-l canonizeze pe milenialul Carlo Acutis, adolescentul poreclit „influencerul lui Dumnezeu” # Digi24.ro
Primul sfânt milenial. Biserica Catolică se pregătește pentru o canonizare care ar trebui să fie și un gest care să atragă tinerii spre credință. Un băiat italian născut în Marea Britanie, care a murit de leucemie în 2006, va deveni duminică primul sfânt catolic al generației mileniale, într-o ceremonie oficiată de Papa Leon în Piața Sfântul Petru, la care sunt așteptați zeci de mii de credincioși.
Acum 4 ore
15:50
Cum a fost păcălită o femeie din Suceava să transfere peste 65.000 de lei într-un fond de investiţii fals # Digi24.ro
O femeie din Suceava, care a transferat peste 65.000 de lei, crezând că trimite banii către un fond de investiţii, a aflat la finalul transferurilor că aşa-numitul fond de investiţii către care trimisese banii nu este autorizat. Ea a încercat să retragă banii, însă nu a mai putut contacta pe nimeni dintre cei care o convinseseră să investească. Poliţia a deschis o anchetă, după ce suceveanca a depus plângere.
15:40
Polițist înjunghiat la Spitalul din Lupeni, în timpul unei intervenții. Atacatorul, imobilizat de agenți # Digi24.ro
Un polițist din Lupeni, județul Hunedoara, a fost rănit sâmbătă după ce a fost înjunghiat cu un cuțit chiar pe scările Spitalului din municipiu. Incidentul a avut loc în timpul unei intervenții pentru aplanarea unui conflict, iar agresorul a fost imobilizat și dus la Poliție.
15:30
Accident grav în Ialomița, cu 4 mașini implicate. A fost activat Planul Roşu de Intervenţie # Digi24.ro
Un accident rutier în care au fost implicate patru autoturisme s-a produs, sâmbătă, în localitatea ialomiţeană Coşereni, autorităţile activând Planul Roşu de Intervenţie.
15:20
Colegiul Medicilor anunță acțiuni disciplinare după conferința conspiraționistă de la Brașov. Ce mesaje au fost promovate pe scenă # Digi24.ro
Președinta Colegiului Medicilor din România, Cătălina Poiană, a catalogat drept „pseudoconferință” evenimentul desfășurat sâmbătă la Brașov, unde mai mulți medici din spitale publice și clinici private au promovat teorii conspiraționiste despre vaccinarea anti-COVID. Ea a subliniat, în direct la Digi24, că manifestarea nu este și nici nu ar putea fi acreditată, pentru că este „în afara medicinei bazate pe dovezi”, și a avertizat că vor fi demarate acțiuni disciplinare împotriva celor implicați.
15:00
Încă un bloc-turn a fost distrus de armata israeliană în Gaza. Vineri, o altă clădire a fost demolată # Digi24.ro
Israelul a distrus, sâmbătă, o clădire înaltă în sud-vestul oraşului Gaza, au declarat martori pentru AFP, după un bombardament israelian într-o zonă din care armata israeliană ceruse puţin mai devreme locuitorilor să se evacueze.
14:40
Soluția PMB pentru apa caldă din București: cumpără ELCEN. De unde ia bani și care sunt avantajele, potrivit lui Stelian Bujduveanu # Digi24.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunţă reluarea discuţiilor privind preluarea companiei ELCEN de către municipalitate şi fuziunea acesteia cu Termonenrgetica. Edilul afirmă că Primăria, care are un grad de îndatorare mic, se poate împrumuta pentru a cumpăra compania evaluată la un miliard de lei. „Banii produşi pe energie electrică de către ELCEN trebuie să rămână în Bucureşti. Iar asta vom face. (...) Acest plan este un plan al bucureştenilor, nu doar al Primăriei Capitalei”, afirmă Bujduveanu.
14:40
Klaus Iohannis, sfetnic pentru demnitarii români. „Este nevoie totuşi de expertiza unui om care a petrecut 10 ani la Cotroceni” # Digi24.ro
Ambasadorul României în SUA Andrei Muraru, consilier prezidenţial în mandatul lui Klaus Iohannis, susţine că mai schimbă mesaje cu fostul şef al statului. Oficialul este de părere că România are nevoie de expertiza lui Klaus Iohannis.
14:30
Primăria Capitalei vrea din nou să cumpere ELCEN, pentru a fuziona cu Termoenergetica. Ce spune edilul interimar, Stelian Bujduveanu # Digi24.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunţă reluarea discuţiilor privind preluarea companiei ELCEN de către municipalitate şi fuziunea acesteia cu Termonenrgetica. Edilul afirmă că Primăria, care are un grad de îndatorare mic, se poate împrumuta pentru a cumpăra compania evaluată la un miliard de lei. „Banii produşi pe energie electrică de către ELCEN trebuie să rămână în Bucureşti. Iar asta vom face. (...) Acest plan este un plan al bucureştenilor, nu doar al Primăriei Capitalei”, afirmă Bujduveanu.
14:10
„Controlul maselor prin COVID”. Conferință conspiraționistă despre vaccin cu medici din România # Digi24.ro
Mai mulți medici din spitale publice și clinici private din România participă sâmbătă, la Brașov, la o conferință intitulată „COVID-19 și convergența bio-digitală”. În loc de știință, pe scenă sunt promovate teorii conspiraționiste despre vaccinarea anti-COVID, morți subite și controlul maselor. Evenimentul nu este acreditat de Colegiul Medicilor, potrivit verificărilor Digi24.
14:00
Imperiul Armani. Ce bogăție lasă în urmă „regele” modei: haute couture, hoteluri, restaurante, 9.000 de angajați și o echipă de baschet # Digi24.ro
Moartea lui Giorgio Armani ridică întrebări cu privire la viitorul imperiului său - care se întinde de la haute couture la imobiliare - care a rămas până în prezent independent, o raritate în lumea luxului, potrivit AFP.
Acum 6 ore
13:50
Cum a fost evitată o catastrofă la benzinăria din Timiș. Raed Arafat: „Putea să explodeze”. Ce nu a funcționat cum trebuie # Digi24.ro
Raed Arafat a explicat în direct la Digi24 că pericolul de explozie la benzinăria din Timiș a fost uriaș, dar intervenția rapidă a angajaților a făcut ca incidentul să nu se transforme într-o tragedie. Șeful DSU a avertizat însă că stingătoarele trebuie verificate periodic, după ce s-a constatat că unul dintre ele nu a funcționat.
13:40
Zelenski, replică pentru Putin, care vrea ca o întrevedere între ei să aibă loc la Moscova. Ce oraș a propus liderul ucrainean # Digi24.ro
Liderul ucrainean Volodimir Zelenski a replicat propunerii preşedintelui rus Vladimir Putin, care insistă ca locul unei eventuale întrevederi între ei doi să fie Moscova, propunând la rândul său Kievul drept posibil loc de întâlnire, informează sâmbătă dpa.
13:40
Andrei Muraru, „rezervat optimist” cu privire la includerea României în Viza Waver; „Ponta şi Simion au adus deservicii profunde” # Digi24.ro
Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, a declarat că este „rezervat optimist” pe tema aderării la programul Visa Waiver. El a mai explicat că nu i-a fost comunicat şi nici nu a văzut vreun document scris care să asocieze anularea alegerilor prezidenţiale din România cu scoaterea României din programul de vize.
13:30
O elevă a obţinut în iulie diploma de bacalaureat la vârsta de 9 ani, devenind astfel cea mai tânără persoană care a obţinut această certificare de absolvire a studiilor şcolare liceale în Franţa, a anunţat vineri Ministerul Educaţiei Naţionale, relatează AFP.
13:20
Un surfer a fost ucis de un rechin, în Australia. Este primul astfel de atac mortal în Sydney din 2022 încoace # Digi24.ro
Un „mare rechin” a ucis un surfer sâmbătă, în largul unei plaje populare din Sydney, a anunţat poliţia, un atac mortal rar care a dus la închiderea mai multor plaje din Australia, informează AFP.
13:10
Substanțe toxice ascunse în produsele de zi cu zi. Cum să recunoști chimicalele periculoase din alimente și cosmetice # Digi24.ro
De la parabeni și ftalați din cosmetice, la aditivi și coloranți din alimente sau substanțe toxice din ustensilele de gătit, chimicalele ascunse în produsele de zi cu zi pot avea efecte grave asupra sănătății. Specialiștii avertizează că multe dintre aceste substanțe dereglează hormonii, afectează fertilitatea și metabolismul și sunt asociate cu un risc crescut de cancer, motiv pentru care recomandă citirea atentă a etichetelor și alegerea variantelor sigure.
13:10
Ambasadorul româniei în SUA: „Subiectul privind anularea alegerilor, închis”. Cum este văzut Călin Georgescu la Washington # Digi24.ro
Andrei Muraru, ambasadorul României în Statele Unite ale Americii, admite că momentul anulării alegerilor prezidenţiale de anul trecut „a creat foarte multă confuzie”. El subliniază însă că, în urma discuţiilor pe care le-a purtat pe canale diplomatice, a lămurit subiectul, iar acesta este închis.
13:00
Trei furnizori de electricitate au scăzut prețul sub 1,3 lei pe kwh, potrivit ministrului Energiei # Digi24.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat în urmă cu două zile că pe piața din România sunt deja deja trei operatori de furnizare a energiei electrice ale căror tarife au scăzut deja sub 1,30 lei, cifra maximă la care era plafonat preţul până la data de 1 iulie.
12:40
Traficul auto din București: restricțiile de circulație pe Splaiul Independenței, în zona Piața Unirii, ridicate de sâmbătă # Digi24.ro
Restricţiile de circulaţie impuse pe Splaiul Independenţei pentru realizarea lucrărilor la planşeul Unirii sunt ridicate de sâmbătă. Primarul Sectorului 4 al Capitalei, Daniel Băluţă, afirmă că lucrările vor continua „fără o perturbare deosebită a traficului în oraş”.
12:20
Ministrul Mediului anunță 27 de concursuri publice pentru funcții de directori în teritoriu la Romsilva # Digi24.ro
Ministrul Mediului Diana Buzoianu a anunțat că, Romsilva urmează să organizeze 27 de concursuri pentru posturi de directori din teritoriu care urmau să rămână vacante în perioada următoare. Funcțiile urmează să fie ocupate pe o perioadă determinată de 60 de zile.
12:10
Mihai Fifor (PSD), un nou atac la adresa lui Ilie Bolojan: „Un atentat la dezvoltarea Vestului României” # Digi24.ro
Social-democratul Mihai Fifor a lansat un nou atac la adresa premierului Ilie Bolojan după ce l-a criticat că „în loc să susțină investițiile”, liberalul guvernează „cu o singură idee fixă: să dea oameni afară, cât mai mulți”. Fifor a mai notat că PSD va prezenta zilele următoare un plan pentru stimularea economiei.
12:00
HARTĂ Val de căldură în vestul și nord-vestul țării. ANM a emis cod galben de disconfort termic # Digi24.ro
Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare cod galben de disconfort termic pentru sâmbătă, 6 septembrie, în mai multe regiuni din vestul și nord-vestul țării. Temperaturile maxime vor urca până la 34 de grade.
Acum 8 ore
11:50
Banii pentru drumuri s-au terminat. Ministerul Transporturilor amână contracte deja semnate. Șantierele cu probleme # Digi24.ro
Banii pentru drumuri s-au terminat. Ministerul Transporturilor amână contracte deja semnate. Șantierele cu probleme
11:20
Un bărbat a incendiat pompa de alimentare a unei benzinării din Timiș și a aruncat combustibil aprins pe un angajat # Digi24.ro
Imaginile surprinse de camerele de supraveghere dintr-o benzinărie din Făget, județul Timiș, arată cum un bărbat aflat sub influența alcoolului a incendiat pompa de alimentare și a aruncat combustibil aprins asupra unui angajat. Victima a suferit arsuri, iar agresorul a fugit, fiind prins ulterior de polițiști.
11:10
Ce se ascunde în spatele recentei poziții intransigente a lui Putin privind războiul din Ucraina (BBC) # Digi24.ro
Uneori, nu ceea ce se spune face cea mai mare impresie, ci reacția, scrie BBC într-o analiză semnată de editorul serviciului său în limba rusă Steve Rosenberg, dedicată celei mai recente reacții a liderului de la Kremlin în legătură cu viitorul războiului pe care l-a declanșat invadând Ucraina.
11:00
Restricții la donarea de sânge în județele cu cazuri confirmate de West Nile. Ce trebuie să știe donatorii # Digi24.ro
Autoritățile din România au impus o serie de restricții la donarea de sânge din cauza virusului West Nile. În țara noastră au fost confirmate până în prezent 17 cazuri, în timp ce altul este în evaluare. Astfel, autoritățile au impus reguli speciale pentru donatori.
10:50
Budapesta explică de ce cumpără țiței rusesc și acuză alte țări europene că fac același lucru pe ascuns # Digi24.ro
Ungaria cumpără în mod deschis ţiţei rusesc, fiindcă nu are alternativă, în timp ce alte ţări europene cumpără în secret şi pe căi ocolite ţiţei rusesc, pentru că acesta este mai ieftin, a declarat vineri, la Budapesta, ministrul ungar al Afacerilor Externe şi al Comerţului Exterior, Péter Szijjártó, conform MTI.
10:40
„Este un război al dronelor acum”. Cum reușește tehnologia să schimbe tacticile și logistica pe frontul din Ucraina # Digi24.ro
Pe frontul din Ucraina, dronele au devenit arma decisivă: de la recunoaștere și atacuri FPV, până la evacuarea răniților și bruiajul electronic. Soldații ucraineni descriu conflictul ca pe un „război al dronelor”, unde fiecare parte își perfecționează în permanență tehnologia, informează The Guardian.
10:30
Preluarea unei bănci din România, vândute anul trecut, se apropie de final. Cum își pot accesa clienții banii de pe carduri # Digi24.ro
Procesul de preluare a First Bank de către Intesa Sanpaolo România este aproape de finalizare. Conform anunțului băncii, platformele de Internet Banking și Mobile Banking oferite de First Bank vor fi disponibile doar până pe 30 octombrie 2025, ora 20:00. După această dată, începând cu 3 noiembrie 2025, clienții vor putea accesa doar noul serviciu digital furnizat de Intesa Sanpaolo România.
Acum 12 ore
09:50
Piedone anunță că demisionează din PUSL și că-și face propriul partid: „Am deranjat balaurii!”. Ce spune de candidatura la Capitală # Digi24.ro
Fostul președinte ANPC și primar al Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a anunțat că demisionează din PUSL, partidul fondat de Dan Voiculescu și că își înființează propria formațiune politică. Piedone a oferit și lămuriri privind o candidatură la Primăria Capitalei.
09:30
Ambiția unei noi ordini mondiale. Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong-un: „Alianța autoritară” provoacă Occidentul # Digi24.ro
La 80 de ani de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong-un au apărut împreună la Beijing, într-un gest văzut ca o demonstrație de unitate a blocului antioccidental. UE avertizează că această „alianță autoritară” urmărește o nouă ordine mondială.
09:30
Incendiu puternic în județul Galați: arde o hală din Șendreni, unde erau depozitate uleiuri și peleți # Digi24.ro
Un incendiu puternic a cuprins, sâmbătă dimineaţă, o hală a unui operator economic din judeţul Galaţi, unde sunt depozitate materiale care ard uşor, respectiv uleiuri şi peleţi. La faţa locului acţionează mai multe echipaje ale Inspectoratului pentru situaţii de Urgenţă (ISU) Galaţi. Nu există informații despre eventuale victime.
09:20
Un taifun a lovit coasta de est a Japoniei. Cel puțin 23 de oameni au fost răniți, dintre care trei sunt internați în stare critică în spital.
08:50
Summitul G20 din 2026 va avea loc la un complex al lui Trump. Ce lideri și-ar dori președintele american „foarte mult” să participe # Digi24.ro
Donald Trump a anunţat vineri că summitul G20 din 2026 va avea loc la una dintre proprietăţile familiei sale din Florida: complexul de golf şi hotelier Doral din Miami, relatează AFP.
08:50
Incendiu puternic la Londra. Aproximativ 100 de pompieri intervin la o clădire cu 9 etaje din White City # Digi24.ro
Un incendiu de proporții a izbucnit sâmbătă dimineața într-o clădire cu nouă etaje din cartierul White City din Londra. Aproximativ 100 de pompieri și 15 autospeciale intervin la fața locului, în timp ce flăcările afectează etajele superioare. Traficul pe Wood Lane a fost închis, iar locuitorii au fost sfătuiți să evite zona, informează dpa, citată de Agerpres.
08:40
1940 - ABDICARE FORȚATĂ. Regele Carol al II-lea a fost forțat să renunțe la tron după 10 ani de domnie. Generalul Ion Antonescu, pe care îl numise premier de două zile, a forțat schimbarea.
08:20
Oficial. Donald Trump a redenumit Pentagonul Departamentul de Război: E un nume mai potrivit ținând cont de starea lumii # Digi24.ro
Preşedintele Donald Trump a semnat vineri un ordin executiv prin care redenumeşte Pentagonul drept „Departamentul de Război”, spunându-le jurnaliştilor din Biroul Oval că este un nume mai „potrivit” având în vedere starea lumii, transmite CNN.
08:00
Proteste violente în Serbia: poliția a folosit gaze lacrimogene pentru dispersarea protestatarilor antiguvernamentali la Novi Sad # Digi24.ro
Poliţia din Serbia a folosit vineri gaze lacrimogene şi grenade paralizante în campusul unei universităţi din Novi Sad pentru a dispersa protestatarii care cereau alegeri anticipate, în speranţa că acestea îl vor înlătura pe preşedintele Aleksandar Vučić şi Partidul Progresist Sârb (SNS) aflat la guvernare, conform CNN.
07:40
Zaharova a găsit călcâiul lui Ahile în cazul Occidentului: şi-a arogat dreptul de a fi considerat numărul 1 în sfera culturii de masă # Digi24.ro
Abordarea Occidentului, care a transformat cultura într-o formă de soft power şi într-un instrument de influenţă, este călcâiul său lui Ahile, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, la Forumul Economic Estic (EEF), informează TASS.
07:30
O elevă a obţinut în iulie diploma de bacalaureat la vârsta de 9 ani, devenind astfel cea mai tânără persoană care a obţinut această certificare de absolvire a studiilor şcolare liceale în Franţa, a anunţat vineri Ministerul Educaţiei Naţionale, relatează AFP.
07:10
De la amvon la urne. Cum a devenit Biserica Ortodoxă o armă de război rusească în alegerile din Republica Moldova # Digi24.ro
Republica Moldova se pregătește de alegerile parlamentare din 28 septembrie sub presiunea unei campanii masive de dezinformare orchestrate de Rusia. Guvernul de la Chișinău și Uniunea Europeană avertizează că Moscova folosește inclusiv Biserica Ortodoxă, aflată sub influența Patriarhiei de la Moscova, ca instrument de propagandă și destabilizare, cu scopul de a bloca parcursul european al țării și de a menține controlul geopolitic în regiune.
07:10
Planta medicinală care ajută la reducerea tensiunii arteriale și stresului. Specialiștii o recomandă și pentru un somn odihnitor # Digi24.ro
Mușețelul (Chamomilla recutita) este una dintre cele mai apreciate plante medicinale, folosită de secole pentru proprietățile sale calmante și beneficiile asupra sănătății. Infuzia de mușețel este un remediu natural popular pentru insomnie și tulburări ușoare de somn.
07:10
Pacea se lasă așteptată: Putin refuză să se vadă cu Zelenski într-o țară terță. „Orașul-erou Moscova e cel mai bun loc de întâlnire” # Digi24.ro
Pe 6 august, cu doar câteva zile înainte de expirarea unui alt termen limită, stabilit de Donald Trump pentru ca Rusia să accepte un armistițiu în Ucraina, președintele SUA le-a spus liderilor europeni că intenționează să se întâlnească în viitorul apropiat cu Vladimir Putin și cu Volodimir Zelenski. În luna următoare, Trump s-a întâlnit separat cu liderii ruș și ucrainean, afirmând ulterior că se lucrează la „aranjamentele” pentru un summit Putin-Zelenski. De atunci, însă, situația a devenit tot mai neclară: oficialii au făcut declarații contradictorii, iar comentariile Kremlinului sugerează că Moscova nu a avut niciodată intenția serioasă de a negocia o astfel de întâlnire. Publicația Meduza a prezentat o cronologie a evenimentelor care au dus la această situație.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.