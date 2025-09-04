Guvernul a aprobat patru tipuri de burse pentru elevi: sume între 300 și 700 lei pe lună
Digi24.ro, 4 septembrie 2025 16:30
Guvernul a aprobat, prin hotărâre de guvern, metodologia de acordare a burselor din învăţământul preuniversitar de stat, cu excepţia elevilor din învăţământul liceal militar, prin care vor fi acordate patru tipuri de burse în învăţământul preuniversitar de stat. Pentru anul 2025, suma necesară pentru acordarea burselor este estimată la peste 4 miliarde lei.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 30 minute
16:30
Guvernul a aprobat patru tipuri de burse pentru elevi: sume între 300 și 700 lei pe lună # Digi24.ro
Guvernul a aprobat, prin hotărâre de guvern, metodologia de acordare a burselor din învăţământul preuniversitar de stat, cu excepţia elevilor din învăţământul liceal militar, prin care vor fi acordate patru tipuri de burse în învăţământul preuniversitar de stat. Pentru anul 2025, suma necesară pentru acordarea burselor este estimată la peste 4 miliarde lei.
16:30
Giorgio Armani, designer și protagonist constant al lumii modei, a murit astăzi, anunță Corriere della Sera. Alături de el s-au aflat familia și Leo Dell'Orco, partenerul său din ultimii 20 de ani. Timp de decenii a contribuit la conturarea unui stil inconfundabil, lucrând până în ultima clipă.
Acum o oră
15:50
Guvernul a făcut primul pas pentru reducerea prețului la electricitate. Contorizarea inteligentă, în planul ministrului Bogdan Ivan # Digi24.ro
Guvernul a adoptat memorandumul care cuprinde măsuri de reformă a pieţei de energie pe termen scurt, pentru a avea preţuri corecte la consumatorii finali. Până în 2032, România poate să se transforme din importator de energie în exportator de energie, a afirmat ministrul Energiei Bogdan Ivan care are în plan introducerea contorizării inteligente.
15:50
Procurorii DNA au confiscat sute de mii de euro cash și peste 50 de autoturisme de lux, în dosarul de evaziune cu TVA (Surse) # Digi24.ro
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au instituit sechestre de 31 de milioane de lei asupra unor imobile, au confiscat sute de mii de euro cash și peste 50 de autoturisme de lux, în dosarul care vizează o amplă fraudă de TVA, în care prejudiciul adus statului este de 90 de milioane de lei. Potrivit unor surse judiciare, cinci persoane au fost reținute și urmează să afle dacă vor fi arestate preventiv pentru următoarele 30 de zile.
15:50
Nicuşor Dan, după reuniunea Coaliției Voinței: „Trebuie să menţinem presiunea asupra Rusiei, care înțelege doar limbajul forței” # Digi24.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a participat, joi, în format de videoconferință, la o reuniune a „Coaliţiei Voinței”, care cuprinde ţările care sprijină militar Ucraina, inclusiv România. Șeful statului a declarat că trebuie să se menţină presiunea asupra Rusiei, deoarece aceasta continuă să demonstreze că nu doreşte pacea şi înţelege doar limbajul forţei, iar România susţine adoptarea de sancţiuni suplimentare.
15:50
Frauda cu TVA în România. Cum funcționa rețeaua pe care DNA o acuză că a prejudiciat statul cu 20 de milioane de euro # Digi24.ro
Frauda cu TVA este una dintre „cele mai atractive activități criminale din Europa” și contribuie la o pierdere anuală la bugetul României de 9 miliarde de euro. Dintr-un dosar anunțat miercuri, 3 septembrie, de Direcția Națională Anticorupție (DNA), reies mai multe detalii despre cum funcționează frauda cu TVA pe teritoriul României. Potrivit unor surse judiciare, este vorba de o schemă amplă care a produs, în final, un prejudiciu de aproape 20 de milioane de euro.
15:50
Președintele SUA, Donald Trump, s-a întors la Casa Albă pentru a salva America, a declarat într-un interviu acordat oficiosului Kremlinului purtătoarea de cuvânt oficială a Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse, Maria Zaharova.
Acum 2 ore
15:40
Potrivit informațiilor furnizate de BILD, joi la prânz, în cartierul Berlin-Wedding, un o mașină a intrat într-un grup de persoane.
15:10
Ministrul Bogdan Ivan demontează un fake news: România nu dă gratis energie în Republica Moldova # Digi24.ro
Ministrul Energiei Bogdan Ivan a denunțat, joi, ca fiind „fake news” informațiile potrivit cărora România ar da gratis sau ar vinde la jumătate de preţ energie electrică către Republica Moldova.
14:50
Tensiuni între Moscova și Tallin, după ce Estonia l-a expulzat pe prim-secretarul ambasadei ruse # Digi24.ro
Rusia a anunţat joi expulzarea unui diplomat eston ca răspuns la o măsură similară luată de ţara baltică.
Acum 4 ore
14:40
Un deputat PSD a semnat una dintre moțiunile AUR. Cum explică PSD: E dreptul fiecăruia să facă ce vrea. Vine de la alt partid # Digi24.ro
Deputatul Dorin Popa, ajuns recent în grupul PSD, după ce anterior fusese ales pe listele POT, a semnat una dintre moțiunile de cenzură depuse de AUR împotriva Guvernului. Este singurul parlamentar din rândul Puterii care semnează inițiativa Opoziției. Contactat de Digi24.ro, liderul de grup al PSD de la Camera Deputaților susține că „e dreptul fiecăruia să facă ce vrea”, dar și că deputatul ar fi cerut ulterior să retragă semnătura pentru că a semnat greșit.
14:40
Ceartă și jigniri PSD-PNL în direct la televizor pe deficitul bugetar. Adrian Câciu: „Doamna Horga mă agresează. Știe să citească?” # Digi24.ro
Deputatul PSD Adrian Câciu și senatoarea PNL Gabriela Horga au avut o dispută aprinsă în direct la Digi24, unde s-au contrazis pe subiectul deficitului bugetar și a dobânzilor plătite de stat. Discuția a degenerat în ceartă și chiar jigniri din partea deputatului PSD, care declarat „agresat” de senatoarea PNL.
14:30
Pe 8 septembrie, la Digi FM se sună de intrare într-un nou sezon. Unul aniversar, de 10
14:20
VIDEO Fată de 15 ani din Elveția, agresată sexual în Gara de Nord din București. Individul a fost reținut de polițiști # Digi24.ro
Incident grav în Gara de Nord din București. O turistă minoră din Elveția a fost agresată sexual miercuri seară de un bărbat. Fata în vârstă de 15 ani era în vacanță la noi în țară. Individul a fost săltat de poliție.
14:20
Spațiul aerian al Poloniei a fost încălcat de două ori în noaptea de miercuri spre joi, anunță liderii militari ai țării # Digi24.ro
Dronele au încălcat spațiul aerian polonez în două rânduri în noaptea de miercuri spre joi, au anunțat șefii militari ai țării. Șeful Statului Major General al Poloniei, generalul Wiesław Kukuła, a declarat că situația din primele ore ale dimineții a fost „sub controlul deplin polonez” și că „dronele au părăsit teritoriul țării, fără a provoca pagube”, relatează TVPWorld.
14:10
Judecătorii vor sesiza la Curtea Constituțională legea care modifică pensiile magistraților. Decizia, adoptată în unanimitate la ÎCCJ # Digi24.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a anunțat joi, 4 septembrie, că sesizează Curtea Constituțională a României (CCR) pentru a se pronunța în legătură cu proiectul care modifică pensiile magistraților.
14:00
Un autobuz supraetajat a intrat în pietonii de pe un trotuar din Londra. Mai multe persoane au fost rănite # Digi24.ro
Mai multe persoane au fost transportate la spital după ce un autobuz a lovit pietoni pe o stradă aglomerată din Londra.
14:00
Grindeanu vine cu precizări după vizita lui Năstase și Dăncilă în China: MAE să se implice mai activ în diplomația economică # Digi24.ro
Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților, a venit cu noi precizări după vizita efectuată în China de foștii premieri și lideri PSD Adrian Năstase și Viorica Dăncilă. Grindeanu a criticat voalat Ministerul de Externe, afirmând că instituția ar trebui să ia în calcul „toate palierele importante” pentru consolidarea imaginii României pe plan internațional, dar și „o implicare mai activă în diplomația economică”.
13:50
Operațiune de 40.000 de euro pentru a duce cu forța un copil din București în Italia, ordonată de un fost soldat american. Cum a decurs # Digi24.ro
Un băiat român de doar 6 ani este prins într-un scandal internațional între mama româncă și tatăl, fost soldat american. Mama acuză că băiatul a fost luat cu forța și dus în Italia, unde locuiește tatăl său. Bărbatul susține că a acționat în baza unei hotărâri judecătorești, potrivit publicației italiene Corriere della Sera.
13:40
Mark Rutte, replică pentru Moscova: Nu Rusia decide dacă Occidentul poate sau nu să trimită trupe în Ucraina # Digi24.ro
Nu Rusia este cea care trebuie să „decidă” dacă Occidentul poate sau nu să trimită trupe în Ucraina, a afirmat joi secretarul general al NATO, Mark Rutte.
13:40
AUR a prezentat moțiunile de cenzură în Parlament, cu sala aproape goală. Opoziția acuză Guvernul de „terorism legislativ” # Digi24.ro
AUR a prezentat astăzi, în Parlament, cele patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan, însă sala de plen a fost aproape goală, mulți dintre aleșii Opoziției lipsind de la ședință. Executivul este acuzat de „terorism legislativ”. Votul asupra moțiunilor este programat pentru duminică, de la ora 13:00.
13:30
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că îşi menţine angajamentul de a obţine un acord de pace între Rusia şi Ucraina, în ciuda incertitudinii privind perspectiva unor discuţii faţă în faţă între preşedintele rus Vladimir Putin şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, a relatat CBS News.
13:10
Ministrul Radu Marinescu critică magistrații care și-au suspendat activitatea. „Nu există grevă în justiție” # Digi24.ro
Radu Marinescu le-a transmis procurorilor și judecătorilor care și-au suspendat activitatea în instanțe, nemulțumiti de proiectul privind pensiile speciale, că în justiție „nu există grevă” și îi îndeamnă să fie responsabili și profesioniști. Ministrul Justiției a anunțat că va fi creat un grup de lucru interinstituțional care să abordeze integrat soluțiile care trebuie implementate în justiției, pornind de la obiectivele programului de guvernare. El s-a întâlnit, joi cu reprezentanții sistemului judiciar, la care magistrații ÎCCJ și CSM au absentat.
13:00
Cât vor plăti românii contribuția la sănătate pentru persoanele pe care le au în întreținere. ANAF anunță modificări fiscale # Digi24.ro
Persoana care optează pentru plata CASS pentru persoanele aflate în întreţinere datorează 2.430 lei pentru fiecare persoană pentru care a exercitat opţiunea, potrivit unui comunicat de presă al Agenţiei Naţionale de Administrarea Fiscală (ANAF).
13:00
China, reacție la acuzaţiile lui Trump privind o conspiraţie a lui Xi, Putin şi Kim împotriva SUA # Digi24.ro
China a respins joi acuzaţiile preşedintelui american Donald Trump, potrivit căruia preşedintele chinez Xi Jinping „conspiră” împotriva Statelor Unite împreună cu liderii rus Vladimir Putin şi nord-coreean Kim Jong Un.
12:50
Elogii pentru Georgescu. Metoda prin care armata digitală a lui Putin vrea să decidă soarta Republicii Moldova (investigație ZdG) # Digi24.ro
Sute de conturi false pe Facebook și TikTok, în spatele cărora stau activiști reali ai Blocului „Victorie” condus de Ilan Șor, au fost folosite pentru a răspândi propagandă rusească înainte de parlamentarele din 28 septembrie 2025 din Republica Moldova. O nouă investigație realizată sub acoperire, de Ziarul de Gardă, arată cum acești „soldați digitali” au fost instruiți luni de zile de curatori din Federația Rusă și coordonați prin canale secrete de Telegram.
Acum 6 ore
12:30
„Epidemie incontrolabilă” de HIV și hepatită în armata lui Putin. „Atunci când a plecat în misiune, era cu siguranță sănătos” # Digi24.ro
În armata rusă luptă mii de oameni cu diagnostic confirmat de infecție cu HIV și hepatită B și C. Jurnaliștii de la sibreal au discutat cu câțiva dintre ei și a aflat că modalitățile de infectare au fost foarte diverse – de la utilizarea independentă a seringilor pentru injectarea de droguri până la utilizarea repetată a seringilor pentru anestezie în spitale. După depistarea infecției, soldații bolnavi nu sunt lăsați la vatră și continuă să fie ținuți în unitățile militare sau pe front.
12:30
Ioan Aurel Pop: „Într-o societate democratică, nu-l poți considera prost pe cel care nu votează ca tine" # Digi24.ro
"Într-o societate democratică, nu-l poți considera prost pe cel care nu votează ca tine", spune președintele Academiei Române. Ioan Aurel Pop s-a alăturat campaniei "Împreună, fară ură" și ne-a vorbit despre motivele care duc la polarizarea societății. "Să îți iubești țara, să fii naționalist, nu exclude să fii un bun european", spune istoricul.
12:30
Invazie de meduze pe litoral. În Marea Neagră, foarte aproape de mal, au apărut zeci de mii de meduze aduse de curenți.
12:10
Nou plan pentru reducerile din primării. Tăierea bugetelor, nu a posturilor, varianta discutată în Coaliție (surse) # Digi24.ro
Coaliția de guvernare ia în calcul un nou scenariu pentru a face economii în administrația locală: reducerea cheltuielilor, în locul disponibilizărilor. Decizia vine după ce mai mulți primari s-au revoltat, susținând că Executivul nu poate stabili „din pix” câți angajați să fie concediați. Surse politice au confirmat informația pentru Digi24.ro și spun că această variantă le-ar oferi edililor libertatea de a decide singuri de unde taie cheltuielile.
11:50
„Epidemie incontrolabilă” de HIV și hepatită în armata lui Putin. Cum s-a ajuns în această situație # Digi24.ro
În armata rusă luptă mii de oameni cu diagnostic confirmat de infecție cu HIV și hepatită B și C. Jurnaliștii de la sibreal au discutat cu câțiva dintre ei și a aflat că modalitățile de infectare au fost foarte diverse – de la utilizarea independentă a seringilor pentru injectarea de droguri până la utilizarea repetată a seringilor pentru anestezie în spitale. După depistarea infecției, soldații bolnavi nu sunt lăsați la vatră și continuă să fie ținuți în unitățile militare sau pe front.
11:50
O femeie de 33 de ani a murit după un avort, la Maternitatea din Sibiu: DSP a dat mai multe amenzi. Ce probleme au găsit inspectorii # Digi24.ro
Mai mulţi angajaţi ai Maternităţii din Sibiu au fost sancţionaţi în cadrul unor controale declanşate de Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Sibiu după ce o femeie a murit din cauza complicaţiilor suferite în urma unui avort. Printre altele, inspectorii sanitari au constatat „deficienţe privitoare la utilizarea materialului steril”.
11:20
Universitatea Harvard a obţinut o victorie judiciară împotriva lui Trump. „A folosit antisemitismul ca perdea de fum” # Digi24.ro
O judecătoare a dispus miercuri anularea îngheţării finanţării Universităţii Harvard de către administraţia preşedintelui american Donald Trump, o victorie pentru instituţia care a devenit simbolul cruciadei liderului de la Casa Albă împotriva unei părţi a universităţilor din SUA.
11:20
Un băiat de 13 ani se află în comă profundă la spital, după ce a căzut de pe trotineta electrică # Digi24.ro
Un băiat care a căzut marţi seara de pe trotineta electrică în municipiul Sibiu a fost operat şi se află la Reanimare, "în comă profundă", a precizat pentru Agerpres purtătoarea de cuvânt a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă, Cristina Bălău.
11:20
Planul NATO în România. 20.000 de soldați la Constanța: numărul militarilor de la baza Kogălniceanu ar putea fi dublat # Digi24.ro
Baza Mihail Kogălniceanu de la Constanța ar urma să aibă și mai mulți militari decât au anunțat inițial oficialii, potrivit informațiilor exclusive ale Digi24. Unitatea aeriană ar putea să găzduiască 20.000 de soldați și va deveni un punct cheie pentru sprijinirea Ucrainei. Acolo ar urma să fie depozitate ajutoarele militare NATO.
11:00
Noi alerte de la meteorologi: Urmează două zile de caniculă în România. Elena Mateescu, director ANM, a vorbit la Digi24 despre cum va evolua vremea în luna septembrie și a subliniat că avem de-a face cu temperaturi mai ridicate decât în mod obișnuit pentru această perioadă. În a doua parte a lunii septembrie, vremea recine la un regim de temperaturi normale, a precizat meteorologul.
11:00
Ce i-a transmis lui Xi Jinping singurul lider din UE care a participat la parada uriașă de la Beijing # Digi24.ro
Prim-ministrul slovac Robert Fico a declarat joi, la o întâlnire la Beijing cu preşedintele chinez Xi Jinping, că a fost "o onoare" să participe la parada militară care a avut loc miercuri în capitala chineză pentru a marca cea de-a 80-a aniversare a sfârşitului celui de-al Doilea Război Mondial în Pacific, unde a fost singurul lider al Uniunii Europene (UE) prezent.
11:00
Odată cu progresul tehnologic înregistrat în medicină, au fost dezvoltate metode sigure și eficace de tratament care sunt tot mai puțin invazive. În plus, modelele avansate de inteligență artificială și-au găsit aplicații noi prin facilitarea unor decizii medicale luate în timp real prin interpretarea unor imagini.
10:50
Anul școlar începe pe 8 septembrie. Cât durează primul modul de cursuri pentru elevi. Când este programată vacanța de toamnă # Digi24.ro
Elevii vor începe cursurile luni, 8 septembrie, potrivit structurii aprobate prin ordinul ministrului educației. Anul școlar 2025-2026 va avea o durată de 36 de săptămâni și va fi împărțit în cinci module de învățare și cinci perioade de vacanță
Acum 8 ore
10:40
Profesorii amenință să boicoteze începerea anului școlar. Cum spune un lider sindical că va decurge prima zi de școală # Digi24.ro
Cu doar câteva zile înainte de începerea anului școlar, este haos în învățământ. Unii dintre sindicaliști sunt hotărâți să boicoteze începerea școlii, iar dascălii ies zilnic la proteste. Marius Nistor, președintele Federației Sindicale „Spiru Haret”, a vorbit în direct la Digi24 despre acest subiect.
10:10
Moscova respinge acuzațiile privind bruierea semnalului GPS al avionului cu care zbura Ursula von der Leyen. „Miroase a disperare” # Digi24.ro
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus al Afacerilor Externe, Maria Zaharova, a calificat drept disperare informația privind „atacul hibrid” al Kremlinului asupra avionului cu care zbura spre Bulgaria șefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen, informează TASS. Zvonurile despre aterizarea avionului șefei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe baza hărților analogice, pe suport de hârtie, din cauza unui presupus atac hibrid al Kremlinului „miros a disperare”, a spus aceasta, în cadrul unui briefing cu ocazia Forumului Economic Oriental (FEO).
10:00
Cât este pensia medie în România și cine câștigă cel mai mult. Sunt peste 4,6 milioane de pensionari în țară # Digi24.ro
În luna august a acestui an, erau înregistrați în România 4.689.262 de pensionari, cu 4.199 mai puţini comparativ cu luna precedentă, iar pensia medie a fost de 2.770 de lei, arată datele Casei Naţionale de Pensii Publice (CNPP). Valoarea totală a drepturilor de pensie a ajuns la 12,99 miliarde lei.
09:40
O doctoriță din Timiș a fost reținută, după ce ar fi primit mită de la cel puțin 32 de pacienți # Digi24.ro
Un medic din județul Timiș a fost reținut pentru 24h, după ce ar fi luat mită de la cel puțin 32 de pacienți. Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, femeia, care este medic pneumolog, este acuzată că încasa șpagă pentru consultații, tratamente și concedii medicale ilegale.
09:30
„Soarele răsare de aici”. Cum arată viața în orașul rusesc aflat la peste 6.000 de kilometri de Ucraina, dar marcat de război # Digi24.ro
Orașul Vladivostok, port la Oceanul Pacific, se află la peste 6.000 de kilometri de Kiev și Moscova. Granița cu Coreea de Nord este la 130 km, iar cea cu China la doar 55 km. Dar războiul din Ucraina se simte și aici, relatează BBC.
09:20
Nemurirea, obsesia dictatorilor. Xi: „La 70 ești încă un copil”. Cum crede Putin că poate trăi veșnic # Digi24.ro
Președintele rus Vladimir Putin și președintele chinez Xi Jinping au fost surprinși discutând în privat despre transplanturi de organe, biotehnologie ca mijloc de prelungire a vieții și posibilității de a trăi cel puțin 150 de ani, în marja unei parade militare din Beijing, notează Politico.
09:10
LOTO – Joi, 4 septembrie 2025. Peste 5,98 milioane de euro se pot câștiga la Joker. La 6/49 sunt în joc peste 5,25 milioane de euro # Digi24.ro
Joi, 4 septembrie 2025, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 31 august, Loteria Română a acordat 27.352 de câștiguri în valoare totală de peste 2,18 milioane de lei.
09:10
La un an de la moartea lui Alain Delon, începe războiul pentru avere: Fiul cel mic al marelui actor își dă în judecată frații # Digi24.ro
La un an de la moartea lui Alain Delon, la vârsta de 88 de ani, Alain-Fabien, fiul cel mic al actorului, vrea să anuleze testamentul acestuia şi îi dă în judecată pe sora sa Anouchka şi pe fratele său vitreg Anthony.
09:00
Rusia vede garanțiile de securitate pentru Ucraina drept „garanții de pericol pentru Europa”. La Paris se reunește Coaliția Voinței # Digi24.ro
Preşedintele francez, Emmanuel Macron, şi premierul britanic, Keir Starmer, vor co-prezida, în 4 septembrie 2025, la Palatul Elysée, în prezenţa preşedintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, o reuniune a "Coaliţiei de voinţă", care cuprinde ţările care sprijină militar Ucraina, inclusiv România. Președintele României, Nicușor Dan, participă în format de videoconferință. De la Moscova, purtătoarea de cuvânt a MAE rus anunță că Rusia vede garanţiile de securitate solicitate de Kiev drept „garanţii de pericol” pentru Europa.
08:50
Apartamente mai scumpe în august: Cât au crescut prețurile locuințelor din marile orașe ale României # Digi24.ro
În prima lună cu TVA mai mare, prețurile locuințelor au crescut cu peste 10%. Iată cât costă acum apartamentele din marile orașe.
Acum 12 ore
08:20
Președintele Poloniei spune că Trump l-a invitat să participe la summitul G20. ”Nu avem încredere în Putin. Ucraina trebuie ajutată” # Digi24.ro
Președintele polonez Karol Nawrocki a declarat că a fost invitat de omologul său american Donald Trump să participe la summitul G20 de la Miami de anul viitor. Șeful statului polonez, un vechi admirator al mișcării MAGA a lui Trump, s-a întâlnit cu liderul american la Casa Albă, în cadrul primei sale vizite oficiale în străinătate în calitate de președinte, scrie TVPWorld.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.