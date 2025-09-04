„Vă supraveghem în permanenţă şi în toate circumstanţele”, avertizează Israelul după lansarea unui nou satelit de spionaj

18:00

Giorgio Armani rămâne în istorie ca unul dintre cei mai mari vizionari ai modei. În peste cinci decenii de creație, a schimbat radical felul în care se îmbracă bărbații și femeile, a transformat Hollywood-ul într-o platformă globală de promovare pentru casele de modă și a construit cel mai mare brand privat de lux din lume. Fidel minimalismului său și independenței creative, Armani a refuzat toate ofertele de preluare și a ridicat un imperiu care cuprinde linii vestimentare, produse de frumusețe, hoteluri și restaurante. Cu o avere estimată la peste 12,5 miliarde de euro și o fundație creată pentru a-i proteja moștenirea, designerul italian lasă în urmă o amprentă de neșters asupra industriei și culturii contemporane, relatează Financial Times.