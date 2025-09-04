Donald Trump găzduieşte la Casa Albă o cină cu cei mai importanți lideri din tehnologie. Elon Musk, marele absent
Digi24.ro, 4 septembrie 2025 19:20
Preşedintele american Donald Trump va primi joi, la Casa Albă, aproximativ douăzeci şi patru de lideri de top din tehnologie şi business, dintre care marele absent va fi Elon Musk, pentru un eveniment inaugural organizat în Grădina Trandafirilor, recent renovată, transmite CNBC.
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 5 minute
19:50
Nicușor Dan, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: Trebuie să fim toţi într-o barcă # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, despre alegerile pentru Primăria Capitalei, că el şi-ar dori să fie cât mai repede, dar că n-ar vrea ca acest subiect să altereze colaborarea care există în momentul ăsta în coaliţie. „Trebuie să fim toţi într-o barcă şi n-avem voie să o zgâlţâim prea mult ca să nu cădem cu toţii din ea”, a mai spus el.
Acum 30 minute
19:30
Cum își evaluează Nicușor Dan primele 100 de zile de mandat și ce spune despre relația cu Ilie Bolojan # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat joi că primele sale 100 de zile de mandat au fost marcate de formarea unui guvern stabil, deficitul bugetar și de prezența externă, iar prestația sa ar fi una de nota 8, într-o evaluare personală. Despre relația cu Ilie Bolojan a spus că este una care funcționează, dar a admis existența unor tensiuni.
19:30
Focar de antrax la o fermă din Vrancea. Proprietarul a ajuns la spital după ce a fost diagnosticat cu boala # Digi24.ro
Un focar de antrax a fost confirmat la o fermă de oi și capre din localitatea Ciorăști, județul Vrancea. Proprietarul animalelor a fost și el diagnosticat cu boala și este internat în spital, iar autoritățile au impus măsuri stricte pentru a opri răspândirea, informează News.ro.
19:30
Poliţist reţinut, după ce a bătut o femeie pe care o plătise pentru sex şi i-a sustras banii. El a mai fost cercetat penal în trecut # Digi24.ro
Un poliţist din Cluj a fost reţinut şi este cercetat penal, după ce a fost reclamat că ar fi comis o tâlhărie. O tânără de 21 de ani, pe care poliţistul o plătise pentru a face sex cu ea, a sunat la 112, sesizând că a fost bătută şi i-au fost luaţi banii. Nu este prima dată când poliţistul este cercetat penal, anterior el având în dosar în care a fost cercetat tot pentru infracţiuni cu violenţă.
Acum o oră
19:20
Donald Trump găzduieşte la Casa Albă o cină cu cei mai importanți lideri din tehnologie. Elon Musk, marele absent
Preşedintele american Donald Trump va primi joi, la Casa Albă, aproximativ douăzeci şi patru de lideri de top din tehnologie şi business, dintre care marele absent va fi Elon Musk, pentru un eveniment inaugural organizat în Grădina Trandafirilor, recent renovată, transmite CNBC.
19:10
Recidivist care tâlhărea femei în autobuzele din Capitală, arestat: a fost filmat cum acționa. Apelul polițiștilor către o victimă # Digi24.ro
Un bărbat eliberat din penitenciar anul trecut, în urma executării unei condamnări pentru tâlhărie, a fost arestat preventiv, joi, fiind cercetat pentru trei fapte de tâlhărie şi o tentativă la tâlhărie calificată. El acţiona în mijloacele de transport în comun din Capitală, victimele fiind femei cărora le smulgea bijuteriile de aur de la gât. În unul dintre cazuri, care a fost filmat, agresorul nu a reuşit să fure, fugind în grabă din autobuzul care circula pe linia 413. Procurorii fac apel la femeia pe care acesta a atacat-o să se adreseze organelor de cercetare penală.
19:10
Volodimir Zelenski îi răspunde lui Putin: „Cel mai bun mod de a face ca o întâlnire să eşueze este să-mi propui să merg la Moscova” # Digi24.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi, la Paris, după discuţiile cu liderii din Coaliţia de Voinţă şi cu preşedintele Donald Trump, că o întâlnire cu liderul rus Vladimir Putin este necesară pentru încheierea războiului, dar că nu este de acord ca aceasta să aibă loc la Moscova, aşa cum a propus, miercuri, liderul de la Kremlin, arată Le Figaro.
19:10
După săptămâni de speculații și declarații contradictorii, Donald Trump susține acum că nu este interesat de Premiul Nobel pentru Pace. Președintele SUA afirmă că obiectivul său este oprirea războaielor și „nu caută atenție”.
19:00
Tentativă de omor în pușcărie: un deținut de la Penitenciarul Giurgiu a fost înjunghiat de un altul cu un cuțit artizanal # Digi24.ro
Un bărbat încarcerat la penitenciarul din Giurgiu a primit un nou mandat de arestare, joi, fiind inculpat pentru tentativă de omor, după ce a lovit cu un cuţit artizanal un alt deţinut.
19:00
Cea mai mare firmă-fantomă din România, validată de ANAF. Sediul principal, o toaletă publică din Capitală # Digi24.ro
În plin val de austeritate și cu un deficit bugetar uriaș, statul pierde bani prin fisuri majore ale sistemului fiscal. O investigație Recorder arată cum o firmă-fantomă, cu sedii declarate în locații fictive, inclusiv într-o toaletă publică din București, a reușit să raporteze venituri de peste 3,6 miliarde de lei și să fie validată de ANAF.
Acum 2 ore
18:40
Răsturnare de situaţie: Bulgaria susţine că nu a existat niciun bruiaj asupra semnalului GPS al avionului Ursulei von der Leyen # Digi24.ro
Guvernul bulgar şi-a schimbat, joi, poziţia în legătură cu incidentul în care a fost implicat avionul şefei Comisiei Europene, anunţând că nu există dovezi că Rusia ar fi bruiat semnalele GPS ale aeronavei cu care călătorea Ursula von der Leyen, atunci când aceasta a aterizat, duminică, pe un aeroport local, în ciuda afirmaţiilor iniţiale contrare, relatează Politico.
18:40
Ministrul Finanțelor, acuzat că are o firmă cu datorii de 1,7 milioane de lei. Cum se apără Alexandru Nazare # Digi24.ro
Ministrul Finanțelor respinge acuzațiile privind implicarea în firme cu datorii de milioane de lei. Asta după ce, într-un material de presă, a fost acuzat că ar deține două companii inactive, aflate pe pierderi. Alexandru Nazare susține că nu administrează nicio firmă restantă la ANAF și spune că atacurile publice au legătură cu măsurile deranjante luate de Finanțe împotriva unor grupuri de interese.
18:40
O invazie de meduze a provocat din nou perturbări majore la una dintre cele mai mari centrale nucleare din Franța, pentru a doua oară ultimele 30 de zile, relatează BBC.
18:30
Româncă vânată de poliție de 20 de ani, în Ibiza. „La rumana” este o legendă locală pentru care mulți aleg să lucreze # Digi24.ro
O româncă este cel vânat taximetrist pirat din Ibiza. De 20 de ani poliția încearcă să-i oprească activitatea, însă nici amenzile aplicate și nici confiscarea mașinii nu au oprit-o. Printre toți taximetriștii din celebra insulă spaniolă ea a devenit o legendă și mulți șoferi preferă să lucreze sub protecția ei.
18:00
Moștenirea lui Giorgio Armani: vizionarul care a redefinit moda și a construit cel mai mare brand privat de lux # Digi24.ro
Giorgio Armani rămâne în istorie ca unul dintre cei mai mari vizionari ai modei. În peste cinci decenii de creație, a schimbat radical felul în care se îmbracă bărbații și femeile, a transformat Hollywood-ul într-o platformă globală de promovare pentru casele de modă și a construit cel mai mare brand privat de lux din lume. Fidel minimalismului său și independenței creative, Armani a refuzat toate ofertele de preluare și a ridicat un imperiu care cuprinde linii vestimentare, produse de frumusețe, hoteluri și restaurante. Cu o avere estimată la peste 12,5 miliarde de euro și o fundație creată pentru a-i proteja moștenirea, designerul italian lasă în urmă o amprentă de neșters asupra industriei și culturii contemporane, relatează Financial Times.
18:00
Biserică monumentală, cu o estetică echilibrată și proporții armonioase, obiect al admirației și mândriei locale, este astăzi monument istoric cu valoare națională.
Acum 4 ore
17:50
„Vă supraveghem în permanenţă şi în toate circumstanţele”, avertizează Israelul după lansarea unui nou satelit de spionaj # Digi24.ro
Israelul a lansat pe orbită un nou satelit de spionaj - Ofek 19 - şi anunță că va supraveghea „în permanență şi în toate circumstanţele”, relatează AFP.
17:30
Agenți FBI, îngrijoraţi de noul protocol al administrației Trump care le expune automobilele nemarcate # Digi24.ro
Noul protocol impus de administraţia Trump pentru a pune în practică legislaţia federală în Washington D.C. expun flota de automobile nemarcate a Biroului Federal de Investigaţii (FBI), sporind riscurile la adresa capacităţii acestuia de a exercita cea mai dificilă activitate de asigurare a securităţii şi de supraveghere, au avertizat nouă actuali şi foşti angajaţi ai FBI, relatează joi Reuters.
17:20
Angajatorii vor primi 2.250 lei pe lună pentru a încadra în muncă victime ale violenței domestice și ale traficului de persoane # Digi24.ro
Guvernul a aprobat o hotărâre prin care angajatorii care angajează victime ale violenței domestice sau ale traficului de persoane, înregistrate ca șomeri, vor primi o subvenție de 2.250 de lei pe lună. În plus, aceste persoane vor avea acces gratuit la programe de formare profesională.
17:20
Luptă pentru putere la Kiev: agențiile de aplicare a legii își reiau conflictul. Acuzațiile Serviciului de Securitate al Ucrainei # Digi24.ro
O dispută între agenţiile de aplicare a legii din Ucraina, care a declanşat o criză politică în iulie, a izbucnit din nou săptămâna aceasta, după ce serviciul de securitate SBU a acuzat organismele de supraveghere anticorupţie că au vizat în mod deliberat un fost agent de rang înalt, relatează Reuters.
17:00
România contribuie la planul UE de relocare a refugiaților. Care este cota stabilită de Guvern # Digi24.ro
România va primi refugiați în perioada 2026-2027, potrivit unei decizii a Guvernului. Cetățeni sudanezi, eritreeni și sud-sudanezi din Egipt și/sau Kenya vor fi relocați în baza unei cote stabilite de Executiv.
17:00
Un iaht de 1 milion de dolari s-a scufundat la doar câteva minute după ce a fost lansat la apă # Digi24.ro
Un iaht în valoare de aproape 1 milion de dolari s-a scufundat în largul coastelor Turciei la doar 15 minute după inaugurare, pasagerii și echipajul panicați au sărit peste bord.
16:50
Streameast, cel mai mare site de piratare a transmisiunilor sportive, a fost închis de poliția egipteană # Digi24.ro
Cea mai mare destinație din lume pentru transmisiile ilegale de evenimente sportive în direct a fost închisă, potrivit unui grup important de combatere a pirateriei online, scrie BBC News. Alianța pentru Creativitate și Divertisment (ACE) a declarat miercuri că a colaborat cu poliția din Egipt pentru a închide Streameast, care a fost vizitat de peste 1,6 miliarde de ori în ultimul an.
16:50
Fugarii celebri ar putea ajunge în pușcăriile din România. Decizia luată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene # Digi24.ro
Curtea de Justiției a UE a decis că „o autoritate judiciară nu poate să refuze executarea unui mandat european de arestare și să preia ea însăși executarea pedepsei fără consimțământul statului care a emis acest mandat”, arată un comunicat de presă al instituției. Fosta ministră a Justiției Alina Gorghiu a explicat că hotărârea CJUE înseamnă că „fugarii nu mai pot profita de interpretări diferite ale legislației” și „România își păstrează dreptul de a executa pedepsele proprii, fără ca alt stat să le modifice după bunul plac”.
16:50
Un incendiu a izbucnit în a doua parte a zilei de joi în clădirea Parlamentului din Republica Moldova. Informația a fost confirmată pentru de către reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, din țara vecină, transmite deschide.md.
16:30
Guvernul a aprobat patru tipuri de burse pentru elevi: sume între 300 și 700 lei pe lună # Digi24.ro
Guvernul a aprobat, prin hotărâre de guvern, metodologia de acordare a burselor din învăţământul preuniversitar de stat, cu excepţia elevilor din învăţământul liceal militar, prin care vor fi acordate patru tipuri de burse în învăţământul preuniversitar de stat. Pentru anul 2025, suma necesară pentru acordarea burselor este estimată la peste 4 miliarde lei.
16:30
Giorgio Armani, designer și protagonist constant al lumii modei, a murit astăzi, anunță Corriere della Sera. Alături de el s-au aflat familia și Leo Dell'Orco, partenerul său din ultimii 20 de ani. Timp de decenii a contribuit la conturarea unui stil inconfundabil, lucrând până în ultima clipă.
Acum 6 ore
15:50
Guvernul a făcut primul pas pentru reducerea prețului la electricitate. Contorizarea inteligentă, în planul ministrului Bogdan Ivan # Digi24.ro
Guvernul a adoptat memorandumul care cuprinde măsuri de reformă a pieţei de energie pe termen scurt, pentru a avea preţuri corecte la consumatorii finali. Până în 2032, România poate să se transforme din importator de energie în exportator de energie, a afirmat ministrul Energiei Bogdan Ivan care are în plan introducerea contorizării inteligente.
15:50
Procurorii DNA au confiscat sute de mii de euro cash și peste 50 de autoturisme de lux, în dosarul de evaziune cu TVA (Surse) # Digi24.ro
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au instituit sechestre de 31 de milioane de lei asupra unor imobile, au confiscat sute de mii de euro cash și peste 50 de autoturisme de lux, în dosarul care vizează o amplă fraudă de TVA, în care prejudiciul adus statului este de 90 de milioane de lei. Potrivit unor surse judiciare, cinci persoane au fost reținute și urmează să afle dacă vor fi arestate preventiv pentru următoarele 30 de zile.
15:50
Nicuşor Dan, după reuniunea Coaliției Voinței: „Trebuie să menţinem presiunea asupra Rusiei, care înțelege doar limbajul forței” # Digi24.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a participat, joi, în format de videoconferință, la o reuniune a „Coaliţiei Voinței”, care cuprinde ţările care sprijină militar Ucraina, inclusiv România. Șeful statului a declarat că trebuie să se menţină presiunea asupra Rusiei, deoarece aceasta continuă să demonstreze că nu doreşte pacea şi înţelege doar limbajul forţei, iar România susţine adoptarea de sancţiuni suplimentare.
15:50
Frauda cu TVA în România. Cum funcționa rețeaua pe care DNA o acuză că a prejudiciat statul cu 20 de milioane de euro # Digi24.ro
Frauda cu TVA este una dintre „cele mai atractive activități criminale din Europa” și contribuie la o pierdere anuală la bugetul României de 9 miliarde de euro. Dintr-un dosar anunțat miercuri, 3 septembrie, de Direcția Națională Anticorupție (DNA), reies mai multe detalii despre cum funcționează frauda cu TVA pe teritoriul României. Potrivit unor surse judiciare, este vorba de o schemă amplă care a produs, în final, un prejudiciu de aproape 20 de milioane de euro.
15:50
Președintele SUA, Donald Trump, s-a întors la Casa Albă pentru a salva America, a declarat într-un interviu acordat oficiosului Kremlinului purtătoarea de cuvânt oficială a Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse, Maria Zaharova.
15:40
Potrivit informațiilor furnizate de BILD, joi la prânz, în cartierul Berlin-Wedding, un o mașină a intrat într-un grup de persoane.
15:10
Ministrul Bogdan Ivan demontează un fake news: România nu dă gratis energie în Republica Moldova # Digi24.ro
Ministrul Energiei Bogdan Ivan a denunțat, joi, ca fiind „fake news” informațiile potrivit cărora România ar da gratis sau ar vinde la jumătate de preţ energie electrică către Republica Moldova.
14:50
Tensiuni între Moscova și Tallin, după ce Estonia l-a expulzat pe prim-secretarul ambasadei ruse # Digi24.ro
Rusia a anunţat joi expulzarea unui diplomat eston ca răspuns la o măsură similară luată de ţara baltică.
14:40
Un deputat PSD a semnat una dintre moțiunile AUR. Cum explică PSD: E dreptul fiecăruia să facă ce vrea. Vine de la alt partid # Digi24.ro
Deputatul Dorin Popa, ajuns recent în grupul PSD, după ce anterior fusese ales pe listele POT, a semnat una dintre moțiunile de cenzură depuse de AUR împotriva Guvernului. Este singurul parlamentar din rândul Puterii care semnează inițiativa Opoziției. Contactat de Digi24.ro, liderul de grup al PSD de la Camera Deputaților susține că „e dreptul fiecăruia să facă ce vrea”, dar și că deputatul ar fi cerut ulterior să retragă semnătura pentru că a semnat greșit.
14:40
Ceartă și jigniri PSD-PNL în direct la televizor pe deficitul bugetar. Adrian Câciu: „Doamna Horga mă agresează. Știe să citească?” # Digi24.ro
Deputatul PSD Adrian Câciu și senatoarea PNL Gabriela Horga au avut o dispută aprinsă în direct la Digi24, unde s-au contrazis pe subiectul deficitului bugetar și a dobânzilor plătite de stat. Discuția a degenerat în ceartă și chiar jigniri din partea deputatului PSD, care declarat „agresat” de senatoarea PNL.
14:30
Pe 8 septembrie, la Digi FM se sună de intrare într-un nou sezon. Unul aniversar, de 10
14:20
VIDEO Fată de 15 ani din Elveția, agresată sexual în Gara de Nord din București. Individul a fost reținut de polițiști # Digi24.ro
Incident grav în Gara de Nord din București. O turistă minoră din Elveția a fost agresată sexual miercuri seară de un bărbat. Fata în vârstă de 15 ani era în vacanță la noi în țară. Individul a fost săltat de poliție.
14:20
Spațiul aerian al Poloniei a fost încălcat de două ori în noaptea de miercuri spre joi, anunță liderii militari ai țării # Digi24.ro
Dronele au încălcat spațiul aerian polonez în două rânduri în noaptea de miercuri spre joi, au anunțat șefii militari ai țării. Șeful Statului Major General al Poloniei, generalul Wiesław Kukuła, a declarat că situația din primele ore ale dimineții a fost „sub controlul deplin polonez” și că „dronele au părăsit teritoriul țării, fără a provoca pagube”, relatează TVPWorld.
14:10
Judecătorii vor sesiza la Curtea Constituțională legea care modifică pensiile magistraților. Decizia, adoptată în unanimitate la ÎCCJ # Digi24.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a anunțat joi, 4 septembrie, că sesizează Curtea Constituțională a României (CCR) pentru a se pronunța în legătură cu proiectul care modifică pensiile magistraților.
14:00
Un autobuz supraetajat a intrat în pietonii de pe un trotuar din Londra. Mai multe persoane au fost rănite # Digi24.ro
Mai multe persoane au fost transportate la spital după ce un autobuz a lovit pietoni pe o stradă aglomerată din Londra.
14:00
Grindeanu vine cu precizări după vizita lui Năstase și Dăncilă în China: MAE să se implice mai activ în diplomația economică # Digi24.ro
Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților, a venit cu noi precizări după vizita efectuată în China de foștii premieri și lideri PSD Adrian Năstase și Viorica Dăncilă. Grindeanu a criticat voalat Ministerul de Externe, afirmând că instituția ar trebui să ia în calcul „toate palierele importante” pentru consolidarea imaginii României pe plan internațional, dar și „o implicare mai activă în diplomația economică”.
Acum 8 ore
13:50
Operațiune de 40.000 de euro pentru a duce cu forța un copil din București în Italia, ordonată de un fost soldat american. Cum a decurs # Digi24.ro
Un băiat român de doar 6 ani este prins într-un scandal internațional între mama româncă și tatăl, fost soldat american. Mama acuză că băiatul a fost luat cu forța și dus în Italia, unde locuiește tatăl său. Bărbatul susține că a acționat în baza unei hotărâri judecătorești, potrivit publicației italiene Corriere della Sera.
13:40
Mark Rutte, replică pentru Moscova: Nu Rusia decide dacă Occidentul poate sau nu să trimită trupe în Ucraina # Digi24.ro
Nu Rusia este cea care trebuie să „decidă” dacă Occidentul poate sau nu să trimită trupe în Ucraina, a afirmat joi secretarul general al NATO, Mark Rutte.
13:40
AUR a prezentat moțiunile de cenzură în Parlament, cu sala aproape goală. Opoziția acuză Guvernul de „terorism legislativ” # Digi24.ro
AUR a prezentat astăzi, în Parlament, cele patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan, însă sala de plen a fost aproape goală, mulți dintre aleșii Opoziției lipsind de la ședință. Executivul este acuzat de „terorism legislativ”. Votul asupra moțiunilor este programat pentru duminică, de la ora 13:00.
13:30
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că îşi menţine angajamentul de a obţine un acord de pace între Rusia şi Ucraina, în ciuda incertitudinii privind perspectiva unor discuţii faţă în faţă între preşedintele rus Vladimir Putin şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, a relatat CBS News.
13:10
Ministrul Radu Marinescu critică magistrații care și-au suspendat activitatea. „Nu există grevă în justiție” # Digi24.ro
Radu Marinescu le-a transmis procurorilor și judecătorilor care și-au suspendat activitatea în instanțe, nemulțumiti de proiectul privind pensiile speciale, că în justiție „nu există grevă” și îi îndeamnă să fie responsabili și profesioniști. Ministrul Justiției a anunțat că va fi creat un grup de lucru interinstituțional care să abordeze integrat soluțiile care trebuie implementate în justiției, pornind de la obiectivele programului de guvernare. El s-a întâlnit, joi cu reprezentanții sistemului judiciar, la care magistrații ÎCCJ și CSM au absentat.
13:00
Cât vor plăti românii contribuția la sănătate pentru persoanele pe care le au în întreținere. ANAF anunță modificări fiscale # Digi24.ro
Persoana care optează pentru plata CASS pentru persoanele aflate în întreţinere datorează 2.430 lei pentru fiecare persoană pentru care a exercitat opţiunea, potrivit unui comunicat de presă al Agenţiei Naţionale de Administrarea Fiscală (ANAF).
13:00
China, reacție la acuzaţiile lui Trump privind o conspiraţie a lui Xi, Putin şi Kim împotriva SUA # Digi24.ro
China a respins joi acuzaţiile preşedintelui american Donald Trump, potrivit căruia preşedintele chinez Xi Jinping „conspiră” împotriva Statelor Unite împreună cu liderii rus Vladimir Putin şi nord-coreean Kim Jong Un.
