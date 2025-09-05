„Străzi deschise – Promenadă urbană” în weekendul 6-7 septembrie: jocuri sportive, spectacole și o paradă pentru copii

16:10

Drumul auto prin Pădurea Băneasa, pentru care locuitorii din cartierul Greenfield fac presiuni să fie deschis traficului auto, este deja folosit de unii „privilegiați", cum i-a denumit fostul ministru al Mediului. Ciprian Gal și Cristian Neagoe, activiști de mediu și iubitori de natură, au surprins mai multe autoturisme care folosesc ilegal drumul respectiv și au […]