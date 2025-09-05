„Străzi deschise – Promenadă urbană” în weekendul 6-7 septembrie: jocuri sportive, spectacole și o paradă pentru copii
Buletin de București, 5 septembrie 2025 15:20
„Străzi deschise” revine pe Calea Victoriei în weekendul 6 și 7 septembrie. Programul artistic al acestui sfârșit de săptămână cuprinde o serie de jocuri sportive, spectacole, dar și o paradă dedicată celor mici. Sâmbătă și duminică vor fi dedicate spectacolelor animate și demonstrațiilor artistice în aer liber. Astfel, Opera Comică pentru Copii va organiza pe […] The post „Străzi deschise – Promenadă urbană” în weekendul 6-7 septembrie: jocuri sportive, spectacole și o paradă pentru copii appeared first on Buletin de București.
• • •
Alte ştiri de Buletin de București
Acum 5 minute
15:40
TPBI înființează linia de autobuz 480. Noul traseu va fi între Pasarela Metrou Berceni și Metrou Nicolae Teclu # Buletin de București
TPBI înființează linia de autobuz 480, de sâmbătă, 6 septembrie. Aceasta va asigura o legătură directă între terminalele Pasarelă Metrou Berceni și Metrou Nicolae Teclu. Linia de autobuz 480, care va fi operată de Serviciul Transport Voluntari – STV SA cu noile autobuze electrice ZTE Granton 10 m, va funcționa pe traseul: Traseul de întoarcere pentru linia de […] The post TPBI înființează linia de autobuz 480. Noul traseu va fi între Pasarela Metrou Berceni și Metrou Nicolae Teclu appeared first on Buletin de București.
Acum 30 minute
15:20
„Străzi deschise – Promenadă urbană” în weekendul 6-7 septembrie: jocuri sportive, spectacole și o paradă pentru copii # Buletin de București
„Străzi deschise” revine pe Calea Victoriei în weekendul 6 și 7 septembrie. Programul artistic al acestui sfârșit de săptămână cuprinde o serie de jocuri sportive, spectacole, dar și o paradă dedicată celor mici. Sâmbătă și duminică vor fi dedicate spectacolelor animate și demonstrațiilor artistice în aer liber. Astfel, Opera Comică pentru Copii va organiza pe […] The post „Străzi deschise – Promenadă urbană” în weekendul 6-7 septembrie: jocuri sportive, spectacole și o paradă pentru copii appeared first on Buletin de București.
Acum o oră
14:50
INSP | Numărul cazurilor de COVID, în creștere la sfârșitul lunii august. Cele mai multe infectări au fost la persoane de peste 70 de ani # Buletin de București
Numărul cazurilor de COVID-19 a crescut, în perioada 18-24 august 2025, potrivit Institutului Național de Statistică. În ultimele două săptămâni din luna august, autoritățile au raportat o creștere semnificativă a infectărilor. De asemenea, rata de pozitivare este în urcare. Specialiștii precizează că majoritatea cazurilor sunt forme ușoare sau medii. Potrivit Institutului Național de Sănătate Publică, […] The post INSP | Numărul cazurilor de COVID, în creștere la sfârșitul lunii august. Cele mai multe infectări au fost la persoane de peste 70 de ani appeared first on Buletin de București.
Acum 4 ore
13:10
Sector 6 | Spațiile comerciale din Complexul Comercial Veteranilor vor fi scoase la licitație # Buletin de București
Primăria Sectorului 6 scoate la licitație spațiile comerciale, din Complexul Comercial Veteranilor. Hotărârea a fost votată în Consiliu Local. Toate cele 16 spații comerciale au fost modernizate şi aduse la standardele actuale de siguranţă şi igienă. Au suprafeţe de la 13,6 la 32,7 mp, iar preţurile de pornire sunt de 48 sau 52,8 euro/mp. Tariful […] The post Sector 6 | Spațiile comerciale din Complexul Comercial Veteranilor vor fi scoase la licitație appeared first on Buletin de București.
12:50
Pe 6-7 septembrie, cartierul Icoanei revine pietonal. Evenimentul „Împreună pentru aer curat în Sectorul 2” aduce activități pentru sănătate, mediu și reconectarea dintre vecini, în contextul Zilei Internaționale a Aerului Curat. Calitatea aerului rămâne una dintre cele mai acute probleme de mediu din Capitală. Bucureștiul este de ani buni în atenția Comisiei Europene din cauza […] The post Green Report | Împreună pentru aer curat în Sectorul 2 appeared first on Buletin de București.
12:20
Pe 6-7 septembrie, cartierul Icoanei revine pietonal. Evenimentul „Împreună pentru aer curat în Sectorul 2” aduce activități pentru sănătate, mediu și reconectarea dintre vecini, în contextul Zilei Internaționale a Aerului Curat. Calitatea aerului rămâne una dintre cele mai acute probleme de mediu din Capitală. Bucureștiul este de ani buni în atenția Comisiei Europene din cauza […] The post Green Report | Festival pentru aer curat și comunitate în Sectorul 2 appeared first on Buletin de București.
12:10
„Străzi deschise – Promenadă urbană” în weekend: jocuri sportive, spectacole și o paradă pentru copii # Buletin de București
„Străzi deschise” revine pe Calea Victoriei în primul weekend de toamnă, în zilele de 6 și 7 septembrie. Programul artistic al acestui sfârșit de săptămână cuprinde o serie de jocuri sportive, spectacole, dar și o paradă dedicată celor mici. Sâmbătă și duminică vor fi dedicate spectacolelor animate și demonstrațiilor artistice în aer liber. Astfel, Opera […] The post „Străzi deschise – Promenadă urbană” în weekend: jocuri sportive, spectacole și o paradă pentru copii appeared first on Buletin de București.
12:10
Restricții majore de circulație, în weekend. Calea Victoriei este pietonală, Bd. Unirii găzduiește o cursă # Buletin de București
Restricții de circulație în weekendul 5-7 septembrie, în mai multe zone din Capitală. Măsura este impusă pentru a se putea asigura buna desfășurare a mai multor evenimente, printre care și „Străzi Deschise – Promenadă Urbană”. „Străzi Deschise – București, Promenadă Urbană”. Trafic restricționat Pe 6 și 7 septembrie, Primăria Municipiului București, prin ARCUB – Centrul […] The post Restricții majore de circulație, în weekend. Calea Victoriei este pietonală, Bd. Unirii găzduiește o cursă appeared first on Buletin de București.
Acum 6 ore
10:30
Litigiul „secret” din Parcul Liniei. Primăria Sectorului 6 investește într-un teren cu statut incert # Buletin de București
Consiliul Local al Sectorului 6 a votat dezafectarea unei linii de cale ferată pentru a continua amenajarea Parcului Liniei către Cartierul Militari. Decizia a fost luată în ciuda unui litigiu pe rol între CFR și un operator economic, ceea ce face ca statutul juridic al terenului să fie neclar. Proiectul a trecut în Consiliul Local […] The post Litigiul „secret” din Parcul Liniei. Primăria Sectorului 6 investește într-un teren cu statut incert appeared first on Buletin de București.
Acum 8 ore
08:30
20 de liceeni, antrenați de profesori din Capitală, 17 medalii la competiții de economie # Buletin de București
20 de liceeni români au câștigat medalii și distincții la mai multe competiții de economie, potrivit unui comunicat al Centrului Român de Excelență în Economie (RECE). Dintre acestea șase medalii au fost de aur, patru de argint și șapte de bronz. Echipa a fost coordonată de doi profesori din Capitală, unul de la Facultatea de Matematică […] The post 20 de liceeni, antrenați de profesori din Capitală, 17 medalii la competiții de economie appeared first on Buletin de București.
Acum 12 ore
06:30
METEO | Vremea se menține călduroasă, în weekend. Temperatura maximă ajunge la 32… 33 de grade # Buletin de București
Temperaturile mai scad, la București, în weekend. Vremea se menține călduroasă, însă, cu maxime termice de până la 32… 33 de grade. Vineri, 5 septembrie, vremea va fi călduroasă. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 32…33 de grade, iar cea minimă […] The post METEO | Vremea se menține călduroasă, în weekend. Temperatura maximă ajunge la 32… 33 de grade appeared first on Buletin de București.
04:10
Balkanik Festival 2025, în Grădina Uranus, între 5‑7 septembrie. Programul complet # Buletin de București
În perioada 5-7 septembrie, va avea loc un festival cu tradiție deja în București: Balkanik Festival 2025. Evenimentul se desfășoară la Grădina Uranus și pe Strada Uranus. Balkanik Festival se află deja la cea de-a XII-a ediție, iar pe scena evenimentului vor urca DJ și artiști din mai multe stiluri. Printre aceștia de numără: Lupii lui […] The post Balkanik Festival 2025, în Grădina Uranus, între 5‑7 septembrie. Programul complet appeared first on Buletin de București.
04:10
În perioada 5-7 septembrie 2025, între orele 10:00 și 19:00, are loc Târgul de Sfânta Maria Mică, la Muzeul Țăranului Român, din Str. Monetăriei nr. 3. Intrarea este liberă. Organizată în ajunul Nașterea Maicii Domnului, prăznuită la 8 septembrie, prima Piață Țărănească de la Muzeul Național al Tăranului Român din această toamnă adună laolaltă meşteri, artizani, […] The post Târg de Sfânta Maria Mică, la Muzeul Țăranului Român appeared first on Buletin de București.
Acum 24 ore
21:40
ILFOV | Încep lucrările pentru marcarea și semnalizarea pistei de biciclete de pe DJ401A # Buletin de București
Consiliul Județean Ilfov începe lucrările pentru marcarea și semnalizarea pistei de biciclete de pe DJ401A. Investiția este de aproximativ 180 de milioane de lei fără TVA, din fonduri proprii și din fonduri din Programul Național de Dezvoltare Locală. Proiectul pistei de biciclete de pe DJ401A prevede: DJ401A este o variantă a Centurii de Sud a […] The post ILFOV | Încep lucrările pentru marcarea și semnalizarea pistei de biciclete de pe DJ401A appeared first on Buletin de București.
21:20
Ilfov | Inovația electorală a lui Hubert Thuma: sfințirea reluării pentru a treia oară a șantierului de lărgire la patru benzi a Centurii Capitalei între A2 și DN2 # Buletin de București
Liderii politici nu ratează nici o ocazie de a transforma un eveniment obișnuit, tehnic, într-un moment electoral, prin care să arate cât de mult muncesc. Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, a dus această propagandă la un nou nivel: sfințirea reluării șantierului de lărgire a tronsonului între A2 și DN2 din Centura Capitalei. Pentru a […] The post Ilfov | Inovația electorală a lui Hubert Thuma: sfințirea reluării pentru a treia oară a șantierului de lărgire la patru benzi a Centurii Capitalei între A2 și DN2 appeared first on Buletin de București.
17:30
Nouă linii de transport în comun vor fi deviate, în weekend. Duminică are loc evenimentul sportiv „Ladies Run” # Buletin de București
Evenimentul sportiv „Ladies Run”, de duminică, 07.09.2025, restricționează circulația rutieră între orele 13:00 – 21:00 pe Bd. Mircea Vodă și între orele 15:00 – 21:00 pe Bd. Unirii (Piaţa Alba Iulia), Bd. Decebal, Piața Muncii, cu întoarcere pe Bd. Decebal, Bd. Unirii, Piața Unirii. Având în vedere aceste măsuri, liniile 70, 73, 97, 104, 116, 117, 123, […] The post Nouă linii de transport în comun vor fi deviate, în weekend. Duminică are loc evenimentul sportiv „Ladies Run” appeared first on Buletin de București.
16:30
VIDEO | Imagini spectaculoase surprinse deasupra Capitalei de piloții de elită din Patrouille de France # Buletin de București
Bucureștiul a devenit, vinerea trecută, scenă pentru unul dintre cele mai spectaculoase momente aeriene din ultimii ani. Patrouille de France, formația de elită a aviației militare franceze, a survolat Capitala la deschiderea Bucharest International Air Show (BIAS 2025). Opt aeronave Alpha Jet au zburat în formație strânsă și au desenat pe cerul capitalei culorile drapelului […] The post VIDEO | Imagini spectaculoase surprinse deasupra Capitalei de piloții de elită din Patrouille de France appeared first on Buletin de București.
16:30
Se reabilitează șinele de tramvai de pe Bulevardul Theodor Pallady. Traficul din zonă va fi reorganizat # Buletin de București
Încep lucrările de reabilitare a căii de rulare a tramvaielor pe Bulevardul Theodor Pallady. Traseele de transport public din zonă vor fi reorganizate. Lucrărilede modernizare a căii de rulare a tramvaielor de pe Bd. Theodor Pallady din cadrul fac parte din „LOTUL 1 – Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Theodor Pallady, Bulevardul 1 Decembrie 1918, […] The post Se reabilitează șinele de tramvai de pe Bulevardul Theodor Pallady. Traficul din zonă va fi reorganizat appeared first on Buletin de București.
16:00
„Bucharest Street Food Festival” deviază trei linii STB, în perioada 5-8 septembrie # Buletin de București
Autobuzele liniilor 100, 203 și 205 vor circula pe trasee modificate, de vineri, 05.09.2025 (ora 22:00), până luni, 08.09.2025 (ora 07:00). Traficul rutier va fi restricționat pe Șos. Kiseleff, între Str. Arhitect Ion Mincu și Piața Victoriei, pentru a permite desfășurarea evenimentului „Bucharest Street Food Festival”. Având în vedere aceste restricții, pentru „Bucharest Street Food Festival”, Asociația de Dezvoltare […] The post „Bucharest Street Food Festival” deviază trei linii STB, în perioada 5-8 septembrie appeared first on Buletin de București.
Ieri
15:20
Sector 5 | Ateliere de creație la Centrul Multifuncțional „Sfântul Andrei’’, în luna septembrie # Buletin de București
Primăria Sectorului 5, prin Centrul Multifuncțional „Sfântul Andrei’’, continuă să le ofere copiilor, dar și seniorilor din comunitate șansa de a participa la ateliere de creație. În luna septembrie, începe un nou curs de pictură și va fi deschis un nou vernisaj de pictură, realizat cu lucrările participanților. Pe 11 septembrie, la ora 17:00, va […] The post Sector 5 | Ateliere de creație la Centrul Multifuncțional „Sfântul Andrei’’, în luna septembrie appeared first on Buletin de București.
14:20
ILFOV | Încep lucrările pentru marcarea și semnalizarea pistei de biciclete de pe DJ401A # Buletin de București
Consiliul Județean Ilfov începe lucrările pentru marcarea și semnalizarea pistei de biciclete de pe DJ401A. Investiția este de aproximativ 180 de milioane de lei fără TVA, din fonduri proprii și din fonduri din Programul Național de Dezvoltare Locală. Proiectul pistei de biciclete de pe DJ401A prevede: DJ401A este o variantă a Centurii de Sud a […] The post ILFOV | Încep lucrările pentru marcarea și semnalizarea pistei de biciclete de pe DJ401A appeared first on Buletin de București.
14:00
CFR Călători modifică circulația unui tren către Târgu Mureș cu plecare din Gara de Nord # Buletin de București
CFR Călători modifică circulația unui tren către Târgu Mureș cu plecare din Gara de Nord. Decizia este efectul unor lucrări la calea de rulare, potrivit comunicatului emis de operatorul național. Astfel, pentru ca CFR Infrastructură să poată realiza reparațiile aferente procesului de întreținere a căii de rulare, trenul IR 1645 (București Nord – Deda – […] The post CFR Călători modifică circulația unui tren către Târgu Mureș cu plecare din Gara de Nord appeared first on Buletin de București.
13:30
DN1 | Se reconfigurează traficul în Otopeni pentru Magistrala 6. Parte din fluxul rutier, deviat printre blocuri # Buletin de București
Traficul rutier pe DN1, în zona Otopeni, va fi modificat începând de marți, 9 septembrie, pentru a permite construcția viitoarei stații de metrou de la intersecția cu strada 23 august. Lucrările fac parte din proiectul Magistrala 6, ce leagă rețeaua de metrou cu Aeroportul Internațional Henri Coandă. Circulația se va desfășura pe câte două benzi […] The post DN1 | Se reconfigurează traficul în Otopeni pentru Magistrala 6. Parte din fluxul rutier, deviat printre blocuri appeared first on Buletin de București.
13:20
Meciul de fotbal România – Canada prelungește programul pentru șase linii STB. Alte patru ar putea fi deviate # Buletin de București
Liniile 1, 10, 86, 90, 104 și 311 vor avea un program de circulație prelungit, vineri, 05.09.2025, pentru a asigura transportul spectatorilor ce vor asista la meciul de fotbal România – Canada. Partida este programat de la ora 21:00, pe „Arena Națională”. De asemenea, dacă situația o va impune, traseele liniilor 86, 90, 104 și 143 vor fi […] The post Meciul de fotbal România – Canada prelungește programul pentru șase linii STB. Alte patru ar putea fi deviate appeared first on Buletin de București.
10:40
La scurt timp după ce Buletin de București a dezvăluit că Primăria Sectorului 6 plănuiește dezafectarea liniilor de cale ferată dintre Valea Cascadei și Lujerului, Primăria Generală a transmis că a dat undă verde pentru patru puncte de oprire pentru o linie viitorului tren metropolitan, între București Nord – Scroviștea (Ilfov): Pajura, Basarab, Carpați și […] The post Linia trenului metropolitan din Sectorul 6 a dispărut din hărțile PMB appeared first on Buletin de București.
05:00
Art Safari anunță deschiderea a șase expoziții noi, din această toamnă. Evenimentele încep pe 5 septembrie. Cele șase expoziții sunt: „Paris Pallady” – perioada pariziană a lui Theodor Pallady alături de capodopere de Henri Matisse de la Musée de l’Orangerie și Musée Henri Matisse – Département du Nord. „Enescu și Minotaurul” – eveniment conex de […] The post Șase expoziții noi se deschid la Art Safari, din 5 septembrie appeared first on Buletin de București.
02:30
O statistică îngrijorătoare: 140 de accidente rutiere cu trotinete electrice au avut loc în București în șase luni. Două persoane au murit # Buletin de București
Peste 140 de accidente rutiere cu trotinete electrice au avut loc numai în București, în primele șase luni ale acestui an. Cel puțin 23 de incidente în care a fost implicat acest mijloc de transport au avut loc în fiecare lună, ceea ce înseamnă o frecvență extem de ridicată de cel puțin un eveniment rutier […] The post O statistică îngrijorătoare: 140 de accidente rutiere cu trotinete electrice au avut loc în București în șase luni. Două persoane au murit appeared first on Buletin de București.
3 septembrie 2025
22:10
Polițiști mușcați de ploșnițe în arestul Poliției Capitalei. Sindicatul Europol susține că 10 au ajuns la Urgențe # Buletin de București
Sindicatul Europol susține că mai mulți polițiști au fost mușcați de ploșnițe în spaţiile centrelor de reţinere şi arestare preventivă din Capitalei. „Zeci de polițiști din cadrul DGPMB sunt obligați să muncească în condiții greu de imaginat: spațiile centrelor de reținere și arestare preventivă din Poliția Capitalei sunt pline de ploșnițe! De luni întregi, colegii […] The post Polițiști mușcați de ploșnițe în arestul Poliției Capitalei. Sindicatul Europol susține că 10 au ajuns la Urgențe appeared first on Buletin de București.
22:00
Premierul Ilie Bolojan îl susține pe Ciprian Ciucu pentru Primăria Capitalei. „Ar fi bine să existe un candidat [comun] care are o masă critică importantă în spate” # Buletin de București
Premierul Ilie Bolojan îl susține pe Ciprian Ciucu în cursa pentru Primăria Generală, potrivit unei declarații pe care a făcut-o la Europa Fm. Liderul PNL îl consideră pe primarul Sectorului 6 un candidat redutabil. Șeful Guvernului a exclus ca alegerile pentru Primăria București să aibă loc anul acesta. Premierul îl susține pe Ciprian Ciucu în […] The post Premierul Ilie Bolojan îl susține pe Ciprian Ciucu pentru Primăria Capitalei. „Ar fi bine să existe un candidat [comun] care are o masă critică importantă în spate” appeared first on Buletin de București.
20:10
Sector 1 | Primăria renunță la proiectul „Lumina Park” din Kiseleff. Tuță: „Nu voi face niciodată bine cu forța” # Buletin de București
Primăria Sectorului 1 a anunțat miercuri, 3 septembrie, că renunță la proiectul „Lumina Park” în urma reacțiilor negative din partea societății civile. Evenimentul era planificat să se desfășoare în Parcul Kiseleff între 25 octombrie 2025 și 15 februarie 2026 și ar fi presupus amenajarea unui traseu nocturn cu instalații de lumină, artă digitală și multimedia. […] The post Sector 1 | Primăria renunță la proiectul „Lumina Park” din Kiseleff. Tuță: „Nu voi face niciodată bine cu forța” appeared first on Buletin de București.
17:10
Restricții de circulație pe autostrăzile A2 și A3. Se fac lucrări de reparații # Buletin de București
Centrul INFOTRAFIC, din Inspectoratul General al Poliției Române, anunță restricții de circulație, astăzi, 3 septembrie, pe autostrăzile A2 și A3. Măsura este impusă pentru lucrări de reparații. Restricțiile de circulație se vor desfășura astfel: Conducătorii auto sunt trebuie să circule cu viteză redusă în aceste zone, asigurându-se foarte bine înainte de schimbarea benzii de circulație, […] The post Restricții de circulație pe autostrăzile A2 și A3. Se fac lucrări de reparații appeared first on Buletin de București.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:30
Magistrala M7 de metrou, Bragadiru-Voluntari. Cinci instituții au semnat protocolul de construcție # Buletin de București
Protocolul pentru Magistrala de metrou M7 Bragadiru-Voluntari a fost semnat miercuri, 3 septembrie, de cinci instituții. Este vorba despre Primăria Sectorului 5, Ministerul Transporturilor, Metrorex, Consiliul Județean Ilfov și Primăria Sectorului 2. Noua linie de metrou va asigura conexiunea între sud-vestul și nord-estul Capitalei, traversând zone dens populate precum Rahova, Piața Unirii, Calea Moșilor, Colentina […] The post Magistrala M7 de metrou, Bragadiru-Voluntari. Cinci instituții au semnat protocolul de construcție appeared first on Buletin de București.
14:40
Ultimul weekend de „Cinema sub stele”, din 2025 are loc în Parcul Marin Preda, din Sectorul 6. Între 5-7 septembrie, vor rula trei filme noi, lansate anul trecut. Ultimele proiecții la „Cinema sub stele” Vineri, 5 septembrie – Tornade / Twisters (2024, 122 min, acțiune, aventuri, cu Glen Powell, Maura Tierney, Kiernan Shipka); Sâmbătă, 6 […] The post Sector 6 | „Cinema sub stele” se încheie în acest weekend appeared first on Buletin de București.
14:20
Eco-Civica acuză Federația Greenfield de dezinformare: Tribunalul nu a „validat” circulația auto în Pădurea Băneasa. Procesul de anulare a contractului cu Romsilva este încă în curs # Buletin de București
Fundația Eco-Civica acuză Federația Greenfield că dezinformează în privința dreptului pe care l-ar fi primit de la tribunal de a deschide circulația auto în Pădurea Băneasa, pe drumul forestier creat pentru locuitorii din cartierul Greenfield. Eco-Civica a explicat, într-un mesaj trimis Buletin de București, că a depus în instanță, împreună cu Asociația Agent Green, atât […] The post Eco-Civica acuză Federația Greenfield de dezinformare: Tribunalul nu a „validat” circulația auto în Pădurea Băneasa. Procesul de anulare a contractului cu Romsilva este încă în curs appeared first on Buletin de București.
14:00
Sector 5 | Colectarea deșeurilor din pubele etichetate, obligatorie din 8 septembrie # Buletin de București
Colectarea deșeurilor din pubele neetichetate mai este posibilă doar până pe 8 septembrie. Primăria Sectorului 5 reamintește cetățenilor că, după această dată, colectarea din pubele etichetate devine obligatorie. Autoritatea locală precizează că susține colectarea deșeurilor prin implementarea principiului european de plată în funcție de cantitatea aruncată, care generează costuri mai mici pentru cetățenii care își […] The post Sector 5 | Colectarea deșeurilor din pubele etichetate, obligatorie din 8 septembrie appeared first on Buletin de București.
11:00
Restricții de circulație pe autostrăzile A2 și A3. Se fac lucrări de reparații # Buletin de București
Centrul INFOTRAFIC, din Inspectoratul General al Poliției Române, anunță restricții de circulație, astăzi, 3 septembrie, pe autostrăzile A2 și A3. Măsura este impusă pentru lucrări de reparații. Restricțiile de circulație se vor desfășura astfel: Conducătorii auto sunt trebuie să circule cu viteză redusă în aceste zone, asigurându-se foarte bine înainte de schimbarea benzii de circulație, […] The post Restricții de circulație pe autostrăzile A2 și A3. Se fac lucrări de reparații appeared first on Buletin de București.
07:50
Sector 6 | Bazinul de înot al Școlii 311, propus pentru a fi deschis publicului # Buletin de București
Bazinul de înot al Școlii 311, propus pentru a fi deschis publicului. Proiectul de hotărâre va fi supus votului consilierilor locali din Sectorul 6, joi, în ședința din 4 august. Proiectul este motivat de numeroase solicitări din partea elevilor și a comunității. De asemenea, dacă hotărârea va fi aprobată vor fi organizate și „activități aducătoare […] The post Sector 6 | Bazinul de înot al Școlii 311, propus pentru a fi deschis publicului appeared first on Buletin de București.
01:20
Federația Greenfield: Circulația auto pe drumul prin Pădurea Băneasa este legală. Contractul cu Romsilva, validat de Tribunalul București # Buletin de București
Federația Greenfield Băneasa, care reprezintă locuitorii din cartierul din nordul Capitalei, arată într-un mesaj trimis redacției Buletin de București că membrii săi folosesc drumul prin Pădurea Băneasa, pentru circulația auto, în baza unui contract cu Romsilva. Contractul a fost validat și de o instanță de judecată, care a respins cererile formulate de organizațiile Eco-Civica și […] The post Federația Greenfield: Circulația auto pe drumul prin Pădurea Băneasa este legală. Contractul cu Romsilva, validat de Tribunalul București appeared first on Buletin de București.
2 septembrie 2025
21:10
Bucureștiul găzduiește în premieră Festivalul Silvia Șerbescu. Alexandra Silocea, recital de pian sub egida Festivalului Internațional George Enescu # Buletin de București
Pianista Alexandra Silocea va susține un recital de pian sub egida Festivalului Internațional George Enescu marți, 16 septembrie, la Casa Vintilă Brătianu. Acesta va fi primul eveniment din Festivalul Silvia Șerbescu, organizat în premieră la București în onoarea primei pianiste românce de renume mondial. Festivalul Silvia Șerbescu, între 10 și 19 octombrie Festivalul se desfășoară […] The post Bucureștiul găzduiește în premieră Festivalul Silvia Șerbescu. Alexandra Silocea, recital de pian sub egida Festivalului Internațional George Enescu appeared first on Buletin de București.
20:30
Protocolul de colaborare pentru extinderea magistralei 2 de metrou pe tronsonul Pipera – Petricani a fost semnat între Ministerul Transporturilor și Primăria Sector 2 # Buletin de București
Protocolul de colaborare pentru extinderea Magistralei 2 de metrou, pe tronsonul Pipera – Petricani, a fost semnat marți, 2 septembrie, între Primăria Sectorului 2, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și Metrorex. Proiectul vizează prelungirea actualei magistrale Pipera spre est, cu aproximativ 1,6 kilometri de cale dublă, de-a lungul Bulevardului Dimitrie Pompeiu și Străzii Petricani, până la […] The post Protocolul de colaborare pentru extinderea magistralei 2 de metrou pe tronsonul Pipera – Petricani a fost semnat între Ministerul Transporturilor și Primăria Sector 2 appeared first on Buletin de București.
19:50
Peste 300 de concedieri în primăriile din Ilfov. Care sunt instituțiile vizate # Buletin de București
După propunerea de reducere cu 40% a numărului total de posturi din administrația publică locală, 321 de funcționari publici ar urma să fie concediați din 31 de primării din Ilfov, conform unei simulări realizate de Guvern. Cei mai mulți angajați vor pleca din primăriile orașelor Chitila și Măgurele, dar și din administrația comunei Mogoșoaia. Celelalte nouă primării […] The post Peste 300 de concedieri în primăriile din Ilfov. Care sunt instituțiile vizate appeared first on Buletin de București.
19:00
DOVADA VIDEO | „Super-locuitorii“ din Greenfield trec deja cu mașinile personale pe drumul forestier prin Pădurea Băneasa. Oficial este închis # Buletin de București
Drumul forestier prin Pădurea Băneasa, pentru care locuitorii din cartierul Greenfield fac presiuni să fie deschis traficului auto, este deja folosit de unii „privilegiați”, cum i-a denumit fostul ministru al Mediului, deși oficial este închis. Mai mult, faptul că există o barieră nu pare să încurce pe nimeni, pentru că mai mulți dintre cei care […] The post DOVADA VIDEO | „Super-locuitorii“ din Greenfield trec deja cu mașinile personale pe drumul forestier prin Pădurea Băneasa. Oficial este închis appeared first on Buletin de București.
18:10
Peste 700 de concedieri în primăriile din București. Care sunt instituțiile vizate # Buletin de București
După propunerea de reducere cu 40% a numărului total de posturi din administrația publică locală, 709 funcționari publici ar urma să fie concediați din patru primării din București, conform unei simulări realizate de Guvern. Este vorba despre Primăriile Sectoarelor 2, 3 și 6, dar și câțiva angajați ai Primăriei Municipiului București (PMB). În cazul celorlalte […] The post Peste 700 de concedieri în primăriile din București. Care sunt instituțiile vizate appeared first on Buletin de București.
17:40
Magistrala 2 de metrou se extinde pe tronsonul Pipera – Petricani, cu încă două stații. A fost semnat contractul de colaborare # Buletin de București
Protocolul de colaborare pentru extinderea Magistralei 2 de metrou, pe tronsonul Pipera – Petricani, a fost semnat astăzi, 2 septembrie, la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii. Documentul a fost semnat de către Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Șerban, Directorul General METROREX, Mariana Miclăuș, și Primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă. Proiectul vizează prelungirea actualei magistrale Pipera spre […] The post Magistrala 2 de metrou se extinde pe tronsonul Pipera – Petricani, cu încă două stații. A fost semnat contractul de colaborare appeared first on Buletin de București.
17:00
VIDEO | Mai multe autobuze au ars la autobaza STB din Ferentari. Societatea de Transport nu a comunicat public incendiul # Buletin de București
Mai multe autobuze din dotarea Societății de Transport București (STB) au ars în noaptea de 1 septembrie, în autobaza Ferentari, potrivit mai multor imagini ajunse în posesia Buletin de București. STB nu a comunicat nimic public despre incendiu. BdB a solicitat societății de transport public mai multe informații despre cauzele izbucnirii focului și le vom […] The post VIDEO | Mai multe autobuze au ars la autobaza STB din Ferentari. Societatea de Transport nu a comunicat public incendiul appeared first on Buletin de București.
16:30
METEO | Cod galben de caniculă și mâine, la București. Temperatura maximă ajunge la 35… 37 de grade # Buletin de București
Temperaturile continua să fie ridicate și mâine, 3 septembrie, la București. Administrația Națională de Meteorologie a emis un nou cod galben de caniculă, valabil în intervalul orar 12:00 – 21:00. Miercuri, 03 septembrie, în Oltenia, în Muntenia, în sudul Moldovei și în Dobrogea continentală vor fi temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă și disconfort termic, […] The post METEO | Cod galben de caniculă și mâine, la București. Temperatura maximă ajunge la 35… 37 de grade appeared first on Buletin de București.
16:10
DOVADA VIDEO | Locuitorii din Greenfield trec deja, ilegal, cu autoturismele personale pe drumul forestier prin Pădurea Băneasa. Oficial este închis # Buletin de București
Drumul auto prin Pădurea Băneasa, pentru care locuitorii din cartierul Greenfield fac presiuni să fie deschis traficului auto, este deja folosit de unii „privilegiați”, cum i-a denumit fostul ministru al Mediului. Ciprian Gal și Cristian Neagoe, activiști de mediu și iubitori de natură, au surprins mai multe autoturisme care folosesc ilegal drumul respectiv și au […] The post DOVADA VIDEO | Locuitorii din Greenfield trec deja, ilegal, cu autoturismele personale pe drumul forestier prin Pădurea Băneasa. Oficial este închis appeared first on Buletin de București.
15:40
TERMOFICARE | Se fac lucrări în rețeaua termică pe încă o stradă din Sectorul 4. Peste 1.100 de blocuri sunt afectate de reparații # Buletin de București
Termoenergetica execută lucrări în rețeaua termică primară, în zona străzilor Nițu Vasile și Luică din Sectorul 4. Termenul estimat pentru finalizarea lucrărilor este 5 septembrie 2025, ora 23:00. Peste 1.100 de blocuri sunt afectate de reparații. Intervenția presupune reparații pe câteva porțiuni de conductă cu diametre de 500 si 1000 de mm, iar termenul estimat […] The post TERMOFICARE | Se fac lucrări în rețeaua termică pe încă o stradă din Sectorul 4. Peste 1.100 de blocuri sunt afectate de reparații appeared first on Buletin de București.
15:10
ASPA organizează un nou târg de adopții de căței. Evenimentul are loc, sâmbătă, 6 septembrie, în grădina exterioară a Park Lake Shopping Center, între orele 10:00 – 18:00. De asemenea, la noul târg de adopții căței, va fi prezent si dresorul Cristian Gîu, de la ora 12:00, pentru a răspunde întrebărilor adoptatorilor și a oferi […] The post ASPA | Târg de adopții căței în Park Lake, pe 6 septembrie appeared first on Buletin de București.
14:20
Când încep lucrările la cel mai mare lot de linii de tramvai din București | Club feroviar # Buletin de București
Primăria Capitalei a dat ordin de începere pentru modernizarea celui mai mare lot de linii de tramvai din Bucure;ti. Este vorba de Lotul 1, care cuprinde axa Bd. Theodor Pallady – Bd. 1 Decembrie 1918 – Bd. Basarabia – Calea Călărașilor – Bd. Corneliu Coposu, în lungime totală de 18 km. Lucrările propriu-zise vor începe […] The post Când încep lucrările la cel mai mare lot de linii de tramvai din București | Club feroviar appeared first on Buletin de București.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.