INTERVIU | Musicalul „Romeo și Julieta” revine la Teatrul de Operetă, cu Octavian Ene, revigorat după accidentul din primăvară. „Refacerea fizică este mai scurtă decât refacerea emoțională”
Buletin de București, 6 septembrie 2025 18:40
Musicalul pop-rock „Romeo și Julieta" a creat în primăvară trei știri. Prima a vizat faptul că a fost readus pe scena Teatrului Național de Operetă și Musical „Ion Dacian" după 15 ani. A doua a fost legată de faptul că noua versiune este regizată de titratul Kérenyi Miklós Gábor (Kero), directorul, timp de 25 de […]
• • •
Acum o oră
18:40
INTERVIU | Musicalul „Romeo și Julieta" revine la Teatrul de Operetă, cu Octavian Ene, revigorat după accidentul din primăvară. „Refacerea fizică este mai scurtă decât refacerea emoțională"
Musicalul pop-rock „Romeo și Julieta” a creat în primăvară trei știri. Prima a vizat faptul că a fost readus pe scena Teatrului Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” după 15 ani. A doua a fost legată de faptul că noua versiune este regizată de titratul Kérenyi Miklós Gábor (Kero), directorul, timp de 25 de […] The post INTERVIU | Musicalul „Romeo și Julieta” revine la Teatrul de Operetă, cu Octavian Ene, revigorat după accidentul din primăvară. „Refacerea fizică este mai scurtă decât refacerea emoțională” appeared first on Buletin de București.
Acum 4 ore
16:10
Patru trasee de autobuz se întorc în Piața Unirii, a anunțat Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI). Măsurile intră în vigoare din 6 septembrie și afectează liniile 104, 123, N110 și N115. Patru trasee de autobuz se întorc în Piața Unirii o dată cu redeschiderea circulației „Începând de sâmbătă, 6 septembrie […]
15:30
Compania de Parking înființată de Firea susține că cei 200 de angajați nu pot monta indicatoare. A contractat o firmă cu un singur angajat
Compania Municipală Parking București (CMPB), despre care Buletin de București a mai scris recent că a contractat o firmă cu un singur angajat și patron octogenar să monteze mii de indicatoare, susține că cei 200 de angajați ai săi nu sunt destui pentru a monta indicatoarele. „Activitatea de montare presupune lucrări specializate de la respectarea […]
Acum 8 ore
13:20
Planșeul Unirii | S-a redeschis traficul pe Splaiul Independenței. O treime din planșeu a fost decopertată
Traficul rutier pe Splaiul Independenței, în zona Pieței Unirii, a fost redeschis sâmbătă, după luni de restricții impuse de lucrările de refacere a planșeului. A fost ales acest moment pentru că luni începe școala, ceea ce ar fi creat un disconfort serios șoferilor din Capitală. „Chiar dacă am reușit să decopertăm cam o treime din […]
12:10
Patru trasee STB se întorc în Piața Unirii, a anunțat Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI). Măsurile intră în vigoare de mâine, 6 septembrie și afectează liniile 104, 123, N110 și N115. „Începând de sâmbătă, 6 septembrie 2025, liniile 104, 123, N110 și N115 revin pe traseele de bază în zona […] The post Patru trasee STB se întorc în Piața Unirii, începând cu 6 septembrie appeared first on Buletin de București.
Acum 12 ore
10:40
Proiectul Piano Express, la Academia Română. Concert și tur ghidat, pe 7 septembrie
Duminică, 7 septembrie 2025, între orele 17:00 – 19:00, se desfășoară proiectul Piano Express în Parcul și Biblioteca Academiei Române. Acolo vor avea loc un concert cu pian și violoncele și un tur ghidat al uneia dintre cele mai reprezentative clădiri interbelice din capitală. Intrarea este liberă. Proiectul Piano Express, la Academia Română. Programul evenimentului […]
10:30
Parcul Kiseleff, zona statuii Barbu Ștefănescu Delavrancea, devine sâmbătă și duminică, 6 si 7 septembrie, locul de întâlnire al iubitorilor de căței. În aceste zile se va desfășura WOOF Fest – Festivalul lui Bobiță, un eveniment dedicat prieteniei dintre oameni și câini. Timp de două zile, WOOF Fest transformă parcul într-un târg de socializare în […]
09:00
Accesul la stația de metrou Basarab va fi restricționat în perioada 15‑26 septembrie. Metrorex anunță lucrări de modernizare
Metrorex anunță că, în perioada 15 septembrie 2025, ora 08:00 – 26 septembrie 2025, ora 15:00, la stația de metrou Basarab, accesul C, ieșirea spre Gara Basarab, va fi restricționat la nivelul scărilor rulante. Compania execută lucrări de refacere a finisajelor. Pe durata intervențiilor, călătorii vor putea utiliza următoarele alternative de acces: Zona în care […]
08:30
George Tuță: Pădurea Băneasa trebuie să devină arie protejată. Greenfield, fără noi autorizații
Primarul Sectorului 1, George Tuță, susține că atât el, cât și Consiliul Local, au votat în unanimitate pentru protejarea Pădurii Băneasa și a celuilalt corp de pădure aflat pe teritoriul sectorului, prin declararea lor ca arie naturală protejată. Aflat lângă primarul interimar Stelian Bujduveanu la dezbaterea Ministerului Mediului pentru protejarea Pădurii Băneasa, el a spus […]
08:30
Se întrerupe curentul electric în București și Ilfov. Care sunt zonele afectate
Se întrerupe curentul electric în perioada 8 – 14 septembrie, în mai multe zone din București, Ilfov și Giurgiu. Întreruperile sunt necesare din cauza lucrărilor de reparații, modernizare sau de mentenanță, la rețeaua electrică. Sistările programate se vor face pentru a asigura capacitatea rețelei de a funcționa și alimenta clienții, în bune condiții, potrivit Rețele […]
07:30
PMB | Măsuri pentru siguranța elevilor, la începerea noului an şcolar. Brigada Rutiera va fluidiza traficul, în apropierea școlilor
Primăria Municipiului București (PMB) s-a pregătit pentru începutul anului școlar 2025–2026. Instituția a luat mai multe măsuri pentru siguranța elevilor și pentru fluidizarea traficului rutier. Administrația Străzilor a modernizat zonele din jurul școlilor, iar polițiștii din cadrul Poliției Locale a Municipiului București (PLMB), împreună cu Brigada Rutieră și polițiile locale de sector, vor gestiona traficul […]
07:00
Apa Nova | Furnizarea apei reci se întrerupe pentru lucrări de modernizare. Care sunt zonele afectate
Furnizarea apei reci de la Apa Nova se întrerupe pentru lucrări de modernizare și de intervenție. Compania are programate întreruperi intre 8-12 septembrie. Furnizarea apei reci se întrerupe în următoarele zone: Sector 1 – lipsă apă, lipsă presiune si tulburime din data de 08.09.2025, ora 23:30 si până la data de 09.09.2025, ora 11:30. Sector 1- 10 […]
Ieri
17:20
Autobuze noi, de sâmbătă, pe linia metropolitană 436. Se schimbă și societatea de transport
Începând de sâmbătă, 06.09.2025, linia metropolitană 436 (M Străulești – Oraș Buftea) va fi operată de societatea Ecotrans STCM SRL, nu de STB SA, ca până la această dată. Linia metropolitana 436 va fi operată cu noile autobuze electrice Otokar e-Kent C 12. Toate modalitățile de plată, folosite în prezent și toate titlurile de călătorie ,vor fi valabile în […]
16:40
Copiii din Cartierul Giulești se vor bucura, de sâmbătă, 6 septembrie, de un nou loc de joacă. Acesta va fi deschis în Parcul Marin Preda. Noul loc de joacă este dotat cu tobogane, leagăne și trambuline, pe jos are tartan moale, iar de jur împrejur sunt băncuțe pentru părinți. Tot în Parcul Marin Preda, săptămâna […]
15:40
TPBI înființează linia de autobuz 480. Noul traseu va fi între Pasarela Metrou Berceni și Metrou Nicolae Teclu
TPBI înființează linia de autobuz 480, de sâmbătă, 6 septembrie. Aceasta va asigura o legătură directă între terminalele Pasarelă Metrou Berceni și Metrou Nicolae Teclu. Linia de autobuz 480, care va fi operată de Serviciul Transport Voluntari – STV SA cu noile autobuze electrice ZTE Granton 10 m, va funcționa pe traseul: Traseul de întoarcere pentru linia de […]
15:20
„Străzi deschise – Promenadă urbană" în weekendul 6-7 septembrie: jocuri sportive, spectacole și o paradă pentru copii
„Străzi deschise" revine pe Calea Victoriei în weekendul 6 și 7 septembrie. Programul artistic al acestui sfârșit de săptămână cuprinde o serie de jocuri sportive, spectacole, dar și o paradă dedicată celor mici. Sâmbătă și duminică vor fi dedicate spectacolelor animate și demonstrațiilor artistice în aer liber. Astfel, Opera Comică pentru Copii va organiza pe […]
14:50
INSP | Numărul cazurilor de COVID, în creștere la sfârșitul lunii august. Cele mai multe infectări au fost la persoane de peste 70 de ani
Numărul cazurilor de COVID-19 a crescut, în perioada 18-24 august 2025, potrivit Institutului Național de Statistică. În ultimele două săptămâni din luna august, autoritățile au raportat o creștere semnificativă a infectărilor. De asemenea, rata de pozitivare este în urcare. Specialiștii precizează că majoritatea cazurilor sunt forme ușoare sau medii. Potrivit Institutului Național de Sănătate Publică, […]
13:10
Sector 6 | Spațiile comerciale din Complexul Comercial Veteranilor vor fi scoase la licitație
Primăria Sectorului 6 scoate la licitație spațiile comerciale, din Complexul Comercial Veteranilor. Hotărârea a fost votată în Consiliu Local. Toate cele 16 spații comerciale au fost modernizate şi aduse la standardele actuale de siguranţă şi igienă. Au suprafeţe de la 13,6 la 32,7 mp, iar preţurile de pornire sunt de 48 sau 52,8 euro/mp. Tariful […]
12:50
Pe 6-7 septembrie, cartierul Icoanei revine pietonal. Evenimentul „Împreună pentru aer curat în Sectorul 2" aduce activități pentru sănătate, mediu și reconectarea dintre vecini, în contextul Zilei Internaționale a Aerului Curat. Calitatea aerului rămâne una dintre cele mai acute probleme de mediu din Capitală. Bucureștiul este de ani buni în atenția Comisiei Europene din cauza […]
12:20
Pe 6-7 septembrie, cartierul Icoanei revine pietonal. Evenimentul „Împreună pentru aer curat în Sectorul 2” aduce activități pentru sănătate, mediu și reconectarea dintre vecini, în contextul Zilei Internaționale a Aerului Curat. Calitatea aerului rămâne una dintre cele mai acute probleme de mediu din Capitală. Bucureștiul este de ani buni în atenția Comisiei Europene din cauza […] The post Green Report | Festival pentru aer curat și comunitate în Sectorul 2 appeared first on Buletin de București.
12:10
„Străzi deschise – Promenadă urbană" în weekend: jocuri sportive, spectacole și o paradă pentru copii
„Străzi deschise” revine pe Calea Victoriei în primul weekend de toamnă, în zilele de 6 și 7 septembrie. Programul artistic al acestui sfârșit de săptămână cuprinde o serie de jocuri sportive, spectacole, dar și o paradă dedicată celor mici. Sâmbătă și duminică vor fi dedicate spectacolelor animate și demonstrațiilor artistice în aer liber. Astfel, Opera […] The post „Străzi deschise – Promenadă urbană” în weekend: jocuri sportive, spectacole și o paradă pentru copii appeared first on Buletin de București.
12:10
Restricții majore de circulație, în weekend. Calea Victoriei este pietonală, Bd. Unirii găzduiește o cursă
Restricții de circulație în weekendul 5-7 septembrie, în mai multe zone din Capitală. Măsura este impusă pentru a se putea asigura buna desfășurare a mai multor evenimente, printre care și „Străzi Deschise – Promenadă Urbană". „Străzi Deschise – București, Promenadă Urbană". Trafic restricționat Pe 6 și 7 septembrie, Primăria Municipiului București, prin ARCUB – Centrul […]
10:30
Litigiul „secret" din Parcul Liniei. Primăria Sectorului 6 investește într-un teren cu statut incert
Consiliul Local al Sectorului 6 a votat dezafectarea unei linii de cale ferată pentru a continua amenajarea Parcului Liniei către Cartierul Militari. Decizia a fost luată în ciuda unui litigiu pe rol între CFR și un operator economic, ceea ce face ca statutul juridic al terenului să fie neclar. Proiectul a trecut în Consiliul Local […]
08:30
20 de liceeni, antrenați de profesori din Capitală, 17 medalii la competiții de economie
20 de liceeni români au câștigat medalii și distincții la mai multe competiții de economie, potrivit unui comunicat al Centrului Român de Excelență în Economie (RECE). Dintre acestea șase medalii au fost de aur, patru de argint și șapte de bronz. Echipa a fost coordonată de doi profesori din Capitală, unul de la Facultatea de Matematică […] The post 20 de liceeni, antrenați de profesori din Capitală, 17 medalii la competiții de economie appeared first on Buletin de București.
06:30
METEO | Vremea se menține călduroasă, în weekend. Temperatura maximă ajunge la 32… 33 de grade # Buletin de București
Temperaturile mai scad, la București, în weekend. Vremea se menține călduroasă, însă, cu maxime termice de până la 32… 33 de grade. Vineri, 5 septembrie, vremea va fi călduroasă. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 32…33 de grade, iar cea minimă […] The post METEO | Vremea se menține călduroasă, în weekend. Temperatura maximă ajunge la 32… 33 de grade appeared first on Buletin de București.
04:10
Balkanik Festival 2025, în Grădina Uranus, între 5‑7 septembrie. Programul complet # Buletin de București
În perioada 5-7 septembrie, va avea loc un festival cu tradiție deja în București: Balkanik Festival 2025. Evenimentul se desfășoară la Grădina Uranus și pe Strada Uranus. Balkanik Festival se află deja la cea de-a XII-a ediție, iar pe scena evenimentului vor urca DJ și artiști din mai multe stiluri. Printre aceștia de numără: Lupii lui […] The post Balkanik Festival 2025, în Grădina Uranus, între 5‑7 septembrie. Programul complet appeared first on Buletin de București.
04:10
În perioada 5-7 septembrie 2025, între orele 10:00 și 19:00, are loc Târgul de Sfânta Maria Mică, la Muzeul Țăranului Român, din Str. Monetăriei nr. 3. Intrarea este liberă. Organizată în ajunul Nașterea Maicii Domnului, prăznuită la 8 septembrie, prima Piață Țărănească de la Muzeul Național al Tăranului Român din această toamnă adună laolaltă meşteri, artizani, […] The post Târg de Sfânta Maria Mică, la Muzeul Țăranului Român appeared first on Buletin de București.
4 septembrie 2025
21:40
ILFOV | Încep lucrările pentru marcarea și semnalizarea pistei de biciclete de pe DJ401A # Buletin de București
Consiliul Județean Ilfov începe lucrările pentru marcarea și semnalizarea pistei de biciclete de pe DJ401A. Investiția este de aproximativ 180 de milioane de lei fără TVA, din fonduri proprii și din fonduri din Programul Național de Dezvoltare Locală. Proiectul pistei de biciclete de pe DJ401A prevede: DJ401A este o variantă a Centurii de Sud a […] The post ILFOV | Încep lucrările pentru marcarea și semnalizarea pistei de biciclete de pe DJ401A appeared first on Buletin de București.
21:20
Ilfov | Inovația electorală a lui Hubert Thuma: sfințirea reluării pentru a treia oară a șantierului de lărgire la patru benzi a Centurii Capitalei între A2 și DN2 # Buletin de București
Liderii politici nu ratează nici o ocazie de a transforma un eveniment obișnuit, tehnic, într-un moment electoral, prin care să arate cât de mult muncesc. Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, a dus această propagandă la un nou nivel: sfințirea reluării șantierului de lărgire a tronsonului între A2 și DN2 din Centura Capitalei. Pentru a […] The post Ilfov | Inovația electorală a lui Hubert Thuma: sfințirea reluării pentru a treia oară a șantierului de lărgire la patru benzi a Centurii Capitalei între A2 și DN2 appeared first on Buletin de București.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:30
Nouă linii de transport în comun vor fi deviate, în weekend. Duminică are loc evenimentul sportiv „Ladies Run” # Buletin de București
Evenimentul sportiv „Ladies Run”, de duminică, 07.09.2025, restricționează circulația rutieră între orele 13:00 – 21:00 pe Bd. Mircea Vodă și între orele 15:00 – 21:00 pe Bd. Unirii (Piaţa Alba Iulia), Bd. Decebal, Piața Muncii, cu întoarcere pe Bd. Decebal, Bd. Unirii, Piața Unirii. Având în vedere aceste măsuri, liniile 70, 73, 97, 104, 116, 117, 123, […] The post Nouă linii de transport în comun vor fi deviate, în weekend. Duminică are loc evenimentul sportiv „Ladies Run” appeared first on Buletin de București.
16:30
VIDEO | Imagini spectaculoase surprinse deasupra Capitalei de piloții de elită din Patrouille de France # Buletin de București
Bucureștiul a devenit, vinerea trecută, scenă pentru unul dintre cele mai spectaculoase momente aeriene din ultimii ani. Patrouille de France, formația de elită a aviației militare franceze, a survolat Capitala la deschiderea Bucharest International Air Show (BIAS 2025). Opt aeronave Alpha Jet au zburat în formație strânsă și au desenat pe cerul capitalei culorile drapelului […] The post VIDEO | Imagini spectaculoase surprinse deasupra Capitalei de piloții de elită din Patrouille de France appeared first on Buletin de București.
16:30
Se reabilitează șinele de tramvai de pe Bulevardul Theodor Pallady. Traficul din zonă va fi reorganizat # Buletin de București
Încep lucrările de reabilitare a căii de rulare a tramvaielor pe Bulevardul Theodor Pallady. Traseele de transport public din zonă vor fi reorganizate. Lucrărilede modernizare a căii de rulare a tramvaielor de pe Bd. Theodor Pallady din cadrul fac parte din „LOTUL 1 – Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Theodor Pallady, Bulevardul 1 Decembrie 1918, […] The post Se reabilitează șinele de tramvai de pe Bulevardul Theodor Pallady. Traficul din zonă va fi reorganizat appeared first on Buletin de București.
16:00
„Bucharest Street Food Festival” deviază trei linii STB, în perioada 5-8 septembrie # Buletin de București
Autobuzele liniilor 100, 203 și 205 vor circula pe trasee modificate, de vineri, 05.09.2025 (ora 22:00), până luni, 08.09.2025 (ora 07:00). Traficul rutier va fi restricționat pe Șos. Kiseleff, între Str. Arhitect Ion Mincu și Piața Victoriei, pentru a permite desfășurarea evenimentului „Bucharest Street Food Festival”. Având în vedere aceste restricții, pentru „Bucharest Street Food Festival”, Asociația de Dezvoltare […] The post „Bucharest Street Food Festival” deviază trei linii STB, în perioada 5-8 septembrie appeared first on Buletin de București.
15:20
Sector 5 | Ateliere de creație la Centrul Multifuncțional „Sfântul Andrei’’, în luna septembrie # Buletin de București
Primăria Sectorului 5, prin Centrul Multifuncțional „Sfântul Andrei’’, continuă să le ofere copiilor, dar și seniorilor din comunitate șansa de a participa la ateliere de creație. În luna septembrie, începe un nou curs de pictură și va fi deschis un nou vernisaj de pictură, realizat cu lucrările participanților. Pe 11 septembrie, la ora 17:00, va […] The post Sector 5 | Ateliere de creație la Centrul Multifuncțional „Sfântul Andrei’’, în luna septembrie appeared first on Buletin de București.
14:20
ILFOV | Încep lucrările pentru marcarea și semnalizarea pistei de biciclete de pe DJ401A # Buletin de București
Consiliul Județean Ilfov începe lucrările pentru marcarea și semnalizarea pistei de biciclete de pe DJ401A. Investiția este de aproximativ 180 de milioane de lei fără TVA, din fonduri proprii și din fonduri din Programul Național de Dezvoltare Locală. Proiectul pistei de biciclete de pe DJ401A prevede: DJ401A este o variantă a Centurii de Sud a […] The post ILFOV | Încep lucrările pentru marcarea și semnalizarea pistei de biciclete de pe DJ401A appeared first on Buletin de București.
14:00
CFR Călători modifică circulația unui tren către Târgu Mureș cu plecare din Gara de Nord # Buletin de București
CFR Călători modifică circulația unui tren către Târgu Mureș cu plecare din Gara de Nord. Decizia este efectul unor lucrări la calea de rulare, potrivit comunicatului emis de operatorul național. Astfel, pentru ca CFR Infrastructură să poată realiza reparațiile aferente procesului de întreținere a căii de rulare, trenul IR 1645 (București Nord – Deda – […] The post CFR Călători modifică circulația unui tren către Târgu Mureș cu plecare din Gara de Nord appeared first on Buletin de București.
13:30
DN1 | Se reconfigurează traficul în Otopeni pentru Magistrala 6. Parte din fluxul rutier, deviat printre blocuri # Buletin de București
Traficul rutier pe DN1, în zona Otopeni, va fi modificat începând de marți, 9 septembrie, pentru a permite construcția viitoarei stații de metrou de la intersecția cu strada 23 august. Lucrările fac parte din proiectul Magistrala 6, ce leagă rețeaua de metrou cu Aeroportul Internațional Henri Coandă. Circulația se va desfășura pe câte două benzi […] The post DN1 | Se reconfigurează traficul în Otopeni pentru Magistrala 6. Parte din fluxul rutier, deviat printre blocuri appeared first on Buletin de București.
13:20
Meciul de fotbal România – Canada prelungește programul pentru șase linii STB. Alte patru ar putea fi deviate # Buletin de București
Liniile 1, 10, 86, 90, 104 și 311 vor avea un program de circulație prelungit, vineri, 05.09.2025, pentru a asigura transportul spectatorilor ce vor asista la meciul de fotbal România – Canada. Partida este programat de la ora 21:00, pe „Arena Națională”. De asemenea, dacă situația o va impune, traseele liniilor 86, 90, 104 și 143 vor fi […] The post Meciul de fotbal România – Canada prelungește programul pentru șase linii STB. Alte patru ar putea fi deviate appeared first on Buletin de București.
10:40
La scurt timp după ce Buletin de București a dezvăluit că Primăria Sectorului 6 plănuiește dezafectarea liniilor de cale ferată dintre Valea Cascadei și Lujerului, Primăria Generală a transmis că a dat undă verde pentru patru puncte de oprire pentru o linie viitorului tren metropolitan, între București Nord – Scroviștea (Ilfov): Pajura, Basarab, Carpați și […] The post Linia trenului metropolitan din Sectorul 6 a dispărut din hărțile PMB appeared first on Buletin de București.
05:00
Art Safari anunță deschiderea a șase expoziții noi, din această toamnă. Evenimentele încep pe 5 septembrie. Cele șase expoziții sunt: „Paris Pallady” – perioada pariziană a lui Theodor Pallady alături de capodopere de Henri Matisse de la Musée de l’Orangerie și Musée Henri Matisse – Département du Nord. „Enescu și Minotaurul” – eveniment conex de […] The post Șase expoziții noi se deschid la Art Safari, din 5 septembrie appeared first on Buletin de București.
02:30
O statistică îngrijorătoare: 140 de accidente rutiere cu trotinete electrice au avut loc în București în șase luni. Două persoane au murit # Buletin de București
Peste 140 de accidente rutiere cu trotinete electrice au avut loc numai în București, în primele șase luni ale acestui an. Cel puțin 23 de incidente în care a fost implicat acest mijloc de transport au avut loc în fiecare lună, ceea ce înseamnă o frecvență extem de ridicată de cel puțin un eveniment rutier […] The post O statistică îngrijorătoare: 140 de accidente rutiere cu trotinete electrice au avut loc în București în șase luni. Două persoane au murit appeared first on Buletin de București.
3 septembrie 2025
22:10
Polițiști mușcați de ploșnițe în arestul Poliției Capitalei. Sindicatul Europol susține că 10 au ajuns la Urgențe # Buletin de București
Sindicatul Europol susține că mai mulți polițiști au fost mușcați de ploșnițe în spaţiile centrelor de reţinere şi arestare preventivă din Capitalei. „Zeci de polițiști din cadrul DGPMB sunt obligați să muncească în condiții greu de imaginat: spațiile centrelor de reținere și arestare preventivă din Poliția Capitalei sunt pline de ploșnițe! De luni întregi, colegii […] The post Polițiști mușcați de ploșnițe în arestul Poliției Capitalei. Sindicatul Europol susține că 10 au ajuns la Urgențe appeared first on Buletin de București.
22:00
Premierul Ilie Bolojan îl susține pe Ciprian Ciucu pentru Primăria Capitalei. „Ar fi bine să existe un candidat [comun] care are o masă critică importantă în spate” # Buletin de București
Premierul Ilie Bolojan îl susține pe Ciprian Ciucu în cursa pentru Primăria Generală, potrivit unei declarații pe care a făcut-o la Europa Fm. Liderul PNL îl consideră pe primarul Sectorului 6 un candidat redutabil. Șeful Guvernului a exclus ca alegerile pentru Primăria București să aibă loc anul acesta. Premierul îl susține pe Ciprian Ciucu în […] The post Premierul Ilie Bolojan îl susține pe Ciprian Ciucu pentru Primăria Capitalei. „Ar fi bine să existe un candidat [comun] care are o masă critică importantă în spate” appeared first on Buletin de București.
20:10
Sector 1 | Primăria renunță la proiectul „Lumina Park” din Kiseleff. Tuță: „Nu voi face niciodată bine cu forța” # Buletin de București
Primăria Sectorului 1 a anunțat miercuri, 3 septembrie, că renunță la proiectul „Lumina Park” în urma reacțiilor negative din partea societății civile. Evenimentul era planificat să se desfășoare în Parcul Kiseleff între 25 octombrie 2025 și 15 februarie 2026 și ar fi presupus amenajarea unui traseu nocturn cu instalații de lumină, artă digitală și multimedia. […] The post Sector 1 | Primăria renunță la proiectul „Lumina Park” din Kiseleff. Tuță: „Nu voi face niciodată bine cu forța” appeared first on Buletin de București.
17:10
Restricții de circulație pe autostrăzile A2 și A3. Se fac lucrări de reparații # Buletin de București
Centrul INFOTRAFIC, din Inspectoratul General al Poliției Române, anunță restricții de circulație, astăzi, 3 septembrie, pe autostrăzile A2 și A3. Măsura este impusă pentru lucrări de reparații. Restricțiile de circulație se vor desfășura astfel: Conducătorii auto sunt trebuie să circule cu viteză redusă în aceste zone, asigurându-se foarte bine înainte de schimbarea benzii de circulație, […] The post Restricții de circulație pe autostrăzile A2 și A3. Se fac lucrări de reparații appeared first on Buletin de București.
15:30
Magistrala M7 de metrou, Bragadiru-Voluntari. Cinci instituții au semnat protocolul de construcție # Buletin de București
Protocolul pentru Magistrala de metrou M7 Bragadiru-Voluntari a fost semnat miercuri, 3 septembrie, de cinci instituții. Este vorba despre Primăria Sectorului 5, Ministerul Transporturilor, Metrorex, Consiliul Județean Ilfov și Primăria Sectorului 2. Noua linie de metrou va asigura conexiunea între sud-vestul și nord-estul Capitalei, traversând zone dens populate precum Rahova, Piața Unirii, Calea Moșilor, Colentina […] The post Magistrala M7 de metrou, Bragadiru-Voluntari. Cinci instituții au semnat protocolul de construcție appeared first on Buletin de București.
14:40
Ultimul weekend de „Cinema sub stele”, din 2025 are loc în Parcul Marin Preda, din Sectorul 6. Între 5-7 septembrie, vor rula trei filme noi, lansate anul trecut. Ultimele proiecții la „Cinema sub stele” Vineri, 5 septembrie – Tornade / Twisters (2024, 122 min, acțiune, aventuri, cu Glen Powell, Maura Tierney, Kiernan Shipka); Sâmbătă, 6 […] The post Sector 6 | „Cinema sub stele” se încheie în acest weekend appeared first on Buletin de București.
14:20
Eco-Civica acuză Federația Greenfield de dezinformare: Tribunalul nu a „validat” circulația auto în Pădurea Băneasa. Procesul de anulare a contractului cu Romsilva este încă în curs # Buletin de București
Fundația Eco-Civica acuză Federația Greenfield că dezinformează în privința dreptului pe care l-ar fi primit de la tribunal de a deschide circulația auto în Pădurea Băneasa, pe drumul forestier creat pentru locuitorii din cartierul Greenfield. Eco-Civica a explicat, într-un mesaj trimis Buletin de București, că a depus în instanță, împreună cu Asociația Agent Green, atât […] The post Eco-Civica acuză Federația Greenfield de dezinformare: Tribunalul nu a „validat” circulația auto în Pădurea Băneasa. Procesul de anulare a contractului cu Romsilva este încă în curs appeared first on Buletin de București.
14:00
Sector 5 | Colectarea deșeurilor din pubele etichetate, obligatorie din 8 septembrie # Buletin de București
Colectarea deșeurilor din pubele neetichetate mai este posibilă doar până pe 8 septembrie. Primăria Sectorului 5 reamintește cetățenilor că, după această dată, colectarea din pubele etichetate devine obligatorie. Autoritatea locală precizează că susține colectarea deșeurilor prin implementarea principiului european de plată în funcție de cantitatea aruncată, care generează costuri mai mici pentru cetățenii care își […] The post Sector 5 | Colectarea deșeurilor din pubele etichetate, obligatorie din 8 septembrie appeared first on Buletin de București.
11:00
Restricții de circulație pe autostrăzile A2 și A3. Se fac lucrări de reparații # Buletin de București
Centrul INFOTRAFIC, din Inspectoratul General al Poliției Române, anunță restricții de circulație, astăzi, 3 septembrie, pe autostrăzile A2 și A3. Măsura este impusă pentru lucrări de reparații. Restricțiile de circulație se vor desfășura astfel: Conducătorii auto sunt trebuie să circule cu viteză redusă în aceste zone, asigurându-se foarte bine înainte de schimbarea benzii de circulație, […] The post Restricții de circulație pe autostrăzile A2 și A3. Se fac lucrări de reparații appeared first on Buletin de București.
