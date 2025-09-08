Nu sunt destui bani pentru lucrările de la magistrala M6. Pro Infrastructură: „Este greu să faci 7 kilometri de linie de metrou exclusiv de la bugetul de stat”

21:20

Liderii politici nu ratează nici o ocazie de a transforma un eveniment obișnuit, tehnic, într-un moment electoral, prin care să arate cât de mult muncesc. Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, a dus această propagandă la un nou nivel: sfințirea reluării șantierului de lărgire a tronsonului între A2 și DN2 din Centura Capitalei. Pentru a […]