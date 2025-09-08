Sector 3 | Programul „Școală după Școală”, derulat în 28 unități de învățământ
Buletin de București, 8 septembrie 2025 15:20
Programul „Școală după Școală" continuă și în acest acest an școlar, în 28 unități de învățământ din Sectorul 3. Aproximativ 9.500 elevi ar urma să primească mese calde, sprijin suplimentar la teme și activități extracurriculare și recreative, sub supravegherea cadrelor didactice. Aprobarea derulării și finanțării programului „Școală după Școală" a fost votată de Consiliul Local
• • •
Acum 30 minute
15:20
Sector 3 | Programul „Școală după Școală”, derulat în 28 unități de învățământ # Buletin de București
15:20
Nu sunt destui bani pentru lucrările de la magistrala M6. Pro Infrastructură: „Este greu să faci 7 kilometri de linie de metrou exclusiv de la bugetul de stat” # Buletin de București
Asociația Pro Infrastructura atrage atenția că lucrările de la Magistrala M6 de metrou, tronsonul spre Aeroportul Otopeni, se desfășoară într-un context tehnic și financiar complicat. Deși Comisia Europeană a refuzat încă din 2018 să finanțeze secțiunea de nord a liniei, Metrorex și Ministerul Transporturilor au mers mai departe, iar acum costurile sunt suportate integral din
Acum 4 ore
13:10
Ziua de 8 septembrie aduce în prim-plan, în Festivalul Internațional George Enescu, compozitori români precum George Enescu sau Stan Golestan și două repere majore ale secolului XX – Concertul pentru vioară de Jean Sibelius și Simfonia a VIII-a de Dmitri Șostakovici. Ultimele bilete sunt disponibile online, în platforma Eventim.ro, în format fizic, în lanțul de
Acum 8 ore
09:00
Clopoțelul sună din nou. Dar a protest. Cadrele didactice încep școala în stradă sau protestând la catedră. 30.000 de profesori sunt așteptați în Piața Victoriei # Buletin de București
Peste 30.000 de cadre didactice sunt așteptați luni în stradă, în marș de la Guvern la Palatul Cotroceni, au anunțat sindicatele din Învățământ. Protestul cadrelor didactice vizează schimbările pe care Ministerul Educației și Guvernul Bolojan le-au făcut în învățământul preuniversitar, pentru a reduce cheltuielile bugetare. Școala în stradă. De ce protestează profesorii „Prima zi de
Acum 12 ore
07:10
Unforgettable Festival, în Piața Constituției intre 11-13 septembrie. Programul complet # Buletin de București
Între 11 și 13 septembrie 2025, Piața Constituției din București va găzdui cea de-a doua ediție Unforgettable Festival. Timp de trei zile, acest festival al premierelor este o călătorie unde muzica, emoțiile și momentele care unesc generații și culturi se întâlnesc. La Unforgettable Festival, pe scenă vor urca artiști precum Andrea Bocelli, Jose Carreras, Gheorghe Zamfir, Katherine Jenkins,
06:40
Târgul Național al Mierii în perioada 12‑14 septembrie, pe platforma apicolă din Băneasa # Buletin de București
Târgul Național al Mierii, organizat de Asociaţia Crescătorilor de Albine din România, se va deschide vineri, 12 septembrie 2025, ora 10:30, pe platforma apicolă din Băneasa, Bucureşti, B-dul Ficusului nr. 42, Sector 1. Cea de-a 29-a editie a Târgului Naţional al Mierii, se va desfășura în perioada 12 – 14 Sseptembrie 2025, si este dedicat, în principal, consumatorilor de produse
Acum 24 ore
22:30
ICSAA 2025, pentru prima dată, la Politehnica București. Conferință de matematică reunește peste 100 de participanți din 29 de țări # Buletin de București
România este gazda conferinței mondiale a matematicii stocastice – ICSAA 2025. La Politehnica București are loc, între 8 și 12 septembrie, cea de-a 12-a ediție a Conferința Internaționale de Analiză Stocastică și Aplicațiile ei. Este un eveniment de elită care reunește cercetători de top din toată lumea, care modelează viitorul inteligenței artificiale, securității cibernetice și
Ieri
13:40
Palatul Cotroceni, iluminat în roșu de Ziua Mondială a Conștientizării Bolii Duchenne # Buletin de București
Palatul Cotroceni va fi iluminat în roșu duminică, 7 septembrie, de Ziua Mondială a Conștientizării Bolii Duchenne, a transmis Administrația Prezidențială, printr-un comunicat. Boala Duchenne este o afecțiune genetică rară care provoacă pierderea progresivă a funcției musculare și invaliditate la copii. În semn de solidaritate cu persoanele diagnosticate, atât din România, cât și din întreaga
12:30
ICSAA, pentru prima dată, la Politehnica București. Conferință de matematică reunește peste 100 de participanți, din 29 de țări # Buletin de București
12:10
Primăria Municipiului București, împreună cu Centrul de Transfuzie Sanguină București, vă invită organizează o acțiune de donare de sânge. Evenimentul ce va avea loc joi, 11 septembrie, între orele 8:30 – 12:30, la sediul primăriei din Bulevardul Regina Elisabeta nr. 47. La campania de donare de sânge, pot participa cei care se înscriu pe acest
09:20
Cea de-a VI-a ediție a evenimentului Pieța Festivalului George Enescu are loc între 17-21 septembrie. Programul complet # Buletin de București
Muzica clasică se întoarce în centrul Capitalei. Cea de-a VI-a ediție a evenimentului Pieța Festivalului George Enescu are loc intre 17-21 septembrie. Timp de cinci seri, Piața George Enescu se transformă într-o scenă a excelenței culturale, unde publicul se poate bucura de concerte gratuite susținute de artiști și orchestre de prestigiu. Program artistic: Miercuri, 17 septembrie
08:40
Plata rovinietelor va fi suspendată, temporar, în noaptea de duminică spre luni. Se actualizează noile tarife # Buletin de București
Plata rovinietelor va fi suspendată, temporar. CNAIR informează utilizatorii rețelei de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi că măsura este în vigoare în intervalul 07.09.2025 (duminică) ora 23:30 – 08.09.2025 (luni) ora 00:30. De asemenea, nu se vor putea achita taxe de pod, pe site-uri sau prin aplicaţii, SMS sau terminale. Suspendarea de o oră este ncesară pentru actualizarea
08:00
Traseul liniei 182 va fi prelungit de la Institutul Oncologic, pe Strada Iza și Strada Drumul Gării, până la „Dragonul Roșu". Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) a luat această măsură pentru a veni în sprijinul călătorilor care merg în această zonă. Măsura va intra în vigoare de luni, 08.09.2025, iar autobuzele liniei
08:00
Protestul profesorilor ar putea devia luni patru linii STB potrivit unui comunicat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI). Sunt vizate liniile 100, 203, 205 și 381. Astfel, anunță TPBI, traseele liniilor ar putea fi modificate astfel: Dacă întoarcerea în Piața Victoriei nu va fi posibilă, linia 203 va circula
07:30
METEO | Vremea se va menține călduroasă și săptămâna viitoare, în Capitală. Maxima termică urcă până la 32 de grade # Buletin de București
Meteorologii anunță ca vremea se va menține călduroasă și în următoarele zile, în Capitală. Maximele termice vor ajunge la 32 de grade. Luni, 8 septembrie, vremea se va menține călduroasă, cu o maximă a temperaturii aerului de 30…32 de grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă se va
07:00
Cafeneaua BdB | Alexandru Tufan, președintele asociației Metrou Ușor: „În ultimii să zic 15 ani s-au tot tăiat din piesele cu o puternică valoare istorică” # Buletin de București
Alexandru Tufan este omul din spatele Asociației „Metrou Ușor". Are 30 de ani și este încă din 2019 președintele organizației. Absolvent de studii economice și pasionat de mobilitate urbană și transporturi el este cel care se implică adeseori prin contribuții și propuneri pentru proiecte de infrastructură aflate în dezabatere publică. Tot el este inițiatorul petiției
6 septembrie 2025
23:30
Edu Pedu | Demisie în bloc a directorilor de la Școala 195 Hamburg, aflată în subordinea Primăriei Sector 3. Peste 230 de părinți dau în judecată instituția, pentru că elevii vor învăța de la 11.00 la 14.00 # Buletin de București
Școala Gimnazială nr. 195 Hamburg, din Sectorul 3, cea mai mare unitate școlară din București, cu peste 2.000 de elevi, a rămas fără conducere. Directorii și-au dat demisia în bloc sâmbătă, potrivit Edu Pedu. Decizia vine cu doar două zile înainte de începerea cursurilor, programată pentru luni, 8 septembrie. În paralel, peste 230 de părinți ai
18:40
INTERVIU | Musicalul „Romeo și Julieta” revine la Teatrul de Operetă, cu Octavian Ene, revigorat după accidentul din primăvară. „Refacerea fizică este mai scurtă decât refacerea emoțională” # Buletin de București
Musicalul pop-rock „Romeo și Julieta" a creat în primăvară trei știri. Prima a vizat faptul că a fost readus pe scena Teatrului Național de Operetă și Musical „Ion Dacian" după 15 ani. A doua a fost legată de faptul că noua versiune este regizată de titratul Kérenyi Miklós Gábor (Kero), directorul, timp de 25 de
16:10
Patru trasee de autobuz se întorc în Piața Unirii, a anunțat Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI). Măsurile intră în vigoare din 6 septembrie și afectează liniile 104, 123, N110 și N115. Patru trasee de autobuz se întorc în Piața Unirii o dată cu redeschiderea circulației „Începând de sâmbătă, 6 septembrie
Mai mult de 2 zile în urmă
15:30
Compania de Parking înființată de Firea susține că cei 200 de angajați nu pot monta indicatoare. A contractat o firmă cu un singur angajat # Buletin de București
Compania Municipală Parking București (CMPB), despre care Buletin de București a mai scris recent că a contractat o firmă cu un singur angajat și patron octogenar să monteze mii de indicatoare, susține că cei 200 de angajați ai săi nu sunt destui pentru a monta indicatoarele. „Activitatea de montare presupune lucrări specializate de la respectarea
13:20
Planșeul Unirii | S-a redeschis traficul pe Splaiul Independenței. O treime din planșeu a fost decopertată # Buletin de București
Traficul rutier pe Splaiul Independenței, în zona Pieței Unirii, a fost redeschis sâmbătă, după luni de restricții impuse de lucrările de refacere a planșeului. A fost ales acest moment pentru că luni începe școala, ceea ce ar fi creat un disconfort serios șoferilor din Capitală. „Chiar dacă am reușit să decopertăm cam o treime din
12:10
Patru trasee STB se întorc în Piața Unirii, a anunțat Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI). Măsurile intră în vigoare de mâine, 6 septembrie și afectează liniile 104, 123, N110 și N115. „Începând de sâmbătă, 6 septembrie 2025, liniile 104, 123, N110 și N115 revin pe traseele de bază în zona
10:40
Proiectul Piano Express, la Academia Română. Concert și tur ghidat, pe 7 septembrie # Buletin de București
Duminică, 7 septembrie 2025, între orele 17:00 – 19:00, se desfășoară proiectul Piano Express în Parcul și Biblioteca Academiei Române. Acolo vor avea loc un concert cu pian și violoncele și un tur ghidat al uneia dintre cele mai reprezentative clădiri interbelice din capitală. Intrarea este liberă. Proiectul Piano Express, la Academia Română. Programul evenimentului
10:30
Parcul Kiseleff, zona statuii Barbu Ștefănescu Delavrancea, devine sâmbătă și duminică, 6 si 7 septembrie, locul de întâlnire al iubitorilor de căței. În aceste zile se va desfășura WOOF Fest – Festivalul lui Bobiță, un eveniment dedicat prieteniei dintre oameni și câini. Timp de două zile, WOOF Fest transformă parcul într-un târg de socializare în
09:00
Accesul la stația de metrou Basarab va fi restricționat în perioada 15‑26 septembrie. Metrorex anunță lucrări de modernizare # Buletin de București
Metrorex anunță că, în perioada 15 septembrie 2025, ora 08:00 – 26 septembrie 2025, ora 15:00, la stația de metrou Basarab, accesul C, ieșirea spre Gara Basarab, va fi restricționat la nivelul scărilor rulante. Compania execută lucrări de refacere a finisajelor. Pe durata intervențiilor, călătorii vor putea utiliza următoarele alternative de acces: Zona în care
08:30
George Tuță: Pădurea Băneasa trebuie să devină arie protejată. Greenfield, fără noi autorizații # Buletin de București
Primarul Sectorului 1, George Tuță, susține că atât el, cât și Consiliul Local, au votat în unanimitate pentru protejarea Pădurii Băneasa și a celuilalt corp de pădure aflat pe teritoriul sectorului, prin declararea lor ca arie naturală protejată. Aflat lângă primarul interimar Stelian Bujduveanu la dezbaterea Ministerului Mediului pentru protejarea Pădurii Băneasa, el a spus
08:30
Se întrerupe curentul electric în București și Ilfov. Care sunt zonele afectate # Buletin de București
Se întrerupe curentul electric în perioada 8 – 14 septembrie, în mai multe zone din București, Ilfov și Giurgiu. Întreruperile sunt necesare din cauza lucrărilor de reparații, modernizare sau de mentenanță, la rețeaua electrică. Sistările programate se vor face pentru a asigura capacitatea rețelei de a funcționa și alimenta clienții, în bune condiții, potrivit Rețele
07:30
PMB | Măsuri pentru siguranța elevilor, la începerea noului an şcolar. Brigada Rutiera va fluidiza traficul, în apropierea școlilor # Buletin de București
Primăria Municipiului București (PMB) s-a pregătit pentru începutul anului școlar 2025–2026. Instituția a luat mai multe măsuri pentru siguranța elevilor și pentru fluidizarea traficului rutier. Administrația Străzilor a modernizat zonele din jurul școlilor, iar polițiștii din cadrul Poliției Locale a Municipiului București (PLMB), împreună cu Brigada Rutieră și poliț
07:00
Apa Nova | Furnizarea apei reci se întrerupe pentru lucrări de modernizare. Care sunt zonele afectate # Buletin de București
Furnizarea apei reci de la Apa Nova se întrerupe pentru lucrări de modernizare și de intervenție. Compania are programate întreruperi intre 8-12 septembrie. Furnizarea apei reci se întrerupe în următoarele zone: Sector 1 – lipsă apă, lipsă presiune si tulburime din data de 08.09.2025, ora 23:30 si până la data de 09.09.2025, ora 11:30. Sector 1- 10 […] The post Apa Nova | Furnizarea apei reci se întrerupe pentru lucrări de modernizare. Care sunt zonele afectate appeared first on Buletin de București.
5 septembrie 2025
17:20
Autobuze noi, de sâmbătă, pe linia metropolitană 436. Se schimbă și societatea de transport # Buletin de București
Începând de sâmbătă, 06.09.2025, linia metropolitană 436 (M Străulești – Oraș Buftea) va fi operată de societatea Ecotrans STCM SRL, nu de STB SA, ca până la această dată. Linia metropolitana 436 va fi operată cu noile autobuze electrice Otokar e-Kent C 12. Toate modalitățile de plată, folosite în prezent și toate titlurile de călătorie ,vor fi valabile în […] The post Autobuze noi, de sâmbătă, pe linia metropolitană 436. Se schimbă și societatea de transport appeared first on Buletin de București.
16:40
Copiii din Cartierul Giulești se vor bucura, de sâmbătă, 6 septembrie, de un nou loc de joacă. Acesta va fi deschis în Parcul Marin Preda. Noul loc de joacă este dotat cu tobogane, leagăne și trambuline, pe jos are tartan moale, iar de jur împrejur sunt băncuțe pentru părinți. Tot în Parcul Marin Preda, săptămâna […] The post Sector 6 | Un nou loc de joacă se deschide, sâmbătă, în Parcul Marin Preda appeared first on Buletin de București.
15:40
TPBI înființează linia de autobuz 480. Noul traseu va fi între Pasarela Metrou Berceni și Metrou Nicolae Teclu # Buletin de București
TPBI înființează linia de autobuz 480, de sâmbătă, 6 septembrie. Aceasta va asigura o legătură directă între terminalele Pasarelă Metrou Berceni și Metrou Nicolae Teclu. Linia de autobuz 480, care va fi operată de Serviciul Transport Voluntari – STV SA cu noile autobuze electrice ZTE Granton 10 m, va funcționa pe traseul: Traseul de întoarcere pentru linia de […] The post TPBI înființează linia de autobuz 480. Noul traseu va fi între Pasarela Metrou Berceni și Metrou Nicolae Teclu appeared first on Buletin de București.
15:20
„Străzi deschise – Promenadă urbană” în weekendul 6-7 septembrie: jocuri sportive, spectacole și o paradă pentru copii # Buletin de București
14:50
INSP | Numărul cazurilor de COVID, în creștere la sfârșitul lunii august. Cele mai multe infectări au fost la persoane de peste 70 de ani # Buletin de București
Numărul cazurilor de COVID-19 a crescut, în perioada 18-24 august 2025, potrivit Institutului Național de Statistică. În ultimele două săptămâni din luna august, autoritățile au raportat o creștere semnificativă a infectărilor. De asemenea, rata de pozitivare este în urcare. Specialiștii precizează că majoritatea cazurilor sunt forme ușoare sau medii. Potrivit Institutului Național de Sănătate Publică, […] The post INSP | Numărul cazurilor de COVID, în creștere la sfârșitul lunii august. Cele mai multe infectări au fost la persoane de peste 70 de ani appeared first on Buletin de București.
13:10
Sector 6 | Spațiile comerciale din Complexul Comercial Veteranilor vor fi scoase la licitație # Buletin de București
Primăria Sectorului 6 scoate la licitație spațiile comerciale, din Complexul Comercial Veteranilor. Hotărârea a fost votată în Consiliu Local. Toate cele 16 spații comerciale au fost modernizate şi aduse la standardele actuale de siguranţă şi igienă. Au suprafeţe de la 13,6 la 32,7 mp, iar preţurile de pornire sunt de 48 sau 52,8 euro/mp. Tariful […] The post Sector 6 | Spațiile comerciale din Complexul Comercial Veteranilor vor fi scoase la licitație appeared first on Buletin de București.
12:50
Pe 6-7 septembrie, cartierul Icoanei revine pietonal. Evenimentul „Împreună pentru aer curat în Sectorul 2” aduce activități pentru sănătate, mediu și reconectarea dintre vecini, în contextul Zilei Internaționale a Aerului Curat. Calitatea aerului rămâne una dintre cele mai acute probleme de mediu din Capitală. Bucureștiul este de ani buni în atenția Comisiei Europene din cauza […] The post Green Report | Împreună pentru aer curat în Sectorul 2 appeared first on Buletin de București.
12:20
12:10
„Străzi deschise – Promenadă urbană” în weekend: jocuri sportive, spectacole și o paradă pentru copii # Buletin de București
12:10
Restricții majore de circulație, în weekend. Calea Victoriei este pietonală, Bd. Unirii găzduiește o cursă # Buletin de București
Restricții de circulație în weekendul 5-7 septembrie, în mai multe zone din Capitală. Măsura este impusă pentru a se putea asigura buna desfășurare a mai multor evenimente, printre care și „Străzi Deschise – Promenadă Urbană”. „Străzi Deschise – București, Promenadă Urbană”. Trafic restricționat Pe 6 și 7 septembrie, Primăria Municipiului București, prin ARCUB – Centrul […] The post Restricții majore de circulație, în weekend. Calea Victoriei este pietonală, Bd. Unirii găzduiește o cursă appeared first on Buletin de București.
10:30
Litigiul „secret” din Parcul Liniei. Primăria Sectorului 6 investește într-un teren cu statut incert # Buletin de București
Consiliul Local al Sectorului 6 a votat dezafectarea unei linii de cale ferată pentru a continua amenajarea Parcului Liniei către Cartierul Militari. Decizia a fost luată în ciuda unui litigiu pe rol între CFR și un operator economic, ceea ce face ca statutul juridic al terenului să fie neclar. Proiectul a trecut în Consiliul Local […] The post Litigiul „secret” din Parcul Liniei. Primăria Sectorului 6 investește într-un teren cu statut incert appeared first on Buletin de București.
08:30
20 de liceeni, antrenați de profesori din Capitală, 17 medalii la competiții de economie # Buletin de București
20 de liceeni români au câștigat medalii și distincții la mai multe competiții de economie, potrivit unui comunicat al Centrului Român de Excelență în Economie (RECE). Dintre acestea șase medalii au fost de aur, patru de argint și șapte de bronz. Echipa a fost coordonată de doi profesori din Capitală, unul de la Facultatea de Matematică […] The post 20 de liceeni, antrenați de profesori din Capitală, 17 medalii la competiții de economie appeared first on Buletin de București.
06:30
METEO | Vremea se menține călduroasă, în weekend. Temperatura maximă ajunge la 32… 33 de grade # Buletin de București
Temperaturile mai scad, la București, în weekend. Vremea se menține călduroasă, însă, cu maxime termice de până la 32… 33 de grade. Vineri, 5 septembrie, vremea va fi călduroasă. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 32…33 de grade, iar cea minimă […] The post METEO | Vremea se menține călduroasă, în weekend. Temperatura maximă ajunge la 32… 33 de grade appeared first on Buletin de București.
04:10
Balkanik Festival 2025, în Grădina Uranus, între 5‑7 septembrie. Programul complet # Buletin de București
În perioada 5-7 septembrie, va avea loc un festival cu tradiție deja în București: Balkanik Festival 2025. Evenimentul se desfășoară la Grădina Uranus și pe Strada Uranus. Balkanik Festival se află deja la cea de-a XII-a ediție, iar pe scena evenimentului vor urca DJ și artiști din mai multe stiluri. Printre aceștia de numără: Lupii lui […] The post Balkanik Festival 2025, în Grădina Uranus, între 5‑7 septembrie. Programul complet appeared first on Buletin de București.
04:10
În perioada 5-7 septembrie 2025, între orele 10:00 și 19:00, are loc Târgul de Sfânta Maria Mică, la Muzeul Țăranului Român, din Str. Monetăriei nr. 3. Intrarea este liberă. Organizată în ajunul Nașterea Maicii Domnului, prăznuită la 8 septembrie, prima Piață Țărănească de la Muzeul Național al Tăranului Român din această toamnă adună laolaltă meşteri, artizani, […] The post Târg de Sfânta Maria Mică, la Muzeul Țăranului Român appeared first on Buletin de București.
4 septembrie 2025
21:40
ILFOV | Încep lucrările pentru marcarea și semnalizarea pistei de biciclete de pe DJ401A # Buletin de București
Consiliul Județean Ilfov începe lucrările pentru marcarea și semnalizarea pistei de biciclete de pe DJ401A. Investiția este de aproximativ 180 de milioane de lei fără TVA, din fonduri proprii și din fonduri din Programul Național de Dezvoltare Locală. Proiectul pistei de biciclete de pe DJ401A prevede: DJ401A este o variantă a Centurii de Sud a […] The post ILFOV | Încep lucrările pentru marcarea și semnalizarea pistei de biciclete de pe DJ401A appeared first on Buletin de București.
21:20
Ilfov | Inovația electorală a lui Hubert Thuma: sfințirea reluării pentru a treia oară a șantierului de lărgire la patru benzi a Centurii Capitalei între A2 și DN2 # Buletin de București
Liderii politici nu ratează nici o ocazie de a transforma un eveniment obișnuit, tehnic, într-un moment electoral, prin care să arate cât de mult muncesc. Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, a dus această propagandă la un nou nivel: sfințirea reluării șantierului de lărgire a tronsonului între A2 și DN2 din Centura Capitalei. Pentru a […] The post Ilfov | Inovația electorală a lui Hubert Thuma: sfințirea reluării pentru a treia oară a șantierului de lărgire la patru benzi a Centurii Capitalei între A2 și DN2 appeared first on Buletin de București.
17:30
Nouă linii de transport în comun vor fi deviate, în weekend. Duminică are loc evenimentul sportiv „Ladies Run” # Buletin de București
Evenimentul sportiv „Ladies Run”, de duminică, 07.09.2025, restricționează circulația rutieră între orele 13:00 – 21:00 pe Bd. Mircea Vodă și între orele 15:00 – 21:00 pe Bd. Unirii (Piaţa Alba Iulia), Bd. Decebal, Piața Muncii, cu întoarcere pe Bd. Decebal, Bd. Unirii, Piața Unirii. Având în vedere aceste măsuri, liniile 70, 73, 97, 104, 116, 117, 123, […] The post Nouă linii de transport în comun vor fi deviate, în weekend. Duminică are loc evenimentul sportiv „Ladies Run” appeared first on Buletin de București.
16:30
VIDEO | Imagini spectaculoase surprinse deasupra Capitalei de piloții de elită din Patrouille de France # Buletin de București
Bucureștiul a devenit, vinerea trecută, scenă pentru unul dintre cele mai spectaculoase momente aeriene din ultimii ani. Patrouille de France, formația de elită a aviației militare franceze, a survolat Capitala la deschiderea Bucharest International Air Show (BIAS 2025). Opt aeronave Alpha Jet au zburat în formație strânsă și au desenat pe cerul capitalei culorile drapelului […] The post VIDEO | Imagini spectaculoase surprinse deasupra Capitalei de piloții de elită din Patrouille de France appeared first on Buletin de București.
16:30
Se reabilitează șinele de tramvai de pe Bulevardul Theodor Pallady. Traficul din zonă va fi reorganizat # Buletin de București
Încep lucrările de reabilitare a căii de rulare a tramvaielor pe Bulevardul Theodor Pallady. Traseele de transport public din zonă vor fi reorganizate. Lucrărilede modernizare a căii de rulare a tramvaielor de pe Bd. Theodor Pallady din cadrul fac parte din „LOTUL 1 – Reabilitare sistem rutier pe Bulevardul Theodor Pallady, Bulevardul 1 Decembrie 1918, […] The post Se reabilitează șinele de tramvai de pe Bulevardul Theodor Pallady. Traficul din zonă va fi reorganizat appeared first on Buletin de București.
16:00
„Bucharest Street Food Festival” deviază trei linii STB, în perioada 5-8 septembrie # Buletin de București
Autobuzele liniilor 100, 203 și 205 vor circula pe trasee modificate, de vineri, 05.09.2025 (ora 22:00), până luni, 08.09.2025 (ora 07:00). Traficul rutier va fi restricționat pe Șos. Kiseleff, între Str. Arhitect Ion Mincu și Piața Victoriei, pentru a permite desfășurarea evenimentului „Bucharest Street Food Festival”. Având în vedere aceste restricții, pentru „Bucharest Street Food Festival”, Asociația de Dezvoltare […] The post „Bucharest Street Food Festival” deviază trei linii STB, în perioada 5-8 septembrie appeared first on Buletin de București.
