Jandarmul vrâncean Marius Dobre, intervenție salvatoare la un accident rutier din Râmnicu Vâlcea

10:50

Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, foști premieri PSD ai României, se află în capitala Chinei, la Beijing, pentru a participa la grandioasă paradă organizată pentru comemorarea a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei în al Doilea Război Mondial. Cei doi (Năstase alături de soția sa) apar într-o fotografie de grup în care […] Articolul Doi foști lideri ai PSD și ex premieri ai României, prezenți în China alături de Putin și Kim Jong Un apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.