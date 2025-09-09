Expoziție de fotografie despre patrimoniul Odobeștiului, în cadrul Festivalului Toamnă Odobeșteană
Jurnal de Vrancea, 9 septembrie 2025 14:20
Primăria orașului Odobești îi invită pe locuitori și pe toți cei din împrejurimi să redescopere frumusețea patrimoniului local prin obiectivul foto. În acest an, Festivalul „Toamna Odobeșteană" aduce o noutate: o expoziție de fotografie dedicată amatorilor, cu tema „Ferestre spre trecut, uși spre viitor", a cărui vernisaj va avea loc vineri, începând cu ora 13.30
• • •
Acum 30 minute
14:20
Acum 2 ore
13:40
Spitalul Militar Focșani a dăruit ghiozdane pline de rechizite copiilor din satul Cerbu, comuna Jitia # Jurnal de Vrancea
Începutul noului an școlar a adus bucurie pentru elevii din satul Cerbu, comuna Jitia. Spitalul Militar de Urgență „Dr. Alexandru Popescu" Focșani a organizat o acțiune de solidaritate prin care a oferit ghiozdane complet echipate cu rechizite școlare copiilor din localitate. Inițiativa are rolul de a sprijini familiile aflate în dificultate
Acum 4 ore
12:30
Administraţia Naţională de Meteorologie anunţă că, în intervalul 08.09.2025 – 06.10.2025, temperaturile vor fi mai mari decât cele obişnuite ale perioadei. După prima săptămână cu ploi abundente în anumite zone ale ţării, urmează două săptămâni cu ploi puţine. Săptămâna 08.09.2025 – 15.09.2025 Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână
11:20
Zeci de șoferi au rămas pietoni după mai multe acțiuni ale polițiștilor rutieri din Vrancea # Jurnal de Vrancea
În perioada 1 – 7 septembrie, polițiștii rutieri din Vrancea au desfășurat mai multe controale pe drumurile din județ, scopul acțiunilor fiind responsabilizarea conducătorilor auto și reducerea riscului de producere a accidentelor grave pe fondul vitezei. În urma verificărilor din trafic au fost aplicate peste 900 de sancțiuni contravenționale în valoare de aproximativ 451.000 lei.
Acum 6 ore
10:10
VIDEO Un râs surprins de camerele de monitorizare în Parcul Natural Putna Vrancea # Jurnal de Vrancea
Camerele de monitorizare instalate în Parcul Natural Putna Vrancea au surprins recent imagini spectaculoase cu un râs (Lynx lynx) deplasându-se prin pădure. Apariția acestui animal discret și greu de observat confirmă încă o dată rolul esențial al ariei protejate în conservarea faunei sălbatice din Munții Vrancei. Râsul, una dintre cele mai mari feline din Europa
09:20
Dimineața zilei de marți, 9 septembrie, a fost marcată de un grav accident rutier petrecut pe DJ 255, între localitățile Pechea și Rediu. La ora 06:08, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Galați au fost sesizați, prin apel la numărul unic 112, cu privire la coliziunea dintre o autospecială de poliție și o căruță. Din primele
08:50
Un moment de mare încărcătură emoțională a avut loc luni, 8 septembrie 2025, în comuna Tătăranu. Veteranul de război Sebe Gheorghe a fost sărbătorit la împlinirea onorabilei vârste de 102 ani, alături de familie, prieteni și reprezentanți ai Garnizoanei Focșani. La eveniment au fost prezenți generalul de brigadă Ștefan-Claudiu Topor, comandantul Brigăzii 282 Blindată „Unirea
Acum 8 ore
08:10
Berbec – Ziua aduce energie și dorință de a finaliza lucruri amânate. În plan profesional, apar ocazii să te remarci. În dragoste, comunicarea deschisă rezolvă tensiuni mai vechi. Taur- Ai nevoie de stabilitate și siguranță, dar azi e bine să te arăți flexibil. O veste bună legată de bani sau un proiect personal
08:10
1. Programele Fidelis și Tezaur, prin cele mai recente sesiuni lunare încheiate, au adus statului împrumuturi de la populație de circa 3,7 miliarde de lei, ceea ce urcă totalul de la început de an și până în prezent la 34,5 miliarde de lei. Pentru acest an, se prefigurează un nou record la împrumuturile de la
Acum 24 ore
17:40
Jandarmul vrâncean Marius Dobre, intervenție salvatoare la un accident rutier în județul Buzău # Jurnal de Vrancea
În această dimineață, în jurul orei 06:00, în apropierea localității Istria de Jos, județul Buzău, sergent major Dobre Marius Teodor, jandarm în cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Vrancea, aflat în timpul liber și deplasându-se spre Râmnicu Vâlcea, a fost martorul unui eveniment rutier produs între două autoturisme, care s-au tamponat frontal. Fără să stea pe
17:40
Grădinița nr. 2 Găgești și-a redeschis porțile după modernizare. Primarul Fănică Popa: „Modernizarea acestei grădinițe a fost o prioritate!” # Jurnal de Vrancea
Anul școlar a debutat la Bolotești cu un moment de sărbătoare: inaugurarea Grădiniței nr. 2 din satul Găgești, complet reabilitată și modernizată printr-un proiect derulat de Compania Națională de Investiții, aflată în subordinea Ministerului Dezvoltării. Clădirea a fost extinsă și dotată cu echipamente moderne, oferind copiilor săli luminoase, metode interactive de predare și un mediu
15:40
În urmă cu puțin timp (în jurulorei 15.15), prin 112 a fost anunțat un accident rutier produs pe raza comunei Urechești (DN 2 E85). Se pare că un bărbat a fost lovit de un autoturism în timp ce încerca să traverseze DN2. Din informațiile pe care le deținem în acest moment, victima nu se afla
15:30
VIDEO Educația, prioritate la Pufești: proiecte în derulare și provocări pentru viitor. Un interviu cu primarul Nicolae Damian # Jurnal de Vrancea
Primarul comunei Pufești, Nicolae Damian, a vorbit într-un interviu despre situația actuală a învățământului, atât la nivel național, cât și local, și despre proiectele aflate în derulare în comunitate. Cu experiență de dascăl și director de școală, edilul subliniază că educația trebuie să rămână o prioritate, chiar dacă măsurile recente pun în pericol calitatea actului
Ieri
13:30
Bani găsiți pe o stradă din Odobești, predați la poliție. Proprietarul este căutat să revendice suma # Jurnal de Vrancea
La data de 6 septembrie a.c., ora 17:30, un bărbat din comuna Bârsești s-a prezentat la sediul Poliției Orașului Odobești pentru a preda o sumă de bani găsită pe strada Ghimișești, în zona „Moară", din orașul Odobești. Până în prezent, proprietarul nu a fost identificat, iar banii se află la sediul Inspectoratului de Poliție Județean
13:20
Muzeul de Arheologie și Istorie Medievală din Focșani deschide porțile unei experiențe educaționale inedite, dedicată copiilor, profesorilor și tuturor celor pasionați de trecut: „Comerțul și drumurile comerciale din Ținutul Putna în Evul Mediu". Proiectul propune o incursiune captivantă în lumea negustorilor medievali și a rutelor comerciale care străbăteau zona Putnei, transformând-o într-un nod important de
12:00
Deputatul PNL Dragoș Ciobotaru, mesaj la început de an școlar: „Succes tuturor – elevi, părinți și profesori!” # Jurnal de Vrancea
Deputatul PNL de Vrancea, Dragoș Ciobotaru, a transmis luni un mesaj de încurajare la începutul noului an școlar 2025-2026, adresat elevilor, părinților și profesorilor. Politicianul a subliniat emoțiile speciale trăite de cei mai mici dintre elevi, care pășesc pentru prima dată în sala de clasă, adresând un îndemn copiilor să privească școala ca pe o
11:40
11:10
Darius Cristian Pană, micul campion al șahului din Focșani, pregătit să reprezinte România la Mondiale # Jurnal de Vrancea
Șahul nu este doar un joc al minții, ci o școală a răbdării, a strategiei și a puterii de concentrare. Pentru Darius Cristian Pană, un copil de numai 10 ani din Focșani, elev al Școlii Gimnaziale „Duiliu Zamfirescu", șahul a devenit deja un mod de viață. Rezultatele sale dovedesc că pasiunea și munca susținută pot
10:50
Militarii Brigăzii 282 Blindată „Unirea Principatelor" din Focșani au dovedit din nou că faptele bune se fac „din inimă de militar". Cu sprijinul Fundației „Capela Militară Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul" și al preotului Ionel Vrînceanu, aceștia au fost alături de copiii militarilor, la un eveniment organizat pentru marcarea începutului noului an școlar. Prin grija preotului
10:50
06:10
Sărbătoare mare în calendarul ortodox: Nașterea Maicii Domnului sau Sfânta Maria Mică # Jurnal de Vrancea
Naşterea Maicii Domnului sau Sfânta Maria Mică, sărbătorită în 8 septembrie, este prima mare sărbătoare din Anul Nou Bisericesc şi marchează hotarul dintre vară şi toamnă, în tradiţia populară fiind cunoscută ca o zi în care sunt ascultate rugăciunile femeilor ce vor să aibă copii. Tradiţii şi obiceiuri de Sfânta Maria Mică Sărbătoarea anunţă începutul
00:20
Berbec Este o zi în care răbdarea îți va fi testată. Apar întârzieri sau obstacole minore în planurile tale, dar nu lăsa frustrarea să te domine. Ai ocazia să înveți ceva esențial despre autocontrol. Spre seară, o veste plăcută îți schimbă starea de spirit. Taur Zi bună pentru chestiuni practice: rezolvarea unor acte,
7 septembrie 2025
20:40
Casa Macridescu sau fostul Palat al Copiilor (Casa Pionierului, pe vremuri) a luat astăzi după-amiază foc din motive încă necunoscute. În momentul în care au intervenit pompierii, limbi de foc ieșeau deja prin ferestrele imobilului. Edificiul, monument istoric, se află de mai mulți ani într-o stare deplorabilă, între zidurile sale făcându-și culcușul oamenii străzii. Nu
Mai mult de 2 zile în urmă
11:00
În această seară, cerul ne face un cadou spectaculos: o eclipsă totală de Lună, vizibilă cu ochiul liber din toată țara. Este unul dintre acele momente în care astronomia iese din manuale și ni se arată în toată splendoarea ei, direct pe cer. Totul începe la ora 18:28, când Luna intră în penumbra Pământului. De
09:40
Duminică, 7 septembrie 2025, Loteria Română organizează noi trageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Miza este uriașă: reporturile cumulate depășesc zeci de milioane de lei. La Loto 6/49, premiul cel mare, categoria I, a ajuns la peste 27,43 milioane de lei (peste 5,40 milioane de euro). Totodată,
09:00
1. Andrei Muraru, ambasadorul României în Statele Unite ale Americii, admite că momentul anulării alegerilor prezidenţiale de anul trecut „a creat foarte multă confuzie", însă spune că, în urma discuţiilor pe care le-a purtat pe canale diplomatice, a lămurit subiectul, iar acesta este închis. Muraru dezvăluie că fostul prezidenţiabil Călin Georgescu nu are nici contactele,
00:20
Berbec Azi simți nevoia de schimbare, fie în plan personal, fie profesional. Energia este intensă, dar poate deveni haotică dacă nu o canalizezi clar. Evită conflictele spontane și alege să acționezi cu maturitate. Taur E o zi în care stabilitatea contează mai mult ca niciodată. Poți simți presiuni legate de bani sau familie,
6 septembrie 2025
18:30
Astăzi, 6 septembrie a.c., în jurul orei 13.20, dispeceratul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea a fost sesizat, prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier pe DN 2D, în zona localității Vidra. Din primele verificări efectuate de polițiști a rezultat faptul că un bărbat de 37 de ani, din județul Tulcea, în timp
14:30
ACUM Incendiu la două case din Adjud! Pompierii acționează pentru stingerea flăcărilor # Jurnal de Vrancea
În aceste momente, pompierii militari intervin pentru stingerea unui incendiu ce se manifestă la nivelul acoperișurilor a două locuințe situate pe strada Costache Negri, din municipiul Adjud. La fața locului s-au deplasat cinci echipaje din cadrul Secției de Pompieri Adjud cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și salvare
12:20
În urmă cu puțin timp, sâmbătă în jurul orei 11.30, pe raza comunei Răcoasa – DN 2L – s-a produs un accident grav de circulație în care au fost implicate un autoturism și un autocamion.. „În urma coliziunii, trei persoane, doi bărbați și o femeie, pasageri în autoturism, au fost rănite și preluate de echipajele
09:20
Ședință ordinară a Consiliului Județean Vrancea. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi # Jurnal de Vrancea
Consilierii județeni sunt convocați în ședință ordinară la mijlocuil săptămânii viitoare, întâlnire care va avea loc joi,
08:30
Violența domestică în Vrancea: mai puține cazuri dar victimele refuză încă protecția autorităților # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Statisticile arată o veste bună: în primele șapte luni ale anului 2025, infracțiunile pe linia violenței domestice în Vrancea au scăzut cu peste 20% față de aceeași perioadă a anului trecut. Polițiștii au înregistrat 561 de cazuri, cu 206 mai puține decât în 2024. Dar dincolo de scădere, realitatea arată că fenomenul rămâne adânc înrădăcinat, […] Articolul Violența domestică în Vrancea: mai puține cazuri dar victimele refuză încă protecția autorităților apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
08:20
Braconierii, în vizorul autorităților! Bărci, motoare și zeci de kilograme de pește confiscate! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: O acțiune de amploare a polițiștilor brăileni s-a lăsat cu capturi impresionante – nu doar de pește, ci și de ambarcațiuni și unelte de pescuit folosite ilegal. Pe 4 septembrie, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Brăila, polițiștii de la Transporturi Navale Gropeni, alături de colegi din cadrul IPJ și […] Articolul Braconierii, în vizorul autorităților! Bărci, motoare și zeci de kilograme de pește confiscate! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
06:20
ITM Vrancea: Angajatorii obligați să se înroleze în REGES-ONLINE până la 30 septembrie 2025 # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Vrancea reamintește tuturor angajatorilor că au obligația legală de a se înrola în platforma electronică REGES-ONLINE până cel târziu la data de 30 septembrie 2025, conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 295/2025 și Ordinului nr. 1.107/2025. REGES-ONLINE este noul sistem electronic destinat evidenței salariaților și va înlocui în totalitate actuala […] Articolul ITM Vrancea: Angajatorii obligați să se înroleze în REGES-ONLINE până la 30 septembrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
06:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Berbec Ai parte de o energie puternică azi, dar ai grijă să nu devii impulsiv. Relațiile pot fi tensionate dacă nu asculți și punctul de vedere al celuilalt. O veste bună legată de bani sau muncă ar putea apărea spre seară. Taur Zi de reflecție și răbdare. Ai tendința să te închizi în […] Articolul Horoscopul zilei de 6 septembrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
06:10
Ce producții cinematografice pot fi vizionate la Happy Cinema Focșani în săptămâna 5-11 septembrie 2025 # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Happy Cinema Focșani vă așteaptă cu cele mai noi filme și cele mai bune oferte în două săli 3D ultramoderne. Toate informațiile despre oferte, prețuri, rezervări online și săli sunt disponibile pe www.happycinema.ro și pe pagina de Facebook. PROGRAMUL complet pentru săptămâna 5-11 septembrie 2025: BRING HER BACK, 2D, HORROR 2D 100′ IM18 Luni 18:30 Marţi 18:30 CAUGHT […] Articolul Ce producții cinematografice pot fi vizionate la Happy Cinema Focșani în săptămâna 5-11 septembrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
5 septembrie 2025
18:20
VIDEO Acte de vandalism în cartierul Bahne din Focșani! Primăria a depus plângeri penale! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Spațiile verzi din Focșani au devenit din nou ținta unor acte de vandalism. În ultimele zile, nu mai puțin de 17 aspersoare ale sistemului de irigații din cartierul Bahne au fost distruse de persoane încă neidentificate. În urma acestor gesturi, sistemul nu mai poate funcționa, ceea ce pune în pericol întreținerea zonelor verzi realizate cu […] Articolul VIDEO Acte de vandalism în cartierul Bahne din Focșani! Primăria a depus plângeri penale! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
16:50
De luni, 8 septembrie, se modifică tarifele și cuantumul amenzilor pentru rovinietă și taxa de pod # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Tarifele şi cuantumul amenzilor contravenţionale pentru rovinietă şi peaj pentru vehiculele de transport se modifică începând de luni, 8 septembrie, informează Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. „CNAIR informează utilizatorii reţelei de drumuri naţionale, drumuri expres şi autostrăzi că, începând de luni, 08.09.2025, tarifele şi cuantumul amenzilor contravenţionale pentru rovinietă şi peaj se modifică […] Articolul De luni, 8 septembrie, se modifică tarifele și cuantumul amenzilor pentru rovinietă și taxa de pod apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
16:20
Copil mușcat de râs într-o gospodărie din Vrancea. El a fost dus în stare gravă la spital # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un copil a fost mușcat vineri de un animal sălbatic, râs, în timp ce era în propria curte. Întâmplarea a avut loc în comuna Paltin, micuțul fiind atacat de fiară în timp ce se juca. El a fost mușcat la nivelul feței și capului și a fost transportat cu ambulanța la spital. Starea copilului este […] Articolul Copil mușcat de râs într-o gospodărie din Vrancea. El a fost dus în stare gravă la spital apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
15:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Spitalul Militar de Urgență „Dr. Alexandru Popescu” Focșani își consolidează echipa medicală prin cooptarea doamnei doctor Teodora Diana Conoro, medic specialist neurolog. Absolventă a Universității de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” din Iași, dr. Conoro și-a construit formarea profesională în cadrul Spitalului Clinic de Urgență „Prof. Dr. N. Oblu” Iași, unul dintre cele mai importante […] Articolul Un nou medic neurolog în echipa Spitalului Militar Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:00
Educația deschide drumul viitorului: „Școala de vară Grigore Gheba” la Dumitrești, un proiect susținut de consiliul județean # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Asociația „Dumitrești – Alături de Voi”, cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Vrancea, conform Legii nr. 350/2005, a derulat în perioada 1–5 septembrie 2025 proiectul „Școala de vară Grigore Gheba – Matematica prin pasiune și perseverență”, în localitatea Poienița, comuna Dumitrești. Programul a reunit 30 de elevi din ciclul gimnazial și liceal, care au participat […] Articolul Educația deschide drumul viitorului: „Școala de vară Grigore Gheba” la Dumitrești, un proiect susținut de consiliul județean apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:00
Întreprinzători vrânceni prezenți la Adunarea Generală a Antreprenorilor Europeni # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Delegația Uniunii Naționale a Patronatului Român (UNPR), condusă de Ioan Lucian, președinte UNPR, din care au mai făcut parte Sebastian Hedea, director general UNPR, Răzvan-George Gavriloiu, vicepreședinte al Patronatului Întreprinderilor Private Vrancea și membru în Consiliul Național Director al UNPR, și Nelu Neacșu, reprezentant UNPR la Bruxelles, participă zilele acestea la Adunarea Generală a European […] Articolul Întreprinzători vrânceni prezenți la Adunarea Generală a Antreprenorilor Europeni apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: La începutul lunii septembrie, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Vrancea anunță un număr de 193 locuri de muncă vacante în județ. Oferta vine în sprijinul celor care sunt în căutarea unui serviciu, fie că vorbim de muncitori necalificați, fie de specialiști cu studii superioare. Potrivit datelor transmise de AJOFM, cele mai multe […] Articolul Ce job-uri găsim în baza de date a AJOFM Vrancea la începutul lui septembrie apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:00
Noaptea Muzeelor la Sate, un eveniment așteptat de pasionații de istorie din Vrancea # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Consiliul Județean Vrancea, prin Muzeul Vrancei, organizează sâmbătă, 6 septembrie 2025, „Noaptea Muzeelor la Sate”, un eveniment dedicat patrimoniului, identității și educației culturale. Publicul este invitat să descopere, între orele 16:00 – 22:00, cele șase obiective muzeale participante prin tururi ghidate, ateliere și momente evocatoare. Secția de Etnografie din Crângul Petrești – Muzeul Satului Vrâncean […] Articolul Noaptea Muzeelor la Sate, un eveniment așteptat de pasionații de istorie din Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:40
UPDATE VIDEO Femeie grav rănită în accidentul de azi-noapte! Cum s-a produs evenimentul rutier # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Potrivit poliției, accidentul a fost sesizat prin 112 la ora 22.29, la kilometrul 10 al A7 pe sensul de mers Focșani-Râmnicu Sărat. De vină a fost șoferul autoturismului, un buzoian de 32 de ani, care nu ar fi păstrat distanța regulamentară față de camionul cu lemne care circula în fața sa, intrând în coliziune cu […] Articolul UPDATE VIDEO Femeie grav rănită în accidentul de azi-noapte! Cum s-a produs evenimentul rutier apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
06:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Berbec (21 martie – 19 aprilie) – Energia ta este la cote maxime, dar ai grijă să nu te grăbești în decizii importante. O oportunitate profesională ar putea apărea din senin – fii pregătit să profiți de ea. Dragoste: Posibile tensiuni dacă nu ești sincer cu partenerul.Carieră: Concentrează-te pe detalii, evită superficialitatea.Sfatul zilei: Răbdarea […] Articolul Horoscopul zilei de 5 septembrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
06:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Traficul rutier a fost blocat noaptea trecută pe Autostrada A7, la km 110, pe sensul de mers Focșani-Rm. Sărat în urma unui accident rutier în care au fost implicate două vehicule. Conform informațiilor noastre, șoferul unui autoturism a lovit din spate un autocamion încărcat cu lemne. În urma accidentului, șoferul mașinii ar fi rămas încarcerat. „La […] Articolul FOTO! Accident pe A7! Un autoturism a lovit un autocamion încărcat cu lemne apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
4 septembrie 2025
19:00
ULTIMA ORĂ Focar de antrax în Ciorăști. Proprietarul unei ferme internat în spital! Autoritățile au luat măsuri stricte # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Prefectura Județului Vrancea anunță confirmarea unui focar de antrax în localitatea Ciorăști. În urmă cu două săptămâni, proprietarul unei exploatații de oi și capre, aproximativ 500 de capete, s-a îmbolnăvit subit iar analizele au confirmat faptul că omul avea antrax. El a fost internat în stare gravă la un spital dar acum se află în […] Articolul ULTIMA ORĂ Focar de antrax în Ciorăști. Proprietarul unei ferme internat în spital! Autoritățile au luat măsuri stricte apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Pe 2 septembrie, polițiștii din Moinești au intervenit în urma unui apel la 112 prin care un bărbat de 38 de ani, din Bacău, a sesizat că a surprins o persoană necunoscută sustrăgând porumb de pe un teren din comuna Scorțeni. Patrula din cadrul Secţiei 2 Poliţie Rurală Moineşti s-a deplasat la fața locului și […] Articolul Un bunic de 70 de ani prins cu o cantitate uriașă de porumb furat apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Piața imobiliară din Vrancea marchează un nou record: o vilă de lux din Focșani, construită în 2022, a fost scoasă la vânzare pentru suma de 550.000 de euro, devenind astfel cea mai scumpă locuință listată în județ pe OLX. Imobilul se află în zona Dedeman – Paco, una dintre cele mai căutate și liniștite zone […] Articolul Cea mai scumpă casă din Vrancea pe OLX: costă peste jumătate de milion de euro! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
