Guvernatorul din Utah spune că uciderea lui Charlie Kirk este un asasinat politic şi că „o persoană de interes” în acest caz este în custodia poliţiei
News.ro, 11 septembrie 2025 02:50
Activistul şi comentatorul conservator american Charlie Kirk, un aliat influent al preşedintelui Donald Trump, a fost împuşcat mortal în gât, miercuri, la un eveniment organizat la o universitate din Utah, în ceea ce guvernatorul statului a descris ca fiind un asasinat politic, dar nu este clar dacă suspectul a fost arestat, relatează Reuters.
• • •
Acum o oră
02:50
Guvernatorul din Utah spune că uciderea lui Charlie Kirk este un asasinat politic şi că „o persoană de interes" în acest caz este în custodia poliţiei
Activistul şi comentatorul conservator american Charlie Kirk, un aliat influent al preşedintelui Donald Trump, a fost împuşcat mortal în gât, miercuri, la un eveniment organizat la o universitate din Utah, în ceea ce guvernatorul statului a descris ca fiind un asasinat politic, dar nu este clar dacă suspectul a fost arestat, relatează Reuters.
Acum 2 ore
02:20
Protestele „Blocaţi totul” din Franţa n-au avut efectul scontat. Aproape 500 de persoane au fost arestate # News.ro
În toată Franţa, protestatarii au blocat miercuri autostrăzile, au incendiat baricade şi s-au ciocnit sporadic cu poliţia, într-o manifestare de furie faţă de preşedintele Emmanuel Macron, faţă de elita politică şi faţă de reducerile bugetare planificate. Autorităţile au mobilizat peste 80.000 de agenţi de securitate în toată ţara, îndepărtând barierele şi pulverizând cu jeturi de apă demonstranţii, pe măsură ce tensiunile au izbucnit în mai multe locuri. La Paris, poliţia anti-revoltă a folosit periodic gaze lacrimogene pentru a dispersa mulţimile. Aproape 200 de persoane au fost reţinute în capitală şi 500 în toată ţara. Cu toate acestea, mişcarea „Blocăm tot”, născută pe reţelele sociale, în special pe Telegram, nu a avut efectul scontat. Franţa nu a fost blocată, scrie Le Monde.
Acum 4 ore
01:30
Cine a fost Charlie Kirk, activistul pro-Trump împuşcat mortal la un eveniment organizat la o universitate? # News.ro
Activistul conservator american Charlie Kirk a fost împuşcat miercuri de un agresor necunoscut în timpul unui eveniment în Orem, organizat la o universitate din statul Utah. La doar 31 de ani, Charlie Kirk era deopotrivă iubit şi urât. El se specializase în lupte verbale publice, susţinând opiniile conservatoare ale lui Donald Trump, cu care împărtăşea multe dintre ideile politice.
01:10
Drone doborâte în Polonia - Donald Trump a vorbit la telefon cu preşedinţii Nawrocki şi Macron / Zelenski regretă „lipsa de acţiune” a occidentalilor # News.ro
Preşedintele Donald Trump, al cărui singur comentariu pe tema intruziunii dronelor ruse în spaţiul aerian polonez a fost extrem de scurt şi enigmatic, a vorbit la telefon miercuri seară cu preşedintele polonez, Karol Nawrocki şi cu omologul francez, Emmanuel Macron, iar interlocutorii şefului Casei Albe s-au declarat amândoi satisfăcuţi de convorbirile avute. În schimb, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a arătat dezamăgit de „lipsa de acţiune” a ţărilor occidentale şi a reiterat apelul său pentru un sistem de apărare antiaeriană.
00:20
Kamala Harris îşi reglează conturile cu Biden şi anturajul său. În noua sa carte, ea scrie că acceptarea candidaturii fostului preşedinte în 2024 a fost o „nechibzuinţă” # News.ro
Kamala Harris îşi reglează conturile cu Joe Biden şi anturajul acestuia într-o carte care va apărea în septembrie, în care fosta candidată democrată afirmă că a fost „nechibzuit” să i se permită preşedintelui în vârstă să candideze din nou, relatează AFP şi Reuters.
00:20
Medicul Adriana Pistol: Rujeola poate avea consecinţe devastatoare la ani distanţă după ce pacientul a trecut prin boală/ Se numeşte panencefalită sclerozantă subacută şi noi avem deja identificate, deşi garantat nu le cunoaştem chiar pe toate, 12 cazuri # News.ro
Rujeola poate avea consecinţe extrem de grave la ani distanţă după ce pacientul a trecut prin boală, afirmă profesorul doctor Adriana Pistol, medic epidemiolog. În urma epidemiei de rujeolă din perioada 2016-2018, sunt identificate 12 cazuri de panencefalită sclerozantă subacută, ”deşi garantat nu le cunoaştem chiar pe toate”.
00:10
Profesorul Adriana Pistol: Acoperirea vaccinală foarte scăzută pune România pe harta roşie a riscurilor de reapariţie a poliomielitei # News.ro
Adriana Pistol, profesor doctor şi medic epidemiolog, afirmă că rata scăzută de vaccinare înregistrată în ultimul deceniu ”pune România pe harta roşie a riscurilor de reapariţie a poliomielitei”, având în vedere că, odată cu mişcarea facilă a populaţiei de pe un continent pe altul, se constată reapariţia virusurilor polio în mediul ambiant.
00:10
Diana Buzoianu, despre fenomenul deşertificării: Mişcarea extremistă vine şi spune: nu credeţi voi balivernele cu schimbările climatice. Şi atunci oamenii nici nu vor să aplice pentru fondurile europene pe împăduriri # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat, referindu-se la măsurile de combatere a deşertificării, că unii oameni refuză să aplice pentru fondurile europene pe împăduriri, pentru că ei consideră schimbările climatice nişte ”baliverne”, aşa cum susţin mişcările extremiste.
00:00
Diana Buzoianu: Nicio autoritate publică nu vine la minister să spună: noi vrem să protejăm mediul. Toată lumea vine cu povestea că avem o investiţie serioasă şi vrem autorizaţie de mediu # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, susţine că de când este în funcţie nu a venit nicio autoritate publică la minister să spună că vrea să protejeze mediul, ci toţi spun că au nevoie de autorizaţie de mediu pentru diverse investiţii.
10 septembrie 2025
23:50
Sorin Grindeanu: Chestiunea cu fluturatul demisiei nu o consider a fi o abordare constructivă şi serioasă/ Demisia nu trebuie să fie o pârghie de şantaj politic # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, referindu-se la declaraţiile premierului Ilie Bolojan, că această chestiune ”cu fluturatul demisiei” nu o consideră ”o abordare constructivă şi serioasă”. Grindeanu a susţinut că demisia nu trebuie să fie o pârghie de şantaj politic.
23:50
Gruparea West Ham a anunţat revenirea portarului Lukasz Fabianski pentru un an, până la 30 iunie 2026.
23:50
Nicuşor Dan: Interesul, cum să zic, egoist chiar, al României este să ajute Ucraina, pentru ca Ucraina să nu cedeze şi pentru ca România să nu fie vecină cu Rusia # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă că ”interesul, egoist chiar, al României este să ajute Ucraina, pentru ca Ucraina să nu cedeze şi pentru ca România să nu fie vecină cu Rusia”. El explică faptul că şi alte state sprijină Ucraina tocmai pentru ca, după decenii de pace, eventualii agresori să fie descurajaţi.
23:40
Grindeanu, după refuzul lui Bolojan de scutire de la plata CASS pentru mame, veterani de război şi deţinuţi politici: A fost un moment peste care am trecut foarte greu/ Am vrut să strâng partidul şi să propun ieşirea de la guvernare # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a dezvăluit că, în urma refuzului premierului Ilie Bolojan de a scuti de la plata CASS mamele, veteranii de război şi deţinuţii politic, a vrut să strângă partidul şi să propună ieşirea de la guvernare, recunoscând că a fost un moment peste care a trecut foarte greu.
23:40
Nicuşor Dan: În momentul acesta, nu pot să spun că am imaginea clară faţă de ce s-a întâmplat în noiembrie. Mai este nevoie de timp # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă că ”în momentul acesta” nu are ”imaginea clară” a ceea ce s-a întâmplat în luna noiembrie a anului trecut, la alegerile prezidenţiale care ulterior au fost anulate. ”Mai este nevoie de timp. Într-un termen rezonabil din momentul acesta o să ies public, aşa cum am promis, ca să facem o imagine evenimentului noiembrie inclusă în perspectiva generală a războiului hibrid al Rusiei în Europa”, adaugă el.
Acum 6 ore
23:30
VfL Wolfsburg l-a transferat pe Christian Eriksen,internaţional danez în vârstă de 33 de ani, care era fără club de când a părăsit Manchester United în vară.
23:30
Nicuşor Dan: În ceea ce priveşte alegerile la Primăria Capitalei, eu mi-aş dori să se încheie cât mai repede/ Un primar cu mandat e mult mai bun decât un primar interimar # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan, fost primar al Capitalei, afirmă că şi-ar dori ca alegerile pentru succesorul său la Primărie să se ”încheie cât mai repede”, argumentând că un ”primar cu mandat e mult mai bun decât un primar interimar”.
23:20
Serbia - Doi cetăţeni străini suspectaţi că ar fi vrut să transmită Chinei secrete militare americane şi-au scos brăţările electronice şi au dispărut # News.ro
Un britanic şi un chinez, suspectaţi de Statele Unite că ar fi vrut să transmită tehnologii militare la Beijing şi arestaţi în Serbia, au dispărut la mijlocul lunii august, scoţându-şi singuri brăţările electronice pe care le purtau, a aflat AFP de la justiţia sârbă.
23:20
Ministrul Mediului: Cineva a lucrat ani de zile să decimeze funcţia de control la Apele Române. Din 9.000 de angajaţi, doar 130 sunt inspectori pe teren de control # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, susţine că Administraţia Apele Române este o instituţie-cheie care trebuie depolitizată rapid, ea afirmând că cineva a lucrat sistematic, ani la rând, la decimarea funcţiei de control a acestei instituţii.
23:10
Grindeanu, despre reducerile din administraţia publică: Ce ne dorim să facem este să nu tăiem fără să facem analize/ Nu înseamnă că nu există localităţi unde este supradimensionată organigrama/ Lucrăm la o matrice care să se aplice primăriilor # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că social-democraţii îşi doresc ca reducerile de personal din administraţia publică să nu fie realizate fără să existe nişte analize. El a explicat că există primării în România care au organigrama supradimensionată, dar că trebuie realizată o matrice care să stabilească numărul optim al angajaţilor unei primării, în funcţie de numărul de locuitori.
23:10
Nataţie: Medaliat olimpic la Paris-2024, Benjamin Proud se alătură Enhanced Games, „Jocurile dopaţilor” # News.ro
Benjamin Proud a luat o decizie care a zguduit lumea înotului. Medaliat cu argint la 50 m liber la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024 şi dublu campion mondial, britanicul în vârstă de 30 de ani a anunţat că va participa la Enhanced Games, competiţia controversată în care nu există restricţii antidoping.
23:10
Nicuşor Dan vorbeşte despre aşteptările pe care le au susţinătorii săi privind reformele şi explică: În lunile astea de mandat, stabilitatea şi trecerea peste această perioadă de incertitudine a fost mai importantă decât a accelera procesul de reformă # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan vorbeşte despre aşteptările pe care le au susţinătorii săi privind reformele pe care le-a promis înainte de a fi ales, explicând că sunt lucruri pe care preşedintele nu le poate face singur, iar în primele luni ale mandatului său ”stabilitatea şi trecerea peste această perioadă de incertitudine a fost mai importantă decât a accelera procesul de reformă”. Nicuşor Dan aminteşte că, de altfel, şi la Primăria Capitalei, în prima parte a mandatului nu a vorbit despre subiecte sensibile tocmai pentru a nu face rău.
23:00
Nicuşor Dan, întrebat dacă protestele ar putea fi instrumentate politic: Dacă vorbim de protestul profesorilor, nicidecum/ Îmi doresc, evident, să punem interesul copiilor pe primul loc şi şcoala să se desfăşoare cât mai bine în acest an # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă că nicio clipă nu a avut sentimentul că protestele profesorilor faţă de schimbările din sistemul de educaţie sunt instrumentate politic. El spune că îngrijorările sindicatelor sunt unele reale, că Educaţia are nevoie de reformă, dar adaugă că măsurile care au provocat nemulţumirile trebuia să fie luate, în contextul problemelor fiscal-bugetare cu care se confruntă ţara.
23:00
Ministrul Mediului: Programul Rabla va fi aprobat, joi, în şedinţa de Guvern, iar vineri putem să lansăm ghidul. A fost o mobilizare destul de mare # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat că programul Rabla va fi aprobat, joi, în şedinţa Guvernului, ea precizând că mobilizarea a fost una mare pentru ca proiectul să ajungă atât de repede pe masa Executivului.
22:50
Comentatorul conservator Charlie Kirk, un aliat al lui Donald Trump şi director executiv al ONG-ului Turning Point USA (TPUSA), a fost împuşcat joi la un eveniment la Universitatea Utah Valley, relatează The Guardian.
Comentatorul conservator Charlie Kirk, un aliat al lui Donald Trump şi director executiv al ONG-ului Turning Point USA (TPUSA), a fost împuşcat joi la un eveniment la Universitatea Utah Valley, relatează The Guardian.
22:40
Comentatorul conservator Charlie Kirk, un aliat al lui Donald Trump şi director executiv al ONG-ului Turning Point USA (TPUSA), a fost împuşcat joi la un eveniment la Universitatea Utah Valley, relatează The Guardian.
Comentatorul conservator Charlie Kirk, un aliat al lui Donald Trump şi director executiv al ONG-ului Turning Point USA (TPUSA), a fost împuşcat joi la un eveniment la Universitatea Utah Valley, relatează The Guardian.
22:40
Nicuşor Dan: Faţă de toate persoanele care, în mod legitim, după atâţia ani de probleme îşi doresc o reformă în Justiţie, răspunsul meu este că nu am abandonat deloc, numai că asta cere timp # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă că nu a abandonat ”deloc” ideea unei reforme în sistemul de justiţie, reformă pe care a promis-o înainte de a fi ales, el subliniind că aceasta are nevoie de timp şi de discuţii îndelungate cu toţi cei implicaţi. Şeful statului explică şi de ce a susţinut ideea de majorare a perioadei în care vârsta de pensionare a magistraţilor să ajungă la cea la care se pensionează şi celelalte categorii profesionale.
22:30
Grindeanu: Mâine vom face prezentarea propunerilor noastre pe pachetul de relansare economică/ Îmi doresc să existe şi îmbunătăţiri la ceea ce propunem/ Nu i-am prezentat lui Bolojan aceste propuneri # News.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că va prezenta, joi, propunerile social-democrate pe pachetul de relansare economică, explicând că îşi doreşte să existe şi îmbunătăţiri la acestea. Grindeanu a precizat că nu i-a prezentat premierului Ilie Bolojan aceste propuneri.
22:30
Tenis: „Mi-a scris de vreo zece ori”, Anna Kalinskaia povesteşte despre încercările de abordare ale „disperatului” Holger Rune # News.ro
Fosta iubită a lui Jannik Sinner, jucătoarea de tenis rusă Anna Kalinskaya, a dezvăluit că a fost abordată de mai multe ori de danezul Holger Rune, în ciuda faptului că nu îi împărtăşea sentimentele.
22:20
Nicuşor Dan: PNRR este un insucces parţial/ Pe partea de granturi, eu sunt foarte optimist că o să fim undeva peste 95%/ Mai erau cam 13 miliarde de euro împrumuturi la dobânzi foarte mici şi o parte importantă din banii ăştia o să-i pierdem # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan cataloghează Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) drept ”un insucces parţial”, arătând că România accesează, în cadrul acestuia, aproape integral partea de granturi, însă va pierde mare parte din împrumuturile cu dobânzi foarte mici, în cuantum de miliarde de euro.
22:20
Charlie Kirk, influent activist de dreapta şi susţinător al lui Trump, a fost împuşcat în timp ce găzduia un eveniment în Utah # News.ro
Comentatorul conservator Charlie Kirk, un aliat al lui Donald Trump şi director executiv al ONG-ului Turning Point USA (TPUSA), a fost împuşcat joi la un eveniment la Universitatea Utah Valley, relatează The Guardian.
22:20
Nicuşor Dan: Dacă ne uităm la rezultatele macro ale acestui guvern, eu spun că funcţionează coaliţia # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan admite că există discuţii contradictorii şi atacuri între partidele care compun coaliţia de guvernare, însă spune că ”rezultatele macro” ale Guvernului arată că, în fapt, coaliţia funcţionează.
21:50
Larry Ellison, cofondator al Oracle, l-a detronat pe Elon Musk din poziţia de cel mai bogat om din lume # News.ro
Elon Musk a pierdut titlul de ”cel mai bogat om din lume”, după ce averea cofondatorului Oracle, Larry Ellison, a consemnat o creştere explozivă în urma unor rezultate financiare spectaculoase ale companiei, transmite CNN.
21:50
Sibiu: Bărbat în comă la spital, după ce a căzut cu o trotinetă electrică, pe o stradă din Mediaş # News.ro
Un bărbat de 58 de ani a ajuns, miercuri seară, la spital, în comă, după ce a căzut cu o trotinetă electrică, în municipiul Mediaş, judeţul Sibiu. Bărbatul a suferit un traumatism cranian grav, fiind găsit inconştient de echipajele medicale.
21:40
Ciclism: O motocicletă a poliţiei a lovit ciclişti care participau la Turul Venezuelei - VIDEO # News.ro
O scenă ireală s-a petrecut marţi, în etapa a treia a Turului Venezuelei, când a avut loc o coliziune violentă între o motocicletă a poliţiei şi ciclişti care participau la cursă.
Acum 8 ore
21:30
Nicuşor Dan: În ipoteza unei chestiuni similare cu cea din Polonia este clar cine intervine, cine dă comanda, toate lucrurile sunt absolut clare, nu mai e nevoie de nimic # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan vorbeşte despre legea care permite doborârea dronelor care intră în spaţiul aerian românesc, şeful statului explicând că faptul că actul normativ nu are încă norme de aplicare, deşi a fost adoptat de Parlament în primăvara anului trecut, nu împiedică intervenţia autorităţilor în situaţii precum cele pentru care legea a fost elaborată.
21:30
Handbal masculin: Campioana Dinamo Bucureşti, debut cu înfrângere în grupa A a Ligii Campionilor # News.ro
Campioana Dinamo Bucureşti a fost învinsă miercuri, pe teren propriu, de formaţia portugheză Sporting Clube de Portugal, scor 33-30 (15-15), în primul meci din grupa A a Ligii Campionilor.
21:30
Nicuşor Dan: În cadrul NATO există nişte proceduri şi România este pregătită să aplice aceste proceduri cu echipamentul corespunzător. Nu e niciun motiv de îngrijorare din partea României # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă că nu există motive de îngrijorare în România după ce numeroase drone ruseşti au intrat în spaţiul aerian al Poloniei. ”În cadrul NATO există nişte proceduri şi România este pregătită să aplice aceste proceduri cu echipamentul corespunzător. Nu e niciun motiv de îngrijorare din partea României”, subliniază şeful statului.
21:20
Medicul Aurora Stănescu: Pe toate vaccinurile cifrele sunt în trend descrescător continuu, însă pandemia de COVID-19 a accentuat această scădere # News.ro
Rata de vaccinare în România a scăzut constant, în ultimul deceniu, însă cele mai importante scăderi s-au înregistrat după pandemia de COVID-19 când, în urma campaniilor anti-vaccinare derulate online, procentele privind imunizarea au scăzut cu până la 30 pentru boli precum hepatita, rujeola sau difteria.
21:20
Prinţul Harry s-a întâlnit cu tatăl său, Regele Charles, pentru un „ceai privat”. Nu se mai văzuseră de aproape doi ani # News.ro
Prinţul Harry a luat ceaiul cu Regele Charles miercuri, la Clarence House, aceasta fiind prima lor întâlnire faţă în faţă după 20 de luni, în ceea ce ar putea fi primul pas către repararea unei rupturi foarte mediatizate între tată şi fiu, relatează Reuters şi Sky News.
21:10
Portarul Steve Mandanda, în vârstă de 40 de ani, a anunţat că se retrage din activitate, într-un interviu acordat publicaţiei L'Équipe.
21:10
De ce nu se mai vaccinează românii? Medicul Adriana Pistol: Din diverse motive, populaţia a fost confuzată cu privire la vaccinare # News.ro
Adriana Pistol, profesor universitar şi preşedinte al Societăţii Române de Epidemiologie, afirmă că oamenii care refuză vaccinarea trebuie să fie atenţi la cei care le transmit mesaje antivacciniste. Adriana Pistol explică faptul că persoanele care au dubii cu privire la vaccinare trebuie să discute cu specialişti în boli infecţioase, epidemiologie sau microbiologie.
20:50
Medicul Adriana Pistol afirmă că, pentru bolile extrem de contagioase, precum rujeola, este nevoie de acoperire vaccinală foarte înaltă pentru a se preveni epidemii # News.ro
Medicul Adriana Pistol, preşedintele Societăţii Române de Epidemiologie, afirmă că oamenii trebuie să înţeleagă că pentru boli extrem de contagioase, cum ar fi rujeola, cu cât acoperirea vaccinală este mai mică, cu atât numărul copiilor expuşi la îmbolnăvire este mai mare. Adriana Pistol atrage atenţia inclusiv asupra faptului că numeroşi părinţi care totuşi acceptă vaccinarea întârzie imunizarea, expunându-şi copiii.
20:50
Capetele de porc găsite în faţa unor moschei din Franţa au fost depuse de către persoane de naţionalitate străină care au părăsit imediat teritoriul, anunţă procurorii # News.ro
Parchetul din Paris a anunţat miercuri seara că cele nouă capete de porc găsite marţi în apropierea unor moschei din Paris şi împrejurimi au fost depuse „de persoane de naţionalitate străină” care „au părăsit ţara” şi care au avut o „dorinţă clară de a provoca tulburări în interiorul naţiunii”, relatează presa franceză.
20:30
Trump menţionează „încălcarea spaţiului aerian polonez” de către Rusia într-un mesaj enigmatic # News.ro
Donald Trump a menţionat „încălcarea spaţiului aerian polonez” de către Rusia într-un mesaj extrem de scurt şi neclar, ca o şaradă, cu un ton aproape dezinteresat, publicat miercuri pe reţeaua sa Truth Social.
20:20
Edinson Cavani a plătit pentru operaţia fiicei unui jurnalist urguayan: A fost ca un înger păzitor # News.ro
Jurnalistul uruguayan Rafa Cotelo a povestit, marţi, cum Edinson Cavani, care joacă la Boca Juniors, i-a salvat fiica adolescentă, care avea nevoie de o operaţie chirurgicală foarte costisitoare în urmă cu aproximativ un an, la Buenos Aires.
20:10
Ministrul Energiei, discuţii cu delegaţia FMI, despre efectele eliminării plafonării preţurilor la energie, într-un context în care România are printre cele mai ridicate preţuri din Europa # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a avut miercuri discuţii cu delegaţia FMI, la sediul ministerului, despre efectele eliminării plafonării preţurilor la energie, într-un context în care România are printre cele mai ridicate preţuri din Europa. Am discutat despre cum eliminarea plafonării influenţează competitivitatea Economiei, dar şi despre modul în care, pe o piaţă complet liberalizată, operatorii încep să scadă preţurile pentru a atrage clienţi, spune ministrul.
20:10
Parlamentul European a adoptat o rezoluţie prin care cere accelerarea negocierilor de aderare cu Republica Moldova şi creşterea sprijinului financiar # News.ro
Eurodeputaţii au adoptat miercuri o rezoluţie iniţiată de Siegfried Mureşan (PPE) prin care cere Comisiei Europene accelerarea negocierilor de aderare cu Republica Moldova şi creşterea sprijinului financiar pentru această ţară candidată. Demersul intervine a doua zi după ce preşedinta Maia Sandu a susţinut un discurs în Parlamentul European în care a avertizat că ţara sa nu va supravieţui ameninţării lui Vladimir Putin, dacă nu este primită în familia europeană.
20:00
Ursula von der Leyen: UE ia în calcul accelerarea renunţării la petrolul şi gazele ruseşti, sub presiunea SUA # News.ro
Uniunea Europeană analizează posibilitatea unei eliminări mai rapide a combustibililor fosili din Rusia, în cadrul celui de-al 19-lea pachet de sancţiuni împotriva Moscovei, a declarat miercuri preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în plenul Parlamentului European, transmite Reuters.
20:00
Ministrul de Externe, întâlnire cu şefii de misiune ai statelor membre UE acreditaţi la Bucureşti. Oana Ţoiu a exprimat preocuparea şi solidaritatea deplină a României cu Polonia, ca urmare a încălcării spaţiului aerian, de către drone ruseşti # News.ro
Ministrul afacerilor externe al României, Oana Ţoiu, a participat miercuri, la o reuniune de lucru cu şefii de misiune ai statelor membre UE acreditaţi la Bucureşti. Întrevederea a fost organizată în contextul deţinerii de către Danemarca a Preşedinţiei rotative a Consiliului Uniunii Europene. În cadrul discuţiilor, ministrul a exprimat preocuparea şi solidaritatea deplină a României cu Polonia, ca urmare a încălcării spaţiului aerian al Poloniei de către drone ruseşti.
19:40
Indicii americani S&P 500 şi Nasdaq ating noi maxime record după datele privind inflaţia din SUA; acţiunile Oracle urcă spectaculos # News.ro
Indicii S&P 500 şi Nasdaq au atins maxime intraday miercuri, după ce datele privind inflaţia din Statele Unite au venit sub aşteptări, întărind aşteptările că Rezerva Federală (Fed) va reduce dobânzile în acest an, transmite Reuters.
