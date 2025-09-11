Meteo 11 septembrie – Ploi în cantități de peste 50 l/mp. Vezi harta!
Agro-TV.ro, 11 septembrie 2025 10:50
Meteo 11 septembrie – Ploile pun stăpânire pe țară în următoarele zile, potrivit prognozei publicate joi dimineață de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Astfel, vor fi perioade cu ploi care vor avea și caracter de aversă, atât joi, mai ales în regiunile intracarpatice, cât și vineri, îndeosebi în regiunle sudice și estice, precum și în […]
• • •
Acum 30 minute
10:50
Acum 2 ore
10:00
Alegerea unei semănători potrivite este esențială pentru fermierii care își doresc randament ridicat și fiabilitate în orice condiții de sol. Fermierii români au nevoie de utilaje fiabile, care să ofere randament ridicat indiferent de condițiile solului. Iar când vine vorba de semănători, DELTATEH aduce pe piață unele dintre cele mai performante modele, adaptate pentru diverse […]
Acum 4 ore
08:30
Sectorul ovin din România traversează o perioadă delicată, marcată de apariția unor focare de boli considerate, până nu de mult, eradicate. Vicepreședintele ANSVSA, Ioan Oleleu, a declarat pentru AGRO TV că aceste situații necesită o nouă abordare și o strânsă colaborare între autorități și fermieri. ”Apariția în România a unor boli pe care și noi, […]
07:40
Târgurile de animale, tradiție importantă pentru fermierii români și un pilon al culturii creșterii animalelor, ar putea fi redeschise la nivel național. Vicepreședintele ANSVSA, Ioan Oleleu, a declarat pentru AGRO TV că există deja prevederi elaborate în acest sens, iar reluarea activității va depinde de evoluția focarelor de boală confirmate în anumite zone. ”Avem elaborată […]
Acum 6 ore
06:30
Un fermier din județul Vaslui, tată a patru copii și viitor părinte pentru al cincilea, trece printr-un coșmar financiar și riscă să își piardă întreaga gospodărie și utilajele agricole din cauza datoriilor acumulate. Povestea lui Marius Andrei Țabără, fermier din localitatea Grumezoaia, comuna Dimitrie Cantemir, scoate la iveală greutățile cu care se confruntă agricultorii români […]
Acum 24 ore
18:20
Partida Cipru – România, difuzată în exclusivitate de Prima TV, a ținut milioane de suporteri cu sufletul la gură. Meciul, unul important pentru calificarea la Campionatul Mondial, a plasat postul de televiziune din portofoliul Clever Group pe primul loc în topul audiențelor. În minutul de aur, la ora 22:30, 1.356.000 telespectatori urmăreau live evoluția tricolorilor pe Prima […]
18:10
E vestea momentului pentru fermierii români din sectoarele pomicol și viticol: Uniunea Europeană va acorda despăgubiri pentru înghețul târziu din primăvara acestui an! Potrivit unui anunț făcut miercuri de ministrul agriculturii, Florin Barbu, Comisia Europeană a acceptat solicitarea României de acordare a despăgubirilor pentru fermierii din sectoarele pomicol și viticol ale căror culturi au fost […]
16:40
În sfârșit, fermierii români vor putea beneficia din partea Uniunii Europene de subvenții egale cu ale colegilor lor din Vest, după ce un amendament în acest sens, depus la inițiativa europarlamentarului Daniel Buda, a fost votat miercuri în plenul Parlamentului European. „Victorie pentru fermierii români și est-europeni! Amendamentul meu privind convergența externă a plăților directe […]
15:40
Pericolul inundațiilor continuă! Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis miercuri o nouă avertizare Cod galben de inundații pe râuri din 10 de județe (vezi harta). Potrivit hidrologilor, având în vedere prognoza meteorologică pentru următoarele 24 de ore, ca urmare a precipitaţiilor prognozate şi propagării, în intervalul 11.09.2025, ora 6:00 – […]
14:30
După saltul din luna iulie, când s-au înregistrat 12.335 de tranzacții, vânzările de terenuri agricole au scăzut din nou în luna august, în care, potrivit statisticii publicate miercuri de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), s-au înregistrat în total 9.155 de tranzacții. Deși se pare că proprietarii de teren agricol din județul Arad […]
12:40
Ultimele vești de la Strasbourg: Cum privește România Acordul de parteneriat UE-Mercosur # Agro-TV.ro
Poziția României față de actuala formă propusă de Comisia Europeană pentru Acordul de parteneriat UE-Mercosur nu poate fi una favorabilă, deoarece nu oferă garanții serioase pentru fermierii din Uniunea Europeană, a declarat, marți, la Strasbourg, europarlamentarul Daniel Buda, vicepreședinte al Comisiei de agricultură a Parlamentului European. „În acest context am cerut și am primit din […]
Ieri
11:00
Meteo 10 septembrie – Pregătiți-vă de ploi și vijelii! Județele cele mai afectate în următoarele zile # Agro-TV.ro
Meteo 10 septembrie – Administrația Națională de Meteorologie (ANM) informează că în perioada 10 septembrie, ora 20:00 – 12 septembrie, ora 20:00, vor fi intervale cu averse în cea mai mare parte a țării. Astfel, în noaptea de miercuri spre joi și pe parcursul zilei de joi, ploile torențiale vor fi prezente îndeosebi în regiunile […]
10:10
Sezonul de rapiță promite profituri atractive, iar fermierii care urmăresc fiecare etapă a culturii știu exact ce trebuie să facă pentru a obține recolte bogate. În ultimii ani, cultura de rapiță a devenit tot mai interesantă pentru fermierii români, anul trecut (2024) cultivându-se o suprafață record de rapiță, de peste 900,000 de ha. Deşi este […]
08:40
Programul „Rabla pentru tractoare” a fost una dintre cele mai discutate măsuri dedicate fermierilor români, însă lansarea sa s-a transformat rapid într-un eșec. Deși a stârnit un interes uriaș, generând un adevărat val de atestate de producător eliberate de primării, programul a fost anulat după doar jumătate de oră de la deschidere. Consultantul Marian Dumitrache […]
07:40
Noi amânări de la AFIR pentru tinerii fermieri și fermele mici? Ce se întâmplă cu finanțările # Agro-TV.ro
Deși directorul general al AFIR a anunțat lansarea liniilor de finanțare DR-12 și DR-14 pentru data de 1 decembrie 2025, există șanse ca acestea să fie din nou amânate. Consultanții în fonduri europene avertizează că lipsa ghidurilor solicitantului și neclaritățile privind criteriile de eligibilitate fac improbabilă lansarea rapidă a acestor măsuri. Consultantul Cosmin Măglaș a […]
06:30
Aproape 500 milioane EURO din subvențiile APIA ajung la persoane fizice! Unele sunt cetățeni străini # Agro-TV.ro
Problema fermierilor mari care rămân înregistrați ca persoane fizice revine în atenția autorităților. Emil Dumitru, secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), a atras atenția asupra dezechilibrului creat între societățile comerciale și persoanele fizice care exploatează suprafețe agricole foarte mari, dar nu au o formă de organizare juridică și fiscală. ”Știți […]
9 septembrie 2025
19:40
Micii fermieri din România vor avea de înfruntat noi reguli și condiții stricte începând cu anul viitor, sau chiar de anul acesta. Schimbările legislative și fiscale ar putea pune presiune uriașă pe exploatațiile agricole de mici dimensiuni, avertizează specialiștii, iar dacă nu sunt atenți la detalii, micii fermieri riscă să piardă subvențiile APIA, să primească […]
17:40
Iată că odată cu venirea toamnei, încep și târguielile la MADR! Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) anunță că, în perioada 11-13 septembrie 2025, între orele 09:00–19:00, va găzdui în curtea instituției Târgul de Produse și Gusturi Tradiționale, un eveniment care aduce în prim-plan bogăția și diversitatea gastronomiei românești. Organizat în parteneriat cu Cooperativa Agricolă […]
16:20
Cazul de la Schitu Duca, județul Iași, în care fostul primar este acuzat că ar fi ținut doi oameni în sclavie la ferma sa din localitate, revine în actualitate. După aproape un an petrecut în spatele gratiilor, Mihai Mihalache, fostul primar PSD al comunei Schitu Duca, a fost eliberat din arestul preventiv, printr-o decizie recentă […]
13:10
Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis marți dimineață o avertizare Cod galben de inundații pe râuri din 11 de județe (vezi harta). Potrivit hidrologilor, având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza meteorologică pentru următoarele 24 de ore, ca urmare a precipitaţiilor prognozate şi a propagării acestora, în intervalul 09.09.2025, ora 12:00 […]
12:10
Meteo 9 septembrie – Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis marți dimineață o avertizare Cod galben de instabilitate atmosferică, valabilă în intervalul 9 septembrie, ora 10:00 – 9 septembrie, ora 23:00, în 15 județe (vezi harta). Potrivit meteorologilor, în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei, în nord-vestul Moldovei și local la munte, […]
Mai mult de 2 zile în urmă
11:00
Scenă teribilă petrecută marți dimineață pe DJ 255, în județul Galați: o persoană a murit și alte trei au fost rănite după ce o căruță a fost pur și simplu spulberată pe șosea de o mașină de poliție. „La data de 9 septembrie, la ora 06:08, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Galați au fost sesizați, […]
10:10
Combaterea buruienilor rămâne o prioritate pentru fermieri, iar metodele moderne de erbicidare schimbă modul în care aceștia își protejează culturile de cereale. Controlul buruienilor în culturile de cereale continuă să fie una dintre cele mai presante provocări pentru fermieri, deoarece speciile competitive reduc producțiile, compromit calitatea recoltei și amenință productivitatea solului pe termen lung. În […]
08:40
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) are la dispoziție toate fondurile necesare pentru efectuarea plăților schemelor de sprijin gestionate de agenție în 2025, transmite directorul general, Adrian Chesnoiu. Șeful AFIR a declarat, la AGRO TV, că a solicitat și a obținut derogare de la Ministerul Finanțelor pentru a se putea face solicitare de fonduri de […]
07:30
Subvențiile agricole din viitorul exercițiu financiar european ar putea suferi schimbări importante, care să avantajeze în special micii fermieri. În discuție se află atât convergența externă a viitoarelor plăți directe, cât și introducerea unui plafon pentru sumele acordate fermelor mari, a explicat europarlamentarul Daniel Buda, vicepreședinte al Comisiei pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală din Parlamentul […]
06:30
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) lucrează la o posibilă schimbare majoră pentru fermierii români: includerea achiziției de animale pe lista cheltuielilor eligibile prin fonduri europene. În prezent, regulamentele europene interzic finanțarea cumpărării de animale prin măsurile AFIR, ceea ce limitează accesul crescătorilor la genetică performantă. ”În acest moment, Ministerul Agriculturii a făcut demersuri către […]
8 septembrie 2025
18:30
Pentru o microfermă, 1.000 de porci uciși dintr-un foc reprezintă o lovitură devastatoare, mai ales că nimic nu prevestea o asemenea nenorocire. O microfermă de îngrășare a porcilor din comuna Catane, județul Dolj, este nevoită să sacrifice peste 1.000 de animale după ce s-a constatat că acestea s-au infectat cu pesta porcină, informează Gazeta de […]
15:20
Ministrul agriculturii, Florin Barbu, se află luni și marți, 8–9 septembrie 2025, la Copenhaga, unde va participa la Reuniunea informală a miniștrilor agriculturii organizată de Danemarca, stat care, de la 1 iulie, deține președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene. Potrivit unui comunicat al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), înaintea Forumului ministerial din 9 septembrie, […]
14:00
Un cioban român dat dispărut, găsit după 12 zile! Oile sale rătăceau pierdute prin zonă # Agro-TV.ro
Un cioban român dat dispărut de douăsprezece zile în zona rurală din Sambuca di Sicilia, în sudul Italiei, a fost găsit echipele de căutare lângă o fermă din districtul Cuvio-Adragna, relatează publicația italiană Agrigento Notizie. Bărbatul, în vârstă de 47 de ani, locuia de câteva luni într-o zonă cu o comunitate românească numeroasă, iar alarma […]
10:10
Condițiile meteo pentru fermierii care se apucă zilele acestea de semănat sunt destul de incerte: potrivit estimărilor pe patru săptămâni publicate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), vor avea parte de ceva ploi, până în octombrie, în unele regiuni, dar rămâne de văzut dacă acestea vor fi suficiente. Astfel, în săptămâna 8-15 septembrie, meteorologii estimează […]
08:40
Piața semințelor de floarea soarelui trece printr-un moment de vârf. Prețurile au urcat rapid până la 580-585 dolari/tonă, iar în unele cazuri s-au atins chiar și 600 dolari/tonă, niveluri care i-au surprins inclusiv pe experți. Totuși, acest trend nu va continua la nesfârșit, iar specialiștii estimează o domolire a pieței în lunile următoare. ”Mărturisesc că […]
07:40
DEZASTRU! Producția de porumb scade drastic, după ce șeful MADR anunța 10 milioane de tone # Agro-TV.ro
România traversează un an agricol extrem de dificil în ceea ce privește culturile de primăvară, iar porumbul pare a fi cel mai afectat din acest punct de vedere. Dacă la începutul campaniei, estimările indicau o producție de peste 10 milioane de tone, datele actuale arată o scădere drastică, până la doar 6,6 milioane de tone. […]
06:30
Cultura strategică pentru fermierii români în sezonul 2025-2025: ”Și-a dovedit valoarea” # Agro-TV.ro
Rapița rămâne una dintre cele mai sigure culturi pentru fermierii români și în anii următori. După o recoltă reușită în sezonul 2024-2025, se pare că cererea de semințe de rapiță nu se va diminua în lume nici în anii următori, așa că fermierii care vor miza pe această cultură vor avea de câștigat. Deși în […]
7 septembrie 2025
15:00
Dezastru la culturile de porumb și floarea soarelui – cam așa ar putea fi descrisă situația de anul acesta la culturile din partea de vest a țării. La Șeitin, în județul Arad, fermierul Dan Herțeg a tot redus suprafețele cultivate cu porumb în ultimii ani, iar pentru anii care vin, se gândește să renunțe de […]
11:10
Laptele de iapă câștigă tot mai mult teren printre lactate, iar crescătorii susțin că are beneficii surprinzătoare pentru sănătate. Deși consumatorii sunt obișnuiți cu laptele de vacă, tot mai mulți sunt tentați să încerce ceva nou. Un fermier dintr-un sat Combe Hay, Anglia, alături de fiica sa crește cai și îi mulge de patru ani. […]
08:10
O tragedie a avut loc vineri, când un bărbat de 58 de ani dat dispărut de familie a fost găsit mort în apropierea propriei fermă. Polițiștii au deschis o anchetă. Incidentul s-a petrecut în comuna Traian Vuia, județul Timiș. Rudele au alertat autoritățile joi, după ce nu au mai reușit să ia legătura cu bărbatul. […]
6 septembrie 2025
17:10
Piața muncii din agricultură se confruntă cu o criză majoră, iar întrebarea care apare tot mai des este: cât câștigă italienii față de români? Diferențele sunt uriașe, iar fermierii români spun că nu mai găsesc oameni de încredere și specialiști care să rămână în acest sector. Salariile au scăzut constant, afectate de secetă și de […]
14:10
Un fermier cunoscut din țara noastră s-a ales cu o pagubă uriașă după ce hoții i-au distrus porumbul irigat de pe 30 de hectare, pagubele ridicându-se la zeci de mii de euro. Spre deosebire de alte incidente, pagubele au fost provocate intenționat după ce au intrat pe teren și au devastat cultura și au provocat […]
11:10
O vacă de lux a fost vândută cu 350.000 de euro. Noii proprietari o consideră cea mai bună investiție, deoarece animalului are o genetică de o raritate prețioasă. Animalul care a fost vândut la un preț-record este din Australia și de rasă Wagyu. Compania de embrioni GeneFlow a licitat juninca de 13 luni pentru suma […]
08:10
ANAF este cu ochii pe țărani: laptele, brânza, legumele, borcanele cu bunătăți și altele vor trebui raportate către stat. Guvernul condus de Ilie Bolojan a avizat proiectul de lege inițiat de aleși ai PSD, prin care primăriile vor fi obligate să transmită către Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) toate informațiile privind certificatele de producător […]
5 septembrie 2025
17:50
Fermierii se pregătesc de semănat din 10 septembrie: „Mergem pe culturi de toamnă și floarea-soarelui. Porumb, ZERO!” # Agro-TV.ro
Chiar dacă vremea nu prea pare a fi de partea lor, fermierii se pregătesc să iasă la semănat din 10 septembrie. Cei mai mulți dintre ei iau în calcul scenariul meteorologic de anul acesta și mizează în special pe culturile de toamnă, chiar dacă nici aici nu se arată prea optimiști, însă nu mai vor […]
13:40
Autoritățile din România au intrat în alertă după ce un nou focar de antrax a fost confirmat, joi, într-o exploatație de ovine și caprine din localitatea Ciorăști, județul Vrancea. Potrivit unui comunicat al Instituției Prefectului Vrancea, focarul de antrax a fost confirmat de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Vrancea, iar în exploatația […]
11:20
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis vineri dimineață o nouă serie de avertizări în legătură cu valul de căldură ce lovește România zilele acestea. Astfel, vineri, 5 septembrie, în intervalul orar 12:00-21:00, este în vigoare o avertizare meteo Cod galben potrivit căreia valul de căldură se va intensifica în Banat și Crișana, unde va […]
10:40
Întreținerea tractorului cu produse profesionale: secretul fermierilor care lucrează eficient ani de zile # Agro-TV.ro
Fermierii știu că, atunci când vine vorba de agricultură, fiecare oră de funcționare a tractorului contează. Întreținerea tractorului corectă este o necesitate. O defecțiune apărută în timpul utilizării poate însemna pierderi de timp și bani. Tot mai mulți fermieri români aleg soluții profesionale pentru întreținerea tractoarelor și utilajelor, iar una dintre cele mai apreciate game […]
08:30
Secretul solului fertil: De ce refuză Dimitrie Muscă să-și schimbe tehnologia de cultură # Agro-TV.ro
Unul dintre cei mai cunoscuți fermieri din România, Dimitrie Muscă, rămâne fidel tehnologiilor tradiționale de lucru al solului și nu renunță la arătură, în ciuda tendințelor moderne care promovează agricultura conservativă și sisteme precum no-till, minimum-till sau strip-till. Într-un interviu acordat jurnalistului Ovidiu Ghinea, fermierul arădean a explicat că și în condițiile climatice actuale, cu […]
07:30
Mulți fermieri români din sectorul zootehnic așteaptă lansarea unor linii de finanțare suplimentare pentru ramura din care fac parte și se întreabă dacă achiziția de animale poate fi realizată prin fonduri europene. Răspunsul vine direct de la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), prin vocea directorului general, Adrian Chesnoiu, prezent la AGRO TV. Potrivit acestuia, […]
06:30
Prețul grâului în Portul Constanța – Cu cât se vinde azi și când se va atinge vârful pieței # Agro-TV.ro
Abundența de grâu din piața globală a dus prețul grâului pe o pantă descendentă în ultimele săptămâni. De altfel, în mod tradițional, lunile august și septembrie sunt cele mai slabe din acest punct de vedere, pentru că toate țările se regrupează după presiunea de recoltă de pe perioada verii. Astfel, recolta bună din Uniunea Europeană, […]
4 septembrie 2025
20:10
Vești bune pentru fermieri! Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) anunță relansarea unei linii de finanțare extrem de importante pentru fermieri: decontarea polițelor de asigurare prin măsura 17.1. Adrian Chesnoiu, directorul general al AFIR, a declarat pentru AGRO TV că în cel mult două săptămâni va fi deschisă o nouă sesiune dedicată polițelor de asigurare […]
16:50
ATENȚIE!!! Termen limită 30 septembrie 2025 pentru înregistrarea în noua platformă REGES-ONLINE # Agro-TV.ro
Angajatorii se pot conecta mai rapid și mai sigur odată cu intrarea în vigoare a noului Registru General de Evidență a Salariaților – REGES-ONLINE, o soluție eficientă, care aduce beneficii majore pentru angajatorii/angajații din mediul rural, unde accesul fizic la sediul instituțiilor poate fi dificil sau costisitor. Totul se realizează online, cu acces securizat, direct […]
15:10
Vești bune de la Bruxelles: S-au dat semnăturile pentru plăți directe egale pentru toți fermierii! # Agro-TV.ro
Agricultorii români primesc o veste bună de la Bruxelles în legătură cu mult-așteptatele plăți directe egale pentru toți fermierii din Uniunea Europeană. În următoarea sesiune plenară a Parlamentului European ce va avea loc în luna septembrie, la Strasbourg, și în care va fi supusă la vot viitoarea Politică Agricolă Comună post-2027, se va lua în […]
