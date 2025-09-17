Modificări pentru încă o schemă de ajutor de stat pentru fermieri

11:20

Trei persoane din localitatea Frenciugi, comuna Drăgușeni, județul Iași, au fost găsite în beci, în stare de inconștiență, după ce s-au intoxicat de la mustul pus la fermentat. Din fericire, cele trei persoane au fost descoperite la timp de săteni, care au reușit să le scoată din beci și au sunat imediat la la 112. […]