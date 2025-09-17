Modificări pentru încă o schemă de ajutor de stat pentru fermieri
Agro-TV.ro, 17 septembrie 2025 18:50
Încă o schemă de ajutor de stat pentru fermieri urmează să sufere anumite schimbări de ordin legislativ. Astfel, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a pus, miercuri, în dezbatere publică un proiect de Ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 137/2020 privind aprobarea sistemului de sancțiuni aplicabil […]
• • •
Acum 30 minute
18:50
Acum 4 ore
15:50
Florin Barbu, anunț de ULTIMĂ ORĂ pentru fermierii de cultură mare! Termen – 15 noiembrie! # Agro-TV.ro
Ministrul agriculturii, Florin Barbu, a profitat de prezența sa, miercuri, la Summitul Național al Porumbului, organizat de Forumul APPR, și a făcut un anunț pe care toți fermierii de cultură mare din România îl așteptau cu sufletul la gură. „Sigur, pe 15 noiembrie voi semna derogare (pentru utilizarea de neonicotinoide), ceea ce am făcut de […]
Acum 8 ore
12:50
Noi sisteme de sancțiuni pentru fermieri urmează să fie aplicate începând cu anul de cerere 2025. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a pus miercuri în dezbatere publică noul proiect de Ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind aprobarea sistemelor de sancţiuni aferente intervenţiilor cu caracter compensatoriu din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, gestionate prin […]
Acum 12 ore
10:30
Meteo 17 septembrie – Vijeliile pun stăpânire pe țară în următoarele zile, avertizează Administrația Națională de Meteorologie (ANM), care a emis miercuri o serie de avertizări Cod galben pentru mai multe județe. Astfel, în intervalul 17 septembrie, ora 12:00 – 17 septembrie, ora 21:00, este în vigoare o avertizare meteo Cod galben ce vizează județele […]
08:40
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) pregătește lansarea liniei de finanțare DR-16, dedicată investițiilor în cultura legumelor, cartofului, dar și în sere, solarii, depozitare și procesare. Sesiunea urmează să fie deschisă la 1 noiembrie 2025, însă fermierii care vor să obțină finanțarea trebuie să își pregătească proiectele încă de acum. Ce este linia de finanțare […]
07:40
Tractoare noi pentru micii fermieri – Ce planuri are șeful MADR cu ”Rabla pentru tractoare” # Agro-TV.ro
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, Florin Barbu, cere relansarea programului ”Rabla pentru tractoare”, ca parte din măsurile de dezvoltare a sectorului agricol propuse de Partidul Social Democrat. Șeful de la Agricultură susține că această linie de finanțare ar avea un rol dublu: dezvoltarea fermelor mici, dar și susținerea industriei tractoare și utilaje agricole din România. […]
06:30
Fermierii și procesatorii români au la dispoziție noi oportunități pentru finanțări consistente prin Programul Tranziție Justă, care vizează șase județe: Hunedoara, Gorj, Dolj, Prahova, Galați și Mureș. Proiectele pot fi depuse până la 30 noiembrie 2025, iar sprijinul financiar este unul semnificativ, de până la 300.000 de euro/proiect. ”Avem o axă numită Tranziție Justă, se […]
Ieri
18:30
Micii fermieri, termen limită pentru implementarea e-Factura – Ce vrea să facă șeful MADR # Agro-TV.ro
Implementarea sistemului e-Factura pentru fermierii persoane fizice ar putea fi amânată din nou, după ce termenul inițial pentru implementare propus de Ministerul Agriculturii era data de 1 octombrie 2025. Anunțul a fost făcut de ministrul agriculturii, Florin Barbu, care a explicat că amânarea este necesară pentru a sprijini mai ales sectorul zootehnic și fermierii din zonele […]
16:10
Ministrul agriculturii, Florin Barbu, a susținut marți, la sediul PSD, o conferință de presă în care a răspuns întrebărilor ziariștilor cu privire la cele patru măsuri pentru fermieri anunțate recent în Planul pentru relansarea economiei al PSD. Pe lângă prezentarea acestor măsuri, ministrul Florin Barbu a făcut însă și un anunț-surpriză, care ar putea aduce […]
13:40
Cristina Cionga (FAPPR): „Micii fermieri, favorizați în noul PNS”. Ce bani vor primi de la UE # Agro-TV.ro
Micii fermieri, care practică o agricultură de semisubzistență și care în România sunt peste 600.000, sunt extrem de îngrijorați cu privire la ceea ce le rezervă viitorul prin perspectiva creată de noua Politică Agricolă Comună a Uniunii Europene. Cu toate acestea, veștile pentru micii fermieri nu sunt dintre cele mai rele, este de părere Cristina […]
10:40
Un cioban în vârstă de aproximativ 38 ani se zbate între viață și moarte după ce a fost atacat de urs la stână. Incidentul s-a petrecut azi-noapte, în jurul orei 2:00, la o stână din zona Groapele, județul Argeș, când ursul a dat iama printre animale. Bărbatul a intervenit să își protejeze turma, însă a […]
10:20
Agricultura se confruntă cu provocări din ce în ce mai mari. Seceta, ploile torențiale sau înghețurile târzii pot afecta sănătatea solului. Compactarea solului reduce porozitatea, împiedică infiltrarea și reținerea apei, limitează dezvoltarea rădăcinilor și accesul la resurse, ceea ce duce la scurgeri ale apei la suprafață, eroziune și scăderea producțiilor agricole. Intelegerea solului este esentiala daca doriti sa […]
08:40
Prețul rapiței traversează o perioadă de stagnare, fiind influențată de factori internaționali. Potrivit expertului în piețele de mărfuri agricole Cezar Gheorghe, presiunile vin din SUA, dar și din China. Una peste alta, piața rapiței pare că așteaptă sfârșitul acestui an și începutul anului viitor, pentru a prezenta din nou interes pentru fermieri. ”Rapița este un […]
07:40
De la secetă, la producții RECORD – Județul unde norocul fermierilor s-a întors „peste noapte” # Agro-TV.ro
Anul agricol 2025 aduce rezultate spectaculoase pentru fermierii din Prahova. Întâmplător sau nu, pentru mulți agricultori din județ, producțiile de anul acesta au depășit toate așteptările, fiind cele mai bune din carieră pentru aceștia. ”În fermă la mine, am cele mai mari producții la culturile de toamnă, din 2010. Producția medie la rapiță a fost […]
06:30
Subvențiile agricole se află din nou în centrul dezbaterilor europene. La nivelul Comisiei Europene, intenția de plafonare a subvențiilor pentru fermierii mari, în viitorul exercițiu financiar 2028-2034, este clară. Discuțiile au ajuns acum în Consiliului AgriFish, însă acolo, părerile sunt împărțite. Totuși, nu este prima dată când o astfel de măsură se discută la nivel […]
15 septembrie 2025
20:00
Premieră în piața cerealelor! Cu cât se vând AZI grâul, orzul și porumbul în Portul Constanța # Agro-TV.ro
Situație inedită pe piața cerealelor din România. Potrivit lui Cezar Gheorghe, expert în piețele de mărfuri agricole, astăzi atât grâul, cât și orzul și porumbul, se tranzacționează la valori similare în Portul Constanța. Conform specialistului, prețul celor trei mărfuri se învârte în jurul valorii de 190 de euro/tonă în Portul Constanța. Piața cerealelor – Grâul, […]
Mai mult de 2 zile în urmă
18:10
Însămânțările de toamnă înregistrează un ritm scăzut din cauza secetei cu care fermierii români s-au confruntat în ultimele luni. O astfel de situație o întâlnim și în județul Vaslui, chiar dacă, potrivit specialiștilor Direcției pentru Agricultură, precipitațiile din ultimele zile au creat condiții pentru continuarea însămânțării la cultura de rapiță, urmând ca în cel mai […]
17:10
MADR anunță că producția de carne e în creștere. Florin Barbu: „Am aplicat măsurile corecte” # Agro-TV.ro
România face pași spe autosuficiența alimentară, după ce sacrificările de animale din țara noastră au înregistrat o creștere de 9,5%, în primul semestru al acestui an, iar producția de carne a crescut cu 13% față de perioada similară a anului trecut, transmite Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR). Potrivit unui comunicat al Ministerului Agriculturii, după […]
16:00
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, susține prelungirea plafonării adaosului la alimente, avertizând că inflația poate ajunge la 14% până în decembrie. Șeful MADR, Florin Barbu, anunță că va propune premierului Ilie Bolojan prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază, măsură care, potrivit datelor oficiale ale Consiliului Concurenței, a dus la o scădere a prețurilor cu […]
13:10
O nouă finanțare AFIR urmează să fie pusă în practică începând de anul viitor, a anunțat în exclusivitate la AgroTV directorul general al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, Adrian Chesnoiu. Potrivit acestuia, după Submăsura 17.1, care oferă fermierilor sprijin real pentru plata primelor de asigurare în anul agricol 2024/2025, AFIR pregătește pasul următor în cadrul […]
11:20
Trei persoane din localitatea Frenciugi, comuna Drăgușeni, județul Iași, au fost găsite în beci, în stare de inconștiență, după ce s-au intoxicat de la mustul pus la fermentat. Din fericire, cele trei persoane au fost descoperite la timp de săteni, care au reușit să le scoată din beci și au sunat imediat la la 112. […]
07:40
Prețul laptelui continuă să fie un subiect fierbinte pentru fermierii și consumatorii din România. Dimitrie Muscă, unul dintre cei mai cunoscuți fermieri din vestul țării, a declarat recent că litrul de lapte se vinde în magazinele sale cu 6 lei, dar estimează că, odată cu venirea iernii, prețul ar putea ajunge la 8-9 lei/litru. Scumpirea […]
06:30
Termen limită URGENT la APIA! Ce trebuie să facă fermierii pentru a primi subvențiile în 2025 # Agro-TV.ro
Fermierii care au depus cereri de plată la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) pentru anul 2025 riscă să piardă subvențiile dacă nu respectă o condiție esențială. Aceștia trebuie să ia legătura cu funcționarii responsabili de dosare din cadrul centrelor locale sau județene ale APIA, pentru a semna cererea până la data de […]
14 septembrie 2025
14:10
Găinile ouătoare sunt cele mai frecvente păsări din gospodării, iar ouăle reprezintă unul dintre produsele de bază ale alimentației noastre. De aceea, este important ca gospodarii să știe cum să distingă puii tineri de cei bătrâni. O găină poate trăi între 10 și 15 ani, însă perioada de producție optimă a ouălor nu depășește cinci […]
11:10
Se pare că toamna își intră totuși în drepturi din punct de vedere meteorologic. La ce să ne așteptăm începând de luni, aflăm din estimările pe patru săptămâni publicate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). În săptămâna 15-22 septembrie, meteorologii estimează că valorile termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această perioadă, în cea […]
08:10
Un bărbat a fost rănit grav de un urs în timp ce lucra pe câmp. Nu a reușit să scape din mâinile ursului și a rămas desfigurat după atac. Rănit grav, a reușit totuși să se întoarcă acasă și să sune la 112 pentru ajutor. Incidentul s-a petrecut în comuna Hodac, județul Mureș. Victima este […]
13 septembrie 2025
14:10
Conflict sângeros între ciobani și paznicii de vânătoare. Mai multe animale au fost împușcate # Agro-TV.ro
Un conflict a izbucnit între ciobani și paznicii de vânătoare care a dus la împușcarea animalelor din fermă. Incidentul s-a produs la o stână când mai multe focuri de armă au fost trase între aceștia. În localitatea Sintea Mare în data de 11 septembrie, județul Arad, paznicii de vânătoare au deschis focul asupra câinilor care […]
11:10
Fierăstrăul în livadă: prieten sau dușman? Cum să-l folosești corect la tăierea pomilor # Agro-TV.ro
Fierăstrăul în livadă poate fi cel mai bun prieten al pomicultorului, dar și cel mai mare dușman al pomilor, dacă nu este folosit corect. O singură tăietură greșită poate răni lemnul, poate lăsa cioate care întârzie vindecarea sau chiar poate afecta definitiv dezvoltarea coroanei. Specialiștii spun că lucrarea de tăiere are reguli clare, iar respectarea […]
08:10
Violența ascunsă din abatoarele industriale: Vaci bătute cu ciocanul, porci electrocutați # Agro-TV.ro
O anchetă recentă a scos la iveală practici șocante în abatoarele industriale. Imaginile surprinse arată vaci lovite cu ciocanul și porci supuși șocurilor electrice, în condiții de stres și lipsă de igienă. Ancheta a fost efectuată de organizația internațională Animal Equality în Italia, în interiorul mai multor abatoare de vaci și porci din Buenos Aires, […]
12 septembrie 2025
18:00
Pompierii militari vâlceni au intervenit joi seara pentru stingerea unui incendiu la o hală cu pui aparținând unui agent economic din comuna Budești. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Vâlcea, la fața locului s-au deplasat patru autospeciale de stingere cu apă și spumă și o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime din cadrul […]
13:40
O nouă avertizare Cod galben de inundații ce vizează bazine hidrografice din 14 județe (vezi harta) a fost emisă vineri de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA). Având în vedere situația hidrometeorologică și prognoza meteorologică pentru următoarele 24 de ore, ca urmare a precipitaţiilor prognozate şi propagării, hidrologii avertizează că, în intervalul […]
11:40
Planul pentru relansarea economiei al PSD include mai multe măsuri și facilități fiscale pentru fermieri, a anunțat joi ministrul agriculturii, Florin Barbu. „Agricultura este un pilon principal în economia din România. Agricultura nu se poate face fără investiții și fără finanțare! Am spus-o de multe ori: este ușor să tai, să dai afară, dar cel […]
10:40
Start campanie Titan Machinery România: Tractoare Case IH Farmall la prețuri speciale pentru fermieri! # Agro-TV.ro
Tractorul Case IH Farmall, modelul traditional cu peste 100 de ani de dezvoltare, este astăzi unul dintre utilajele multirol din fiecare fermă. Fermierii au ocazia de a profita de campania promoțională la tractoarele Case IH Farmall, achiziționându-le la prețuri extrem de avantajoase, in echipare cu încărcător frontal Stoll sau Set de Roți înguste după caz: […]
08:40
Deficit MAJOR de apă pentru culturile de toamnă – Care sunt regiunile cele mai afectate # Agro-TV.ro
Seceta pedologică continuă să creeze probleme majore în agricultura României. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) avertizează că deficitul de apă din sol, în regim neirigat, a atins cote alarmante, mai ales în jumătatea sudică a țării, iar culturile de toamnă vor avea mult de suferit, în lipsa unor precipitații abundente pe parcursul următoarelor luni. Rezerve […]
07:30
Cultura care ar putea înlocui porumbul în România. Rezistă la secetă și nu are nevoie de soluri fertile # Agro-TV.ro
O cultură puțin cunoscută în România ar putea deveni alternativa reală la porumb, într-un context marcat de secetă pedologică și schimbări climatice. Specialiștii atrag atenția că această plantă se adaptează bine la soluri sărăcăcioase și secetoase, dar are și un conținut mai ridicat de proteină, ceea ce o face excelentă pentru hrana animalelor. Promovat intens […]
06:30
Conform ultimelor date agrometeorologice, fermierii din România pornesc noul an agricol 2025-2026 într-un context dificil, marcat de secetă pedologică extremă în cea mai mare parte a țării. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) avertizează că lipsa de apă din sol și intensificările de vânt vor pune presiune suplimentară pe culturile de toamnă. Secetă pedologică extremă în […]
11 septembrie 2025
19:50
Așa cum directorul general al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), Adrian Chesnoiu, a anunțat în exclusivitate la AGRO TV, una dintre cele mai populare linii de finanțare ale agenției va fi relansată la sfârșitul acestei luni printr-o nouă sesiune. Astfel, începând din 25 septembrie, fermierii vor putea depune online cererile de finanțare pentru submăsura […]
18:40
Discuții aprinse despre cum se împart despăgubirile pentru înghețul târziu acordate de UE # Agro-TV.ro
Abia ce a aprobat Comisia Europeană suma pentru despăgubirile pentru înghețul târziu din această primăvară acordate fermierilor din sectoarele pomicol și viticol, că s-au și încins spiritele în legătură cu repartizarea acestora. Asociația Grupurilor și Organizațiilor de Producători Agricoli – Fruleg-Ro solicită convocarea urgentă a echipei Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) pentru aplicarea Regulamentului […]
13:10
Veste bună pentru fermieri: Camera deputaților a adoptat miercuri legea prin care tractoarele pot fi conduse cu permis categoria B pe drumurile publice. Cum Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.1/2024 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice trecuse deja de Senat în februarie anul […]
10:50
Meteo 11 septembrie – Ploile pun stăpânire pe țară în următoarele zile, potrivit prognozei publicate joi dimineață de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Astfel, vor fi perioade cu ploi care vor avea și caracter de aversă, atât joi, mai ales în regiunile intracarpatice, cât și vineri, îndeosebi în regiunle sudice și estice, precum și în […]
10:00
Alegerea unei semănători potrivite este esențială pentru fermierii care își doresc randament ridicat și fiabilitate în orice condiții de sol. Fermierii români au nevoie de utilaje fiabile, care să ofere randament ridicat indiferent de condițiile solului. Iar când vine vorba de semănători, DELTATEH aduce pe piață unele dintre cele mai performante modele, adaptate pentru diverse […]
08:30
Sectorul ovin din România traversează o perioadă delicată, marcată de apariția unor focare de boli considerate, până nu de mult, eradicate. Vicepreședintele ANSVSA, Ioan Oleleu, a declarat pentru AGRO TV că aceste situații necesită o nouă abordare și o strânsă colaborare între autorități și fermieri. ”Apariția în România a unor boli pe care și noi, […]
07:40
Târgurile de animale, tradiție importantă pentru fermierii români și un pilon al culturii creșterii animalelor, ar putea fi redeschise la nivel național. Vicepreședintele ANSVSA, Ioan Oleleu, a declarat pentru AGRO TV că există deja prevederi elaborate în acest sens, iar reluarea activității va depinde de evoluția focarelor de boală confirmate în anumite zone. ”Avem elaborată […]
06:30
Un fermier din județul Vaslui, tată a patru copii și viitor părinte pentru al cincilea, trece printr-un coșmar financiar și riscă să își piardă întreaga gospodărie și utilajele agricole din cauza datoriilor acumulate. Povestea lui Marius Andrei Țabără, fermier din localitatea Grumezoaia, comuna Dimitrie Cantemir, scoate la iveală greutățile cu care se confruntă agricultorii români […]
10 septembrie 2025
18:20
Partida Cipru – România, difuzată în exclusivitate de Prima TV, a ținut milioane de suporteri cu sufletul la gură. Meciul, unul important pentru calificarea la Campionatul Mondial, a plasat postul de televiziune din portofoliul Clever Group pe primul loc în topul audiențelor. În minutul de aur, la ora 22:30, 1.356.000 telespectatori urmăreau live evoluția tricolorilor pe Prima […]
18:10
E vestea momentului pentru fermierii români din sectoarele pomicol și viticol: Uniunea Europeană va acorda despăgubiri pentru înghețul târziu din primăvara acestui an! Potrivit unui anunț făcut miercuri de ministrul agriculturii, Florin Barbu, Comisia Europeană a acceptat solicitarea României de acordare a despăgubirilor pentru fermierii din sectoarele pomicol și viticol ale căror culturi au fost […]
16:40
În sfârșit, fermierii români vor putea beneficia din partea Uniunii Europene de subvenții egale cu ale colegilor lor din Vest, după ce un amendament în acest sens, depus la inițiativa europarlamentarului Daniel Buda, a fost votat miercuri în plenul Parlamentului European. „Victorie pentru fermierii români și est-europeni! Amendamentul meu privind convergența externă a plăților directe […]
15:40
Pericolul inundațiilor continuă! Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis miercuri o nouă avertizare Cod galben de inundații pe râuri din 10 de județe (vezi harta). Potrivit hidrologilor, având în vedere prognoza meteorologică pentru următoarele 24 de ore, ca urmare a precipitaţiilor prognozate şi propagării, în intervalul 11.09.2025, ora 6:00 – […]
14:30
După saltul din luna iulie, când s-au înregistrat 12.335 de tranzacții, vânzările de terenuri agricole au scăzut din nou în luna august, în care, potrivit statisticii publicate miercuri de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), s-au înregistrat în total 9.155 de tranzacții. Deși se pare că proprietarii de teren agricol din județul Arad […]
12:40
Ultimele vești de la Strasbourg: Cum privește România Acordul de parteneriat UE-Mercosur # Agro-TV.ro
Poziția României față de actuala formă propusă de Comisia Europeană pentru Acordul de parteneriat UE-Mercosur nu poate fi una favorabilă, deoarece nu oferă garanții serioase pentru fermierii din Uniunea Europeană, a declarat, marți, la Strasbourg, europarlamentarul Daniel Buda, vicepreședinte al Comisiei de agricultură a Parlamentului European. „În acest context am cerut și am primit din […]
