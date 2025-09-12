Prognoza agrometeorologică: noul an agricol începe sub semnul secetei extreme

17:50

Chiar dacă vremea nu prea pare a fi de partea lor, fermierii se pregătesc să iasă la semănat din 10 septembrie. Cei mai mulți dintre ei iau în calcul scenariul meteorologic de anul acesta și mizează în special pe culturile de toamnă, chiar dacă nici aici nu se arată prea optimiști, însă nu mai vor […]