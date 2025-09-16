De ce e important să monitorizezi sănătatea solului
Agro-TV.ro, 16 septembrie 2025 10:20
Agricultura se confruntă cu provocări din ce în ce mai mari. Seceta, ploile torențiale sau înghețurile târzii pot afecta sănătatea solului. Compactarea solului reduce porozitatea, împiedică infiltrarea și reținerea apei, limitează dezvoltarea rădăcinilor și accesul la resurse, ceea ce duce la scurgeri ale apei la suprafață, eroziune și scăderea producțiilor agricole. Intelegerea solului este esentiala daca doriti sa […]
• • •
Alte ştiri de Agro-TV.ro
Acum 30 minute
10:40
Un cioban în vârstă de aproximativ 38 ani se zbate între viață și moarte după ce a fost atacat de urs la stână. Incidentul s-a petrecut azi-noapte, în jurul orei 2:00, la o stână din zona Groapele, județul Argeș, când ursul a dat iama printre animale. Bărbatul a intervenit să își protejeze turma, însă a […]
Acum o oră
10:20
Agricultura se confruntă cu provocări din ce în ce mai mari. Seceta, ploile torențiale sau înghețurile târzii pot afecta sănătatea solului. Compactarea solului reduce porozitatea, împiedică infiltrarea și reținerea apei, limitează dezvoltarea rădăcinilor și accesul la resurse, ceea ce duce la scurgeri ale apei la suprafață, eroziune și scăderea producțiilor agricole. Intelegerea solului este esentiala daca doriti sa […]
Acum 4 ore
08:40
Prețul rapiței traversează o perioadă de stagnare, fiind influențată de factori internaționali. Potrivit expertului în piețele de mărfuri agricole Cezar Gheorghe, presiunile vin din SUA, dar și din China. Una peste alta, piața rapiței pare că așteaptă sfârșitul acestui an și începutul anului viitor, pentru a prezenta din nou interes pentru fermieri. ”Rapița este un […]
07:40
De la secetă, la producții RECORD – Județul unde norocul fermierilor s-a întors „peste noapte” # Agro-TV.ro
Anul agricol 2025 aduce rezultate spectaculoase pentru fermierii din Prahova. Întâmplător sau nu, pentru mulți agricultori din județ, producțiile de anul acesta au depășit toate așteptările, fiind cele mai bune din carieră pentru aceștia. ”În fermă la mine, am cele mai mari producții la culturile de toamnă, din 2010. Producția medie la rapiță a fost […]
Acum 6 ore
06:30
Subvențiile agricole se află din nou în centrul dezbaterilor europene. La nivelul Comisiei Europene, intenția de plafonare a subvențiilor pentru fermierii mari, în viitorul exercițiu financiar 2028-2034, este clară. Discuțiile au ajuns acum în Consiliului AgriFish, însă acolo, părerile sunt împărțite. Totuși, nu este prima dată când o astfel de măsură se discută la nivel […]
Acum 24 ore
20:00
Premieră în piața cerealelor! Cu cât se vând AZI grâul, orzul și porumbul în Portul Constanța # Agro-TV.ro
Situație inedită pe piața cerealelor din România. Potrivit lui Cezar Gheorghe, expert în piețele de mărfuri agricole, astăzi atât grâul, cât și orzul și porumbul, se tranzacționează la valori similare în Portul Constanța. Conform specialistului, prețul celor trei mărfuri se învârte în jurul valorii de 190 de euro/tonă în Portul Constanța. Piața cerealelor – Grâul, […]
18:10
Însămânțările de toamnă înregistrează un ritm scăzut din cauza secetei cu care fermierii români s-au confruntat în ultimele luni. O astfel de situație o întâlnim și în județul Vaslui, chiar dacă, potrivit specialiștilor Direcției pentru Agricultură, precipitațiile din ultimele zile au creat condiții pentru continuarea însămânțării la cultura de rapiță, urmând ca în cel mai […]
17:10
MADR anunță că producția de carne e în creștere. Florin Barbu: „Am aplicat măsurile corecte” # Agro-TV.ro
România face pași spe autosuficiența alimentară, după ce sacrificările de animale din țara noastră au înregistrat o creștere de 9,5%, în primul semestru al acestui an, iar producția de carne a crescut cu 13% față de perioada similară a anului trecut, transmite Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR). Potrivit unui comunicat al Ministerului Agriculturii, după […]
16:00
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, susține prelungirea plafonării adaosului la alimente, avertizând că inflația poate ajunge la 14% până în decembrie. Șeful MADR, Florin Barbu, anunță că va propune premierului Ilie Bolojan prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază, măsură care, potrivit datelor oficiale ale Consiliului Concurenței, a dus la o scădere a prețurilor cu […]
13:10
O nouă finanțare AFIR urmează să fie pusă în practică începând de anul viitor, a anunțat în exclusivitate la AgroTV directorul general al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, Adrian Chesnoiu. Potrivit acestuia, după Submăsura 17.1, care oferă fermierilor sprijin real pentru plata primelor de asigurare în anul agricol 2024/2025, AFIR pregătește pasul următor în cadrul […]
11:20
Trei persoane din localitatea Frenciugi, comuna Drăgușeni, județul Iași, au fost găsite în beci, în stare de inconștiență, după ce s-au intoxicat de la mustul pus la fermentat. Din fericire, cele trei persoane au fost descoperite la timp de săteni, care au reușit să le scoată din beci și au sunat imediat la la 112. […]
Ieri
07:40
Prețul laptelui continuă să fie un subiect fierbinte pentru fermierii și consumatorii din România. Dimitrie Muscă, unul dintre cei mai cunoscuți fermieri din vestul țării, a declarat recent că litrul de lapte se vinde în magazinele sale cu 6 lei, dar estimează că, odată cu venirea iernii, prețul ar putea ajunge la 8-9 lei/litru. Scumpirea […]
06:30
Termen limită URGENT la APIA! Ce trebuie să facă fermierii pentru a primi subvențiile în 2025 # Agro-TV.ro
Fermierii care au depus cereri de plată la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) pentru anul 2025 riscă să piardă subvențiile dacă nu respectă o condiție esențială. Aceștia trebuie să ia legătura cu funcționarii responsabili de dosare din cadrul centrelor locale sau județene ale APIA, pentru a semna cererea până la data de […]
14 septembrie 2025
14:10
Găinile ouătoare sunt cele mai frecvente păsări din gospodării, iar ouăle reprezintă unul dintre produsele de bază ale alimentației noastre. De aceea, este important ca gospodarii să știe cum să distingă puii tineri de cei bătrâni. O găină poate trăi între 10 și 15 ani, însă perioada de producție optimă a ouălor nu depășește cinci […]
11:10
Se pare că toamna își intră totuși în drepturi din punct de vedere meteorologic. La ce să ne așteptăm începând de luni, aflăm din estimările pe patru săptămâni publicate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). În săptămâna 15-22 septembrie, meteorologii estimează că valorile termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această perioadă, în cea […]
Mai mult de 2 zile în urmă
08:10
Un bărbat a fost rănit grav de un urs în timp ce lucra pe câmp. Nu a reușit să scape din mâinile ursului și a rămas desfigurat după atac. Rănit grav, a reușit totuși să se întoarcă acasă și să sune la 112 pentru ajutor. Incidentul s-a petrecut în comuna Hodac, județul Mureș. Victima este […]
13 septembrie 2025
14:10
Conflict sângeros între ciobani și paznicii de vânătoare. Mai multe animale au fost împușcate # Agro-TV.ro
Un conflict a izbucnit între ciobani și paznicii de vânătoare care a dus la împușcarea animalelor din fermă. Incidentul s-a produs la o stână când mai multe focuri de armă au fost trase între aceștia. În localitatea Sintea Mare în data de 11 septembrie, județul Arad, paznicii de vânătoare au deschis focul asupra câinilor care […]
11:10
Fierăstrăul în livadă: prieten sau dușman? Cum să-l folosești corect la tăierea pomilor # Agro-TV.ro
Fierăstrăul în livadă poate fi cel mai bun prieten al pomicultorului, dar și cel mai mare dușman al pomilor, dacă nu este folosit corect. O singură tăietură greșită poate răni lemnul, poate lăsa cioate care întârzie vindecarea sau chiar poate afecta definitiv dezvoltarea coroanei. Specialiștii spun că lucrarea de tăiere are reguli clare, iar respectarea […]
08:10
Violența ascunsă din abatoarele industriale: Vaci bătute cu ciocanul, porci electrocutați # Agro-TV.ro
O anchetă recentă a scos la iveală practici șocante în abatoarele industriale. Imaginile surprinse arată vaci lovite cu ciocanul și porci supuși șocurilor electrice, în condiții de stres și lipsă de igienă. Ancheta a fost efectuată de organizația internațională Animal Equality în Italia, în interiorul mai multor abatoare de vaci și porci din Buenos Aires, […]
12 septembrie 2025
18:00
Pompierii militari vâlceni au intervenit joi seara pentru stingerea unui incendiu la o hală cu pui aparținând unui agent economic din comuna Budești. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Vâlcea, la fața locului s-au deplasat patru autospeciale de stingere cu apă și spumă și o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime din cadrul […]
13:40
O nouă avertizare Cod galben de inundații ce vizează bazine hidrografice din 14 județe (vezi harta) a fost emisă vineri de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA). Având în vedere situația hidrometeorologică și prognoza meteorologică pentru următoarele 24 de ore, ca urmare a precipitaţiilor prognozate şi propagării, hidrologii avertizează că, în intervalul […]
11:40
Planul pentru relansarea economiei al PSD include mai multe măsuri și facilități fiscale pentru fermieri, a anunțat joi ministrul agriculturii, Florin Barbu. „Agricultura este un pilon principal în economia din România. Agricultura nu se poate face fără investiții și fără finanțare! Am spus-o de multe ori: este ușor să tai, să dai afară, dar cel […]
10:40
Start campanie Titan Machinery România: Tractoare Case IH Farmall la prețuri speciale pentru fermieri! # Agro-TV.ro
Tractorul Case IH Farmall, modelul traditional cu peste 100 de ani de dezvoltare, este astăzi unul dintre utilajele multirol din fiecare fermă. Fermierii au ocazia de a profita de campania promoțională la tractoarele Case IH Farmall, achiziționându-le la prețuri extrem de avantajoase, in echipare cu încărcător frontal Stoll sau Set de Roți înguste după caz: […]
08:40
Deficit MAJOR de apă pentru culturile de toamnă – Care sunt regiunile cele mai afectate # Agro-TV.ro
Seceta pedologică continuă să creeze probleme majore în agricultura României. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) avertizează că deficitul de apă din sol, în regim neirigat, a atins cote alarmante, mai ales în jumătatea sudică a țării, iar culturile de toamnă vor avea mult de suferit, în lipsa unor precipitații abundente pe parcursul următoarelor luni. Rezerve […]
07:30
Cultura care ar putea înlocui porumbul în România. Rezistă la secetă și nu are nevoie de soluri fertile # Agro-TV.ro
O cultură puțin cunoscută în România ar putea deveni alternativa reală la porumb, într-un context marcat de secetă pedologică și schimbări climatice. Specialiștii atrag atenția că această plantă se adaptează bine la soluri sărăcăcioase și secetoase, dar are și un conținut mai ridicat de proteină, ceea ce o face excelentă pentru hrana animalelor. Promovat intens […]
06:30
Conform ultimelor date agrometeorologice, fermierii din România pornesc noul an agricol 2025-2026 într-un context dificil, marcat de secetă pedologică extremă în cea mai mare parte a țării. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) avertizează că lipsa de apă din sol și intensificările de vânt vor pune presiune suplimentară pe culturile de toamnă. Secetă pedologică extremă în […]
11 septembrie 2025
19:50
Așa cum directorul general al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR), Adrian Chesnoiu, a anunțat în exclusivitate la AGRO TV, una dintre cele mai populare linii de finanțare ale agenției va fi relansată la sfârșitul acestei luni printr-o nouă sesiune. Astfel, începând din 25 septembrie, fermierii vor putea depune online cererile de finanțare pentru submăsura […]
18:40
Discuții aprinse despre cum se împart despăgubirile pentru înghețul târziu acordate de UE # Agro-TV.ro
Abia ce a aprobat Comisia Europeană suma pentru despăgubirile pentru înghețul târziu din această primăvară acordate fermierilor din sectoarele pomicol și viticol, că s-au și încins spiritele în legătură cu repartizarea acestora. Asociația Grupurilor și Organizațiilor de Producători Agricoli – Fruleg-Ro solicită convocarea urgentă a echipei Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) pentru aplicarea Regulamentului […]
13:10
Veste bună pentru fermieri: Camera deputaților a adoptat miercuri legea prin care tractoarele pot fi conduse cu permis categoria B pe drumurile publice. Cum Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.1/2024 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice trecuse deja de Senat în februarie anul […]
10:50
Meteo 11 septembrie – Ploile pun stăpânire pe țară în următoarele zile, potrivit prognozei publicate joi dimineață de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Astfel, vor fi perioade cu ploi care vor avea și caracter de aversă, atât joi, mai ales în regiunile intracarpatice, cât și vineri, îndeosebi în regiunle sudice și estice, precum și în […]
10:00
Alegerea unei semănători potrivite este esențială pentru fermierii care își doresc randament ridicat și fiabilitate în orice condiții de sol. Fermierii români au nevoie de utilaje fiabile, care să ofere randament ridicat indiferent de condițiile solului. Iar când vine vorba de semănători, DELTATEH aduce pe piață unele dintre cele mai performante modele, adaptate pentru diverse […]
08:30
Sectorul ovin din România traversează o perioadă delicată, marcată de apariția unor focare de boli considerate, până nu de mult, eradicate. Vicepreședintele ANSVSA, Ioan Oleleu, a declarat pentru AGRO TV că aceste situații necesită o nouă abordare și o strânsă colaborare între autorități și fermieri. ”Apariția în România a unor boli pe care și noi, […]
07:40
Târgurile de animale, tradiție importantă pentru fermierii români și un pilon al culturii creșterii animalelor, ar putea fi redeschise la nivel național. Vicepreședintele ANSVSA, Ioan Oleleu, a declarat pentru AGRO TV că există deja prevederi elaborate în acest sens, iar reluarea activității va depinde de evoluția focarelor de boală confirmate în anumite zone. ”Avem elaborată […]
06:30
Un fermier din județul Vaslui, tată a patru copii și viitor părinte pentru al cincilea, trece printr-un coșmar financiar și riscă să își piardă întreaga gospodărie și utilajele agricole din cauza datoriilor acumulate. Povestea lui Marius Andrei Țabără, fermier din localitatea Grumezoaia, comuna Dimitrie Cantemir, scoate la iveală greutățile cu care se confruntă agricultorii români […]
10 septembrie 2025
18:20
Partida Cipru – România, difuzată în exclusivitate de Prima TV, a ținut milioane de suporteri cu sufletul la gură. Meciul, unul important pentru calificarea la Campionatul Mondial, a plasat postul de televiziune din portofoliul Clever Group pe primul loc în topul audiențelor. În minutul de aur, la ora 22:30, 1.356.000 telespectatori urmăreau live evoluția tricolorilor pe Prima […]
18:10
E vestea momentului pentru fermierii români din sectoarele pomicol și viticol: Uniunea Europeană va acorda despăgubiri pentru înghețul târziu din primăvara acestui an! Potrivit unui anunț făcut miercuri de ministrul agriculturii, Florin Barbu, Comisia Europeană a acceptat solicitarea României de acordare a despăgubirilor pentru fermierii din sectoarele pomicol și viticol ale căror culturi au fost […]
16:40
În sfârșit, fermierii români vor putea beneficia din partea Uniunii Europene de subvenții egale cu ale colegilor lor din Vest, după ce un amendament în acest sens, depus la inițiativa europarlamentarului Daniel Buda, a fost votat miercuri în plenul Parlamentului European. „Victorie pentru fermierii români și est-europeni! Amendamentul meu privind convergența externă a plăților directe […]
15:40
Pericolul inundațiilor continuă! Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis miercuri o nouă avertizare Cod galben de inundații pe râuri din 10 de județe (vezi harta). Potrivit hidrologilor, având în vedere prognoza meteorologică pentru următoarele 24 de ore, ca urmare a precipitaţiilor prognozate şi propagării, în intervalul 11.09.2025, ora 6:00 – […]
14:30
După saltul din luna iulie, când s-au înregistrat 12.335 de tranzacții, vânzările de terenuri agricole au scăzut din nou în luna august, în care, potrivit statisticii publicate miercuri de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), s-au înregistrat în total 9.155 de tranzacții. Deși se pare că proprietarii de teren agricol din județul Arad […]
12:40
Ultimele vești de la Strasbourg: Cum privește România Acordul de parteneriat UE-Mercosur # Agro-TV.ro
Poziția României față de actuala formă propusă de Comisia Europeană pentru Acordul de parteneriat UE-Mercosur nu poate fi una favorabilă, deoarece nu oferă garanții serioase pentru fermierii din Uniunea Europeană, a declarat, marți, la Strasbourg, europarlamentarul Daniel Buda, vicepreședinte al Comisiei de agricultură a Parlamentului European. „În acest context am cerut și am primit din […]
11:00
Meteo 10 septembrie – Pregătiți-vă de ploi și vijelii! Județele cele mai afectate în următoarele zile # Agro-TV.ro
Meteo 10 septembrie – Administrația Națională de Meteorologie (ANM) informează că în perioada 10 septembrie, ora 20:00 – 12 septembrie, ora 20:00, vor fi intervale cu averse în cea mai mare parte a țării. Astfel, în noaptea de miercuri spre joi și pe parcursul zilei de joi, ploile torențiale vor fi prezente îndeosebi în regiunile […]
10:10
Sezonul de rapiță promite profituri atractive, iar fermierii care urmăresc fiecare etapă a culturii știu exact ce trebuie să facă pentru a obține recolte bogate. În ultimii ani, cultura de rapiță a devenit tot mai interesantă pentru fermierii români, anul trecut (2024) cultivându-se o suprafață record de rapiță, de peste 900,000 de ha. Deşi este […]
08:40
Programul „Rabla pentru tractoare” a fost una dintre cele mai discutate măsuri dedicate fermierilor români, însă lansarea sa s-a transformat rapid într-un eșec. Deși a stârnit un interes uriaș, generând un adevărat val de atestate de producător eliberate de primării, programul a fost anulat după doar jumătate de oră de la deschidere. Consultantul Marian Dumitrache […]
07:40
Noi amânări de la AFIR pentru tinerii fermieri și fermele mici? Ce se întâmplă cu finanțările # Agro-TV.ro
Deși directorul general al AFIR a anunțat lansarea liniilor de finanțare DR-12 și DR-14 pentru data de 1 decembrie 2025, există șanse ca acestea să fie din nou amânate. Consultanții în fonduri europene avertizează că lipsa ghidurilor solicitantului și neclaritățile privind criteriile de eligibilitate fac improbabilă lansarea rapidă a acestor măsuri. Consultantul Cosmin Măglaș a […]
06:30
Aproape 500 milioane EURO din subvențiile APIA ajung la persoane fizice! Unele sunt cetățeni străini # Agro-TV.ro
Problema fermierilor mari care rămân înregistrați ca persoane fizice revine în atenția autorităților. Emil Dumitru, secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), a atras atenția asupra dezechilibrului creat între societățile comerciale și persoanele fizice care exploatează suprafețe agricole foarte mari, dar nu au o formă de organizare juridică și fiscală. ”Știți […]
9 septembrie 2025
19:40
Micii fermieri din România vor avea de înfruntat noi reguli și condiții stricte începând cu anul viitor, sau chiar de anul acesta. Schimbările legislative și fiscale ar putea pune presiune uriașă pe exploatațiile agricole de mici dimensiuni, avertizează specialiștii, iar dacă nu sunt atenți la detalii, micii fermieri riscă să piardă subvențiile APIA, să primească […]
17:40
Iată că odată cu venirea toamnei, încep și târguielile la MADR! Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) anunță că, în perioada 11-13 septembrie 2025, între orele 09:00–19:00, va găzdui în curtea instituției Târgul de Produse și Gusturi Tradiționale, un eveniment care aduce în prim-plan bogăția și diversitatea gastronomiei românești. Organizat în parteneriat cu Cooperativa Agricolă […]
16:20
Cazul de la Schitu Duca, județul Iași, în care fostul primar este acuzat că ar fi ținut doi oameni în sclavie la ferma sa din localitate, revine în actualitate. După aproape un an petrecut în spatele gratiilor, Mihai Mihalache, fostul primar PSD al comunei Schitu Duca, a fost eliberat din arestul preventiv, printr-o decizie recentă […]
13:10
Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis marți dimineață o avertizare Cod galben de inundații pe râuri din 11 de județe (vezi harta). Potrivit hidrologilor, având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza meteorologică pentru următoarele 24 de ore, ca urmare a precipitaţiilor prognozate şi a propagării acestora, în intervalul 09.09.2025, ora 12:00 […]
12:10
Meteo 9 septembrie – Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis marți dimineață o avertizare Cod galben de instabilitate atmosferică, valabilă în intervalul 9 septembrie, ora 10:00 – 9 septembrie, ora 23:00, în 15 județe (vezi harta). Potrivit meteorologilor, în Maramureș, în cea mai mare parte a Transilvaniei, în nord-vestul Moldovei și local la munte, […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.