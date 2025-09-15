S-au intoxicat în beci, de la mustul pus la fermentat!

18:30

Pentru o microfermă, 1.000 de porci uciși dintr-un foc reprezintă o lovitură devastatoare, mai ales că nimic nu prevestea o asemenea nenorocire. O microfermă de îngrășare a porcilor din comuna Catane, județul Dolj, este nevoită să sacrifice peste 1.000 de animale după ce s-a constatat că acestea s-au infectat cu pesta porcină, informează Gazeta de […]