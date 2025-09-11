VIDEO Deputatul Dragoș Ciobotaru (PNL) cere deschiderea imediată a centurii Focșaniului și a tronsonului A7 Mizil–Buzău: „Nu mai putem accepta birocrația!”
Jurnal de Vrancea, 11 septembrie 2025 15:20
Deși lucrările la două investiții majore în infrastructura rutieră au fost finalizate – centura de nord a municipiului Focșani și sectorul de autostradă Mizil–Buzău, parte din A7 –, șoferii nu le pot folosi. Situația a fost semnalată public de deputatul liberal de Vrancea, Dragoș Ciobotaru, care a verificat personal stadiul celor două tronsoane. Drumul construit
Zeci de sancțiuni în urma unor controale ale autorităților din Vrancea în domeniul silvic # Jurnal de Vrancea
În perioada 09-11 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol al Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea, împreună cu specialiști silvici din cadrul Gărzii Forestiere Focșani și ai Direcției Silvice Vrancea, au desfășurat o acțiune pe linie silvică, având ca obiectiv verificarea legalității exploatării, transportului, prelucrării și comercializării materialelor lemnoase, la
ULTIMA ORĂ FOTO Accident grav la Vidra! O persoană a fost preluată de ambulanță în stare de inconștiență! # Jurnal de Vrancea
Accidentul a fost anunțat prin 112 în jurul orei 13.30. Potrivit informațiilor oficiale transmise de IPJ Vrancea, un autoturism înmatriculat în județul Galați a părăsit partea carosabilă și a intrat într-un șanț de la marginea părții carosabile. În urma impactului deosebit de puternic, două persoane au fost rănite, una dintre acestea fiind preluată în stare
Sondaj INSCOP: AUR conduce detașat în preferințele de vot ale românilor la parlamentare! # Jurnal de Vrancea
Potrivit unui sondaj realizat de INSCOP în perioada 1 – 9 septembrie, formațiunea condusă de George Simion – AUR, ocupă detașat primul loc în preferințele românilor la alegerile parlamentare cu 40,8% – față de 40.5% în iunie 2025 și 38.1% în mai 2025. Pe locul al doilea se află PSD, cu 17,9%, urmat de PNL,
Salvamont Vrancea a primit o trusă medicală complet echipată, în cadrul unui proiect național # Jurnal de Vrancea
Salvamont Vrancea a fost dotat, în această săptămână, cu o trusă medicală complet echipată oferită de Salvamont România. Echipamentele au fost achiziționate prin sponsorizarea companiei S.C. Thyssenkrupp Bilstein S.A. Sibiu. Inițiativa face parte dintr-un proiect național prin care toate cele 40 de structuri Salvamont din țară vor primi truse medicale moderne, menite să sprijine activitatea
CNAIR montează 400 de camere inteligente pe drumurile naționale și autostrăzile din România # Jurnal de Vrancea
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat că va instala 400 de camere video pe principalele drumuri naționale și autostrăzi din România. Acestea vor face parte din noul sistem național e-Sigur, destinat creșterii siguranței rutiere. Noile echipamente nu vor fi simple radare fixe. Ele vor avea un rol triplu: monitorizarea traficului în
Joi, 10 septembrie, polițiștii vrânceni au desfășurat o acțiune amplă pentru verificarea legalității efectuării transportului rutier de elevi, odată cu începerea noului an școlar. Activitatea, coordonată de Serviciul Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea, s-a desfășurat simultan în mai multe localități ale județului. Acțiunea a avut ca scop creșterea siguranței elevilor care utilizează
VIDEO Drumul Expres Brăila – Galați, aproape de final. Optimism reținut privind deschiderea traficului în 2025 # Jurnal de Vrancea
Ultima postare a lui Răducu Popa, pasionat care urmărește constant evoluția șantierelor de infrastructură, readuce în atenție stadiul lucrărilor pe Drumul Expres DEx6 Brăila – Galați. Imaginile publicate de curând ne arată un progres vizibil, iar comentariile internauților reflectă atât entuziasm, cât și scepticism. „Lotul acesta a avut o evoluție foarte interesantă, asfaltarea și montarea
Dacă vi se pare că banii nu mai ajung de la o lună la alta, statisticile confirmă acest lucru. În august 2025, prețurile de consum au crescut din nou, iar inflația a rămas aproape de pragul de 10%. În doar o lună, din iulie până în august, nivelul general al prețurilor a crescut cu 2,1%.
Judecătoarea Daniela Matache se retrage din magistratură, după trei decenii de activitate în justiția vrânceană # Jurnal de Vrancea
Judecătoarea Daniela Matache, din cadrul Secției penale a Tribunalului Vrancea, a solicitat ieșirea la pensie, iar cererea sa a fost aprobată în unanimitate de membrii Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii. Potrivit hotărârii CSM, „eliberarea din funcţie, prin pensionare, începând cu data de 3 noiembrie 2025, a doamnei Matache Daniela, judecător cu grad
Polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Rurală Gugești au fost sesizați, în cursul zilei de 10 septembrie 2025, cu privire la faptul că numitul ALEXE STANCIU IONEL, în vârstă de 41 de ani, a plecat în dimineața zilei de 09 septembrie a.c., de la domiciliul său din comuna Slobozia Bradului, județul Vrancea și nu a
♈ Berbec (21 mar – 19 apr) Ziua îți aduce claritate în legătură cu un proiect sau o relație. Energia este mai calmă decât ieri, dar cere disciplină. Dragoste: Începi să vezi lucrurile mai limpede. O conversație sinceră va face lumină.Bani: Apar oportunități de colaborare. Fii atent la detalii.Sfatul zilei: Nu lăsa mândria să strice
ȘOCANT! Cadru didactic bătut de un elev recalcitrant! Poliția a demarat cercetările! # Jurnal de Vrancea
Caz de violență extremă într-un liceu din Galați. Un elev de clasa a 12-a a bătut un profesor de l-a băgat în spital. Conducerea Liceului Teoretic „Mircea Eliade", unde a avut loc incidentul deosebit de grav, Inspectoratul Școlar Județean și Poliția fac anchete în cauză. Elevul violent riscă exmatricularea și chiar închisoarea. Totul s-a întâmplat
Pe 13 septembrie, România marchează Ziua Pompierilor, o sărbătoare cu puternică valoare istorică și emoțională, dedicată eroilor în uniformă care, zi de zi, intervin pentru siguranța semenilor. Cu acest prilej, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Anghel Saligny" al județului Vrancea îi invită pe vrânceni să participe la evenimentele organizate vineri, 12 septembrie 2025, de la
INCREDIBIL Duba jandarmeriei care îl transportase pe spionul Alexandru Bălan făcută praf de un TIR # Jurnal de Vrancea
Un accident rutier deosebit de grav a avut loc miercuri, 10 septembrie 2025, în localitatea Coșava, județul Timiș. O dubă a Jandarmeriei, care îl transportase pe Alexandru Bălan – fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) din Republica Moldova – a fost lovită de un TIR. Impactul a avut loc la câteva
La Ocolul Silvic Focșani, viitorul pădurilor prinde rădăcini chiar din solarul pepinierei silvice. Specialiștii de aici au produs cu succes 200.000 de puieți de molid, care urmează să fie folosiți în campaniile de împădurire din anii următori. Această muncă nu este una izolată, ci face parte dintr-un efort național coordonat de Regia Națională a Pădurilor
Un consilier local acuză Primăria Răcoasa că a îngropat gunoaie în albia râului Șușița! Ce spune Garda de Mediu # Jurnal de Vrancea
La sesizarea unui consilier local din Răcoasa și a unui fost angajat al administrației publice locale din localitate, care acuzau primăria că a îngropat gunoaie pe terenurile din apropierea comunei dar și în albia râului Șușița, Garda de Mediu Vrancea a făcut un control în zonă pentru a verifica veridicitate reclamației. La fața locului, autoritățile
O tragedie a lovit marți seara o familie din comuna Mera, satul Larga, care a rămas pe drumuri după ce locuința lor a fost mistuită de flăcări. Incendiul s-a extins rapid, iar pompierii voluntari ai Primăriei Mera au intervenit imediat pentru a limita dezastrul. Din păcate, pagubele sunt majore, casa fiind distrusă aproape în totalitate.
1. Cursurile școlare s-au desfășurat normal, marți, în 98,2% dintre cele circa 5.700 de unități de învățământ de stat cu personalitate juridică din țară, anunță Ministerul Educației, care monitorizează situația în contextul protestelor anunțate de dascăli. În celelalte școli, unde se desfășoară diverse forme de boicot, activitatea este afectată parțial, respectiv total în cinci școli,
Berbec (21 mar – 19 apr) Energia ta este la cote înalte, dar ești predispus la impulsivitate. Evită conflictele la locul de muncă. O surpriză plăcută te așteaptă spre seară din partea unui prieten vechi. Dragoste: Posibilitate de reconectare cu o fostă iubire.Bani: Cheltuieli neprevăzute. Fii atent la buget.Sfatul zilei: Respiră adânc înainte să
26 septembrie, Focșani: a doua ediție a Rock for Hope – un concert caritabil pentru copiii cu autism # Jurnal de Vrancea
Pe 26 septembrie 2025, începând cu ora 19.00, Sala Polivalentă din Focșani va găzdui cea de-a doua ediție a Rock for Hope – un concert caritabil în care energia muzicii rock întâlnește cea mai profundă formă de solidaritate: sprijinul real pentru copiii cu autism. Evenimentul este organizat pentru susținerea construirii Centrului Terapeutic pentru Autism „Sf.
Echipa de fotbal a CSM Focșani 2007 va activa în sezonul 2025-2026 în campionatul Ligii 4/ Superliga Vrancei # Jurnal de Vrancea
Potrivit unui anunța făcut de CSM Focșani pe Facebook, vor fi în total 14 echipe care vor disputa 26 etape (tur-retur).Toți jucătorii care fac parte din echipa de Liga 4 sunt juniori din pepiniera CSM Focșani 2007, plus câțiva juniori din Focșani și de la alte cluburi din județul Vrancea, cu excepția jucătorului Daniel Vasile,
Expoziție de fotografie despre patrimoniul Odobeștiului, în cadrul Festivalului Toamnă Odobeșteană # Jurnal de Vrancea
Primăria orașului Odobești îi invită pe locuitori și pe toți cei din împrejurimi să redescopere frumusețea patrimoniului local prin obiectivul foto. În acest an, Festivalul „Toamna Odobeșteană" aduce o noutate: o expoziție de fotografie dedicată amatorilor, cu tema „Ferestre spre trecut, uși spre viitor", a cărui vernisaj va avea loc vineri, începând cu ora 13.30,
Spitalul Militar Focșani a dăruit ghiozdane pline de rechizite copiilor din satul Cerbu, comuna Jitia # Jurnal de Vrancea
Începutul noului an școlar a adus bucurie pentru elevii din satul
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Administraţia Naţională de Meteorologie anunţă că, în intervalul 08.09.2025 – 06.10.2025, temperaturile vor fi mai mari decât cele obişnuite ale perioadei. După prima săptămână cu ploi abundente în anumite zone ale ţării, urmează două săptămâni cu ploi puţine. Săptămâna 08.09.2025 – 15.09.2025 Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, în […] Articolul Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Zeci de șoferi au rămas pietoni după mai multe acțiuni ale polițiștilor rutieri din Vrancea # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În perioada 1 – 7 septembrie, polițiștii rutieri din Vrancea au desfășurat mai multe controale pe drumurile din județ, scopul acțiunilor fiind responsabilizarea conducătorilor auto și reducerea riscului de producere a accidentelor grave pe fondul vitezei. În urma verificărilor din trafic au fost aplicate peste 900 de sancțiuni contravenționale în valoare de aproximativ 451.000 lei. […] Articolul Zeci de șoferi au rămas pietoni după mai multe acțiuni ale polițiștilor rutieri din Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
VIDEO Un râs surprins de camerele de monitorizare în Parcul Natural Putna Vrancea # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Camerele de monitorizare instalate în Parcul Natural Putna Vrancea au surprins recent imagini spectaculoase cu un râs (Lynx lynx) deplasându-se prin pădure. Apariția acestui animal discret și greu de observat confirmă încă o dată rolul esențial al ariei protejate în conservarea faunei sălbatice din Munții Vrancei. Râsul, una dintre cele mai mari feline din Europa, […] Articolul VIDEO Un râs surprins de camerele de monitorizare în Parcul Natural Putna Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Dimineața zilei de marți, 9 septembrie, a fost marcată de un grav accident rutier petrecut pe DJ 255, între localitățile Pechea și Rediu. La ora 06:08, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Galați au fost sesizați, prin apel la numărul unic 112, cu privire la coliziunea dintre o autospecială de poliție și o căruță. Din primele […] Articolul FOTO Căruță făcută praf de o mașină a poliției! O femeie a decedat! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un moment de mare încărcătură emoțională a avut loc luni, 8 septembrie 2025, în comuna Tătăranu. Veteranul de război Sebe Gheorghe a fost sărbătorit la împlinirea onorabilei vârste de 102 ani, alături de familie, prieteni și reprezentanți ai Garnizoanei Focșani. La eveniment au fost prezenți generalul de brigadă Ștefan-Claudiu Topor, comandantul Brigăzii 282 Blindată „Unirea […] Articolul Veteranul de război Sebe Gheorghe, sărbătorit la venerabila vârstă de 102 ani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Berbec – Ziua aduce energie și dorință de a finaliza lucruri amânate. În plan profesional, apar ocazii să te remarci. În dragoste, comunicarea deschisă rezolvă tensiuni mai vechi. Taur- Ai nevoie de stabilitate și siguranță, dar azi e bine să te arăți flexibil. O veste bună legată de bani sau un proiect personal […] Articolul Horoscopul zilei de 9 septembrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: 1. Programele Fidelis și Tezaur, prin cele mai recente sesiuni lunare încheiate, au adus statului împrumuturi de la populație de circa 3,7 miliarde de lei, ceea ce urcă totalul de la început de an și până în prezent la 34,5 miliarde de lei. Pentru acest an, se prefigurează un nou record la împrumuturile de la […] Articolul Cronica dimineții – 09.09.2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jandarmul vrâncean Marius Dobre, intervenție salvatoare la un accident rutier în județul Buzău # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În această dimineață, în jurul orei 06:00, în apropierea localității Istria de Jos, județul Buzău, sergent major Dobre Marius Teodor, jandarm în cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Vrancea, aflat în timpul liber și deplasându-se spre Râmnicu Vâlcea, a fost martorul unui eveniment rutier produs între două autoturisme, care s-au tamponat frontal. Fără să stea pe […] Articolul Jandarmul vrâncean Marius Dobre, intervenție salvatoare la un accident rutier în județul Buzău apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Grădinița nr. 2 Găgești și-a redeschis porțile după modernizare. Primarul Fănică Popa: „Modernizarea acestei grădinițe a fost o prioritate!” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Anul școlar a debutat la Bolotești cu un moment de sărbătoare: inaugurarea Grădiniței nr. 2 din satul Găgești, complet reabilitată și modernizată printr-un proiect derulat de Compania Națională de Investiții, aflată în subordinea Ministerului Dezvoltării. Clădirea a fost extinsă și dotată cu echipamente moderne, oferind copiilor săli luminoase, metode interactive de predare și un mediu […] Articolul Grădinița nr. 2 Găgești și-a redeschis porțile după modernizare. Primarul Fănică Popa: „Modernizarea acestei grădinițe a fost o prioritate!” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În urmă cu puțin timp (în jurulorei 15.15), prin 112 a fost anunțat un accident rutier produs pe raza comunei Urechești (DN 2 E85). Se pare că un bărbat a fost lovit de un autoturism în timp ce încerca să traverseze DN2. Din informațiile pe care le deținem în acest moment, victima nu se afla […] Articolul ULTIMA ORĂ Bărbat lovit de mașină la Urechești apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
VIDEO Educația, prioritate la Pufești: proiecte în derulare și provocări pentru viitor. Un interviu cu primarul Nicolae Damian # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Primarul comunei Pufești, Nicolae Damian, a vorbit într-un interviu despre situația actuală a învățământului, atât la nivel național, cât și local, și despre proiectele aflate în derulare în comunitate. Cu experiență de dascăl și director de școală, edilul subliniază că educația trebuie să rămână o prioritate, chiar dacă măsurile recente pun în pericol calitatea actului […] Articolul VIDEO Educația, prioritate la Pufești: proiecte în derulare și provocări pentru viitor. Un interviu cu primarul Nicolae Damian apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Bani găsiți pe o stradă din Odobești, predați la poliție. Proprietarul este căutat să revendice suma # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: La data de 6 septembrie a.c., ora 17:30, un bărbat din comuna Bârsești s-a prezentat la sediul Poliției Orașului Odobești pentru a preda o sumă de bani găsită pe strada Ghimișești, în zona „Moară”, din orașul Odobești. Până în prezent, proprietarul nu a fost identificat, iar banii se află la sediul Inspectoratului de Poliție Județean […] Articolul Bani găsiți pe o stradă din Odobești, predați la poliție. Proprietarul este căutat să revendice suma apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Muzeul de Arheologie și Istorie Medievală din Focșani deschide porțile unei experiențe educaționale inedite, dedicată copiilor, profesorilor și tuturor celor pasionați de trecut: „Comerțul și drumurile comerciale din Ținutul Putna în Evul Mediu”. Proiectul propune o incursiune captivantă în lumea negustorilor medievali și a rutelor comerciale care străbăteau zona Putnei, transformând-o într-un nod important de […] Articolul Comerțul medieval din Ținutul Putnei, redescoperit la Muzeul Vrancei apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Deputatul PNL Dragoș Ciobotaru, mesaj la început de an școlar: „Succes tuturor – elevi, părinți și profesori!” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Deputatul PNL de Vrancea, Dragoș Ciobotaru, a transmis luni un mesaj de încurajare la începutul noului an școlar 2025-2026, adresat elevilor, părinților și profesorilor. Politicianul a subliniat emoțiile speciale trăite de cei mai mici dintre elevi, care pășesc pentru prima dată în sala de clasă, adresând un îndemn copiilor să privească școala ca pe o […] Articolul Deputatul PNL Dragoș Ciobotaru, mesaj la început de an școlar: „Succes tuturor – elevi, părinți și profesori!” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Darius Cristian Pană, micul campion al șahului din Focșani, pregătit să reprezinte România la Mondiale # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Șahul nu este doar un joc al minții, ci o școală a răbdării, a strategiei și a puterii de concentrare. Pentru Darius Cristian Pană, un copil de numai 10 ani din Focșani, elev al Școlii Gimnaziale „Duiliu Zamfirescu”, șahul a devenit deja un mod de viață. Rezultatele sale dovedesc că pasiunea și munca susținută pot […] Articolul Darius Cristian Pană, micul campion al șahului din Focșani, pregătit să reprezinte România la Mondiale apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Militarii Brigăzii 282 Blindată „Unirea Principatelor” din Focșani au dovedit din nou că faptele bune se fac „din inimă de militar”. Cu sprijinul Fundației „Capela Militară Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul” și al preotului Ionel Vrînceanu, aceștia au fost alături de copiii militarilor, la un eveniment organizat pentru marcarea începutului noului an școlar. Prin grija preotului […] Articolul Militarii Brigăzii 282, sprijin pentru cei mici la început de an școlar apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Sărbătoare mare în calendarul ortodox: Nașterea Maicii Domnului sau Sfânta Maria Mică # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Naşterea Maicii Domnului sau Sfânta Maria Mică, sărbătorită în 8 septembrie, este prima mare sărbătoare din Anul Nou Bisericesc şi marchează hotarul dintre vară şi toamnă, în tradiţia populară fiind cunoscută ca o zi în care sunt ascultate rugăciunile femeilor ce vor să aibă copii. Tradiţii şi obiceiuri de Sfânta Maria Mică Sărbătoarea anunţă începutul […] Articolul Sărbătoare mare în calendarul ortodox: Nașterea Maicii Domnului sau Sfânta Maria Mică apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Berbec Este o zi în care răbdarea îți va fi testată. Apar întârzieri sau obstacole minore în planurile tale, dar nu lăsa frustrarea să te domine. Ai ocazia să înveți ceva esențial despre autocontrol. Spre seară, o veste plăcută îți schimbă starea de spirit. Taur Zi bună pentru chestiuni practice: rezolvarea unor acte, […] Articolul Horoscopul zilei de 8 septembrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Casa Macridescu sau fostul Palat al Copiilor (Casa Pionierului, pe vremuri) a luat astăzi după-amiază foc din motive încă necunoscute. În momentul în care au intervenit pompierii, limbi de foc ieșeau deja prin ferestrele imobilului. Edificiul, monument istoric, se află de mai mulți ani într-o stare deplorabilă, între zidurile sale făcându-și culcușul oamenii străzii. Nu […] Articolul VIDEO Fostul Palat al Copiilor din Focșani cuprins de flăcări! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În această seară, cerul ne face un cadou spectaculos: o eclipsă totală de Lună, vizibilă cu ochiul liber din toată țara. Este unul dintre acele momente în care astronomia iese din manuale și ni se arată în toată splendoarea ei, direct pe cer. Totul începe la ora 18:28, când Luna intră în penumbra Pământului. De […] Articolul Spectacol pe cer în această seară: eclipsă totală de Lună vizibilă din România apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Duminică, 7 septembrie 2025, Loteria Română organizează noi trageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Miza este uriașă: reporturile cumulate depășesc zeci de milioane de lei. La Loto 6/49, premiul cel mare, categoria I, a ajuns la peste 27,43 milioane de lei (peste 5,40 milioane de euro). Totodată, […] Articolul Reporturi de milioane la tragerile loto de duminică, 7 septembrie apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: 1. Andrei Muraru, ambasadorul României în Statele Unite ale Americii, admite că momentul anulării alegerilor prezidenţiale de anul trecut „a creat foarte multă confuzie”, însă spune că, în urma discuţiilor pe care le-a purtat pe canale diplomatice, a lămurit subiectul, iar acesta este închis. Muraru dezvăluie că fostul prezidenţiabil Călin Georgescu nu are nici contactele, […] Articolul Cronica dimineții – 07.09.2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Berbec Azi simți nevoia de schimbare, fie în plan personal, fie profesional. Energia este intensă, dar poate deveni haotică dacă nu o canalizezi clar. Evită conflictele spontane și alege să acționezi cu maturitate. Taur E o zi în care stabilitatea contează mai mult ca niciodată. Poți simți presiuni legate de bani sau familie, […] Articolul Horoscopul zilei de 7 septembrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Astăzi, 6 septembrie a.c., în jurul orei 13.20, dispeceratul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea a fost sesizat, prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier pe DN 2D, în zona localității Vidra. Din primele verificări efectuate de polițiști a rezultat faptul că un bărbat de 37 de ani, din județul Tulcea, în timp […] Articolul Motociclist rănit după ce a fost lovit de mașină la Vidra apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
