POLARIS: A doua campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase în 26 de localități din mediul rural

La Ocolul Silvic Focșani, viitorul pădurilor prinde rădăcini chiar din solarul pepinierei silvice. Specialiștii de aici au produs cu succes 200.000 de puieți de molid, care urmează să fie folosiți în campaniile de împădurire din anii următori. Această muncă nu este una izolată, ci face parte dintr-un efort național coordonat de Regia Națională a Pădurilor