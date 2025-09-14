POLARIS: A doua campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase în 26 de localități din mediul rural

14:00

Primăria Municipiului Focșani, prin Direcția de Dezvoltare Servicii Publice, vă invită în acest weekend la Târgul de adopție din luna septembrie organizat la adăpostul de animale de la Golești al Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân. Îi așteptăm pe locuitorii Municipiului Focșani care îndrăgesc animalele să adopte un prieten necuvântător în perioada 13 – […]