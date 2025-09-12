POLARIS, campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase, în Municipiul Focșani

11:10

Șahul nu este doar un joc al minții, ci o școală a răbdării, a strategiei și a puterii de concentrare. Pentru Darius Cristian Pană, un copil de numai 10 ani din Focșani, elev al Școlii Gimnaziale „Duiliu Zamfirescu", șahul a devenit deja un mod de viață. Rezultatele sale dovedesc că pasiunea și munca susținută pot […] Darius Cristian Pană, micul campion al șahului din Focșani, pregătit să reprezinte România la Mondiale