Un militar cu vocație de mentor: Caporalul Ștefan Ionuț Valentin, focșăneanul campion național la aeromodelism alături de elevii săi
Jurnal de Vrancea, 15 septembrie 2025 04:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Caporal clasa a III-a Ștefan Ionuț Valentin, militar profesionist încadrat în structurile Ministerului Apărării Naționale din anul 2014, se remarcă nu doar prin activitatea sa în cadrul armatei, ci și prin implicarea deosebită în promovarea aeromodelismului în rândul tinerilor. În afara atribuțiilor de serviciu, caporalul Ștefan este profesor la secția Aeromodele și Rachetomodele din cadrul […] Articolul Un militar cu vocație de mentor: Caporalul Ștefan Ionuț Valentin, focșăneanul campion național la aeromodelism alături de elevii săi apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
• • •
Alte ştiri de Jurnal de Vrancea
Acum o oră
05:00
Programul Rabla Auto 2025 debutează luni cu validarea producătorilor și ecotichete de până la 18.500 lei # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) anunță lansarea oficială a programului Rabla Auto 2025, care începe luni, 15 septembrie, cu etapa de validare a producătorilor auto. Această primă sesiune se va desfășura între 15 septembrie, ora 10:00, și 17 septembrie, ora 23:59. Lista producătorilor validați în această etapă va fi valabilă și pentru sesiunea dedicată persoanelor […] Articolul Programul Rabla Auto 2025 debutează luni cu validarea producătorilor și ecotichete de până la 18.500 lei apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Acum 2 ore
04:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec (21 martie – 19 aprilie) Energie și curaj te definesc azi. E momentul să iei o decizie importantă legată de carieră sau un proiect personal. Nu lăsa fricile să te oprească – acțiunea este cheia. Dragoste: Posibile tensiuni dacă nu comunici clar.Bani: Fii atent la cheltuieli impulsive.Sfatul zilei: Încrederea în tine este atuul […] Articolul Horoscopul zilei de 15 septembrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
04:20
Un militar cu vocație de mentor: Caporalul Ștefan Ionuț Valentin, focșăneanul campion național la aeromodelism alături de elevii săi # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Caporal clasa a III-a Ștefan Ionuț Valentin, militar profesionist încadrat în structurile Ministerului Apărării Naționale din anul 2014, se remarcă nu doar prin activitatea sa în cadrul armatei, ci și prin implicarea deosebită în promovarea aeromodelismului în rândul tinerilor. În afara atribuțiilor de serviciu, caporalul Ștefan este profesor la secția Aeromodele și Rachetomodele din cadrul […] Articolul Un militar cu vocație de mentor: Caporalul Ștefan Ionuț Valentin, focșăneanul campion național la aeromodelism alături de elevii săi apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
04:10
Muzeul Vrancei vă invită într-o incursiune captivantă în comerțul medieval din Ținutul Putnei # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Muzeul Vrancei, prin Muzeul de Arheologie și Istorie Medievală, deschide porțile unei noi experiențe educative și interactive dedicată publicului tânăr și nu numai: „Secretele comerțului medieval și ale drumurilor comerciale din Ținutul Putnei”. În perioada 15–19 septembrie, 1–17 octombrie și 24–28 noiembrie, vizitatorii sunt invitați să exploreze, într-un format inedit, lumea fascinantă a Evului Mediu, […] Articolul Muzeul Vrancei vă invită într-o incursiune captivantă în comerțul medieval din Ținutul Putnei apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
04:10
CSM Adjud 1946 a obținut prima victorie a sezonului într-un meci spectaculos cu USV Iași # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: CSM Adjud 1946 a reușit sâmbătă o revenire spectaculoasă pe teren propriu, în fața formației USV Iași, obținând prima victorie a sezonului în etapa a treia din Liga 3. Meciul s-a desfășurat pe stadionul din Adjud și a fost presărat cu faze spectaculoase, răsturnări de scor și intervenții decisive. Oaspeții au început în forță și […] Articolul CSM Adjud 1946 a obținut prima victorie a sezonului într-un meci spectaculos cu USV Iași apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Acum 6 ore
00:40
POLARIS: A doua campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase în 26 de localități din mediul rural # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În perioada 15 octombrie – 11 noiembrie 2025, compania de salubritate Polaris M Holding va desfășura a doua campanie din acest an de colectare gratuită a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase provenite din deșeuri menajere, adresată exclusiv populației (persoane fizice) din localitățile rurale aferente Lotului 1 Vrancea. Această acțiune face parte din eforturile […] Articolul POLARIS: A doua campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase în 26 de localități din mediul rural apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Acum 12 ore
17:40
Vrancea a fost, din nou, gazda excelenței sportive – Finala Cupei României la polo s-a desfășurat la Bazinul de Înot al Consiliului Județean Vrancea # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Vrancea a fost, sâmbătă, gazda unui eveniment de anvergură în sportul românesc: Finala Cupei României la polo, desfășurată la Bazinul de Înot din Focșani, administrat de Consiliul Județean Vrancea. Competiția a adus în prim-plan echipe de top ale polo-ului național, într-un spectacol sportiv de înaltă ținută, dominat de pasiune, fair-play și emoție. Trofeul a fost […] Articolul Vrancea a fost, din nou, gazda excelenței sportive – Finala Cupei României la polo s-a desfășurat la Bazinul de Înot al Consiliului Județean Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Acum 24 ore
15:00
ODOBEȘTI: Campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase din menajer derulată de POLARIS M HOLDING # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În perioada 13 OCTOMBRIE – 14 OCTOMBRIE 2025, compania de salubritate Polaris M. Holding va desfășura a doua campanie din acest an de colectare gratuită a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase provenite din deșeuri menajere, adresată exclusiv populației (persoane fizice) din orașul Odobești. Această acțiune face parte din eforturile continue de protejare a […] Articolul ODOBEȘTI: Campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase din menajer derulată de POLARIS M HOLDING apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:40
Inaugurare cu succes a noului noul stadion din Măicănești! „Viitorul Măicănești” câștigă cu 2–1 în fața „Gloriei Bălești” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Astăzi, 14 septembrie, comuna Măicănești a trăit un moment de sărbătoare: primul meci oficial disputat pe noul stadion local. În fața propriilor suporteri, „Viitorul Măicănești” a deschis sezonul Ligii a 4-a din Superliga Vrancei cu o victorie importantă, 2–1 împotriva formației „Gloria Bălești”. Partida a fost una disputată, cu ocazii de ambele părți, însă determinarea […] Articolul Inaugurare cu succes a noului noul stadion din Măicănești! „Viitorul Măicănești” câștigă cu 2–1 în fața „Gloriei Bălești” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:00
VIDEO: Peste 130 de autovehicule furate din Europa, descoperite la frontieră în ultimele opt luni # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Poliția de Frontieră Română anunță că, în perioada ianuarie – august 2025, au fost identificate la nivel național nu mai puțin de 135 de autovehicule și utilaje aflate în atenția autorităților internaționale. Acestea au fost descoperite în urma misiunilor desfășurate în punctele de trecere a frontierei și în zonele adiacente de competență. Majoritatea vehiculelor descoperite […] Articolul VIDEO: Peste 130 de autovehicule furate din Europa, descoperite la frontieră în ultimele opt luni apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:40
POLARIS, campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase, în Municipiul Focșani # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În perioada 6 OCTOMBRIE – 10 OCTOMBRIE 2025, compania de salubritate Polaris M. Holding va desfășura a doua campanie din acest an de colectare gratuită a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase provenite din deșeuri menajere, adresată exclusiv populației (persoane fizice) din Municipiul Focșani. Această acțiune face parte din eforturile continue de protejare a […] Articolul POLARIS, campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase, în Municipiul Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Ieri
05:50
Dronă interceptată în spațiul aerian românesc! Avioane F-16 și Eurofighter au intervenit la granița cu Ucraina # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: O dronă neidentificată a fost interceptată sâmbătă seară în spațiul aerian al României, în apropiere de granița cu Ucraina, în contextul intensificării atacurilor rusești asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre. Incidentul a fost confirmat oficial de Ministerul Apărării Naționale (MApN), iar autoritățile au transmis mesaje de avertizare RO-Alert locuitorilor din nordul județului Tulcea. Potrivit comunicatului […] Articolul Dronă interceptată în spațiul aerian românesc! Avioane F-16 și Eurofighter au intervenit la granița cu Ucraina apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
05:50
Spitalul Municipal Adjud face angajări: se caută medici în mai multe specializări # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Spitalul Municipal Adjud lansează un apel public pentru recrutarea de medici specialiști și primari în mai multe domenii medicale, în contextul extinderii și modernizării serviciilor oferite comunității. Anunțul a fost făcut pe pagina oficială de Facebook a instituției, unde conducerea unității subliniază nevoia de profesioniști dedicați și dorința de a consolida echipa medicală existentă. „Căutăm […] Articolul Spitalul Municipal Adjud face angajări: se caută medici în mai multe specializări apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
01:00
POLARIS: A doua campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase în 26 de localități din mediul rural # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În perioada 15 octombrie – 11 noiembrie 2025, compania de salubritate Polaris M Holding va desfășura a doua campanie din acest an de colectare gratuită a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase provenite din deșeuri menajere, adresată exclusiv populației (persoane fizice) din localitățile rurale aferente Lotului 1 Vrancea. Această acțiune face parte din eforturile […] Articolul POLARIS: A doua campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase în 26 de localități din mediul rural apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13 septembrie 2025
15:40
ODOBEȘTI: Campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase din menajer derulată de POLARIS M HOLDING # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În perioada 13 OCTOMBRIE – 14 OCTOMBRIE 2025, compania de salubritate Polaris M. Holding va desfășura a doua campanie din acest an de colectare gratuită a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase provenite din deșeuri menajere, adresată exclusiv populației (persoane fizice) din orașul Odobești. Această acțiune face parte din eforturile continue de protejare a […] Articolul ODOBEȘTI: Campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase din menajer derulată de POLARIS M HOLDING apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:20
Aproape 250 de locuri de muncă vacante în Europa! Oportunități de angajare în Germania, Norvegia și Polonia # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) anunță că angajatorii din Spațiul Economic European oferă, prin intermediul rețelei EURES România, un număr de 248 locuri de muncă vacante în diverse domenii de activitate. Cele mai multe oportunități sunt disponibile în Germania (79 de posturi), unde se caută lucrători calificați în meserii precum: izolator, educator/educatoare, […] Articolul Aproape 250 de locuri de muncă vacante în Europa! Oportunități de angajare în Germania, Norvegia și Polonia apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:40
POLARIS, campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase, în Municipiul Focșani # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În perioada 6 OCTOMBRIE – 10 OCTOMBRIE 2025, compania de salubritate Polaris M. Holding va desfășura a doua campanie din acest an de colectare gratuită a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase provenite din deșeuri menajere, adresată exclusiv populației (persoane fizice) din Municipiul Focșani. Această acțiune face parte din eforturile continue de protejare a […] Articolul POLARIS, campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase, în Municipiul Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: 1. Moody’s a confirmat calificativul României la „Baa3”, pe ultima treaptă din categoria recomandată investitorilor, cu perspecitivă negativă. Agenția internațională de evaluare fiscală spune că măsurile fiscale adoptate de guvern în iulie și septembrie au îmbunătățit semnificativ perspectivele fiscale ale României, însă rămân riscuri semnificative de implementare. (Profit.ro) 2. În primele șapte luni ale anului, […] Articolul Cronica dimineții – 13.09.2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
08:40
Weekend cu evenimente în Vrancea: jandarmii asigură ordinea și siguranța publică # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Vrancea vor fi prezenți pe parcursul acestui weekend în mai multe localități din județ, pentru a asigura ordinea publică la o serie de evenimente sportive, culturale și religioase. Măsurile vizează prevenirea incidentelor și desfășurarea în condiții de siguranță a activităților la care sunt așteptați numeroși participanți. Pe lista […] Articolul Weekend cu evenimente în Vrancea: jandarmii asigură ordinea și siguranța publică apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
06:40
Tichete educaționale majorate pentru elevii din medii defavorizate la 500 lei/an | Peste 674.000 de elevi vor primi acest financiar în noul an școlar # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Guvernul României a decis majorarea bugetului alocat elevilor din medii defavorizate, în contextul creșterii semnificative a numărului de beneficiari în învățământul preuniversitar de stat. Peste 674.000 de elevi – de la nivel preșcolar, primar și gimnazial – vor primi în anul școlar 2024–2025 un sprijin financiar anual în valoare de 500 de lei, sub formă […] Articolul Tichete educaționale majorate pentru elevii din medii defavorizate la 500 lei/an | Peste 674.000 de elevi vor primi acest financiar în noul an școlar apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
06:40
Opt spitale pierd finanțarea din PNRR, dar sunt salvate cu bani europeni | Premierul Ilie Bolojan: „Investițiile în sănătate nu se opresc!” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Opt proiecte de infrastructură medicală care nu mai pot fi finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) vor fi transferate pe fonduri europene nerambursabile, prin Programul Sănătate 2021–2027. Anunțul a fost făcut vineri de premierul Ilie Bolojan, în urma unei întâlniri la Palatul Victoria cu ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, și […] Articolul Opt spitale pierd finanțarea din PNRR, dar sunt salvate cu bani europeni | Premierul Ilie Bolojan: „Investițiile în sănătate nu se opresc!” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Mai mult de 2 zile în urmă
01:00
POLARIS: A doua campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase în 26 de localități din mediul rural # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În perioada 15 octombrie – 11 noiembrie 2025, compania de salubritate Polaris M Holding va desfășura a doua campanie din acest an de colectare gratuită a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase provenite din deșeuri menajere, adresată exclusiv populației (persoane fizice) din localitățile rurale aferente Lotului 1 Vrancea. Această acțiune face parte din eforturile […] Articolul POLARIS: A doua campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase în 26 de localități din mediul rural apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
00:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec (21 mar – 19 apr) Ești mai calm decât de obicei. Poți simți nevoia să reflectezi asupra unor alegeri recente. Lasă competiția deoparte pentru o zi. Dragoste: Poate fi o zi ideală pentru a repara o neînțelegere.Bani: Situație financiară stabilă, dar nu forța lucrurile.Sfatul zilei: Gândește înainte de a acționa – nu toate […] Articolul Horoscopul zilei de 13 septembrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12 septembrie 2025
19:00
ULTIMA ORĂ Ploi abundente în Vrancea: RO-Alert transmite avertizare de vreme extremă! Ce localități sunt vizate # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: O parte dintre locuitorii județului Vrancea au primit în această seară un mesaj RO-Alert prin care sunt avertizați să rămână vigilenți în fața fenomenelor meteo periculoase. Intervalul vizat este între orele 18:35 și 21:00, iar în acest timp sunt prognozate ploi abundente, cu acumulări suplimentare de apă. Conform avertizării, cantitățile de precipitații pot ajunge local […] Articolul ULTIMA ORĂ Ploi abundente în Vrancea: RO-Alert transmite avertizare de vreme extremă! Ce localități sunt vizate apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
16:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Potrivit informațiilor pe care le deținem la această oră, pe raza comunei Pufești s-a răsturnat un camion (basculantă) care transporta piatră. Cel mai probabil că șoferul nu și-a adaptat mersul la condițiile de drum (umed din cauza ploii) într-o curbă, a derapat, a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat în afara părții carosabile. Din ce […] Articolul ULTIMA ORĂ Camion răsturnat la Pufești apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:40
ODOBEȘTI: Campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase din menajer derulată de POLARIS M HOLDING # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În perioada 13 OCTOMBRIE – 14 OCTOMBRIE 2025, compania de salubritate Polaris M. Holding va desfășura a doua campanie din acest an de colectare gratuită a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase provenite din deșeuri menajere, adresată exclusiv populației (persoane fizice) din Municipiul Focșani. Această acțiune face parte din eforturile continue de protejare a […] Articolul ODOBEȘTI: Campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase din menajer derulată de POLARIS M HOLDING apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:00
Vrei un cățeluș? Primăria Focșani organizează un nou Târg de adopţii la padocul din Golești # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Primăria Municipiului Focșani, prin Direcția de Dezvoltare Servicii Publice, vă invită în acest weekend la Târgul de adopție din luna septembrie organizat la adăpostul de animale de la Golești al Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân. Îi așteptăm pe locuitorii Municipiului Focșani care îndrăgesc animalele să adopte un prieten necuvântător în perioada 13 – […] Articolul Vrei un cățeluș? Primăria Focșani organizează un nou Târg de adopţii la padocul din Golești apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:20
1.500 de militari ai Brigăzii 282 din Focșani prezenți la cel mai amplu exercițiu NATO din ultimii ani! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: România se pregătește să găzduiască un exercițiu NATO de proporții, numit „Dacian Fall”, la care vor lua parte peste 5.000 de militari. Scenariul presupune simularea unui atac asupra unui stat membru al Alianței și reacția comună a forțelor aliate. Primele trupe străine vor sosi în țară începând de luni. Timp de o lună, șoselele României […] Articolul 1.500 de militari ai Brigăzii 282 din Focșani prezenți la cel mai amplu exercițiu NATO din ultimii ani! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:00
Happy Cinema Focșani vă invită la film! PROGRAMUL complet pentru săptămâna 12-18 septembrie 2025 # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Happy Cinema Focșani vă așteaptă cu cele mai noi filme și cele mai bune oferte în două săli 3D ultramoderne. Toate informațiile despre oferte, prețuri, rezervări online și săli sunt disponibile pe www.happycinema.ro și pe pagina de Facebook. PROGRAMUL complet pentru săptămâna 12-18 septembrie 2025: Vineri,12 Septembrie 13:30 Sneaks – Animaţie, Aventuri, Comedie, Familie, Premiera, AG 14:00 […] Articolul Happy Cinema Focșani vă invită la film! PROGRAMUL complet pentru săptămâna 12-18 septembrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Vineri, 12 septembrie, dispeceratul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea a fost sesizat, prin S.N.U.A.U. 112, cu privire la producerea unui accident rutier în localitatea Homocea. În urma deplasării la fața locului, polițiștii au constatat faptul că un bărbat de 48 de ani din județul Vaslui, în timp ce se afla pe DN 11 A, din […] Articolul ULTIMA ORĂ Accident la Homocea! Un autoturism și o autoutilitară implicate apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:20
POLARIS, campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase, în Municipiul Focșani # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În perioada 6 OCTOMBRIE – 10 OCTOMBRIE 2025, compania de salubritate Polaris M. Holding va desfășura a doua campanie din acest an de colectare gratuită a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase provenite din deșeuri menajere, adresată exclusiv populației (persoane fizice) din Municipiul Focșani. Această acțiune face parte din eforturile continue de protejare a […] Articolul POLARIS, campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase, în Municipiul Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Potrivit meteorologilor, în intervalul 12 septembrie, ora 10.00 – 12 septembrie, ora 22.00, patru județe din țară (Prahova, Buzău, Vrancea și Galați) se vor afla în cod galbe de precipitații, fiind anunțate averse însemnate cantitativ. „În nordul Munteniei, sudul Moldovei și sud-estul Transilvaniei vor fi averse însemnate cantitativ, pe alocuri însoțite de descărcări electrice. În […] Articolul Vrancea – cod galben de precipitații până diseară apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:40
Geneza Muzeului Satului Vrâncean – Valoarea bisericilor de lemn din perspectiva patrimoniului cultural # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În cadrul Zilelor Europene ale Patrimoniului 2025, care au ca temă generală/generoasă „Patrimoniu și arhitectură. Ferestre către trecut, uși către viitor”, la Muzeul Satului Vrâncean va avea loc prezentarea patrimoniului cultural vrâncean prin prisma bisericilor de lemn, în contextul demarării construirii unui lăcaș de lemn în acest spațiu expozițional. Ideea unui Muzeu al Satului Vrâncean […] Articolul Geneza Muzeului Satului Vrâncean – Valoarea bisericilor de lemn din perspectiva patrimoniului cultural apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: 1. Rata anuală a inflației a crescut de la 7,8% în iulie la 9,9% în august, depășind prognoza mediană a analiștilor chestionați de Bloomberg de 9,4%. August este prima lună în care au intrat în vigoare cotele mărite de TVA și accizele crescute. BCR arată că firmele au mutat în prețuri între 80-90% din majorarea […] Articolul Cronica dimineții – 12.09.2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: La mijlocul lunii septembrie, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Vrancea anunță un număr de 182 locuri de muncă vacante pe raza județului. Oferta vine în sprijinul celor care sunt în căutarea unui serviciu, fie că vorbim de muncitori necalificați, fie de specialiști cu studii superioare. Potrivit datelor transmise de AJOFM, cele mai […] Articolul Cauți de lucru în Vrancea? Consultă oferta AJOFM! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
05:10
POLARIS: A doua campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase în 26 de localități din mediul rural # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În perioada 15 octombrie – 11 noiembrie 2025, compania de salubritate Polaris M Holding va desfășura a doua campanie din acest an de colectare gratuită a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase provenite din deșeuri menajere, adresată exclusiv populației (persoane fizice) din localitățile rurale aferente Lotului 1 Vrancea. Această acțiune face parte din eforturile […] Articolul POLARIS: A doua campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase în 26 de localități din mediul rural apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
00:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec (21 mar – 19 apr) Astăzi ești mai pragmatic decât de obicei. Poți face progrese importante dacă renunți la graba caracteristică și te concentrezi pe lucrurile esențiale. Dragoste: Nevoia de siguranță emoțională crește. Ai grijă cum exprimi asta.Bani: Este o zi bună pentru a clarifica o datorie sau pentru a renegocia un contract.Sfatul […] Articolul Horoscopul zilei de 12 septembrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11 septembrie 2025
15:50
Alertă de securitate! Site fals care imită platforma pentru cartea electronică de identitate, blocat de MAI # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Ministerul Afacerilor Interne anunță că a descoperit și blocat un site fals care copia pagina oficială dedicată noii cărți electronice de identitate. Platforma frauduloasă imita designul și conținutul paginii reale, cu scopul de a induce în eroare cetățenii. Autoritățile subliniază că singurul site oficial pentru informații și servicii legate de cartea electronică de identitate este: […] Articolul Alertă de securitate! Site fals care imită platforma pentru cartea electronică de identitate, blocat de MAI apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
15:20
VIDEO Deputatul Dragoș Ciobotaru (PNL) cere deschiderea imediată a centurii Focșaniului și a tronsonului A7 Mizil–Buzău: „Nu mai putem accepta birocrația!” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Deși lucrările la două investiții majore în infrastructura rutieră au fost finalizate – centura de nord a municipiului Focșani și sectorul de autostradă Mizil–Buzău, parte din A7 –, șoferii nu le pot folosi. Situația a fost semnalată public de deputatul liberal de Vrancea, Dragoș Ciobotaru, care a verificat personal stadiul celor două tronsoane. Drumul construit […] Articolul VIDEO Deputatul Dragoș Ciobotaru (PNL) cere deschiderea imediată a centurii Focșaniului și a tronsonului A7 Mizil–Buzău: „Nu mai putem accepta birocrația!” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
15:20
Zeci de sancțiuni în urma unor controale ale autorităților din Vrancea în domeniul silvic # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În perioada 09-11 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Fondului Forestier și Piscicol al Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea, împreună cu specialiști silvici din cadrul Gărzii Forestiere Focșani și ai Direcției Silvice Vrancea, au desfășurat o acțiune pe linie silvică, având ca obiectiv verificarea legalității exploatării, transportului, prelucrării și comercializării materialelor lemnoase, la […] Articolul Zeci de sancțiuni în urma unor controale ale autorităților din Vrancea în domeniul silvic apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:00
ULTIMA ORĂ FOTO Accident grav la Vidra! O persoană a fost preluată de ambulanță în stare de inconștiență! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Accidentul a fost anunțat prin 112 în jurul orei 13.30. Potrivit informațiilor oficiale transmise de IPJ Vrancea, un autoturism înmatriculat în județul Galați a părăsit partea carosabilă și a intrat într-un șanț de la marginea părții carosabile. În urma impactului deosebit de puternic, două persoane au fost rănite, una dintre acestea fiind preluată în stare […] Articolul ULTIMA ORĂ FOTO Accident grav la Vidra! O persoană a fost preluată de ambulanță în stare de inconștiență! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:50
Sondaj INSCOP: AUR conduce detașat în preferințele de vot ale românilor la parlamentare! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Potrivit unui sondaj realizat de INSCOP în perioada 1 – 9 septembrie, formațiunea condusă de George Simion – AUR, ocupă detașat primul loc în preferințele românilor la alegerile parlamentare cu 40,8% – față de 40.5% în iunie 2025 și 38.1% în mai 2025. Pe locul al doilea se află PSD, cu 17,9%, urmat de PNL, […] Articolul Sondaj INSCOP: AUR conduce detașat în preferințele de vot ale românilor la parlamentare! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:00
Salvamont Vrancea a primit o trusă medicală complet echipată, în cadrul unui proiect național # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Salvamont Vrancea a fost dotat, în această săptămână, cu o trusă medicală complet echipată oferită de Salvamont România. Echipamentele au fost achiziționate prin sponsorizarea companiei S.C. Thyssenkrupp Bilstein S.A. Sibiu. Inițiativa face parte dintr-un proiect național prin care toate cele 40 de structuri Salvamont din țară vor primi truse medicale moderne, menite să sprijine activitatea […] Articolul Salvamont Vrancea a primit o trusă medicală complet echipată, în cadrul unui proiect național apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:40
CNAIR montează 400 de camere inteligente pe drumurile naționale și autostrăzile din România # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat că va instala 400 de camere video pe principalele drumuri naționale și autostrăzi din România. Acestea vor face parte din noul sistem național e-Sigur, destinat creșterii siguranței rutiere. Noile echipamente nu vor fi simple radare fixe. Ele vor avea un rol triplu: monitorizarea traficului în […] Articolul CNAIR montează 400 de camere inteligente pe drumurile naționale și autostrăzile din România apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Joi, 10 septembrie, polițiștii vrânceni au desfășurat o acțiune amplă pentru verificarea legalității efectuării transportului rutier de elevi, odată cu începerea noului an școlar. Activitatea, coordonată de Serviciul Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea, s-a desfășurat simultan în mai multe localități ale județului. Acțiunea a avut ca scop creșterea siguranței elevilor care utilizează […] Articolul Microbuzele care transportă elevi controlate de polițiștii rutieri din Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:40
VIDEO Drumul Expres Brăila – Galați, aproape de final. Optimism reținut privind deschiderea traficului în 2025 # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Ultima postare a lui Răducu Popa, pasionat care urmărește constant evoluția șantierelor de infrastructură, readuce în atenție stadiul lucrărilor pe Drumul Expres DEx6 Brăila – Galați. Imaginile publicate de curând ne arată un progres vizibil, iar comentariile internauților reflectă atât entuziasm, cât și scepticism. „Lotul acesta a avut o evoluție foarte interesantă, asfaltarea și montarea […] Articolul VIDEO Drumul Expres Brăila – Galați, aproape de final. Optimism reținut privind deschiderea traficului în 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Dacă vi se pare că banii nu mai ajung de la o lună la alta, statisticile confirmă acest lucru. În august 2025, prețurile de consum au crescut din nou, iar inflația a rămas aproape de pragul de 10%. În doar o lună, din iulie până în august, nivelul general al prețurilor a crescut cu 2,1%. […] Articolul Inflație explozivă după scumpirile de la începutul lunii august! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
08:50
Judecătoarea Daniela Matache se retrage din magistratură, după trei decenii de activitate în justiția vrânceană # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Judecătoarea Daniela Matache, din cadrul Secției penale a Tribunalului Vrancea, a solicitat ieșirea la pensie, iar cererea sa a fost aprobată în unanimitate de membrii Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii. Potrivit hotărârii CSM, „eliberarea din funcţie, prin pensionare, începând cu data de 3 noiembrie 2025, a doamnei Matache Daniela, judecător cu grad […] Articolul Judecătoarea Daniela Matache se retrage din magistratură, după trei decenii de activitate în justiția vrânceană apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
05:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Rurală Gugești au fost sesizați, în cursul zilei de 10 septembrie 2025, cu privire la faptul că numitul ALEXE STANCIU IONEL, în vârstă de 41 de ani, a plecat în dimineața zilei de 09 septembrie a.c., de la domiciliul său din comuna Slobozia Bradului, județul Vrancea și nu a […] Articolul Bărbat dispărut din Slobozia Bradului. Poliția a demarat căutările apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
00:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec (21 mar – 19 apr) Ziua îți aduce claritate în legătură cu un proiect sau o relație. Energia este mai calmă decât ieri, dar cere disciplină. Dragoste: Începi să vezi lucrurile mai limpede. O conversație sinceră va face lumină.Bani: Apar oportunități de colaborare. Fii atent la detalii.Sfatul zilei: Nu lăsa mândria să strice […] Articolul Horoscopul zilei de 11 septembrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.