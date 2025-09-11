Madrid şi Varşovia vor găzdui finalele Ligii Campionilor masculină şi feminină în 2027

03:20

Un tânăr de 18 ani din Todirești a fost protagonistul unei urmăriri ca-n filme, după ce a refuzat să oprească la semnalele polițiștilor. Mașina sa a fost blocată la circa un kilometru distanță, iar verificările au scos la iveală că nu avea permis de conducere și se afla la volanul unui autoturism cu inspecția tehnică periodică expirată și fără asigurare RCA.