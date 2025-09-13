EXCLUSIV Andrei Fermeșanu, managerul interimar, respins din cursa pentru conducerea Operei Iași

10:20

Traficul pe ruta Vișan – Iași devine tot mai sufocant, iar perspectivele nu sunt încurajatoare. Odată cu debutul anului școlar 2025–2026, zona Bucium din Iași se confruntă cu un trafic tot mai aglomerat. Adrian Covăsnianu, fost secretar de stat la Ministerul Transporturilor și un cunoscut observator al problemelor de mobilitate urbană din Iași, a semnalat recent, într-o postare pe rețelele sociale, că timpul necesar pentru a parcurge doar 5 kilometri între Vișan și Iași a ajuns la peste 45 de minute.