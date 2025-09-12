Polul industrial Iași–Tomești se extinde: se deschide șantierul pentru o nouă fabrică

04:20

Opera Națională Română din Iași, care a născut nenumărate controverse de-a lungul anilor, revine în lumina reflectoarelor la nivel național cu o speță aproape unică în România: vor fi cel puțin cinci candidați pentru postul de manager, scos la concurs de Ministerul Culturii. „Ziarul de Iași” vă prezintă lista acestora: muzicieni de renume, dar și foști manageri cu un trecut zbuciumat. Articolul EXCLUSIV Cinci candidați pentru postul de manager al Operei Naționale din Iași. Un violonist, un fost consilier artistic, doi soliști și un fost director de Filarmonică apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.