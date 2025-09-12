Dinastii roșii

03:20

Educația nu se face din statistici, nici din satisfacții comparative. Se face din respect pentru copii, din investiție în profesori și din cultivarea lecturii. Când vom înțelege asta, poate că nu va mai fi nevoie să așteptăm ca alții să cadă pentru a părea noi mai înalți. Succes în noul an școlar! Articolul Din urmă, dar cu stil: Cum trecem în față stând pe loc apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.