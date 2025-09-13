Elevul ieșean Andrei Nemțișor, medalie de argint la Olimpiada Europeană de Informatică pentru Juniori
Ziarul de Iasi, 13 septembrie 2025 04:20
Cei patru elevi români care au participat la Olimpiada Europeană de Informatică pentru Juniori 2025 s-au întors acasă cu patru medalii de argint, câte una pentru fiecare. Printre aceștia se numără și elevul ieșean Andrei Nemțișor, care studiază în clasa a VIII-a la Colegiul „Costache Negruzzi" din Iași.
Acum 30 minute
04:20
Un meci cu echipa unei comune de 9.000 de locuitori, care trebuie obligatoriu câștigat de Poli # Ziarul de Iasi
Astăzi, de la ora 13:30, la Afumați, CS Afumați – Politehnica Iași, în etapa a VI-a a Ligii a II-a de fotbal.
04:20
04:20
Cursă în trei pentru șefia Operei Naționale Române din Iași. Pe cine a selectat comisia? # Ziarul de Iasi
Concursul pentru postul de manager al Operei Naționale Române din Iași a intrat în prima etapă, cea a analizei proiectelor de management. Din cei patru candidați înscriși, doar trei au fost declarați admiși, potrivit rezultatelor publicate de Ministerul Culturii, urmând să participe la etapa de analiză a proiectelor de management.
04:20
Măsuri pentru reducerea timpului de așteptare până la examenul pentru permisul auto # Ziarul de Iasi
Fostul prefect i-a predat succesorului, odată cu ștafeta, și problema deficitului de personal de la Serviciul de permise și înmatriculări. Ministrul Afacerilor Interne a anunțat deja câteva soluții.
Acum 2 ore
03:20
Despre „televiziunea poporului", ce să mai zicem. În ziua protestelor din Franța, președintele ales a rostit un discurs epocal, vestind începutul unei noi ere. Marele om nu știe însă că francezii se inflamează repede și că incendiarea pubelelor e un sport național.
03:20
O poveste proastă distruge ușor bunele intenții ale „tăierii risipei” și ne poate arunca direct în brațele falimentului # Ziarul de Iasi
„Tăierea risipei" este un început bun de poveste, dar el trebuie continuat cu onestitate și umilință. Altfel, toate eforturile din prezent, toate tăierile lui Bolojan vor păli în fața discursului naționalist/ suveranist și lumea va fi cucerită cu o poveste cât se poate de proastă, poveste ce ne va arunca direct în brațele falimentului.
03:20
Cardurile sociale vor fi alimentate din nou cu bani: 250 de lei pentru persoanele cu venituri reduse # Ziarul de Iasi
Mai aveți cardurile sociale de anul trecut? Din această lună, Guvernul le reîncarcă cu o nouă tranșă de bani, pentru alimente și mese calde. Programul „Sprijin pentru România" a fost reluat și vizează aproape 1,4 milioane de români, inclusiv 92.000 de beneficiari din Iași.
03:20
Un sfert dintre copiii din mediul rural nu știu să scrie și să citească. Cum poate fi redus decalajul rural-urban # Ziarul de Iasi
În România anului 2025, decalajul dintre elevii de la sat și cei de la oraș rămâne uriaș. În timp ce în marile centre copiii învață încă de la grădiniță literele și cifrele, în satele vulnerabile unul din patru elevi de ciclu primar abia reușește să citească și să scrie propoziții simple, potrivit datelor prezentate de asociația Teach for Romania.
03:20
FILIT Iași dezvăluie primii invitați: Junot Díaz, Tracy Chevalier, Michel Bussi și Cristian Mungiu și mulți alți scriitori, poeți, traducători # Ziarul de Iasi
Festivalul Internațional de Literatură și Traducere (FILIT) Iași a anunțat primele nume care vor participa la cea de-a XIII-a ediție a evenimentului. Organizat în perioada 22-26 octombrie 2025, festivalul aduce la Iași personalități marcante din literatura și cultura internațională, dar și voci puternice ale scenei literare românești.
03:20
Examenul de Definitivat 2026: proba scrisă, pe 14 iulie. Inspecții cu termene până la 6 februarie și 29 mai # Ziarul de Iasi
Calendarul examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar în anul școlar 2025-2026 a fost aprobat de Ministerul Educației și Cercetării. Profesorii se pot înscrie până pe 10 octombrie, iar pe 14 iulie 2026 vor susține proba scrisă.
03:20
Proiectul urbanistic va fi aprobat în această toamnă de către consilierii locali.
03:20
Fabrica din Iași, în care familia Benetton făcea haine, a fost scoasă la vânzare. Este promis un venit lunar de 60.000 de euro # Ziarul de Iasi
Fosta fabrică United Colors of Benetton din Iași, unde familia Benetton (cunoscută și pentru implicarea în infrastructura rutieră italiană prin Autostrade per l'Italia) producea în urmă cu cinci ani haine pentru piețele internaționale, este scoasă la vânzare la prețul de 6,9 milioane de euro (fără TVA).
Acum 6 ore
23:20
Echipa FC Bihor a învins vineri, în deplasare, scor 3-0, formaţia Ceahlăul Piatra Neamţ, în etapa a şasea din Liga 2. Orădenii au urcat pe primul loc al clasamentului, scrie news.ro.
Acum 8 ore
22:20
Inter Milano așteaptă în continuare revoluția adusă de Cristian Chivu, denumită Chivu-lution de AFP, remarcând că debutul antrenorului român la cârma echipei a fost destul de puțin convingător, astfel încât la meciul de sâmbătă, din etapa a 3-a a campionatului de fotbal al Italiei, de pe terenul lui Juventus, miza este mare pentru fostul fundaș al nerazzurri-lor, notează Agerpres.
Acum 12 ore
19:20
Control ANPC la Iași: Piscine fără avize, mâncare alterată și amenzi de zeci de mii de lei # Ziarul de Iasi
Produse alterate în restaurante, piscine fără avize sanitare și practici comerciale înșelătoare — acesta este bilanțul controalelor ANPC din august, în Iași. Verificările s-au încheiat cu amenzi de zeci de mii de lei și cu retragerea unor alimente de la comercializare.
18:20
Grupul spaniol Ecoener, specializat în proiecte de energie regenerabilă, construiește primul său parc eolian din România în județul Iași, o investiție de 85 de milioane de euro, pentru care a obținut o subvenție de la stat, scrie profit.ro.
16:20
Profesorul Gheorghiță Costăchescu, omagiat prin mesaje de condoleanțe de medicii ieșeni. Prof.dr. Maria Stamatin: „Plecarea sa, o pierdere uriașă pentru colegi și pacienți” # Ziarul de Iasi
Comunitatea medicală ieșeană se pregătește să își ia rămas bun de la Prof.univ.dr. Gheorghiță Costăchescu, care s-a stins la vârsta de 86 de ani, lăsând în urmă o carieră impresionantă și un nume de referință al Școlii Medicale de Obstetrică și Ginecologie din Iași. Rând pe rând, colegii și discipolii săi aduc un ultim omagiu profesorului care a format generații întregi de medici și a marcat, prin dăruirea sa, destinul obstetricii și ginecologiei ieșene.
Acum 24 ore
15:20
Doi șoferi din Vaslui au venit până la Iași doar ca să-și șifoneze mașinile. Unul dintre ei era bine „aghesmuit” # Ziarul de Iasi
Un șofer vasluian a fost victima unui accident provocat la Iași de un alt șofer vasluian.
13:20
Fosta fabrică de tutun din Iași a primit aviz favorabil din partea Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice pentru clasarea ansambului „Țigarete" în lista monumentelor istorice.
11:20
Cu profundă tristețe, comunitatea medicală din Iași anunță trecerea în neființă a Prof. univ. dr. Gheorghiță Costachescu, un nume de referință al Școlii Medicale Ieșene de Obstetrică și Ginecologie.
09:20
Ce poți face în acest weekend la Iași? Ghidul complet al evenimentelor, realizat de „Ziarul de Iași” # Ziarul de Iasi
S-a strigat START la evenimente în Iași! În acest weekend nu prea ai cum să stai pe acasă: de la târg de carte la spectacole de teatru, de la ateliere și picturi murale în cartierul Dallas la deschiderea stagiunii Operei din Iași. Încă mai stai pe gânduri?
Ieri
04:20
Autostrăzile Moldovei: Planul B de finanțare dacă nu vin fonduri din programul de înarmare # Ziarul de Iasi
O conferință care a reunit la Iași reprezentanții instituțiilor și autorităților de care depind A7 și A8 a dat glas nemulțumirilor legate de mersul proiectelor, dar a marcat și determinarea celor responsabili să continue construirea autostrăzilor.
04:20
„Marșul Lupilor Negri” – Eveniment inedit organizat de Batalionul 151 Infanterie „Războieni” la care sunt invitați ieșenii dornici de aventură # Ziarul de Iasi
Un eveniment cu totul special va avea loc sâmbătă, 13 septembrie 2025, la sediul Batalionului 151 Infanterie „Războieni" din Iași, cu prilejul împlinirii a 31 de ani de la înființarea acestei unități militare de elită. „Marșul Lupilor Negri", o competiție inedită atât pentru militari, cât și pentru civili, promite să fie nu doar un test de rezistență fizică și psihică, ci și o celebrare a tradiției și a spiritului de camaraderie militară.
04:20
Fostul prefect, Luciana Antoci, a ajuns la concluzia că în toate instituțiile descentralizate ieșene este deficit de personal # Ziarul de Iasi
Luciana Antoci va fi consilier la Cancelaria premierului. Noul prefect al Iașului va fi, începând din această dimineață, Constantin Dolachi.
04:20
Polul industrial Iași–Tomești se extinde: se deschide șantierul pentru o nouă fabrică # Ziarul de Iasi
Municipalitatea a dat undă verde deschiderii șantierului la o nouă fabrică din polul industrial din zona șos. Iași – Tomești. În primă fază vor fi executate lucrări pregătitoare în vederea edificării unei hale de producție.
04:20
Comunele ieșene unde afacerile de miliarde de euro nu mai sunt o noutate. Cine intră în Top 10 # Ziarul de Iasi
Dacă în urmă cu câțiva ani erau recunoscute doar pentru agricultură, unele comune ieșene s-au transformat în adevărate hub-uri economice. În 2024, firmele din zece comune din județul nostru au cumulat o cifră de afaceri de aproximativ 2,22 miliarde de euro, realizată de peste 5.500 de firme.
03:20
Fenomenul cel mai șocant însă generat de respectivele – fără exagerare – reactualizări ale celui mai întunecat monarhism absolutist medieval mi s-a părut dintotdeauna „reinventarea", în plină modernitate a istoriei, a legii eredității în preluarea puterii (discreționare), „reconstrucția" prin urmare, cu metodă, a dinastiilor tradiționale.
03:20
Vernisajul expoziției de gravură, animație și instalație „Puncte de vedere", semnată de artista vizuală Cezarina Caloian, va avea loc vineri, 12 septembrie, de la ora 18.00, la Baia Turcească din Iași.
03:20
Șoferi periculoși, reținuți în județul Iași. Alcoolul la volan, din nou în prim-plan # Ziarul de Iasi
Trei bărbați au fost reținuți de polițiștii ieșeni în decurs de doar câteva zile, în urma unor incidente grave de conducere sub influența alcoolului. Două dintre cazuri s-au soldat deja cu mandate de arestare preventivă, după ce șoferii au pus în pericol siguranța rutieră refuzând să respecte legea sau circulând haotic pe drumurile publice.
03:20
Hopaa!? Ce avem noi aicea? Păi cei doi nu erau divorțați și cu averea de mult partajată? # Ziarul de Iasi
O captură foto tare interesantă ne-a fost transmisă pe un canal specific, după marele eveniment de la palat din acest uichend. Așadar, ce avem noi aicea?
03:20
„Gaițele”, pe scena Naționalului ieșean în semn de solidaritate pentru teatrul din Ucraina # Ziarul de Iasi
Spectacolul „Gaițele" de Alexandru Kirițescu, în regia lui Ovidiu Lazăr, va fi pus în scenă la Teatrul Național „Vasile Alecsandri" din Iași, pe data de 15 septembrie, perioadă în care are loc Festivalului Internațional de Teatru „Melpomena Tavrii" de la Herson, din Ucraina. Actorii joacă în semn de solidaritate pentru colegii din teatru din Ucraina. Reprezentația este programată pe 15 septembrie, de la ora 19.00.
03:20
Ce jucători a pierdut Politehnica Iași! Refuzat de Poli, când Iașul era în Liga a II-a, un mijlocaș e propus la națională # Ziarul de Iasi
Una dintre principalele probleme ale Politehnicii Iași în ultimele sezoane a fost instabilitatea lotului de jucători, pe parcursul unei stagiuni fiind folosiți și aproape 50 de fotbaliști!
03:20
Iașul, parcare cu plată – Parcometre și abonamente pe 4.111 de locuri de parcare la bordură de pe 42 de străzi # Ziarul de Iasi
Primăria Iași a intrat pe ultima sută de metri cu introducerea taxelor de parcare la bordură pe un nou lot de străzi. Potrivit oficialilor instituției, taxele vor fi instituite treptat începând cu toamna aceasta.
11 septembrie 2025
22:20
Islam Slimani, cel mai bun marcator din istoria selecționatei algeriene, este noul atacant al echipei de fotbal CFR Cluj, a anunțat, joi, clubul din Gruia pe site-ul său oficial.
21:20
Madrid şi Varşovia vor găzdui finalele Ligii Campionilor masculină şi feminină în 2027 # Ziarul de Iasi
Madrid şi Varşovia vor găzdui finalele Ligii Campionilor masculină şi feminină din 2027, a anunţat joi UEFA. Comitetul Executiv al forului nu a luat o decizie cu privire la solicitările din partea LaLiga şi Serie A de disputare a unor meciuri de campionat în afara continentului, scrie news.ro.
20:20
Comisia de Disciplină şi Etică a FRF a decis excluderea FCU 1948 Craiova din toate competiţiile, din cauza datoriilor, scrie news.ro.
19:20
Evaluarea Națională 2026: Probele scrise între 22 și 26 iunie. Simularea, programată în martie # Ziarul de Iasi
Evaluarea Națională 2026 va fi organizată în perioada 22-26 iunie, conform calendarului oficial. Proba la Limba și literatura română va fi pe 22 iunie, iar proba la Matematică se va desfășura pe 24 iunie. Simularea Evaluării Naționale este programată la mijlocul lunii martie.
17:20
Cesare Chesini (MBH Bank Ballan CSB) a câştigat, joi, etapa a doua a Turului României, desfăşurată pe distanţa de 172 kilometri, între Piteşti şi Pasul Dichiu.
16:20
COVID-19 face victime la Pașcani: două femei au decedat. Numărul infectărilor ar fi crescut odată cu revenirea temporară în țară a celor plecați la muncă în UE # Ziarul de Iasi
Conform medicului, primul caz a fost al fără patologii cunoscute anterior, care a ajuns în urgență cu insuficiență hepatică și s-a dovedit COVID-19 pozitivă. A fost internată în secția de terapie intensivă, însă starea ei s-a agravat și a decedat.
15:20
Un șofer ieșean a prezentat Poliției permis auto obținut via Facebook. A fost trimis să se „răcorească” # Ziarul de Iasi
Un șofer a încercat să-i păcălească pe polițiști prezentând un permis de conducere falsificat. Modul în care l-a obținut
14:20
Într-o informare a guvernului primită la redacție, Biroul de comunicare al executivului a precizat că, în ședința de astăzi, a fost eliberată din funcția Luciana Antoci. Articolul Costel Dolachi este noul prefect al Iașului apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
13:20
Turul Spaniei: Manifestaţiile pro-palestiniene produc modificări în programul competiției – etapa de contratimp de joi, redusă # Ziarul de Iasi
Etapa de contratimp a Turului Spaniei, programată joi pe o distanţă de 27,2 km la Valladolid, va fi redusă la 12,2 km, din „motive de siguranţă” legate de manifestaţiile pro-palestiniene, au anunţat miercuri seara organizatorii, potrivit AFP, citată de news.ro. Articolul Turul Spaniei: Manifestaţiile pro-palestiniene produc modificări în programul competiției – etapa de contratimp de joi, redusă apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
13:20
Se lucrează intens la unul din cele mai spectaculoase drumuri montane din Moldova: Trans-Călimani. Face legătura între două stațiuni frecvent vizitate de ieșeni – VIDEO # Ziarul de Iasi
Autoritățile au cerut zilele trecute urgentarea lucrărilor de modernizare a unuia dintre cele mai spectaculoase drumuri montane din Moldova: Panaci – Bilbor. Drumul Bilbor va scurta cu aproape 100 de kilometri legătura rutieră actuală dintre Vatra Dornei și Toplița. Articolul Se lucrează intens la unul din cele mai spectaculoase drumuri montane din Moldova: Trans-Călimani. Face legătura între două stațiuni frecvent vizitate de ieșeni – VIDEO apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
12:20
UPDATE Radiografia proiectelor autostrăzilor din Moldova, azi, la Iași. Conferință cu multe nume sonore pe lista participanților: Bolojan, pe lista invitaților/VIDEO # Ziarul de Iasi
Mai mulți reprezentanți au autorităților locale și naționale se reunesc astăzi la Iași într-un moment de cotitură pentru autostrăzile în construcție din regiune: la capătul parcursului birocratic al proiectului Autostrăzii Unirii, aflată în etapa începerii efective a construirii ei, respectiv aproape de finalizarea Autostrăzii Moldovei. Articolul UPDATE Radiografia proiectelor autostrăzilor din Moldova, azi, la Iași. Conferință cu multe nume sonore pe lista participanților: Bolojan, pe lista invitaților/VIDEO apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
10:20
Traficul pe ruta Vișan – Iași devine tot mai sufocant, iar perspectivele nu sunt încurajatoare. Odată cu debutul anului școlar 2025–2026, zona Bucium din Iași se confruntă cu un trafic tot mai aglomerat. Adrian Covăsnianu, fost secretar de stat la Ministerul Transporturilor și un cunoscut observator al problemelor de mobilitate urbană din Iași, a semnalat recent, într-o postare pe rețelele sociale, că timpul necesar pentru a parcurge doar 5 kilometri între Vișan și Iași a ajuns la peste 45 de minute. Articolul Bucium, blocat în trafic la început de an școlar: 45 de minute pentru 5 kilometri apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Mai mult de 2 zile în urmă
04:20
Start în etapa în care Politehnica joacă la Afumați. Șapte meciuri pot fi vizionate în direct # Ziarul de Iasi
Etapa a VI-a a Ligii a II-a de fotbal va începe astăzi și se va încheia duminică. Șapte din cele 11 partide ale rundei pot fi vizionate în direct. Articolul Start în etapa în care Politehnica joacă la Afumați. Șapte meciuri pot fi vizionate în direct apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Traseul de weekend, propunerea ZDI – Escapadă în Durău: Cabana Dochia, Vârful Toaca, Cascada Duruitoarea, lacul Bicaz # Ziarul de Iasi
Nu ai fost încă la Durău? Posibil să fie cea mai cunoscută stațiune montană din zona Moldovei, situată în județul Neamț, la poalele masivului Ceahlău. Aici, natura se împletește cu legendele Dochiei, cu poveștile de la Cabana Dochia și cu atracțiile spectaculoase precum Cascada Duruitoarea sau Vârful Toaca, la care ajungi urcând cele 519 trepte. Articolul Traseul de weekend, propunerea ZDI – Escapadă în Durău: Cabana Dochia, Vârful Toaca, Cascada Duruitoarea, lacul Bicaz apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Povestea unui vis agricol: Tânărul fermier ieșean care combină tradiția cu inovația – FOTO # Ziarul de Iasi
Într-un colț de țară unde tradiția și modernitatea par să meargă adesea pe drumuri paralele, un tânăr din comuna Popricani, județul Iași, arată că acestea se pot întâlni și pot construi împreună o poveste de succes. La doar 26 de ani, Adelin Enuță inspiră prin perseverență și curaj, reușind să transforme o pasiune copilărească într-o afacere agricolă solidă, capabilă să susțină atât familia, cât și comunitatea din jur. Articolul Povestea unui vis agricol: Tânărul fermier ieșean care combină tradiția cu inovația – FOTO apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:30
Nu e loc de întors, miniștrii și profesorii stau pe baricade. Și cel mai rău lucru este că această vrajbă generalizată de pe stradă și din instituțiile statului nu face altceva decât să transmită elevilor (în numele cărora se duce lupta) o lecție strâmbă despre eficiența cinismului și despre veselia harababurii. Articolul Clipa de odihnă apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:30
O dezvoltare rezidențială propusă în Bucium va ajunge la votul final în Consiliul Local (CL). Investiția presupune amenajarea unui complex cu 30 clădiri. Alte proiecte, cu o amploare mai redusă, vizează blocuri cu 10 și 15 etaje în Dacia și Zona Industrială. Articolul Complex cu 30 de clădiri în Bucium și noi blocuri în Dacia și Zona Industrială apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
