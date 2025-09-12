O țară din Europa, preferată de turiștii din toată lumea, vrea să interzică fumatul pe terasele barurilor, pe plaje și stadioane
Adevarul.ro, 12 septembrie 2025 06:45
Spania a aprobat un proiect de lege pentru înăsprirea interdicției de fumat. Conform acestuia, fumatul în zonele exterioare ale restaurantelor și barurilor va fi restricționat. Țara dorește astfel să controleze mai strict comercializarea și distribuția produselor din tutun
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 5 minute
07:15
Fostul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro, condamnat pentru tentativă de lovitură de stat. Rubio reacționează: „Vânătoare de vrăjitoare” # Adevarul.ro
Fostul şef de stat brazilian de extremă dreapta Jair Bolsonaro a fost condamnat la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat, la capătul unui proces istoric, în ciuda presiunilor intense exercitate de preşedintele american, Donald Trump, în favoarea sa.
Acum 30 minute
07:00
„Cu foiță de aur”. Un deputat a rămas șocat când a aflat cum sunt făcute cărțile de vizită ale parlamentarilor: „Realitatea bate gluma” # Adevarul.ro
Radu Mihaiu, deputat USR, susține că a rămas „șocat” după ce a văzut cât costă 100 de cărți de vizită comandate la Parlament, de câteva ori mai mare decât prețul de pe piață. Motivul: au foiță din aur, spune parlamentarul.
Acum o oră
06:45
O țară din Europa, preferată de turiștii din toată lumea, vrea să interzică fumatul pe terasele barurilor, pe plaje și stadioane # Adevarul.ro
Spania a aprobat un proiect de lege pentru înăsprirea interdicției de fumat. Conform acestuia, fumatul în zonele exterioare ale restaurantelor și barurilor va fi restricționat. Țara dorește astfel să controleze mai strict comercializarea și distribuția produselor din tutun
06:30
„O greșeală”. Trump vine cu o nouă declarație după ce dronele rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei # Adevarul.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că intruziunea unor presupuse drone rusești pe teritoriul polonez ar fi putut fi rezultatul unei erori din partea Rusiei, dar și-a exprimat nemulțumirea față de situație.
Acum 2 ore
06:15
Cum arată una dintre cele mai moderne școli din România. Se află într-un orășel de la capătul țării și este un adevărat cuib de olimpici # Adevarul.ro
În nordul extrem al României a fost inaugurată una dintre cele mai moderne școli din țară. Este dotată cu aparatură educațională de ultimă generație, elevii învață în clase personalizate, holurile au flori naturale și pereți căptușiți cu mușchi iar pe acoperiș este amenajată o grădină.
05:45
Începe exercițiul militar de anvergură, Zapad-2025. Rusia simulează un război nuclear în Belarus, la câțiva pași de granița NATO # Adevarul.ro
În timp ce NATO desfășoară cel mai amplu exercițiu militar din acest an în Polonia, Federația Rusă și aliatul său, Belarus, pregătesc un scenariu diferit: unul de război nuclear.
Acum 4 ore
05:15
România, într-o Europă independentă de SUA. General: „Ar trebui să avem o altă poziționare în relația cu cel puțin două state” # Adevarul.ro
Liderii europeni precum președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și cancelarul german Friedrich Merz susțin, din ce în ce mai hotărât, că UE ar trebui să renunțe la nostalgia vechii relații cu SUA. Generalul (r) Virgil Blăceanu analizează cum ar trebui România să-și reevalueze interesele.
05:00
„Omuleți verzi” în Estonia. Va apăra NATO țările Baltice dacă Rusia pornește un nou război? # Adevarul.ro
Atacul cu drone asupra Poloniei nu a fost doar o provocare a Kremlinului, ci și un semnal clar: ce se va întâmpla dacă trupele rusești sau „omuleți verzi” (trupe rusești fără însemne) vor apărea în Narva sau Riga?
04:45
„Nu mai avem capacitatea să descurajăm Rusia”. Predicția îngrijorătoare a unui important fost șef român de la NATO # Adevarul.ro
Luată prin surprindere de dronele rusești trimise asupra Poloniei, NATO nu mai are capacitatea de a descuraja Rusia. Este semnalul de alarmă tras de Claudiu Degeratu, expert în securitate și fost șef al Secției de Apărare din cadrul Delegației Permanente a României la Sediul NATO din Bruxelles.
04:15
Aventurile a doi vloggeri în locul unde românii sunt mai urâți ca oriunde. „Cea mai mare plăcere a lor e să bată străini pe stradă” # Adevarul.ro
Cristi și Denisa, doi vloggeri români, au ajuns în țara unde românii sunt alungați și li se spune „țigani”. Irlanda de Nord a fost de curând teatru de luptă între naționaliștii nord-irlandezi și străini, în special români.
04:00
Zelenski avertizează: sistemele Patriot nu sunt soluția pentru dronele rusești. Ucraina propune Poloniei sprijin tehnic împotriva atacurilor aeriene # Adevarul.ro
Sistemele americane de apărare antiaeriană de tip Patriot, considerate până recent un pilon al protecției spațiului aerian în Europa, nu oferă o soluție eficientă în fața valurilor tot mai dese de drone de atac lansate de Rusia.
03:45
De ce crește AUR în intenția de vot și ce șanse sunt să ajungă la guvernare. „Nu mai putem discuta ca despre o ipoteză cu șanse mici” # Adevarul.ro
Partidul AUR, condus de fostul candidat la prezidențiale George Simion, continua să crească în intenția de vot a românilor. Analiștii arată că ascensiunea partidului este însă mai degrabă una contextuală, bazată pe câteva elemente care aduc frustrare în rândul alegătorilor. Totuși, un procent de pes
Acum 6 ore
03:15
Mandatul actual al opoziției parlamentare pare sortit eșecului. Partidele „suveraniste” au reușit să atingă cel mai mic număr al voturilor la moțiunea de cenzură.
02:45
Cutia neagră a cancerului: Istoricul ascuns al tumorii poate prezice progresia bolii și transforma tratamentele # Adevarul.ro
Descoperă cum „cutia neagră” a cancerului și semnătura epigenetică a tumorii permit prezicerea progresiei bolii și deschid noi perspective pentru tratamente personalizate.
02:15
Rei-ho, secretul străvechi al samurailor: 5 minute pe zi pentru picioare mai puternice și mobilitate la orice vârstă # Adevarul.ro
Descoperă Rei-ho, practica antică a samurailor: 5 minute pe zi pentru picioare mai puternice și mobilitate la orice vârstă.
01:45
Filmările din dronele Gărzii de Mediu, admise ca probe în instanță. „Sună bine pe hârtie, greu de folosit în realitate” # Adevarul.ro
Pe r/Romania, unul dintre cele mai active spații online, utilizatorii au reacționat imediat la anunțul ministrului Mediului, Diana Buzoianu: filmările realizate de dronele Gărzii de Mediu vor putea fi folosite ca probe în instanță în cazurile de arderi ilegale, poluare sau furt de lemn.
Acum 8 ore
01:15
Misterele ultimului voievod român care i-a bătut măr pe turci. L-a imitiat pe Mihai Viteazul și a făcut ravagii în teritoriile otomane # Adevarul.ro
Un alt domnitor a încercat să calce pe urmele lui Mihai Viteazul. A fost ultimul voievod român medieval care a sfidat puterea otomană fățiș și a invadat teritoriile turcești de la sud de Dunăre. Puțin sau aproape deloc cunoscut publicului larg, acesta a încercat să modernizeze Principatele.
01:00
A început nebunia depunerii dosarelor pentru bursele școlare. Profesorii, nemulțumiți și nelămuriți: „De ce nu le fac cei din primării?” # Adevarul.ro
Profesorii, și așa extrem de nemulțumiți de măsurile de austeritate adoptate în această vară, adaugă la listă implicarea lor în depunerea dosarelor pentru bursele sociale. În toate școlile începe „dosariada”.
00:45
Între „Dă, Doamne, ploaie!” și producție de 10 tone de porumb/ha pe timp de secetă. „Agricultura din Israel pe așa ceva se bazează” # Adevarul.ro
În timp ce mii de fermieri din zonele lovite de secetă contorizează pagubele, pe câteva hectare, în județul Dolj, porumbul aduce profit. Diferența a făcut-o apa.
00:45
Rusia cere Poloniei să redeschidă graniţa cu Belarus: „Facem apel la Varşovia să reflecteze asupra consecinţelor unor astfel de măsuri” # Adevarul.ro
Rusia a cerut joi Poloniei să îşi reconsidere decizia de a închide graniţa cu Belarus, o măsură anunţată marţi de Varşovia ca răspuns la exerciţiile militare comune ruso-belaruse programate pentru 12-16 septembrie.
00:30
Ce să iei cu tine în caz de evacuare. Ghidul de supraviețuire care îi învață pe polonezi ce să facă dacă începe războiul: „Când auzi o explozie în aer liber, întinde-te pe jos” # Adevarul.ro
Un ghid oficial de siguranță lansat recent în Polonia oferă civililor sfaturi practice despre cum să reacționeze în situații de urgență, de la război și atacuri cu drone până la dezastre naturale, potrivit tvpworld.com.
00:15
Ion Agârbiceanu, autorul lucrării ”Fefeleaga”, s-a născut pe 12 septembrie 1882. Tot pe data de 12 septembrie s-a născut Linda Gray, personajul Sue Ellen din Serialul Dallas.
00:15
Cine este „regina" salatelor de boeuf din România. Povestea extraordinară a româncei care îmbină arta cu gătitul # Adevarul.ro
Poveștile pot avea un gust bun! O spune o botoșăneancă ce îmbină pasiunea pentru gastronomie cu cea pentru artă. Datorită talentului său, Mariana Grigoruță a ajuns să fie cunoscută pe plan național și internațional.
00:00
Departe de a-i susține aspirațiile globale, doi dintre liderii pe care Donald Trump miza cel mai mult pentru a-și contura imaginea de artizan al păcii par să-și urmeze nestingheriți propriile interese, sfidând agenda diplomatică a Casei Albe.
11 septembrie 2025
23:45
MAE l-a convocat pe ambasadorul Rusiei la București: „Prin gravitate, implicaţii şi anvergură”, incidentul din Polonia „reprezintă o escaladare fără precedent” # Adevarul.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) l-a convocat joi,11 septembrie, pe ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti pentru a i se comunicat poziţia de condamnare fermă a violării spaţiului aerian al Poloniei de către drone ruseşti.
23:45
Negocieri secrete la Viena. Statele bogate din UE își stabilesc strategia înaintea unei confruntări bugetare cu Sudul și Estul Europei # Adevarul.ro
Într-o mișcare discretă, dar semnificativă, mai multe dintre cele mai prospere state ale Uniunii Europene s-au reunit joi la Viena, pentru a-și coordona pozițiile înaintea unui nou ciclu de negocieri privind bugetul multianual al blocului comunitar.
23:30
La cât se ridică despăgubirile cerute de familiile tinerilor români luați de viitură în Italia. „Suferința părinților a fost amplificată de o agonie prelungită” # Adevarul.ro
Familiile tinerilor români Patrizia Cormos (20 de ani), Bianca Doros (23 de ani) și Cristian Molnar (25 de ani), care au murit în timpul revărsării torentului Natisone din Italia, pe 31 mai 2024, cer despăgubiri pentru daune patrimoniale, biologice și morale.
Acum 12 ore
23:15
Este pentru prima dată, de la începutul războiului din Ucraina, când forțele NATO intervin direct împotriva Rusiei.
23:00
Consiliul Național de Securitate al Poloniei, convocat de urgență. „10 septembrie a fost un test pe care Rusia ni l-a dat” # Adevarul.ro
Consiliul Național de Securitate al Poloniei s-a reunit joi după-amiază la Palatul Prezidențial din Varșovia, într-o ședință convocată de președintele Karol Nawrocki, ca urmare a pătrunderii unui număr mare de drone rusești în spațiul aerian al Poloniei, miercuri, 10 septembrie.
22:45
Horoscop vineri, 12 septembrie. Racii sunt cu gândul la distracţie, iar Fecioarele caută metode să facă bani # Adevarul.ro
Weekendul bate la ușă, iar Racii sunt puși pe distracție. Lorina, astrologul Click!, care ştie ce le-au pregătit astrele tuturor nativilor pentru 12 septembrie, avertizează că nu toate zodiile traversează o perioadă bună, unele dintre ele confruntându-se cu probleme şi situaţii tensionate.
22:30
Ambasadorul britanic la Washington, demis cu scandal chiar înaintea vizitei lui Donald Trump. Legăturile sale cu Jeffrey Epstein ar putea dinamita relaţiile cu SUA # Adevarul.ro
Peter Mandelson, ambasadorul britanic la Washington, cunoscut drept „Prințul Întunericului”, a fost demis joi, cu doar câteva zile înainte de vizita lui Donald Trump în Regatul Unit, după ce au apărut dovezi incontestabile ale prieteniei sale strânse cu Jeffrey Epstein.
22:15
CJUE îi strică lui Viktor Orban planurile cu rușii de la Rosatom. Decizia privind jutorul de stat pentru centrala nucleară Paks II # Adevarul.ro
Curtea de Justiţie a UE anulează ajutorul de stat acordat de Ungaria pentru centrala nucleară Paks II
22:15
Edilul Chișinăului rămâne cu interdicția de intrare în România și Schengen. Curtea de Apel din București i-a respins recursul # Adevarul.ro
Curtea de Apel București a respins recursul primarului Chișinăului, Ion Ceban, prin care a solicitat suspendarea interdicției de intrare în România și spațiul Schengen. Soluția nu este definitivă, ea poate fi atacata cu recurs în termen de cinci zile la Înalta Curte de Casație si Justiție.
22:00
Ciprian Ciucu, despre rivalul său la Primăria Capitalei: „Drulă e pregătit, dar nu mai bun decât mine. Cel mai bun a fost Băsescu” # Adevarul.ro
Primarul Ciprian Ciucu spune că Cătălin Drulă este „la nivel teoretic pregătit” să fie primar general, dar nu mai bun decât el. Ciucu consideră că cel mai bun primar a fost Traian Băsescu, urmat de Videanu, și comentează tensiunile cu Nicușor Dan.
21:45
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat joi că nu va exista un stat palestinian. Declaraţia a fost făcută în cursul unei ceremonii de semnare a unui important proiect de colonizare în Cisiordania ocupată.
21:30
„Nu simt empatie”. Cristian Tudor Popescu comentează asasinare lui Charlie Kirk: „Asasinul i-a furnizat și un răspuns” # Adevarul.ro
Gazetarul Cristian Tudor Popescu a comentat, într-un text publicat pe pagina personală de Facebook, asasinarea activistului american Charlie Kirk.
21:15
Veniturile Rusiei din exporturile de combustibili, la cel mai redus nivel de la începutul războiului. Așteptările Agenţiei Internaţionale a Energiei # Adevarul.ro
Veniturile Rusiei din vânzările de petrol au scăzut la cel mai redus nivel de la începutul războiului, pe fondul excedentului de pe piaţa mondială, indică un raport publicat joi de Agenţia Internaţională a Energiei (IEA), care se aşteaptă la o continuare a producţiei excedentare, chiar dacă cererea
21:15
Răspunsul dat de CSM după suspendarea în instanță a dosarului unui bolnav de cancer, pe fondul protestelor. „Judecătorii nu pot suplini obligația statului" # Adevarul.ro
După ce un pacient bolnav de cancer s-a trezit că dosarul în care cerea compensarea tratamentului, vital pentru el, a fost suspendat la Curtea de Apel București, pe fondul protestelor, CSM a emis un comunicat în care şi-a prezentat punctul de vedere.
21:00
Misiune de salvare a doi tineri ucraineni care au cerut ajutor după ce au trecut în România, prin Munţii Maramureşului # Adevarul.ro
Doi ucraineni care au trecut graniţa în România prin Munţii Maramureşului au solicitat ajutor la 112, joi seara, după ce și-au dat seama că s-au rătăcit la 1.700 de metri altitudine.
21:00
Norocul unui bărbat care și-a pierdut Rolexul de 50.000 de euro. Unde l-a găsit după câteva zile # Adevarul.ro
Un bărbat și-a recuperat ceasul Rolex, evaluat la 50.000 de euro, după câteva zile, de la serviciul „Obiecte Pierdute”, potrivit publicației France Info.
20:45
Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut joi o discuție telefonică cu premierul Bulgariei, Rossen Jeliazkov, în care au discutat despre consolidarea cooperării bilaterale, cu accent pe proiectele de transport și pe îmbunătățirea navigației pe Dunăre.
20:30
A alcătui o listă exhaustivă a erorilor de limbă înregistrate astăzi este un demers utopic.
20:15
Hagi va fi coleg de echipă uriașul Usyk. Eveniment excepțional la Lisabona, organizat de Crucea Roșie # Adevarul.ro
Eveniment de solidaritate pentru Crucea Roșie.
20:15
Doi antreprenori români cuceresc Japonia. Povestea lor de succes de la Expo Osaka 2025 # Adevarul.ro
Aflați la Interviurile Adevărul cum doi antreprenori români și-au prezentat creațiile la Expo 2025 Osaka și cum au promovat România prin artă și meșteșug.
20:15
O țară din Balcani devine prima din lume care numeşte un ministru virtual, creat de AI. Obiectivul, eliminarea corupţiei # Adevarul.ro
O ţară din Balcani a intrat în istorie printr-o decizie inedită: a numit primul ministru virtual din lume, creat de inteligența artificială. Noua „membră” a guvernului, botezată Diella, va gestiona domeniul achizițiilor publice, un sector puternic marcat de corupție.
20:00
Lukașenko eliberează 52 de prizonieri politici după 5 ore de discuții cu trimisul lui Trump. SUA ridică sancțiuni # Adevarul.ro
Cincizeci și doi de prizonieri politici din Belarus, printre care membri ai opoziției, jurnaliști și protestatari antiguvernamentali, au fost eliberați, a anunțat joi președintele lituanian Gitanas Nausėda.
20:00
Compania românească AnimaWings va opera din această toamnă 12 noi rute de zbor între România și destinaţii importante # Adevarul.ro
Românii de la AnimaWings îşi extind portofoliul de zboruri. Din această toamnă, compania va opera 12 rute noi care conectează hub-urile aeriene din România cu Munchen, Praga, Sofia, Tel Aviv, Istanbul şi Dubai. Din primăvara anului viitor va fi introdusă și ruta Bucureşti-Geneva şi retur.
19:45
Un român a șocat Belgia după ce și-a atacat fosta soție și i-a tăiat gâtul în plină stradă. Ce pedeapsă riscă # Adevarul.ro
Un român din Knokke-Heis, Belgia, riscă ani grei de închisoare pentru o tentativă de omor comisă asupra fostei sale soții, în luna martie a anului trecut.
19:45
„Asasinarea lui Charlie Kirk va schimba nu doar fața Americii, ci a lumii întregi”. Profeția unui scriitor român # Adevarul.ro
Scriitorul Vasile Ernu susține că asasinarea lui Charlie Kirk, activistul considerat unul dintre fondatorii mișcării MAGA și un apropiat de-al lui Donald Trump, este un fel de crimă fondatoare a noii hegemonii politice a noului conservatorism american.
19:45
Radu Benea poate deveni din nou campion la Super Rally dacă învinge la Trofeul Mihai Leu # Adevarul.ro
Pilotul timișorean Radu Benea poate deveni campion național la turisme la Super Rally pentru al doilea an consecutiv dacă se va impune în acest weekend la Trofeul Mihai Leu de la Hunedoara.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.