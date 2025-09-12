Vremea se răcește: cât de mult scad temperaturile și în ce zone plouă

20:00

Românii de la AnimaWings îşi extind portofoliul de zboruri. Din această toamnă, compania va opera 12 rute noi care conectează hub-urile aeriene din România cu Munchen, Praga, Sofia, Tel Aviv, Istanbul şi Dubai. Din primăvara anului viitor va fi introdusă și ruta Bucureşti-Geneva şi retur.