Raport OCDE. Aproape un sfert dintre studenții români abandonează studiile după primul an de facultate, iar o treime dintre adolescenți nu sunt înscriși la școală. România este printre puținele state europene în care numărul tinerilor cu studii superioare scade constant.

23:20

Studiul, făcut la solicitarea Consiliului Hidrogenului, un consiliu format din mai multe companii care abordează tema hidrogenului ca sursă de energie, arată că proiecte în valoare de 35 de miliarde de dolari au obținut aprobarea finală pentru investiții, numai în ultimul an, iar investițiile promise au crescut cu peste 50% anual din 2020. Hidrogenul este […]