Raport OCDE. Aproape un sfert dintre studenții români abandonează studiile după primul an de facultate, iar o treime dintre adolescenți nu sunt înscriși la școală. România este printre puținele state europene în care numărul tinerilor cu studii superioare scade constant.
Biziday.ro, 12 septembrie 2025 14:20
În raportul “Educația pe scurt 2025: România” întocmit de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), statisticile arată că ponderea tinerilor adulți cu studii superioare a scăzut de la 26% în 2019 la 23% în 2024. “România este una dintre cele șase țări OCDE și partenere în care nivelul de absolvire a studiilor terțiare [orice […]
Reuters. Armata Germană evaluează că trebuie să-și mărească efectivele cu încă 100 de mii de soldați (mai mult decât dublu) în următorii zece ani, pentru a îndeplini noile obiective NATO și a face față amenințării ruse. # Biziday.ro
Reuters a obținut acces la documente confidențiale ce dezvăluie că, pentru a putea atinge noile obiective impuse de NATO, Armata Germană are nevoie de 100 de mii de militari activi, până în 2035, care să se adauge celor 62 de mii de soldați actuali. “Este imperativ ca armata să fie suficient de pregătită pentru război […]
Harghita. Vicepreședintele CJ, Barti Tihamer și adjunctul Fiscului, Kurko Andras, au fost trimiși în judecată pentru corupție, alături de mai mulți funcționari publici. Tihamer a făcut presiuni pentru promovarea lui Andras, care i-a dezvăluit informații nepublice despre unele firme. # Biziday.ro
DNA a anunțat vineri că a dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, pentru Barti Tihamer, președinte regional al unei formațiuni politice și vicepreședinte al Consiliului Județean Harghita, pentru săvârșirea infracțiunilor de “folosire a influenței sau autorității de către o persoană care deține o funcție de conducere într-un partid, în scopul obținerii pentru sine sau […]
SUA. Autoritățile de reglementare investighează șapte companii tehnologice, printre care Alphabet, Meta şi OpenAI. Evaluează modul în care acestea testează, monitorizează și gestionează modul în care chatboții lor AI interacționează cu consumatorii, în special minori. # Biziday.ro
Printre companiile vizate de Comisia Federală pentru Comerţ a SUA (FTC) se află OpenAI, Meta, Google (Alphabet), Character.ai, Snap și xAI, deținută de Elon Musk, arată Financial Times. Acestora li s-a solicitat să dezvăluie modul în care testează și monitorizează chatboții AI destinați interacțiunilor cu consumatorii. Mai mult, comisia a solicitat informații despre măsurile luate […]
Război Rusia – Ucraina. Ucrainenii au lansat un amplu atac cu drone asupra mai multor regiuni rusești. Explozii puternice au fost raportate în Smolensk, unde, aparent, o instalație Lukoil a fost lovită. Rușii susțin că au interceptat peste 220 de drone. # Biziday.ro
Ucraina a lansat unul dintre cele mai ample atacuri asupra Rusiei, de la începutul războiului, la două zile după incursiunea unor presupuse drone ruseşti în spaţiul aerian al Poloniei. Ministerul rus al Apărării susține că forțele sale au interceptat 221 de drone ucrainene, în întreaga țară. Cel puțin nouă drone au fost doborâte în apropiere […]
Rheinmetall avertizează Europa că trebuie să-și gândească apărarea aeriană cu sisteme ieftine – cele avansate (așa cum ar fi Patriot) nu sunt eficiente împotriva dronelor care vin în număr mare și le epuizează rapid resursele. Compania se declară pregătită să furnizeze Poloniei sistemele sale de apărare, dacă se încheie un contract în acest sens. # Biziday.ro
Directorul executiv al Rheinmetall, Armin Papperger, a declarat pentru Financial Times că este gata să furnizeze Poloniei capacități de apărare aeriană ieftine. A precizat și că Europa trebuie să dezvolte sisteme anti-drone “la un cost foarte redus” și să-și sporească în același timp capacitatea de producție. “Cred că Ucraina are nevoie de o capacitate dublă […]
Germania. Poliția a percheziționat birourile unui proeminent parlamentar al extremei drepte (AfD), bănuit că a primit mită din China. Anterior, unul dintre asistenții săi a fost arestat sub acuzația de spionaj. # Biziday.ro
Poliția germană a percheziționat birourile și locuințele de la Berlin și Dresda ale lui Maximilian Krah, acum deputat AfD, fost parlamentar european, în cadrul unei anchete de spălare de bani și corupție care implică finanțări chinezești. Joi, parlamentul german i-a ridicat acestuia imunitatea, într-un vot intempestiv, dar care a permis apoi procurorilor să acționeze imediat. […]
Veniturile Rusiei din vânzările de țiței și carburanți au scăzut în august, atingând unul dintre cele mai mici niveluri înregistrate de la începutul războiului din Ucraina. Principalele cauze, atacurile cu drone ucrainene asupra rafinăriilor și conductelor de export, dar și sancțiunile occidentale. # Biziday.ro
Potrivit datelor furnizate de Agenția Internațională pentru Energie (IEA), veniturile Rusiei au scăzut cu 920 de milioane de dolari față de luna iulie, ajungând la 13,51 miliarde de dolari. Declinul a fost cauzat de reducerea exporturilor de țiței și combustibil, precum și de creșterea reducerii prețului amestecului de petrol rusesc Urals la aproximativ 56 de […]
Ministerul de Externe îl convoacă pe ambasadorul Rusiei la București, în semn de protest față de încălcarea spațiului aerian al Poloniei de către drone rusești. # Biziday.ro
“Din dispoziția ministrului afacerilor externe, ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat astăzi, 11 septembrie 2025, la sediul Ministerului Afacerilor Externe pentru a i se comunica poziția de condamnare fermă, de către România, a violării spațiului aerian al Poloniei de către drone rusești, în cursul nopții de 9/10 septembrie 2025”, transmite Ministerul Afacerilor Externe. […]
Prim-ministrul Israelului afirmă că “nu va exista niciodată un stat palestinian”, în timpul unei vizite în Cisiordania, unde sunt ridicate noi locuințe pentru coloniști. # Biziday.ro
“Nu va exista niciodată un stat palestinian. Acest loc este al nostru. Vom proteja moștenirea, teritoriul și securitatea noastră”, a declarat Benjamin Netanyahu în timpul unei vizite la așezarea Maale Adumim din Cisiordania, unde vor fi construite mii de noi locuințe pentru israelieni, dar și drumuri și noi obiective de infrastructură. Luna trecută, guvernul a […]
Brazilia. Curtea Supremă a hotărât că fostul președinte Jair Bolsonaro se face vinovat de complot în vederea unei lovituri militare de stat, pentru a rămâne la putere după alegerile din 2022. Riscă zeci de ani de închisoare. # Biziday.ro
Trei din cei cinci judecători din completul de la instanța supremă au votat pentru condamnarea lui Jair Bolsonaro, în vârstă de 70 de ani. Acesta a fost președinte între 2018 și 2022, când a pierdut alegerile în fața lui Lula da Silva. Complotul pus la cale de Bolsonaro nu a primit sprijinul necesar din partea […]
Constanța. Grav accident pe DN3 Băneasa – Ostrov, în Bugeac. O persoană a murit și două au fost rănite, după coliziunea unui autoturism cu un utilaj agricol. Circulația este oprită. # Biziday.ro
Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul este oprit temporar pe DN 3 Băneasa – Ostrov, în zona localității Bugeac, județul Constanța, din cauza unui accident în care au fost implicate un autoturism și un utilaj agricol. În urma coliziunii, o persoană a fost declarată decedată, iar alte două au fost […]
Polonia va mobiliza 40 de mii de militari la granița de est “în zilele următoare”, în condițiile în care vineri începe exercițiul militar al Rusiei și Belarusului. În plus, și-a închis și spațiul aerian în zona de frontieră, o măsură luată și de Letonia. # Biziday.ro
Cezary Tomczyk, adjunctul ministrului polonez al Apărării a declarat la Polsat News că în zilele următoare vor fi mobilizați 40 de mii de militari la granița de est, pe fondul exercițiului militar comun al Belarusului cu Rusia: “Suntem pregătiți pentru exercițiul Zapad, care începe pe 12 septembrie. Armata noastră a efectuat exerciții la care au […]
Tensiune majoră în SUA, după asasinarea activitului de dreapta, Charlie Kirk. FBI a publicat fotografii cu o persoană căutată, considerată “de interes” și a găsit o pușcă, despre care se crede că este cea folosită în asasinat. Între timp, extrema dreaptă l-a transformat pe influencerul ucis într-un martir și “a declarat război stângii”, pe care o consideră responsabilă. # Biziday.ro
Autoritățile americane au continuat joi căutarea lunetistului care l-a ucis pe Charlie Kirk, în timpul unui eveniment din campusul Universității Utah Valley. FBI a distribuit fotografii cu o persoană căutată și a oferit chiar și o recompensă de 100 de mii de dolari celui care oferă informații care ar duce la prinderea asasinului sau asasinilor. […]
Ambasadorul britanic în SUA, Peter Mandelson, fost comisar european, a fost demis. Scrisorile şi e-mailurile sale către pedofilul Jeffrey Epstein, în care îl numește pe acesta “cel mai bun prieten”, au fost publicate, stârnind un val de furie în guvernul lui Starmer. # Biziday.ro
Peter Mandelson a fost demis joi din funcția de ambasador al Marii Britanii în Statele Unite, după ce legăturile sale profunde cu infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein au fost dezvăluite într-o serie de e-mailuri. Mandelson, fost comisar european pentru comerț, a corespondat cu Epstein, inclusiv după condamnarea acestuia. Mandelson a fost supus unei presiuni crescânde […]
Președintele Nicușor Dan: România este de zece ani sub atacul hibrid al Rusiei. A fost o creştere graduală, pe de o parte de atacuri cibernetice la infrastructuri, pe de altă parte de instrumente de propagandă care au influenţat societatea. O să prezentăm un tablou general, în curând. # Biziday.ro
Într-un interviu pentru B1TV, Nicușor Dan a afirmat că, în evaluarea sa, România este de zece ani sub atacul hibrid al Federației Ruse. “La un moment dat, o să facem un tablou general, nu foarte departe de momentul ăla, în care o să dăm elemente. A fost o creştere graduală, pe de o parte de […]
Belarus a eliberat joi 52 de prizonieri politici, după negocieri cu o delegație americană. SUA au ridicat sancțiunile impuse companiei aeriene naționale a țării izolate pentru reprimarea drepturilor omului și pentru că a ajutat Rusia să invadeze Ucraina. # Biziday.ro
Belarusul a anunțat eliberarea a 52 de prizonieri de diferite naționalități, după negocieri cu o delegație americană. Prizonierii eliberați, printre care se aflau șase lituanieni, doi letoni, doi polonezi, doi germani, un cetățean francez și un cetățean britanic, au trecut granița în Lituania. “Sunt profund recunoscător Statelor Unite și personal președintelui Donald Trump pentru eforturile […]
Reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU, la cererea Poloniei, în care se va discuta despre încălcarea spațiului său aerian de drone rusești. De asemenea, țările baltice solicită SUA să mențină programele de asistență pentru securitate, pe care Pentagonul vrea să le elimine. # Biziday.ro
“Atragem atenția lumii asupra acestui atac fără precedent al Rusiei cu drone asupra unui membru al ONU, UE și NATO”, a declarat viceprim-ministrul și ministrul de externe Radosław Sikorski. Mai departe precizează că, în cadrul acestei reuniuni, nu s-a decis încă cine va vorbi în numele Poloniei. Sikorski a insistat, de asemenea, că incidentul, în […]
SUA. Inflația a crescut la 2,9% în luna august, conform așteptărilor economiștilor. Anunțul vine cu câteva zile înainte de reuniunea Fed, pe care Donald Trump pune presiuni pentru a reduce dobânda de referință. # Biziday.ro
Conform datelor publicate de Biroul de Statistică a Muncii, indicele anual al prețurilor de consum a fost peste nivelul de 2,7% din iulie și în conformitate cu estimarea de 2,9% a analiștilor, arată FT. De asemenea, inflația de bază s-a menținut la 3,1%, conform așteptărilor. Datele vin în contextul în care este de așteptat ca […]
BCE a decis să mențină dobânda de referință în Zona Euro, la 2%, în prima ședință de politică monetară după ce UE și SUA au anunțat încheierea unui acord comercial. # Biziday.ro
În linie cu așteptările analiștilor, Banca Centrală Europeană a decis să mențină rata dobânzii de referință neschimbată, în contextul în care economia Zonei Euro dă semne de reziliență, iar inflația rămâne aproape de ținta de 2% a BCE. Decizia a fost luată în timpul primei reuniuni de politică monetară după ce Uniunea Europeană și SUA […]
Jaguar Land Rover recunoaște oficial că a fost ținta unui atac cibernetic, acum zece zile, în urma căruia a fost nevoită să oprească producția. # Biziday.ro
Atacul cibernetic a avut loc pe 2 septembrie 2025. Incidentul a forțat Jaguar Land Rover să își închidă sistemele, ceea ce a provocat perturbări majore ale proceselor de producție și lanțurilor de aprovizionare. Conform Jaguar, atacatorii au obținut acces la ”anumite date”, dar compania nu a specificat dacă este vorba de date ale angajaților, clienților […]
Raport al stării democrației. După anularea alegerilor prezidențiale, România înregistrează printre cele mai mari scăderi din Europa în privința desfășurării proceselor electorale și al respectării statului de drept. Este depășită doar de Moldova, Slovacia sau Kosovo. # Biziday.ro
Raportul anual este întocmit de Institutul Internațional pentru Democrație și Asistență Electorală (IDEA), cu sediul în Stockholm, urmărește evoluția sistemului politic democratic în 173 de țări și întocmește patru clasament pentru indicatorii-cheie: reprezentarea (urmărește legislația în materie electorală, organizarea alegerilor și procesele electorale), respectarea drepturilor omului, respectarea statului de drept și implicarea (urmărește gradul de […]
Transferul românului Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev i-a revoltat pe suporteri, după ce s-a descoperit că fotbalistul a distribuit clipuri cu propagandiști pro-ruși. Blănuță și-a cerut scuze și a susținut că nu știa cine sunt acei oameni, iar clubul nu-i va rezilia contractul. # Biziday.ro
Vladislav Blănuță (23 de ani) a fost cumpărat la începutul lunii de Dinamo Kiev de la U Craiova 1948, club retrogradat în liga a treia din România și, între timp, exclus din competițiile oficiale din cauza datoriilor. Suma de transfer a fost de două milioane de euro, conform site-ului de profil Transfermarkt. După mutare, s-a […]
Analiză ISW. Numărul mare și tipul dronelor rusești care au pătruns în spațiul aerian polonez sugerează că acțiunea a fost intenționată și pregătită din timp. Rusia testează coordonarea NATO, înaintea exercițiului Zapad, și intensifică războiul hibrid, vizând inclusiv hubul logistic pentru Ucraina. # Biziday.ro
Analiza ISW relevă că, având în vedere numărul neobișnuit de amplu al dronelor ce au pătruns în spațiul aerian al Poloniei – 19 drone (de trei ori mai multe decât cele căzute, în total, de la începutul războiului din Ucraina), precum și reacția premierului Donald Tusk, experții militari, oficialii NATO și aliații consideră intruziunea o […]
Studiu. Politicienii din 51 de țări au folosit o retorică homofobă sau transfobă în timpul alegerilor de anul trecut, de la prezentarea identității LGBTQ+ ca o amenințare străină până la condamnarea “ideologiei de gen”. # Biziday.ro
Studiul, realizat în 60 de țări, a constatat că în 51 dintre acestea, politicienii au folosit o retorică homofobă sau transfobă. Cu toate acestea, au existat și progrese în ceea ce privește reprezentarea LGBTQ+ în unele țări. Persoanele homosexuale, bisexuale și transgender au candidat pentru funcții publice în 36 de țări, inclusiv pentru prima dată […]
Război Rusia – Ucraina. Serviciul de informații militar ucrainean (GUR) transmite că a atacat cu o dronă o navă de război rusească, în Marea Neagră, în apropiere de un port din regiunea Krasnodar. # Biziday.ro
Forțele serviciilor de informații militare ucrainene au lovit cu o dronă o navă de război MPSV07 a Flotei Ruse a Mării Negre, în largul coastei Novorossiiskului, din regiunea Krasnodar, pe 10 septembrie. Nava a fost avariată grav și scoasă temporar din serviciu. Ucrainenii au publicat imagini cu o dronă care a lovit puntea navei. ”Ca […]
Inflația anuală a urcat până aproape de 10%, în august, după creșterea TVA. Statistica oficială a calculat un impact lunar de +2%, față de iulie 2025, creșterea cea mai mare fiind la servicii (în special restaurante) și mărfuri nealimentare (combustibili). Dintre alimente, cel mai mult s-a scumpit pâinea. # Biziday.ro
Institutul Național de Statistică anunță că, la final lunii august 2025, prețurile au crescut pe medie, față de aceeași lună a anului trecut cu +9,85%. Creșterea TVA-ului, de la 1 august, a adus un salt lunat de +2,1%, cu un impact mai mare la servicii (+2,87%) și la mărfuri nealimentare (+2,1%), în timp ce alimentele […]
Franța intră în linie dreaptă, pe drumul spre interzicerea rețelelor sociale pentru minori. Raportul parlamentar în acest sens numește TikTok “un ocean de mizerie” și recomandă interzicerea completă a accesului pentru copiii de până în 15 ani și o “stingere digitală” după ora 22, pentru cei de peste această vârstă. # Biziday.ro
Comisia parlamentară de anchetă privind efectele psihologice ale TikTok asupra minorilor a formulat 43 de recomandări pentru a combate ceea ce numește “o rețea scăpată de sub control care țintește cu precădere tinerii, atacându-i cu un ocean de mizerie”. După audieri care au durat peste 90 de ore, parlamentarii au ajuns la concluzia că algoritmul […]
Nicușor Dan spune că coaliția și măsurile aplicate de aceasta funcționează, în ciuda neînțelegerilor: “Guvernul a reușit să treacă de două asumări cu șase pachete de măsuri importante. Am avut vizite ale agențiilor de rating care au păstrat rating-ul recomandat investițiilor”. # Biziday.ro
Președintele Nicușor Dan a acordat un interviu pentru postul național de televiziune. În cadrul acestuia a vorbit și despre încălcarea spațiului aerian Poloniei de drone rusești. “Polonia și aliații ei au doborât o parte din aceste drone. Procedura a fost una clasică, articolul 4 din tratatul NATO vorbește de consultare, era absolut necesar ca asta […]
Asasinat politic în SUA. Activistul extremist de dreapta Charlie Kirk, apropiat al lui Donald Trump, a fost împușcat în timp ce participa la un eveniment într-un campus din Utah. Starea sa este necunoscută. Un suspect se află în arest. # Biziday.ro
Conform informațiilor din presa internațională, Charlie Kirk, cunoscut drept un apropiat al republicanilor și mai ales al lui Donald Trump, a fost împușcat în timp ce vorbea în curtea Universității Utah Valley. Acesta participa la turneul The American Comeback Tour, găzduit de filiala TPUSA din Utah Valley. Pe rețelele de socializare există înregistrări video cu studenți din campus fugind. […]
Armata israeliană a bombardat poziții ale rebelilor houthi din capitala Yemenului, la o zi după atentatul asupra delegației de negociatori ai Hamas, în Qatar. Autoritățile yemenite anunță nouă morți și 118 răniți. # Biziday.ro
Armata israeliană (IDF) a confirmat atacul asupra Sana’a, detaliind că printre ținte s-au aflat tabere militare, sediul departamentului de “propagandă” al rebelilor și un depozit de combustibil. Potrivit portalului media arab Al-Araby, atacul a vizat și sediile Ministerului Finanțelor și Ministerului Apărării. #Israel has launched new strikes on #Yemen‘s capital Sana’a. Local sources confirm that […]
Larry Ellison, cofondatorul Oracle, l-a depășit pe Elon Musk și a devenit cel mai bogat om din lume. Acțiunile Oracle au crescut cu 40%, miercuri, după publicarea rezultatelor financiare. # Biziday.ro
Acțiunile Oracle au crescut cu peste 40%, miercuri, după ce compania a raportat o cerere foarte mare pentru serviciile sale de cloud, din partea clienților din domeniul inteligenței artificiale. Gigantul american este pe cale să înregistreze cea mai bună zi a sa pe bursă din 1992 și se apropie rapid de pragul de o mie […]
Sondaj. Imigrația a devenit principala temă care-i preocupă pe votanții britanici, pentru prima dată după Brexit. Aproape jumătate dintre cetățeni consieră că imigrația are un impact negativ asupra țării, față de 22% care văd rolul benefic. # Biziday.ro
Sky News scrie că votul britanicilor pentru ieșirea din Uniunea Europeană s-a bazat pe o convingere că, în acest fel, vor recăpăta controlul asupra deciziilor, iar campania dinaintea scrutinului a stat sub semnul îngrijorărilor legate de imigrație. Totuși, pe măsură ce anii au trecut, perspectivele economice au rămas din nou în plan secund, tot în […]
Raport UNICEF. Numărul copiilor obezi l-a depășit pe cel al copiilor subponderali la nivel global, pentru prima dată. Unul din cinci copii cu vârste cuprinse între cinci și 19 ani este supraponderal. # Biziday.ro
Este pentru prima dată când obezitatea a depășit subnutriția ca principală formă de malnutriție în rândul copiilor cu vârste cuprinse între cinci și 19 ani, potrivit unui nou raport publicat de UNICEF. Din anul 2000, subponderabilitatea a scăzut de la aproape 13%, la 9,2%, în rândul celor cu vârste cuprinse între 5 și 19 ani, […]
Lituania. Explozii puternice în suburbiile Vilnius, miercuri dimineața. Mai multe vagoane de tren cu gaz lichefiat ale companiei poloneze Orlen au luat foc, în timp ce se îndreptau către un terminal din capitala țării. # Biziday.ro
Potrivit autorităților, o persoană a fost rănită în urma exploziei, arată AP News. Coloane de fum au fost observate în toată capitala Lituaniei, iar locuitorii din zonă au fost sfătuiți să rămână în case. Vagoanele care au luat foc aparțin companiei poloneze Orlen, a declarat poliția. #BREAKING – Explosion at a gas filling station in […]
Percheziții în București și Sibiu într-un dosar în care o companie aeriană este acuzată că nu a plătit taxe la stat în valoare de 12 milioane de lei. Două persoane au fost duse la audieri. # Biziday.ro
Din comunicatul transmis de autorități reiese că astăzi polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice – Sector 1, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, au pus în executare cinci mandate de percheziție domiciliară și trei mandate de aducere, în municipiul București și […]
Franța. Proteste majore în toată țara după ce guvernul a fost înlăturat, iar Emmanuel Macron l-a numit pe Sébastien Lecornu ca nou prim-ministru. Presa franceză estimează că o sută de mii de persoane participă la manifestații. # Biziday.ro
Aproximativ 80 de mii de membri ai forțelor de ordine au fost desfășurați în toată țara, inclusiv șase mii în Paris, potrivit ministrului de Interne, Bruno Retailleau. În orașul Nantes, vestul țării, protestatarii au blocat o autostradă cu anvelope și coșuri de gunoi în flăcări. Poliția a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa oamenii care […]
SUA. Un judecător federal a blocat temporar decizia președintelui Donald Trump de a o demite pe Lisa Cook, membru al Consiliului Guvernatorilor Fed. # Biziday.ro
Un judecător federal a blocat temporar decizia lui Donald Trump de a o demite Lisa Cook, membru al Consiliului Guvernatorilor Fed. Cook a contestat decizia președintelui american, care a invocat acuzații neconfirmate de fraudă imobiliară pentru a o demite și a cerut judecătorului să impună un ordin de restricție temporar. ”Această decizie recunoaște și reafirmă […]
Președintele Dan susține că, în cazul în care România ar avea intruziuni ale dronelor rusești în spațiul nostru aerian, “procedurile sunt pregătite pentru a reacționa la fel ca Polonia – inclusiv prin doborârea acestora”. # Biziday.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat că, într-o situație similară cu ceea ce s-a întâmplat în Polonia – intrarea dronelor rusești în spațiul aerian al țării, procedurile sunt pregătite pentru ca România să acționeze la fel. “A fost o măsură justificată, toate statele NATO și-au exprimat solidaritatea. Noi nu am avut incidente de acest fel, ce […]
UE pregătește măsuri de limitare a accesului minorilor la platformele de social-media. Von der Leyen: Părinții, nu algoritmii, trebuie să se ocupe de creșterea copiilor. La fel cum pe vremea mea copiii erau învățați să nu fumeze și să nu bea, cred că este timpul să procedăm la fel cu rețelele de socializare. # Biziday.ro
Ursula von der Leyen a avertizat, în discursul despre starea Uniunii, asupra pericolelor la care sunt expuși copiii, prin accesul nesupravegheat pe rețelele de socializare. În cuvântarea susținută în fața deputaților europeni, aceasta a subliniat că părinții se confruntă, zilnic, cu temeri legate de hărțuirea online, expunerea la conținut pentru adulți, promovarea autovătămării și “algoritmi […]
Analiză Sky News. Rusia nu testează doar Polonia, ci și modul de reacție al SUA, ca principală forță de descurajare din cadrul NATO. # Biziday.ro
O analiză Sky News încearcă să găsească răspunsuri legate de intențiile Rusiei, după ceea ce pare a fi fost un atac aerian deliberat asupra unei țări membre NATO – Polonia. Potrivit dreptului internațional, dronele și rachetele sunt aeronave ale Federației Ruse, iar un atac asupra acestora (fie ele și drone de atac) poate fi, de […]
Polonia activează Articolul 4 din Carta NATO, care implică consultări în situația în care un stat membru se simte amenințat. Reuniune de urgență a Alianței, la această oră. Donald Tusk: “Mulțumim pentru mesajele de solidaritate, dar vorbele nu mai sunt suficiente – Polonia va solicita un sprijin mult mai mare din partea NATO”. # Biziday.ro
UPDATE, ora 12.30. Într-o informare către parlamentul polonez, prim-ministrul Donald Tusk arată că în total au fost 19 incursiuni ale dronelor rusești în spațiul aerian al țării sale, iar aeronavele NATO au doborât doar “trei – sau poate patru – drone”. Ultima dronă doborâtă a fost la ora locală 06:45 (7.45, ora României). Între timp, presa […]
Ursula Von der Leyen, în discursul despre Starea Uniunii: Chiar acum se trasează liniile de luptă pentru o nouă ordine mondială. Europa este într-o luptă. Avem nevoie de un zid al dronelor. Democrația noastră este atacată, în special de creșterea manipulării informaționale și a dezinformării. # Biziday.ro
Discursul președintei Comisiei Europene, în fața Parlamentului European, a fost marcat de momentul extrem de tensionat pentru Europa, cauzat de ceea ce pare a fi fost un atac aerian rusesc asupra Poloniei. Ursula Von der Leyen a început cu un mesaj direct – Europa trebuie să răspundă Rusiei mult mai dur: “Mesajul lui Putin este […]
Comisia Europeană consideră că violarea spațiului aerian polonez NU a fost un accident, ci o provocare. Ursula von der Leyen spune că zece sau mai multe drone Shahed au intrat în Polonia. Șefa diplomației UE: “Rusia nu are de gând să oprească războiul ci să-l escaladeze”. # Biziday.ro
În discursul său despre Starea Uniunii, Ursula von der Leyen a spus că zece sau mai multe drone Shahed au violat spațiul aerian polonez. Este primul oficial care precizează amploarea atacului, precum și faptul că este vorba de drone kamikaze, de atac, iar nu despre drone spion. Mai devreme, prim-ministrul polonez vorbise despre un număr […]
Polonia doboară, pentru prima dată, dronele rusești care au intrat în spațiul său aerian. UPDATE. Armata anunță că operațiunea aeriană s-a încheiat, lăsând de înțeles că aeronave F-35 (invizibile) ale Olandei au participat la operațiune. Totuși, rezerviștii au fost notificați să fie pregătiți de mobilizare rapidă (în șase ore), în contextul operațiunilor de căutare a dronelor doborâte. Rusia și Belarus au mobilizat deja forțe la frontiera cu Polonia pentru exercițiul Zapad, care, teoretic, începe pe 12 septembrie. # Biziday.ro
UPDATE, ora 9.30. Comandamentul polonez anunță că operațiunile aviației poloneze și aliate, legate de încălcările spațiului aerian polonez, s-au încheiat. Căutarea și localizarea posibilelor locuri de impact ale obiectelor care au încălcat spațiul aerian polonez sunt în curs de desfășurare. “Mulțumim NATO AIRCOM (nr – Comandamentul Aerian NATO) și Forțelor Aeriene Regale Olandeze, ale căror […]
Armata Română a ridicat azi-noapte două aeronave F-16, care au patrulat frontiera cu Ucraina, în timpul unui atac rusesc în zona localității ucrainene Vâlcov. Precizează că nicio dronă nu a intrat în spațiul aerian românesc. # Biziday.ro
MApN comunică faptul că în noaptea de 9 spre 10 septembrie, sistemele de supraveghere radar ale Armatei Române au detectat un grup de drone aeriene, în zona localității ucrainene Vâlcov, la granița cu România. Două aeronave de luptă F-16 ale Forțelor Aeriene Române au decolat la ora 00.59 de la Baza 86 Aeriană din Feteşti […]
BBC: Donald Trump cere UE să impune taxe de până la 100% pentru importurile din China și India, ca parte a eforturilor de a-l forța pe Vladimir Putin să pună capăt războiului din Ucraina. # Biziday.ro
Liderul american a înaintat această solicitare, despre care prima oară a scris Financial Times, în timpul unei întâlniri de marți cu oficialii europeni, pe tema creșterii presiunii economice asupra Rusiei. Cererea președintelui Trump vine în contextul în care încearcă să negocieze un acord de pace între Moscova și Kiev, dar și al intensificării atacurilor Rusiei […]
Polonia a doborât mai multe drone militare care i-au încălcat spațiul aerian, în timpul unui atac rusesc asupra Ucrainei, în această dimineață. Și-a închis spațiul aerian în jurul capitalei și a aeroporturilor din sud-est. # Biziday.ro
Comandamentul Operațional al armatei poloneze a transmis că “lucrează activ pentru a localiza obiectele doborâte. (…) Ca urmare a atacului de astăzi al Federației Ruse asupra teritoriului ucrainean, a avut loc o încălcare fără precedent a spațiului nostru aerian, de către drone. Acesta este un act de agresiune care a reprezentat o amenințare reală la […]
Studiu. Peste 110 miliarde de dolari sunt investiți în peste de 500 de proiecte pentru de producția de hidrogen “curat”, la nivel global, în ciuda scepticismului privind tranziția energetică în acest sens. Văzut ca o alternativă promițătoare la petrol și gaz, producția și stocarea sa rămâne costisitoare. # Biziday.ro
Studiul, făcut la solicitarea Consiliului Hidrogenului, un consiliu format din mai multe companii care abordează tema hidrogenului ca sursă de energie, arată că proiecte în valoare de 35 de miliarde de dolari au obținut aprobarea finală pentru investiții, numai în ultimul an, iar investițiile promise au crescut cu peste 50% anual din 2020. Hidrogenul este […]
