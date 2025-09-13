Financial Times: Directorii companiilor OpenAI și Nvidia vor anunța săptămâna viitoare un acord major de investiții în infrastructura AI din Marea Britanie. Sam Altman și Jensen Huang îl vor însoți pe Donald Trump în vizita de stat din UK.
Biziday.ro, 13 septembrie 2025 13:20
Sam Altman de la OpenAI și Jensen Huang de la Nvidia îl vor însoți pe președintele american Donald Trump în vizita de săptămâna viitoare în Marea Britanie. Potrivit Financial Times, Altman și Huang urmează să anunțe investiții în proiecte majore de dezvoltare a unor centre de date în UK, parte a unui proiect ce vizează […]
• • •
Acum o oră
13:20
Financial Times: Directorii companiilor OpenAI și Nvidia vor anunța săptămâna viitoare un acord major de investiții în infrastructura AI din Marea Britanie. Sam Altman și Jensen Huang îl vor însoți pe Donald Trump în vizita de stat din UK.
Sam Altman de la OpenAI și Jensen Huang de la Nvidia îl vor însoți pe președintele american Donald Trump în vizita de săptămâna viitoare în Marea Britanie. Potrivit Financial Times, Altman și Huang urmează să anunțe investiții în proiecte majore de dezvoltare a unor centre de date în UK, parte a unui proiect ce vizează […]
Acum 2 ore
12:10
Cod Galben de vânt puternic în județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Botoșani, zona joasă a județelor Suceava și Neamț și jumătatea de vest a Carpaților Meridionali, până duminică seara. Viteza vântului va fi de 50-70 km/h, iar pe creste poate ajunge la 100 km/h. # Biziday.ro
Administrația Națională de Meteorologie a emis două avertizări de Cod Galben de vânt puternic. Prima este valabilă începând din această seară, de la ora 20.00, până duminică dimineață la ora 8.00, pentru județul Caraș-Severin și jumătatea de vest a Carpaților Meridionali. Vântul va avea intensificări cu viteze de 50-60 km/h, iar la altitudini mari, în general […]
Acum 4 ore
11:40
Rusia a plasat pe orbită un satelit militar și unul de cercetare (Mozhaets-6), cu ajutorul unei rachete Soiuz-2.1b. Nu au fost furnizate detalii cu privire la misiunea “navei spațiale care deservește interesului Ministerului Apărării”. # Biziday.ro
Ministerul rus al Apărării, citat de presa rusă de stat, a anunțat lansarea rachetei Soiuz-2.1b de pe cosmodromul Pleșețk din regiunea Arhanghelsk din nord-vestul Rusiei. Scopul lansării a fost de a plasa satelitul Mozhaets-6 și altă “navă spațială în interesul Ministerului Apărării din Rusia” pe orbita Pământului. Conform oficialilor ruși, satelitul Mozhaets-6, proiect de un […]
Acum 6 ore
09:50
Dâmbovița. Incendiu într-o cameră de detenție de la Penitenciarul Găești. Au fost evacuate aproximativ 200 de persoane. Pompierii intervin pentru aerisirea încăperilor. # Biziday.ro
Autoritățile informează că în această dimineață pompierii au fost chemați să acționeze la Penitenciarul Găești, unde a pornit un incendiu. După cercetările autorităților s-a stabilit că focul a pornit dintr-o cameră de detenție, unde au fost aprinse cârpe și hârtie. Se acționează pentru aerisirea încăperilor. Au fost evacuate aproximativ 200 de persoane.
08:50
Analiză NY Times. Tyler Robinson, tânărul suspectat că l-a asasinat pe activistul Charlie Kirk, renunțase la colegiu și era un ucenic (în electrotehnică) cu rezultate bune. Provenit dintr-o familie conservatoare, cu părinții republicani, religioși, era pasionat de puști și de jocuri video. Fusese antrenat să folosească armele de vânătoare, pe care părinții săi le dețineau în mod legal. # Biziday.ro
The New York Times îl prezintă într-un articol pe Tyler Robinson, tânărul de 22 de ani care l-a ucis pe activistul extremist Charlie Kirk. Conform publicației americane, veste despre ceea ce a făcut Tyler Robinson i-a surprins pe toți cei care îl cunoșteau. “În orașul conservator din sudul statului Utah, unde a crescut Tyler Robinson, […]
Acum 12 ore
01:10
Secretarul general al NATO anunță lansarea misiunii “Eastern Sentry” pe flancul estic, menită să protejeze aliații, ca răspuns la incursiunile repetate ale dronelor rusești pe teritoriile acestora. Operațiunea începe în această seară, urmând ca detaliile acesteia să fie consolidate pe parcurs. # Biziday.ro
UPDATE. Ministerul român al Apărării Naționale a salutat decizia NATO de a lansa operațiunea Eastern Sentry. MApN arată într-un comunicat de presă că mișcarea NATO “reprezintă un răspuns ferm și rapid la incidentele în care drone ale Federației Ruse au încălcat spațiul aliat, precum cazul recent din Polonia, situațiile din România – unde fragmente de drone au […]
Acum 24 ore
21:50
Ministra Mediului l-a demis pe directorul Administrației “Apele Române”. Diana Buzoianu spune că “este nevoie de experiență reală, care să fie pusă în folosul proiectelor critice”. # Biziday.ro
Diana Buzoianu, ministra Mediului, a anunțat pe pagina sa de Facebook că l-a demis pe Sorin Lucaci, directorul Administrației Naționale “Apele Române”. Membra guvernului argumentează că este nevoie de reformarea administrației, de transparență și de experiență reală la nivelul conducerii, care să fie pusă în sluja proiectelor de maximă importanță. În postare, ministra spune că […]
21:20
Raport. Numărul trecerilor frauduloase ale frontierelor Uniunii Europene a scăzut cu o cincime în primele opt luni din an. Cele mai accentuate scăderi, pe rutele Africii de Vest și Balcanilor de Vest. # Biziday.ro
În primele opt luni, au fost 112.375 de treceri frauduloase documentate, în scădere cu 21% față de intervalul similar din 2024, potrivit datelor preliminare ale Frontex, agenția Uniunii Europene pentru Poliție de Frontieră și Gardă de Coastă. Concluzia Frontex este că Mediterana de Vest rămâne cea mai aglomerată rută, cu peste o treime din cazurile […]
21:20
Nepal. După cinci zile de proteste violente care au dus răsturnarea guvernului și dizolvarea parlamentului, cetățenii au nominalizat-o pe fosta președintă a Curții Supreme să fie noul prim-ministru. Manifestațiile au izbucnit după interzicerea rețelelor sociale. # Biziday.ro
Deși la nivelul societății existau de mai mult timp tensiuni, provocate de corupție și nepotism, scânteia a fost declanșată de interzicerea rețelelor sociale, o măsură anulată luni. Astfel, demonstrațiile de până atunci s-au transformat în proteste violente. Marți, în capitala Kathmandu, au fost incendiate clădirea parlamentului și locuințele unor oficiali de top, așa cum ar […]
19:30
SUA. Donald Trump anunţă că va desfăşura Garda Naţională în Memphis, pentru a lupta împotriva criminalităţii, la o lună după ce a făcut același lucru în capitala Washington D.C. # Biziday.ro
Președintele Donald Trump a anunțat, vineri, că va trimite Garda Națională în Memphis, Tennessee, la o lună după ce a făcut același lucru în Washington D.C, ca parte a măsurilor sale de combatere a criminalităţii care vizează marile oraşe din întreaga ţară conduse de democraţi. ”Mergem la Memphis”, a declarat Trump, care a numit orașul […]
19:10
Bulgaria. O dronă fără explozibil a fost descoperită în apă, pe plaja de nord a orașului Burgas, de un cetățean care a alertat autoritățile. Experții veniți la fața locului au stabilit că nu reprezenta un pericol. # Biziday.ro
Ministerul bulgar al Apărării transmite că “o echipă specializată de la Baza Navală din Burgas a Marinei Bulgare (BNB) a efectuat o misiune de recunoaștere și transport a vehiculului aerian fără pilot, care a fost aruncat din mare pe plaja de nord a orașului Burgas astăzi, 12 septembrie.” Conform sursei citate, operațiunile au fost demarate […]
19:00
Secretarul general al NATO anunță lansarea misiunii “Eastern Sentry” pe flancul estic, menită să protejeze aliații, ca răspuns la incursiunile repetate ale dronelor rusești pe teritoriile acestora. Operațiunea începe în această seară, urmând ca detaliile acesteia să fie consolidate pe parcurs. # Biziday.ro
Mark Rutte a anunțat lansarea unei misiuni, denumită “Eastern Sentry”, care se va desfășura de-a lungul flancului estic al NATO. În cadrul misiunii, vor fi implicate o serie de resurse din partea aliaților, inclusiv Danemarca, Franța, Regatul Unit, Germania și alții. Printre resursele implicate vor fi avioane de vânătoare Rafale din Franța și avioane F-16 […]
16:30
SUA cere țărilor din G7 să impună taxe vamale de până la 100% pentru importurile din China și India, care cumpără petrol rusesc. O solicitate similară a fost transmisă și UE, acum câteva zile. # Biziday.ro
Administrația Trumpva cerene țărilor din G7 să impună sancțiuni Chinei și Indiei pentru achiziționarea de petrol rusesc, conform Financial Times, care relatează că acest lucru urmeazp să se întâmple în cadrul reuniunii virtuale a miniștrilor de finanțe din G7, pe 12 septembrie. Publicația britanică mai scrie că SUA propun taxe vamele între 50% și 100% […]
16:20
Guvernul anunță mutarea pe fonduri europene din “Programul de Sănătate” a lucrărilor la opt spitale, care nu vor mai fi finanțate prin PNRR. Între acestea, spitalul MAI “Dimitrie Gerota” și institute sau secții noi de oncologie la Timișoara, Alba Iulia și Giurgiu. # Biziday.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut o întâlnire cu reprezentanții a opt unități medicale, care inițial au fost incluse în PNRR, și cu constructorii acestora. Guvernul arată că proiectele au un grad de raportare mai mic de 36%, astfel că nu vor putea fi terminate până în august 2026, motiv pentru care au fost transferate pe […]
15:50
Ministerul Apărării anunță că mii de soldați și vehicule militare se vor deplasa prin țară, între 20 octombrie și 13 noiembrie, către poligoanele de instruire. Va avea loc exercițiul “Dacian Fall”, cu participarea altor nouă țări din NATO. # Biziday.ro
Ministerul Apărării Naționale anunță că peste 5.000 de militari cu 1.200 de mijloace tehnice din zece state aliate: Belgia, Bulgaria, Franța, Italia, Luxemburg, Macedonia de Nord, Polonia, Portugalia, România și Spania, vor participa, între 20 octombrie și 13 noiembrie 2025, la exercițiul multinațional DACIAN FALL 2025 (DAFA 25), desfășurat pe teritoriul României și al Bulgariei. […]
15:10
Marea Britanie sancționează 70 de petroliere din “flota fantomă” a Federației Ruse și 30 de entități care furnizează componente electrice, substanțe chimice și explozibili pentru fabricarea de armament. # Biziday.ro
Cel mai recent pachet de sancțiuni a fost anunțat de secretara pentru Afaceri Externe, care vizitează astăzi Kievul. Scopul este de a reduce veniturile obținute de guvernul rus, de pe urma activității transportatorilor de produse petroliere și electronice. Printre cele o sută de entități vizate se numără Shenzhen Blue Hat International Trade Co, cu sediul […]
14:20
Raport OCDE. Aproape un sfert dintre studenții români abandonează studiile după primul an de facultate, iar o treime dintre adolescenți nu sunt înscriși la școală. România este printre puținele state europene în care numărul tinerilor cu studii superioare scade constant. # Biziday.ro
În raportul “Educația pe scurt 2025: România” întocmit de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), statisticile arată că ponderea tinerilor adulți cu studii superioare a scăzut de la 26% în 2019 la 23% în 2024. “România este una dintre cele șase țări OCDE și partenere în care nivelul de absolvire a studiilor terțiare [orice […]
Ieri
13:30
Reuters. Armata Germană evaluează că trebuie să-și mărească efectivele cu încă 100 de mii de soldați (mai mult decât dublu) în următorii zece ani, pentru a îndeplini noile obiective NATO și a face față amenințării ruse. # Biziday.ro
Reuters a obținut acces la documente confidențiale ce dezvăluie că, pentru a putea atinge noile obiective impuse de NATO, Armata Germană are nevoie de 100 de mii de militari activi, până în 2035, care să se adauge celor 62 de mii de soldați actuali. “Este imperativ ca armata să fie suficient de pregătită pentru război […]
12:10
Harghita. Vicepreședintele CJ, Barti Tihamer și adjunctul Fiscului, Kurko Andras, au fost trimiși în judecată pentru corupție, alături de mai mulți funcționari publici. Tihamer a făcut presiuni pentru promovarea lui Andras, care i-a dezvăluit informații nepublice despre unele firme. # Biziday.ro
DNA a anunțat vineri că a dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, pentru Barti Tihamer, președinte regional al unei formațiuni politice și vicepreședinte al Consiliului Județean Harghita, pentru săvârșirea infracțiunilor de “folosire a influenței sau autorității de către o persoană care deține o funcție de conducere într-un partid, în scopul obținerii pentru sine sau […]
10:20
SUA. Autoritățile de reglementare investighează șapte companii tehnologice, printre care Alphabet, Meta şi OpenAI. Evaluează modul în care acestea testează, monitorizează și gestionează modul în care chatboții lor AI interacționează cu consumatorii, în special minori. # Biziday.ro
Printre companiile vizate de Comisia Federală pentru Comerţ a SUA (FTC) se află OpenAI, Meta, Google (Alphabet), Character.ai, Snap și xAI, deținută de Elon Musk, arată Financial Times. Acestora li s-a solicitat să dezvăluie modul în care testează și monitorizează chatboții AI destinați interacțiunilor cu consumatorii. Mai mult, comisia a solicitat informații despre măsurile luate […]
09:50
Război Rusia – Ucraina. Ucrainenii au lansat un amplu atac cu drone asupra mai multor regiuni rusești. Explozii puternice au fost raportate în Smolensk, unde, aparent, o instalație Lukoil a fost lovită. Rușii susțin că au interceptat peste 220 de drone. # Biziday.ro
Ucraina a lansat unul dintre cele mai ample atacuri asupra Rusiei, de la începutul războiului, la două zile după incursiunea unor presupuse drone ruseşti în spaţiul aerian al Poloniei. Ministerul rus al Apărării susține că forțele sale au interceptat 221 de drone ucrainene, în întreaga țară. Cel puțin nouă drone au fost doborâte în apropiere […]
09:20
Rheinmetall avertizează Europa că trebuie să-și gândească apărarea aeriană cu sisteme ieftine – cele avansate (așa cum ar fi Patriot) nu sunt eficiente împotriva dronelor care vin în număr mare și le epuizează rapid resursele. Compania se declară pregătită să furnizeze Poloniei sistemele sale de apărare, dacă se încheie un contract în acest sens. # Biziday.ro
Directorul executiv al Rheinmetall, Armin Papperger, a declarat pentru Financial Times că este gata să furnizeze Poloniei capacități de apărare aeriană ieftine. A precizat și că Europa trebuie să dezvolte sisteme anti-drone “la un cost foarte redus” și să-și sporească în același timp capacitatea de producție. “Cred că Ucraina are nevoie de o capacitate dublă […]
08:30
Germania. Poliția a percheziționat birourile unui proeminent parlamentar al extremei drepte (AfD), bănuit că a primit mită din China. Anterior, unul dintre asistenții săi a fost arestat sub acuzația de spionaj. # Biziday.ro
Poliția germană a percheziționat birourile și locuințele de la Berlin și Dresda ale lui Maximilian Krah, acum deputat AfD, fost parlamentar european, în cadrul unei anchete de spălare de bani și corupție care implică finanțări chinezești. Joi, parlamentul german i-a ridicat acestuia imunitatea, într-un vot intempestiv, dar care a permis apoi procurorilor să acționeze imediat. […]
11 septembrie 2025
23:40
Veniturile Rusiei din vânzările de țiței și carburanți au scăzut în august, atingând unul dintre cele mai mici niveluri înregistrate de la începutul războiului din Ucraina. Principalele cauze, atacurile cu drone ucrainene asupra rafinăriilor și conductelor de export, dar și sancțiunile occidentale. # Biziday.ro
Potrivit datelor furnizate de Agenția Internațională pentru Energie (IEA), veniturile Rusiei au scăzut cu 920 de milioane de dolari față de luna iulie, ajungând la 13,51 miliarde de dolari. Declinul a fost cauzat de reducerea exporturilor de țiței și combustibil, precum și de creșterea reducerii prețului amestecului de petrol rusesc Urals la aproximativ 56 de […]
23:30
Ministerul de Externe îl convoacă pe ambasadorul Rusiei la București, în semn de protest față de încălcarea spațiului aerian al Poloniei de către drone rusești. # Biziday.ro
“Din dispoziția ministrului afacerilor externe, ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat astăzi, 11 septembrie 2025, la sediul Ministerului Afacerilor Externe pentru a i se comunica poziția de condamnare fermă, de către România, a violării spațiului aerian al Poloniei de către drone rusești, în cursul nopții de 9/10 septembrie 2025”, transmite Ministerul Afacerilor Externe. […]
23:30
Prim-ministrul Israelului afirmă că “nu va exista niciodată un stat palestinian”, în timpul unei vizite în Cisiordania, unde sunt ridicate noi locuințe pentru coloniști. # Biziday.ro
“Nu va exista niciodată un stat palestinian. Acest loc este al nostru. Vom proteja moștenirea, teritoriul și securitatea noastră”, a declarat Benjamin Netanyahu în timpul unei vizite la așezarea Maale Adumim din Cisiordania, unde vor fi construite mii de noi locuințe pentru israelieni, dar și drumuri și noi obiective de infrastructură. Luna trecută, guvernul a […]
22:40
Brazilia. Curtea Supremă a hotărât că fostul președinte Jair Bolsonaro se face vinovat de complot în vederea unei lovituri militare de stat, pentru a rămâne la putere după alegerile din 2022. Riscă zeci de ani de închisoare. # Biziday.ro
Trei din cei cinci judecători din completul de la instanța supremă au votat pentru condamnarea lui Jair Bolsonaro, în vârstă de 70 de ani. Acesta a fost președinte între 2018 și 2022, când a pierdut alegerile în fața lui Lula da Silva. Complotul pus la cale de Bolsonaro nu a primit sprijinul necesar din partea […]
21:40
Constanța. Grav accident pe DN3 Băneasa – Ostrov, în Bugeac. O persoană a murit și două au fost rănite, după coliziunea unui autoturism cu un utilaj agricol. Circulația este oprită. # Biziday.ro
Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul este oprit temporar pe DN 3 Băneasa – Ostrov, în zona localității Bugeac, județul Constanța, din cauza unui accident în care au fost implicate un autoturism și un utilaj agricol. În urma coliziunii, o persoană a fost declarată decedată, iar alte două au fost […]
21:00
Polonia va mobiliza 40 de mii de militari la granița de est “în zilele următoare”, în condițiile în care vineri începe exercițiul militar al Rusiei și Belarusului. În plus, și-a închis și spațiul aerian în zona de frontieră, o măsură luată și de Letonia. # Biziday.ro
Cezary Tomczyk, adjunctul ministrului polonez al Apărării a declarat la Polsat News că în zilele următoare vor fi mobilizați 40 de mii de militari la granița de est, pe fondul exercițiului militar comun al Belarusului cu Rusia: “Suntem pregătiți pentru exercițiul Zapad, care începe pe 12 septembrie. Armata noastră a efectuat exerciții la care au […]
20:40
Tensiune majoră în SUA, după asasinarea activitului de dreapta, Charlie Kirk. FBI a publicat fotografii cu o persoană căutată, considerată “de interes” și a găsit o pușcă, despre care se crede că este cea folosită în asasinat. Între timp, extrema dreaptă l-a transformat pe influencerul ucis într-un martir și “a declarat război stângii”, pe care o consideră responsabilă. # Biziday.ro
Autoritățile americane au continuat joi căutarea lunetistului care l-a ucis pe Charlie Kirk, în timpul unui eveniment din campusul Universității Utah Valley. FBI a distribuit fotografii cu o persoană căutată și a oferit chiar și o recompensă de 100 de mii de dolari celui care oferă informații care ar duce la prinderea asasinului sau asasinilor. […]
19:30
Ambasadorul britanic în SUA, Peter Mandelson, fost comisar european, a fost demis. Scrisorile şi e-mailurile sale către pedofilul Jeffrey Epstein, în care îl numește pe acesta “cel mai bun prieten”, au fost publicate, stârnind un val de furie în guvernul lui Starmer. # Biziday.ro
Peter Mandelson a fost demis joi din funcția de ambasador al Marii Britanii în Statele Unite, după ce legăturile sale profunde cu infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein au fost dezvăluite într-o serie de e-mailuri. Mandelson, fost comisar european pentru comerț, a corespondat cu Epstein, inclusiv după condamnarea acestuia. Mandelson a fost supus unei presiuni crescânde […]
18:20
Președintele Nicușor Dan: România este de zece ani sub atacul hibrid al Rusiei. A fost o creştere graduală, pe de o parte de atacuri cibernetice la infrastructuri, pe de altă parte de instrumente de propagandă care au influenţat societatea. O să prezentăm un tablou general, în curând. # Biziday.ro
Într-un interviu pentru B1TV, Nicușor Dan a afirmat că, în evaluarea sa, România este de zece ani sub atacul hibrid al Federației Ruse. “La un moment dat, o să facem un tablou general, nu foarte departe de momentul ăla, în care o să dăm elemente. A fost o creştere graduală, pe de o parte de […]
18:00
Belarus a eliberat joi 52 de prizonieri politici, după negocieri cu o delegație americană. SUA au ridicat sancțiunile impuse companiei aeriene naționale a țării izolate pentru reprimarea drepturilor omului și pentru că a ajutat Rusia să invadeze Ucraina. # Biziday.ro
Belarusul a anunțat eliberarea a 52 de prizonieri de diferite naționalități, după negocieri cu o delegație americană. Prizonierii eliberați, printre care se aflau șase lituanieni, doi letoni, doi polonezi, doi germani, un cetățean francez și un cetățean britanic, au trecut granița în Lituania. “Sunt profund recunoscător Statelor Unite și personal președintelui Donald Trump pentru eforturile […]
16:50
Reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU, la cererea Poloniei, în care se va discuta despre încălcarea spațiului său aerian de drone rusești. De asemenea, țările baltice solicită SUA să mențină programele de asistență pentru securitate, pe care Pentagonul vrea să le elimine. # Biziday.ro
“Atragem atenția lumii asupra acestui atac fără precedent al Rusiei cu drone asupra unui membru al ONU, UE și NATO”, a declarat viceprim-ministrul și ministrul de externe Radosław Sikorski. Mai departe precizează că, în cadrul acestei reuniuni, nu s-a decis încă cine va vorbi în numele Poloniei. Sikorski a insistat, de asemenea, că incidentul, în […]
16:10
SUA. Inflația a crescut la 2,9% în luna august, conform așteptărilor economiștilor. Anunțul vine cu câteva zile înainte de reuniunea Fed, pe care Donald Trump pune presiuni pentru a reduce dobânda de referință. # Biziday.ro
Conform datelor publicate de Biroul de Statistică a Muncii, indicele anual al prețurilor de consum a fost peste nivelul de 2,7% din iulie și în conformitate cu estimarea de 2,9% a analiștilor, arată FT. De asemenea, inflația de bază s-a menținut la 3,1%, conform așteptărilor. Datele vin în contextul în care este de așteptat ca […]
15:40
BCE a decis să mențină dobânda de referință în Zona Euro, la 2%, în prima ședință de politică monetară după ce UE și SUA au anunțat încheierea unui acord comercial. # Biziday.ro
În linie cu așteptările analiștilor, Banca Centrală Europeană a decis să mențină rata dobânzii de referință neschimbată, în contextul în care economia Zonei Euro dă semne de reziliență, iar inflația rămâne aproape de ținta de 2% a BCE. Decizia a fost luată în timpul primei reuniuni de politică monetară după ce Uniunea Europeană și SUA […]
15:30
Jaguar Land Rover recunoaște oficial că a fost ținta unui atac cibernetic, acum zece zile, în urma căruia a fost nevoită să oprească producția. # Biziday.ro
Atacul cibernetic a avut loc pe 2 septembrie 2025. Incidentul a forțat Jaguar Land Rover să își închidă sistemele, ceea ce a provocat perturbări majore ale proceselor de producție și lanțurilor de aprovizionare. Conform Jaguar, atacatorii au obținut acces la ”anumite date”, dar compania nu a specificat dacă este vorba de date ale angajaților, clienților […]
Mai mult de 2 zile în urmă
13:50
Raport al stării democrației. După anularea alegerilor prezidențiale, România înregistrează printre cele mai mari scăderi din Europa în privința desfășurării proceselor electorale și al respectării statului de drept. Este depășită doar de Moldova, Slovacia sau Kosovo. # Biziday.ro
Raportul anual este întocmit de Institutul Internațional pentru Democrație și Asistență Electorală (IDEA), cu sediul în Stockholm, urmărește evoluția sistemului politic democratic în 173 de țări și întocmește patru clasament pentru indicatorii-cheie: reprezentarea (urmărește legislația în materie electorală, organizarea alegerilor și procesele electorale), respectarea drepturilor omului, respectarea statului de drept și implicarea (urmărește gradul de […]
13:40
Transferul românului Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev i-a revoltat pe suporteri, după ce s-a descoperit că fotbalistul a distribuit clipuri cu propagandiști pro-ruși. Blănuță și-a cerut scuze și a susținut că nu știa cine sunt acei oameni, iar clubul nu-i va rezilia contractul. # Biziday.ro
Vladislav Blănuță (23 de ani) a fost cumpărat la începutul lunii de Dinamo Kiev de la U Craiova 1948, club retrogradat în liga a treia din România și, între timp, exclus din competițiile oficiale din cauza datoriilor. Suma de transfer a fost de două milioane de euro, conform site-ului de profil Transfermarkt. După mutare, s-a […]
12:40
Analiză ISW. Numărul mare și tipul dronelor rusești care au pătruns în spațiul aerian polonez sugerează că acțiunea a fost intenționată și pregătită din timp. Rusia testează coordonarea NATO, înaintea exercițiului Zapad, și intensifică războiul hibrid, vizând inclusiv hubul logistic pentru Ucraina. # Biziday.ro
Analiza ISW relevă că, având în vedere numărul neobișnuit de amplu al dronelor ce au pătruns în spațiul aerian al Poloniei – 19 drone (de trei ori mai multe decât cele căzute, în total, de la începutul războiului din Ucraina), precum și reacția premierului Donald Tusk, experții militari, oficialii NATO și aliații consideră intruziunea o […]
11:40
Studiu. Politicienii din 51 de țări au folosit o retorică homofobă sau transfobă în timpul alegerilor de anul trecut, de la prezentarea identității LGBTQ+ ca o amenințare străină până la condamnarea “ideologiei de gen”. # Biziday.ro
Studiul, realizat în 60 de țări, a constatat că în 51 dintre acestea, politicienii au folosit o retorică homofobă sau transfobă. Cu toate acestea, au existat și progrese în ceea ce privește reprezentarea LGBTQ+ în unele țări. Persoanele homosexuale, bisexuale și transgender au candidat pentru funcții publice în 36 de țări, inclusiv pentru prima dată […]
10:00
Război Rusia – Ucraina. Serviciul de informații militar ucrainean (GUR) transmite că a atacat cu o dronă o navă de război rusească, în Marea Neagră, în apropiere de un port din regiunea Krasnodar. # Biziday.ro
Forțele serviciilor de informații militare ucrainene au lovit cu o dronă o navă de război MPSV07 a Flotei Ruse a Mării Negre, în largul coastei Novorossiiskului, din regiunea Krasnodar, pe 10 septembrie. Nava a fost avariată grav și scoasă temporar din serviciu. Ucrainenii au publicat imagini cu o dronă care a lovit puntea navei. ”Ca […]
09:00
Inflația anuală a urcat până aproape de 10%, în august, după creșterea TVA. Statistica oficială a calculat un impact lunar de +2%, față de iulie 2025, creșterea cea mai mare fiind la servicii (în special restaurante) și mărfuri nealimentare (combustibili). Dintre alimente, cel mai mult s-a scumpit pâinea. # Biziday.ro
Institutul Național de Statistică anunță că, la final lunii august 2025, prețurile au crescut pe medie, față de aceeași lună a anului trecut cu +9,85%. Creșterea TVA-ului, de la 1 august, a adus un salt lunat de +2,1%, cu un impact mai mare la servicii (+2,87%) și la mărfuri nealimentare (+2,1%), în timp ce alimentele […]
08:10
Franța intră în linie dreaptă, pe drumul spre interzicerea rețelelor sociale pentru minori. Raportul parlamentar în acest sens numește TikTok “un ocean de mizerie” și recomandă interzicerea completă a accesului pentru copiii de până în 15 ani și o “stingere digitală” după ora 22, pentru cei de peste această vârstă. # Biziday.ro
Comisia parlamentară de anchetă privind efectele psihologice ale TikTok asupra minorilor a formulat 43 de recomandări pentru a combate ceea ce numește “o rețea scăpată de sub control care țintește cu precădere tinerii, atacându-i cu un ocean de mizerie”. După audieri care au durat peste 90 de ore, parlamentarii au ajuns la concluzia că algoritmul […]
10 septembrie 2025
23:40
Nicușor Dan spune că coaliția și măsurile aplicate de aceasta funcționează, în ciuda neînțelegerilor: “Guvernul a reușit să treacă de două asumări cu șase pachete de măsuri importante. Am avut vizite ale agențiilor de rating care au păstrat rating-ul recomandat investițiilor”. # Biziday.ro
Președintele Nicușor Dan a acordat un interviu pentru postul național de televiziune. În cadrul acestuia a vorbit și despre încălcarea spațiului aerian Poloniei de drone rusești. “Polonia și aliații ei au doborât o parte din aceste drone. Procedura a fost una clasică, articolul 4 din tratatul NATO vorbește de consultare, era absolut necesar ca asta […]
22:50
Asasinat politic în SUA. Activistul extremist de dreapta Charlie Kirk, apropiat al lui Donald Trump, a fost împușcat în timp ce participa la un eveniment într-un campus din Utah. Starea sa este necunoscută. Un suspect se află în arest. # Biziday.ro
Conform informațiilor din presa internațională, Charlie Kirk, cunoscut drept un apropiat al republicanilor și mai ales al lui Donald Trump, a fost împușcat în timp ce vorbea în curtea Universității Utah Valley. Acesta participa la turneul The American Comeback Tour, găzduit de filiala TPUSA din Utah Valley. Pe rețelele de socializare există înregistrări video cu studenți din campus fugind. […]
20:40
Armata israeliană a bombardat poziții ale rebelilor houthi din capitala Yemenului, la o zi după atentatul asupra delegației de negociatori ai Hamas, în Qatar. Autoritățile yemenite anunță nouă morți și 118 răniți. # Biziday.ro
Armata israeliană (IDF) a confirmat atacul asupra Sana’a, detaliind că printre ținte s-au aflat tabere militare, sediul departamentului de “propagandă” al rebelilor și un depozit de combustibil. Potrivit portalului media arab Al-Araby, atacul a vizat și sediile Ministerului Finanțelor și Ministerului Apărării. #Israel has launched new strikes on #Yemen‘s capital Sana’a. Local sources confirm that […]
18:50
Larry Ellison, cofondatorul Oracle, l-a depășit pe Elon Musk și a devenit cel mai bogat om din lume. Acțiunile Oracle au crescut cu 40%, miercuri, după publicarea rezultatelor financiare. # Biziday.ro
Acțiunile Oracle au crescut cu peste 40%, miercuri, după ce compania a raportat o cerere foarte mare pentru serviciile sale de cloud, din partea clienților din domeniul inteligenței artificiale. Gigantul american este pe cale să înregistreze cea mai bună zi a sa pe bursă din 1992 și se apropie rapid de pragul de o mie […]
18:30
Sondaj. Imigrația a devenit principala temă care-i preocupă pe votanții britanici, pentru prima dată după Brexit. Aproape jumătate dintre cetățeni consieră că imigrația are un impact negativ asupra țării, față de 22% care văd rolul benefic. # Biziday.ro
Sky News scrie că votul britanicilor pentru ieșirea din Uniunea Europeană s-a bazat pe o convingere că, în acest fel, vor recăpăta controlul asupra deciziilor, iar campania dinaintea scrutinului a stat sub semnul îngrijorărilor legate de imigrație. Totuși, pe măsură ce anii au trecut, perspectivele economice au rămas din nou în plan secund, tot în […]
17:50
Raport UNICEF. Numărul copiilor obezi l-a depășit pe cel al copiilor subponderali la nivel global, pentru prima dată. Unul din cinci copii cu vârste cuprinse între cinci și 19 ani este supraponderal. # Biziday.ro
Este pentru prima dată când obezitatea a depășit subnutriția ca principală formă de malnutriție în rândul copiilor cu vârste cuprinse între cinci și 19 ani, potrivit unui nou raport publicat de UNICEF. Din anul 2000, subponderabilitatea a scăzut de la aproape 13%, la 9,2%, în rândul celor cu vârste cuprinse între 5 și 19 ani, […]
