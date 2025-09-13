Analiză NY Times. Tyler Robinson, tânărul suspectat că l-a asasinat pe activistul Charlie Kirk, renunțase la colegiu și era un ucenic (în electrotehnică) cu rezultate bune. Provenit dintr-o familie conservatoare, cu părinții republicani, religioși, era pasionat de puști și de jocuri video. Fusese antrenat să folosească armele de vânătoare, pe care părinții săi le dețineau în mod legal.

18:30

Sky News scrie că votul britanicilor pentru ieșirea din Uniunea Europeană s-a bazat pe o convingere că, în acest fel, vor recăpăta controlul asupra deciziilor, iar campania dinaintea scrutinului a stat sub semnul îngrijorărilor legate de imigrație. Totuși, pe măsură ce anii au trecut, perspectivele economice au rămas din nou în plan secund, tot în […]