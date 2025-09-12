Secretarul general al NATO anunță lansarea misiunii “Eastern Sentry” pe flancul estic, menită să protejeze aliații, ca răspuns la incursiunile repetate ale dronelor rusești pe teritoriile acestora. Operațiunea începe în această seară, urmând ca detaliile acesteia să fie consolidate pe parcurs.

17:50

Este pentru prima dată când obezitatea a depășit subnutriția ca principală formă de malnutriție în rândul copiilor cu vârste cuprinse între cinci și 19 ani, potrivit unui nou raport publicat de UNICEF. Din anul 2000, subponderabilitatea a scăzut de la aproape 13%, la 9,2%, în rândul celor cu vârste cuprinse între 5 și 19 ani, […]