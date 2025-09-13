Presa internațională: De ce Trump aruncă bomba anchetării lui George SOROS, după asasinarea lui Charlie Kirk
Gândul, 13 septembrie 2025 14:50
Președintele Donald Trump a sugerat că Administrația sa ar putea lansa o anchetă împotriva lui George Soros sau a familiei sale, acuzându-l pe mega-donatorul democrat că finanțează proteste. Protestatarii „sunt plătiți pentru profesia lor de la Soros și de alți oameni”, a spus Trump într-un interviu pentru Fox News, amintind de protestatarii care l-au confruntat […]
• • •
Acum 5 minute
15:30
Un bărbat de 60 de ani a fost atacat de un urs pe câmp, în județul Mureș. Acesta a suferit răni grave la nivelul feței și se află în stare critică. Victima a fost stabilizată la fața locului de echipajele SMURD și transportată la Târgu Mureș pentru îngrijiri medicale de specialitate. „În urma incidentului, bărbatul […]
Acum 30 minute
15:10
Atunci când vine vorba de organizarea conținutului personal sau profesional, tabletele iPad sunt, pentru mulți utilizatori, un dispozitiv de bază. Imagini din vacanțe, filmări importante sau fișiere de lucru ajung, de regulă, să fie salvate direct în aplicațiile implicite „Poze” și „Fișiere”. Dar, ce poți face atunci când, din greșeală, ștergi documentele respective, de care […]
15:10
Oferă-le oamenilor prezumția de nevinovăție. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de duminică, 14 septembrie 2025. Berbec În sfârșit, lumea începe să vadă lucrurile în felul tău. Fii tu însuți și nu fi reticent să le spui oamenilor exact cum stau lucrurile. Gândirea ta este clară și concentrată. Folosește-ți mintea pătrunzătoare pentru a îndeplini […]
15:00
Vicepremierul Ionuţ Moşteanu susține că Ilie Bolojan nu va DEMISIONA din funcţie dacă CCR respinge Pachetul 2 # Gândul
Vicepremierul Ionuţ Moşteanu susține că Ilie Bolojan nu va demisiona din funcţie dacă CCR respinge Pachetul 2 de reformă. Acesta afirmă că Bolojan este omul de care România are nevoie acum. „Nu cred (că Ilie Bolojan va demisiona-n.r.). Pot să înţeleg presiunea, că sunt alături de dânsul. Ne vedem şi credeţi-mă că Ilie Bolojan are […]
Acum o oră
14:50
Ratingul de credit al Franței s-a prăbușit. Agenția FITCH taxează dur tensiunile politice și sociale de la Paris # Gândul
Presa internațională remarcă faptul că Franța a ajuns la cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată în analiza raportorilor financiari. Retrogradarea de cătrei cei de la Fitch complică eforturile noului prim-ministru, Sébastien Lecornu, și ale președintelui Emmanuel Macron de a controla finanțele Franței, scrie publicația britanică The Guardian. Vineri, 12 septembrie, agenția Fitch a retrogradat ratingul […]
14:50
14:40
Poliția închide mai multe artere, în weekend, în București. Ce EVENIMENTE sunt programate în Capitală # Gândul
Traficul rutier va fi restricționat, sâmbătă și duminică, 13, respectiv 14 septembrie, pe mai multe bulevarde și străzi din București, cu ocazia desfășurării unor evenimente sportive, cultural-artistice și adunări publice. Brigada Rutieră a Capitalei a anunțat ce evenimente sunt programate în acest weekend în oraș. Restricții pe principalele artere Sâmbătă se va desfășura evenimentul cultural-sportiv […]
14:40
În contextul în care investitorii pariază tot mai mult pe reducerea dobânzilor de către Rezerva Federală, aurul a urcat săptămâna aceasta la un nou maxim istoric, atingând 3.616 dolari pe uncie. Creșterea este influențată și de tensiunile legate de independenţa băncii centrale americane, după cum scrie FT. Aurul a crescut cu 9% în ultimele săptămâni […]
14:40
Tezaur de vânzare. Zeci de kilograme de AUR, evaluate la sume amețitoare, scoase la licitație, în România. Cui aparține comoara # Gândul
Casa de Licitație A10 by Artmark organizează o primă vânzare publică de lingouri de aur – Licitația de Lichidare a Patrimoniului de Aur (lingouri și numismatică) a familiei Doamnei N.C. 40 de kilograme de aur, evaluate la peste 4 milioane de euro, vor fi scoase la licitație. Metalul prețios supus licitației – 101 loturi individuale […]
Acum 2 ore
14:30
14:20
Guvernul CONFIRMĂ! Prețurile alimentelor de bază nu vor mai fi plafonate de la 1 octombrie: „Decizia a fost luată de coaliția de guvernare” # Gândul
Este oficial! Plafonarea prețurilor la alimentele de bază nu va mai fi prelungită de la 1 octombrie. Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, a confirmat informația într-un răspuns pentru Gândul: „Decizia neprelungirii plafonării prețurilor la alimentele de bază a fost luată de coaliția de guvernare”. „Coaliția a decis, fără nicio opinie contrară, că prelungirea […]
14:20
Vom avea un sfârșit de săptămână cu avertizări din partea ANM. Meteorologii au emis o atenționare cod galben de vânt pentru județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Botoșani, Suceava și Neamț, precum și pentru vestul Carpaților Meridionali. În aceste zone vor fi rafale de până la 100 km/h la altitudini mari. Atenționarea este valabilă începând cu seara zilei […]
14:00
Moșteanu, întrebat dacă va crește vârsta de pensionare a militarilor: „Discuția e la deduceri, nu la vârstă”/Cât este pensia medie în sistemul militar # Gândul
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a acordat sâmbătă un interviu la Prima TV, acolo unde a fost întrebat dacă va crește vârsta de pensionare a militarilor, așa cum s-a întâmplat în cazul magistraților. „E discuție care se tot rostogolește în toate direcțiile în spațiul public”, a răspuns ministrul Apărării. „Legea privind pensiile militarilor a fost trecută […]
13:50
Schimbare în horoscop, MERCUR nu mai este retrograd. Patru zodii vor avea parte de noroc din plin în septembrie 2025 # Gândul
După câteva săptămâni marcate de confuzie și dezechilibru, influențele lui Mercur retrograd s-au încheiat. Pentru septembrie, astrologii au vești bune. Joanne Jones, de la Trusted Psychics, spune că luna aceasta aduce un val de oportunități pentru anumite zodii. Acești nativi vor simți că energia universului le este alături și, astfel, vor avea parte de norocv […]
13:40
PSD se opune eliminării plafonării prețurilor la alimentele de bază. Sorin Grindeanu: „Puterea de cumpărare a românilor se va prăbuși” # Gândul
După ce în spațiul public au apărut informații potrivit cărora premierul Ilie Bolojan nu mai dorește prelungirea plafonării adaosului comercial de la 1 octombrie, Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a reacționat și a anunțat că va cere „urgent clarificări partenerilor de guvernare”. „Este o decizie pe care nu am discutat-o în Coaliție și cu […]
13:40
Ionuț Moșteanu anunță că lista finală a proiectelor din Programul SAFE va fi stabilită în luna noiembrie # Gândul
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a fost întrebat sâmbătă, la Prima TV, pe ce urmează să cheltuiască România cei 17 miliarde de euro alocați prin Programul SAFE. Acesta a precizat că săptămâna viitoare vor începe discuțiile tehnice cu Comisia Europeană, urmând ca lista finală a proiectelor să fie decisă în noiembrie, împreună cu Comisia Europeană. Întrebat […]
Acum 4 ore
13:20
Fostul președinte al Curții Supreme din Nepal, Sushila Karki, a devenit prima femeie lider din istoria țării după ce a fost numită prim-ministru interimar în urma protestelor care au înlăturat Guvernul lui KP Sharma Oli. Karki, care a depus jurământul vineri seara, este așteptată să organizeze alegeri în următoarele șase luni. Pe măsură ce speculațiile […]
13:20
Un om a fost ucis în urma unui scandal cu bâte și săbii la Craiova. Alte patru persoane au fost grav rănite # Gândul
Un om a fost ucis și alte patru persoane au ajuns la spital cu răni grave, în urma unui scandal sângeros produs, sâmbătă, la Craiova, între două clanuri. Știre în curs de actualizare
13:10
Fosta fabrică Benetton, din Iași, scoasă la vânzare la un preț uluitor. Cât vor proprietarii pe terenul de peste 12.000 mp # Gândul
Clădirea din Iași în care grupul italian Benetton producea articole vestimentare destinate exportului a fost scoasă la vânzare. Proprietatea situată pe Calea Chișinăului este evaluată la prețul de 6,9 milioane de euro (fără TVA). În anunț, agenții imobiliari specifică faptul că „afacerea” ar putea aduce noului proprietar venituri din chirii de peste 60.000 de euro […]
13:10
Un bărbat s-a urcat pe stâlpul de iluminat al stadionului Ceahlăul în semn de protest. Tot el a urcat zilele trecute pe un stâlp al telegondolei din Piatra-Neamț. Autoritățile intervin cu echipamente specializate pentru a asigura siguranța bărbatului. Motivele protestului nu sunt cunoscute. „În momentul actual, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț desfășoară […]
12:40
În cel mai recent episod din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a comentat decizia Înaltei Curți într-un dosar extrem de așteptat de opinia publică, pe care îl consideră „un moment istoric” pentru sistemul judiciar din România. Cristoiu a remarcat faptul că presa nu a tratat cu atenția cuvenită decizia instanței supreme: „Un moment […]
12:40
12:30
Universitatea Craiova se duelează cu Farul Constanța, duminică, de la ora 18:00, pe stadionul Ion Oblemenco, în etapa a 9-a a Superligii. Mirel Rădoi a vorbit despre partida cu echipa lui Ianis Zicu și despre cum vede lupta la titlu în campionat. După opt etape, Craiova conduce în clasament, 20 de puncte, iar Farul e […]
12:30
O zonă pitorească din Câmpina a fost transformată în GROAPĂ de gunoi. Asociația „Câmpina Curată” a transmis o sesizare către mai multe instituții # Gândul
O zonă pitorească din Câmpina, județul Prahova, este astăzi acoperită de mormane de deșeuri care provin din construcții și demolări. Asociația „Câmpina Curată” trage un semnal de alarmă și acuză autoritățile de nepăsare. Asociația „Câmpina Curată” a transmis o sesizare oficială către mai multe instituții, respectiv Primăria Municipiului Câmpina, Poliția Locală, Poliția Municipiului Câmpina, Garda […]
12:00
Schimbarea conducerii Prefecturii Iași a adus, din nou, în atenție o problemă veche cu care se confruntă mii de oameni – există întârzieri chiar și de ordinul săptămânilor la programările la examenul pentru permisul auto, în special la proba practică. Potrivit Ziarul de Iași, situația este cauzată în principal de lipsa de personal la Serviciul […]
11:50
Un senator PSD propune ca prima zi de școală să fie zi liberă pentru părinți: „Statul trebuie să fie partenerul familiei” # Gândul
Senatorul PSD Claudiu-Daniel Catană a depus la Senat o inițiativă legislativă prin care propune ca prima zi a anului școlar să fie liberă pentru părinți. Măsura ar urma să fie aplicată angajaților care au copii în învățământul preșcolar, primar și gimnazial. „Festivitatea de deschidere a fiecărui an şcolar reprezintă un moment încărcat de emoţii, atât […]
11:50
Raluca Turcan spune cu cine i-a fost cel mai greu să colaboreze:”Îmi cereți un politician. Eu am doi” # Gândul
Invitată la emisiunea „La Măruță”, Raluca Turcan a dezvăluit că cei mai dificili politicieni cu care a colaborat au fost chiar doi dintre candidații la președinție: Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă. „Când ceream bani pentru cultură, parcă ceream să-i duc acasă”, a spus fostul ministru, referindu-se la mandatul din Guvernul Ciolacu. Raluca Turcan a mărturisit […]
11:40
Primele declarații publice ale soției lui Charlie KIRK, după asasinarea acestuia /”Nu aveți idee ce ați dezlănțuit în întreaga țară” # Gândul
Erika Kirk, soția activistului Charlie Kirk, asasinat în atacul armat comis la Universitatea din Utah, a promis să continue activitățile acestuia și i-a avertizat pe inamicii mișcării conservatoare din Statele Unite, după ce președintele Donald Trump a denunțat acțiunile grupurilor politice de stânga. ”Sunt Erika Kirk, Charlie Kirk este soțul meu. Cei care fac răul, […]
11:30
RĂZVAN, de 13 ani, elev în clasa a VII-a, a decedat în curtea școlii în care învăța, în timp ce își aștepta mama. „A zis că îi e sete” # Gândul
Un elev în vârstă de 13 ani de la școala din localitatea Băița de Sub Codru a leșinat în curtea unității de învățământ. Chemat să intervină, echipajul medical de pe ambulanță nu l-a mai putut salva pe copil, constatând decesul acestuia. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Maramureș, Florina Meteș, a precizat […]
Acum 6 ore
11:20
Diana Buzoianu a numit un director interimar la Apele Române: „Are un mandat foarte clar de reorganizare” # Gândul
După ce l-a demis pe Sorin Lucaci de la conducerea Apele Române, Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a anunțat sâmbătă dimineață că l-a numit în funcția de director interimar al instituției pe Florin Ghiță. Diana Buzoianu a declarat că noul șef de la Apele Române „are un mandat foarte clar de reorganizare”. Din 2014 până în […]
11:10
Ce spune Clotilde Armand despre Elena Lasconi, pe care a TRĂDAT-O în favoarea lui Nicușor Dan: „Impulsivă și sufletistă” # Gândul
Clotilde Armand a caracterizat-o pe Elena Lasconi, fosta sa colegă de partid pe care a trădat-o în favoarea lui Nicușor Dan la alegerile prezidențiale, ca fiind „impulsivă și sufletistă”. Ea a participat săptămâna aceasta la „Sosurile picante”, emisiune moderată de Cătălin Măruță, unde invitații trebuie să răspundă la întrebări incomode sau să mănânce picant. Întrebată […]
10:40
A venit weekend-ul, iar ziua trebuie începută cu voie bună. GÂNDUL.RO îți vine în ajutor cu un banc bun – „Ieși cu mine în seara asta?”. Continuarea te va face să râzi. – Ieși cu mine în seara asta? – Nu, că ești însurat! – Nu-i adevărat, nu te mai lua după nevastă-mea, aia scrie numai […]
10:30
Începe dimineața de sâmbătă cu un zâmbet! GÂNDUL.RO îți înseninează ziua cu bancul „Se vede că ești însurat”. – Se vede că eşti însurat, ai mereu cămăşile perfect călcate. – Da, este primul lucru pe care soţia m-a învăţat să-l fac. Să râdem în continuare: Bulă se angajează matelot pe iahtul lui Bill Gates Cu ocazia împlinirii […]
10:10
Un incendiu puternic a izbucnit la Penitenciarul Găeşti. Flăcările au cuprins tubulatura de ventilaţie şi au generat un fum dens. Aproximativ 200 de persoane au fost evacuate, a anunţat ISU Dâmboviţa. Popmpierii au intervenit cu trei autospeciale de stingere cu apă şi spumă. Detaşamentul Titu a sosit cu o autoscară şi un echipaj SMURD, iar […]
10:00
Ministrul Mediului a anunțat demiterea directorului Apelor Române, Sorin Lucaci. Diana Buzoianu a invocat nevoia urgentă de reformă și transparență în instituție, în luarea decizie. Apele Române a pierdut peste 300 de milioane de euro din PNRR, iar acest lucru a dus la afectarea unor proiecte esențiale de apărare împotriva inundațiilor. „Reforma este esențială” „Reforma […]
Acum 8 ore
09:30
Rapidiștii au atacat arbitrajul, după remiza cu U Cluj. „E penalty. O să iasă Nelutu Sabău și o să ne spună cum s-a inventat apa” # Gândul
U Cluj a terminat la egalitate cu Rapid, 0-0, vineri seara, pe Cluj Arena, în etapa a 9-a a Superligii, dar oaspeții susțin că nu au primit un penalty. În minutul 88, Antoine Baroan a fost faultat de Cisse și cei de la Rapid au primit o lovitură liberă de la marginea careului. Christensen a […]
09:30
Șofer din Sibiu, reținut pentru conducere sub influența alcoolului la doar o zi după ce își recuperase permisul. Ce ALCOOLEMIE avea # Gândul
Un bărbat în vârstă de 41 de ani, din județul Sibiu, a fost reținut, vineri, 12 septembrie, după ce a fost prins conducând sub influența alcoolului în localitatea Daneș. Fapta s-a petrecut a doua zi după ce șoferul își recuperase permisul suspendat anterior pentru o infracțiune similară. Ce alcoolemie avea șoferul Bărbatul de 41 de […]
09:10
Podcastul „Altceva cu Adrian Artene” revine cu un nou sezon! Primul invitat: ministrul Culturii András Demeter # Gândul
Noul sezon al podcastului ”Altceva cu Adrian Artene” începe sâmbătă, 13 septembrie, de la ora 19:00, cu un invitat special: ministrul Culturii, András István Demeter. Într-un dialog sincer și provocator, jurnalistul Adrian Artene și invitatul său discută despre prezentul și viitorul culturii în România, despre rolul artei într-o societate în continuă schimbare și despre provocările […]
09:00
Agenția MOODY’S: România rămâne printre ţările recomandate pentru investiţii, dar cu perspectivă negativă # Gândul
Agenţia de rating Moody’s a decis să păstreze România în categoria țărilor recomandate pentru investiţii – „Investment grade” -, dar ratingul este Baa3 cu perspectivă negativă. Măsurile de austeritate promovate de Guvernul Bolojan, precum creşterea TVA-ului şi eliminarea subvenţiilor la energie, au fost suficiente pentru a convinge Moody’s că ţara noastră încă este un loc […]
08:20
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 708. Germania, Franța și Marea Britanie cer Israelului „să înceteze imediat operațiunile militare în Gaza” # Gândul
Germania, Franța și Marea Britanie au cerut „o încetare imediată a operațiunilor militare israeliene în orașul Gaza”, după ce armata lui Netanyahu și-a anunțat intenția de a-și intensifica atacurile în capitala palestiniană. „Solicităm urgent o încetare imediată a operațiunilor militare israeliene din orașul Gaza, care provoacă strămutări masive de civili, victime civile și distrugerea infrastructurii […]
08:10
Cele două fețe ale lui Bolojan: primarul care ia, premierul care taie. Suma IMENSĂ pe care a cheltuit-o la Oradea din programul pe care îl desființează acum # Gândul
Înainte de a fi numit premier, Ilie Bolojan a fost perceput în conștiința colectivă ca un mit al excelenței în administrația locală. Oradea, orașul pe care l-a condus timp de 12 ani, devenise etalonul de bune practici și de eficiență administrativă. Mitul gospodarului ideal l-a urmărit și la președinția Consiliului Județean Bihor. Legenda spunea că […]
08:00
Rapid a remizat vineri seara, în deplasare, scor 0-0, cu formația Universitatea Cluj, în etapa a noua din Superligă. În urma acestui rezultat, Rapid are 19 puncte, cu unul mai puțin decât liderul Universitatea Craiova, care duminică joacă acasă cu Farul. De partea cealaltă, U Cluj a adunat 13 puncte și a urcat pe ultimul […]
07:40
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1298. Donald Trump, mesaj cu subînțeles pentru Vladimir Putin: „Răbdarea mea se epuizează rapid” # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat sâmbătă, 13 septembrie 2025, în a 1.298-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Președintele american Donald Trump a declarat că răbdarea sa cu omologul său rus, Vladimir Putin, „se epuizează rapid”. Trump țintește sectorul petrolier al Rusiei În context, el a evocat posibilitatea unor sancțiuni aplicate […]
Acum 12 ore
07:20
13 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Record absolut de temperatură la umbră: 57,7 °C / Moare Aurel Vlaicu # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de sâmbătă, 13 septembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Pe 13 septembrie 1922, localitatea Al’Aziziyah din Libia a intrat în istoria meteorologiei mondiale, când acolo s-a înregistrat o temperatură de 57,7 °C la umbră. Valoarea a fost considerată timp de aproape […]
07:10
Un polițist reținut după ce și-a STROPIT soția cu benzină merge, în continuare, la serviciu. Agentul este cercetat și într-un dosar de corupție # Gândul
Un polițist ilfovean reținut de două ori în ultimii șase ani, o dată pentru că și-a bătut soția și i-a turnat benzină pe haine, iar a doua oară pentru corupție, continuă să facă parte din structurile Ministerului de Interne. În toamna lui 2019, polițiștii ilfoveni au fost alertați de vecinii unei femei din Buftea cu […]
04:50
Parlamentul European face presiuni pentru modificarea acordului comercial încheiat la finele lunii iulie de UE şi SUA, ceea ce riscă să creeze noi tensiuni, tocmai în momentul în care Bruxelles-ul încearcă să stabilizeze relaţiile tensionate cu preşedintele Donald Trump. Potrivit Bloomberg, eurodeputaţii fac presiuni pentru introducerea unei clauze de caducitate care ar limita durata reducerilor […]
Acum 24 ore
00:30
HOROSCOP financiar pentru luna septembrie 2025. Cum vor sta cu banii toate zodiile, în prima lună de toamnă # Gândul
Horoscopul financiar al lunii septembrie aduce o previzualizare a energiilor cosmice care se îndreaptă spre contul tău bancar. Sezonul Fecioarei acoperă primele trei săptămâni din septembrie și este o perioadă excelentă pentru a fi mai chibzuit, pentru a reduce cheltuielile și a deveni mai organizat. Pe 13 septembrie, conjuncția Soare-Mercur aduce claritate mentală și idei […]
00:10
NEPALUL are prima femeie premier după numirea în funcție a fostei preşedinte a Curţii Supreme, Sushila Karki, în urma demisiei lui K.P. Sharma Oli # Gândul
Fosta preşedinte a Curţii Supreme, Sushila Karki, a fost numită prim-ministru interimar după demisia premierului K.P. Sharma Oli, provocată de protestele din ultimele zile, care s-au soldat cu cel puţin 51 de morţi şi peste o mie de răniţi, conform celui mai recent bilanţ oficial. Potrivit Agerpres, după jurământul depus la sediul prezidenţial Sheetal Niwas, […]
12 septembrie 2025
23:50
Un nigerian din București, patronul unei firme de amenajări interioare, e acuzat de mai multe VIOLURI. Poliția încearcă acum identificarea victimelor # Gândul
Un bărbat nigerian, în vârstă de 30 de ani, patronul unei firme de amenajări interioare, acuzat că ar fi comis mai multe violuri în București, a fost reținut de polițiști și, ulterior, arestat de magistrați. Acum, Poliția Capitalei solicită ajutorul pentru identificarea și a altor victime. Potrivit stiripesurse.ro, este vorba despre Edosa Marcus, un nigerian […]
23:00
Cum „PĂCĂLESC” unii tineri sistemele de recrutare ale angajatorilor și reușesc să fie selectați pentru interviu # Gândul
Aproape 30.000 de locuri de muncă au fost scoase pe piață în ultima lună, anunță o platformă de recrutare, iar majoritatea sunt pentru debutanți și muncitori calificați. Cei interesați trebuie să își adapteze CV-ul astfel încât să fie selectați de softurile bazate pe inteligență artificială. Și asta pentru că tot mai mulți angajatori le folosesc. […]
