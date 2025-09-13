Culisele măcelului de la Craiova. Ce a declanșat războiul între clanurile mafiote de la marginea orașului
Gândul, 13 septembrie 2025 16:40
Scandalul sângeros soldat cu un mort și nouă răniți, dintre care trei în stare gravă care a zguduit, sâmbătă, Craiova, ar fi fost plănuit încă de aproape două luni. Ar fi vorba despre o răzbunare după ce un tânăr, membru al uneia dintre familiile de romi care locuiesc în apropierea Parcului Romanescu, ar fi fost […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 15 minute
16:50
Peste un milion de oameni protestează la LONDRA pentru libertatea de exprimare. Se strigă și numele lui Charlie Kirk # Gândul
Mari mulțimi de oameni au ieșit să demonstreze la Londra, un miting „pentru libertatea de exprimare”, un subiect intens dezbătut în Marea Britanie. În imagini distribuite pe rețelele de socializare, o mulțime foarte densă cutreieră străzile Londrei, fluturând în principal steaguri britanice. Mitingul vine după o vară marcată de demonstrații anti-imigrație în fața hotelurilor care […]
Acum 30 minute
16:40
Culisele măcelului de la Craiova. Ce a declanșat războiul între clanurile mafiote de la marginea orașului # Gândul
Scandalul sângeros soldat cu un mort și nouă răniți, dintre care trei în stare gravă care a zguduit, sâmbătă, Craiova, ar fi fost plănuit încă de aproape două luni. Ar fi vorba despre o răzbunare după ce un tânăr, membru al uneia dintre familiile de romi care locuiesc în apropierea Parcului Romanescu, ar fi fost […]
Acum o oră
16:30
A apărut primul SINDICAT din România destinat exclusiv șoferilor și curierilor de pe Uber, Bolt, Glovo sau Wolt. Se pot înscrie şi cetățenii străini # Gândul
Blocul Național Sindical a lansat Sindicatul Lucrătorilor de pe Platforme Digitale (SLPD), prima structură sindicală din România destinată exclusiv celor care muncesc prin aplicații precum Uber, Bolt, Glovo, Wolt și altele. SLPD va funcţiona ca un sindicat naţional, cu filiale în toate judeţele ţării, în cadrul acestuia se pot înscrie atât cetăţeni români, cât şi […]
16:20
Cursă periculoasă pe străzile din București. Un tânăr de 21 de ani a fost prins de polițiști după ce a condus haotic și a avariat trei mașini parcate # Gândul
Un tânăr de 21 de ani a fost urmărit și imobilizat de polițiștii Secției 11 după ce a circulat haotic pe Șoseaua Mihai Bravu din București și a avariat trei mașini parcate. Acesta era sub influența alcoolului și a fost reținut pentru 24 de ore. „În noaptea de 13 septembrie a.c., în jurul orei 02:30, […]
16:20
Reacțiile politicienilor din FRANȚA la retrogradarea ratingului suveran: Apeluri la „a pune capăt” macronismului # Gândul
Reacțiile politicienilor francezi la retrogradarea ratingului suveran al Franței de către agenția de rating Fitch, de la AA- la A+, s-au ținut lanț. „O țară pe care „elitele” sale o conduc să refuze adevărul este condamnată să plătească prețul”. Cu aceste cuvinte a reacționat fostul prim-ministru François Bayrou vineri seara la retrogradarea ratingului Franței de […]
Acum 2 ore
16:00
ANM a emis cod galben de VÂNT puternic pentru 11 județe. Cât timp este valabilă avertizarea meteo # Gândul
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un cod galeb de vânt puternic pentru 11 județe, valavil de sâmbătă, de la ora 20:00, până duminică, la ora o8:00. Sunt vizate judeţele Caraş-Severin, Hunedoara, Alba, Sibiu, Gorj şi Vâlcea. În Caraş-Severin, precum şi în jumătatea de vest a Carpaţilor Meridionali, vântul va avea intensificări cu viteze […]
15:40
S-a descoperit „al doilea Pământ”? Telescopul James Webb detectează posibile semne de atmosferă la 40 de ani-lumină de Terra # Gândul
Căutarea unei planete asemănătoare Pământului primește un nou impuls. Datele culese de telescopul spațial James Webb (JWST) sugerează că exoplaneta TRAPPIST-1e, aflată la aproximativ 40 de ani-lumină distanță de Terra, ar putea avea o atmosferă. Recenta descoperirea făcută reprezintă un moment-cheie în demersul științific de explorare a unor condiții locuibile dincolo de Sistemul Solar. Ce […]
15:40
Viața în Kathmandu, capitala Nepalului, a făcut sâmbătă un pas înapoi spre normalitate, după violentele proteste anticorupție. Interdicțiile de circulație au fost relaxate și un prim-ministru interimar a depus jurământul. Soldații și-au redus prezența pe străzi, unde fuseseră desfășurați în număr mare de miercuri, după ce demonstrațiile violente au răsturnat Guvernul și au incendiat clădirea […]
15:30
Un bărbat de 60 de ani a fost atacat de un urs pe câmp, în județul Mureș. Acesta a suferit răni grave la nivelul feței și se află în stare critică. Victima a fost stabilizată la fața locului de echipajele SMURD și transportată la Târgu Mureș pentru îngrijiri medicale de specialitate. „În urma incidentului, bărbatul […]
15:10
Atunci când vine vorba de organizarea conținutului personal sau profesional, tabletele iPad sunt, pentru mulți utilizatori, un dispozitiv de bază. Imagini din vacanțe, filmări importante sau fișiere de lucru ajung, de regulă, să fie salvate direct în aplicațiile implicite „Poze” și „Fișiere”. Dar, ce poți face atunci când, din greșeală, ștergi documentele respective, de care […]
15:10
Oferă-le oamenilor prezumția de nevinovăție. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de duminică, 14 septembrie 2025. Berbec În sfârșit, lumea începe să vadă lucrurile în felul tău. Fii tu însuți și nu fi reticent să le spui oamenilor exact cum stau lucrurile. Gândirea ta este clară și concentrată. Folosește-ți mintea pătrunzătoare pentru a îndeplini […]
Acum 4 ore
15:00
Vicepremierul Ionuţ Moşteanu susține că Ilie Bolojan nu va DEMISIONA din funcţie dacă CCR respinge Pachetul 2 # Gândul
Vicepremierul Ionuţ Moşteanu susține că Ilie Bolojan nu va demisiona din funcţie dacă CCR respinge Pachetul 2 de reformă. Acesta afirmă că Bolojan este omul de care România are nevoie acum. „Nu cred (că Ilie Bolojan va demisiona-n.r.). Pot să înţeleg presiunea, că sunt alături de dânsul. Ne vedem şi credeţi-mă că Ilie Bolojan are […]
14:50
Ratingul de credit al Franței s-a prăbușit. Agenția FITCH taxează dur tensiunile politice și sociale de la Paris # Gândul
Presa internațională remarcă faptul că Franța a ajuns la cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată în analiza raportorilor financiari. Retrogradarea de cătrei cei de la Fitch complică eforturile noului prim-ministru, Sébastien Lecornu, și ale președintelui Emmanuel Macron de a controla finanțele Franței, scrie publicația britanică The Guardian. Vineri, 12 septembrie, agenția Fitch a retrogradat ratingul […]
14:50
Presa internațională: De ce Trump aruncă bomba anchetării lui George SOROS, după asasinarea lui Charlie Kirk # Gândul
Președintele Donald Trump a sugerat că Administrația sa ar putea lansa o anchetă împotriva lui George Soros sau a familiei sale, acuzându-l pe mega-donatorul democrat că finanțează proteste. Protestatarii „sunt plătiți pentru profesia lor de la Soros și de alți oameni”, a spus Trump într-un interviu pentru Fox News, amintind de protestatarii care l-au confruntat […]
14:40
Poliția închide mai multe artere, în weekend, în București. Ce EVENIMENTE sunt programate în Capitală # Gândul
Traficul rutier va fi restricționat, sâmbătă și duminică, 13, respectiv 14 septembrie, pe mai multe bulevarde și străzi din București, cu ocazia desfășurării unor evenimente sportive, cultural-artistice și adunări publice. Brigada Rutieră a Capitalei a anunțat ce evenimente sunt programate în acest weekend în oraș. Restricții pe principalele artere Sâmbătă se va desfășura evenimentul cultural-sportiv […]
14:40
În contextul în care investitorii pariază tot mai mult pe reducerea dobânzilor de către Rezerva Federală, aurul a urcat săptămâna aceasta la un nou maxim istoric, atingând 3.616 dolari pe uncie. Creșterea este influențată și de tensiunile legate de independenţa băncii centrale americane, după cum scrie FT. Aurul a crescut cu 9% în ultimele săptămâni […]
14:40
Tezaur de vânzare. Zeci de kilograme de AUR, evaluate la sume amețitoare, scoase la licitație, în România. Cui aparține comoara # Gândul
Casa de Licitație A10 by Artmark organizează o primă vânzare publică de lingouri de aur – Licitația de Lichidare a Patrimoniului de Aur (lingouri și numismatică) a familiei Doamnei N.C. 40 de kilograme de aur, evaluate la peste 4 milioane de euro, vor fi scoase la licitație. Metalul prețios supus licitației – 101 loturi individuale […]
14:30
40 de kilograme de AUR, evaluate la peste 4 milioane de euro, vor fi scoase la licitație de Artmark # Gândul
Casa de Licitație A10 by Artmark organizează o primă vânzare publică de lingouri de aur – Licitația de Lichidare a Patrimoniului de Aur (lingouri și numismatică) a familiei Doamnei N.C. 40 de kilograme de aur, evaluate la peste 4 milioane de euro, vor fi scoase la licitație. Metalul prețios supus licitației – 101 loturi individuale […]
14:20
Guvernul CONFIRMĂ! Prețurile alimentelor de bază nu vor mai fi plafonate de la 1 octombrie: „Decizia a fost luată de coaliția de guvernare” # Gândul
Este oficial! Plafonarea prețurilor la alimentele de bază nu va mai fi prelungită de la 1 octombrie. Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, a confirmat informația într-un răspuns pentru Gândul: „Decizia neprelungirii plafonării prețurilor la alimentele de bază a fost luată de coaliția de guvernare”. „Coaliția a decis, fără nicio opinie contrară, că prelungirea […]
14:20
Vom avea un sfârșit de săptămână cu avertizări din partea ANM. Meteorologii au emis o atenționare cod galben de vânt pentru județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Botoșani, Suceava și Neamț, precum și pentru vestul Carpaților Meridionali. În aceste zone vor fi rafale de până la 100 km/h la altitudini mari. Atenționarea este valabilă începând cu seara zilei […]
14:00
Moșteanu, întrebat dacă va crește vârsta de pensionare a militarilor: „Discuția e la deduceri, nu la vârstă”/Cât este pensia medie în sistemul militar # Gândul
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a acordat sâmbătă un interviu la Prima TV, acolo unde a fost întrebat dacă va crește vârsta de pensionare a militarilor, așa cum s-a întâmplat în cazul magistraților. „E discuție care se tot rostogolește în toate direcțiile în spațiul public”, a răspuns ministrul Apărării. „Legea privind pensiile militarilor a fost trecută […]
13:50
Schimbare în horoscop, MERCUR nu mai este retrograd. Patru zodii vor avea parte de noroc din plin în septembrie 2025 # Gândul
După câteva săptămâni marcate de confuzie și dezechilibru, influențele lui Mercur retrograd s-au încheiat. Pentru septembrie, astrologii au vești bune. Joanne Jones, de la Trusted Psychics, spune că luna aceasta aduce un val de oportunități pentru anumite zodii. Acești nativi vor simți că energia universului le este alături și, astfel, vor avea parte de norocv […]
13:40
PSD se opune eliminării plafonării prețurilor la alimentele de bază. Sorin Grindeanu: „Puterea de cumpărare a românilor se va prăbuși” # Gândul
După ce în spațiul public au apărut informații potrivit cărora premierul Ilie Bolojan nu mai dorește prelungirea plafonării adaosului comercial de la 1 octombrie, Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a reacționat și a anunțat că va cere „urgent clarificări partenerilor de guvernare”. „Este o decizie pe care nu am discutat-o în Coaliție și cu […]
13:40
Ionuț Moșteanu anunță că lista finală a proiectelor din Programul SAFE va fi stabilită în luna noiembrie # Gândul
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a fost întrebat sâmbătă, la Prima TV, pe ce urmează să cheltuiască România cei 17 miliarde de euro alocați prin Programul SAFE. Acesta a precizat că săptămâna viitoare vor începe discuțiile tehnice cu Comisia Europeană, urmând ca lista finală a proiectelor să fie decisă în noiembrie, împreună cu Comisia Europeană. Întrebat […]
13:20
Fostul președinte al Curții Supreme din Nepal, Sushila Karki, a devenit prima femeie lider din istoria țării după ce a fost numită prim-ministru interimar în urma protestelor care au înlăturat Guvernul lui KP Sharma Oli. Karki, care a depus jurământul vineri seara, este așteptată să organizeze alegeri în următoarele șase luni. Pe măsură ce speculațiile […]
13:20
Un om a fost ucis în urma unui scandal cu bâte și săbii la Craiova. Alte patru persoane au fost grav rănite # Gândul
Un om a fost ucis și alte patru persoane au ajuns la spital cu răni grave, în urma unui scandal sângeros produs, sâmbătă, la Craiova, între două clanuri. Știre în curs de actualizare
13:10
Fosta fabrică Benetton, din Iași, scoasă la vânzare la un preț uluitor. Cât vor proprietarii pe terenul de peste 12.000 mp # Gândul
Clădirea din Iași în care grupul italian Benetton producea articole vestimentare destinate exportului a fost scoasă la vânzare. Proprietatea situată pe Calea Chișinăului este evaluată la prețul de 6,9 milioane de euro (fără TVA). În anunț, agenții imobiliari specifică faptul că „afacerea” ar putea aduce noului proprietar venituri din chirii de peste 60.000 de euro […]
13:10
Un bărbat s-a urcat pe stâlpul de iluminat al stadionului Ceahlăul în semn de protest. Tot el a urcat zilele trecute pe un stâlp al telegondolei din Piatra-Neamț. Autoritățile intervin cu echipamente specializate pentru a asigura siguranța bărbatului. Motivele protestului nu sunt cunoscute. „În momentul actual, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț desfășoară […]
Acum 6 ore
12:40
În cel mai recent episod din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a comentat decizia Înaltei Curți într-un dosar extrem de așteptat de opinia publică, pe care îl consideră „un moment istoric” pentru sistemul judiciar din România. Cristoiu a remarcat faptul că presa nu a tratat cu atenția cuvenită decizia instanței supreme: „Un moment […]
12:40
Sorin Grindeanu anunță că PSD se opune eliminării plafonării prețurilor la alimentele de bază: „Puterea de cumpărare a românilor se va prăbuși” # Gândul
După ce în spațiul public au apărut informații potrivit cărora premierul Ilie Bolojan nu mai dorește prelungirea plafonării adaosului comercial de la 1 octombrie, Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a reacționat și a anunțat că va cere „urgent clarificări partenerilor de guvernare”. „Este o decizie pe care nu am discutat-o în Coaliție și cu […]
12:30
Universitatea Craiova se duelează cu Farul Constanța, duminică, de la ora 18:00, pe stadionul Ion Oblemenco, în etapa a 9-a a Superligii. Mirel Rădoi a vorbit despre partida cu echipa lui Ianis Zicu și despre cum vede lupta la titlu în campionat. După opt etape, Craiova conduce în clasament, 20 de puncte, iar Farul e […]
12:30
O zonă pitorească din Câmpina a fost transformată în GROAPĂ de gunoi. Asociația „Câmpina Curată” a transmis o sesizare către mai multe instituții # Gândul
O zonă pitorească din Câmpina, județul Prahova, este astăzi acoperită de mormane de deșeuri care provin din construcții și demolări. Asociația „Câmpina Curată” trage un semnal de alarmă și acuză autoritățile de nepăsare. Asociația „Câmpina Curată” a transmis o sesizare oficială către mai multe instituții, respectiv Primăria Municipiului Câmpina, Poliția Locală, Poliția Municipiului Câmpina, Garda […]
12:00
Schimbarea conducerii Prefecturii Iași a adus, din nou, în atenție o problemă veche cu care se confruntă mii de oameni – există întârzieri chiar și de ordinul săptămânilor la programările la examenul pentru permisul auto, în special la proba practică. Potrivit Ziarul de Iași, situația este cauzată în principal de lipsa de personal la Serviciul […]
11:50
Un senator PSD propune ca prima zi de școală să fie zi liberă pentru părinți: „Statul trebuie să fie partenerul familiei” # Gândul
Senatorul PSD Claudiu-Daniel Catană a depus la Senat o inițiativă legislativă prin care propune ca prima zi a anului școlar să fie liberă pentru părinți. Măsura ar urma să fie aplicată angajaților care au copii în învățământul preșcolar, primar și gimnazial. „Festivitatea de deschidere a fiecărui an şcolar reprezintă un moment încărcat de emoţii, atât […]
11:50
Raluca Turcan spune cu cine i-a fost cel mai greu să colaboreze:”Îmi cereți un politician. Eu am doi” # Gândul
Invitată la emisiunea „La Măruță”, Raluca Turcan a dezvăluit că cei mai dificili politicieni cu care a colaborat au fost chiar doi dintre candidații la președinție: Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă. „Când ceream bani pentru cultură, parcă ceream să-i duc acasă”, a spus fostul ministru, referindu-se la mandatul din Guvernul Ciolacu. Raluca Turcan a mărturisit […]
11:40
Primele declarații publice ale soției lui Charlie KIRK, după asasinarea acestuia /”Nu aveți idee ce ați dezlănțuit în întreaga țară” # Gândul
Erika Kirk, soția activistului Charlie Kirk, asasinat în atacul armat comis la Universitatea din Utah, a promis să continue activitățile acestuia și i-a avertizat pe inamicii mișcării conservatoare din Statele Unite, după ce președintele Donald Trump a denunțat acțiunile grupurilor politice de stânga. ”Sunt Erika Kirk, Charlie Kirk este soțul meu. Cei care fac răul, […]
11:30
RĂZVAN, de 13 ani, elev în clasa a VII-a, a decedat în curtea școlii în care învăța, în timp ce își aștepta mama. „A zis că îi e sete” # Gândul
Un elev în vârstă de 13 ani de la școala din localitatea Băița de Sub Codru a leșinat în curtea unității de învățământ. Chemat să intervină, echipajul medical de pe ambulanță nu l-a mai putut salva pe copil, constatând decesul acestuia. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Maramureș, Florina Meteș, a precizat […]
11:20
Diana Buzoianu a numit un director interimar la Apele Române: „Are un mandat foarte clar de reorganizare” # Gândul
După ce l-a demis pe Sorin Lucaci de la conducerea Apele Române, Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a anunțat sâmbătă dimineață că l-a numit în funcția de director interimar al instituției pe Florin Ghiță. Diana Buzoianu a declarat că noul șef de la Apele Române „are un mandat foarte clar de reorganizare”. Din 2014 până în […]
11:10
Ce spune Clotilde Armand despre Elena Lasconi, pe care a TRĂDAT-O în favoarea lui Nicușor Dan: „Impulsivă și sufletistă” # Gândul
Clotilde Armand a caracterizat-o pe Elena Lasconi, fosta sa colegă de partid pe care a trădat-o în favoarea lui Nicușor Dan la alegerile prezidențiale, ca fiind „impulsivă și sufletistă”. Ea a participat săptămâna aceasta la „Sosurile picante”, emisiune moderată de Cătălin Măruță, unde invitații trebuie să răspundă la întrebări incomode sau să mănânce picant. Întrebată […]
Acum 8 ore
10:40
A venit weekend-ul, iar ziua trebuie începută cu voie bună. GÂNDUL.RO îți vine în ajutor cu un banc bun – „Ieși cu mine în seara asta?”. Continuarea te va face să râzi. – Ieși cu mine în seara asta? – Nu, că ești însurat! – Nu-i adevărat, nu te mai lua după nevastă-mea, aia scrie numai […]
10:30
Începe dimineața de sâmbătă cu un zâmbet! GÂNDUL.RO îți înseninează ziua cu bancul „Se vede că ești însurat”. – Se vede că eşti însurat, ai mereu cămăşile perfect călcate. – Da, este primul lucru pe care soţia m-a învăţat să-l fac. Să râdem în continuare: Bulă se angajează matelot pe iahtul lui Bill Gates Cu ocazia împlinirii […]
10:10
Un incendiu puternic a izbucnit la Penitenciarul Găeşti. Flăcările au cuprins tubulatura de ventilaţie şi au generat un fum dens. Aproximativ 200 de persoane au fost evacuate, a anunţat ISU Dâmboviţa. Popmpierii au intervenit cu trei autospeciale de stingere cu apă şi spumă. Detaşamentul Titu a sosit cu o autoscară şi un echipaj SMURD, iar […]
10:00
Ministrul Mediului a anunțat demiterea directorului Apelor Române, Sorin Lucaci. Diana Buzoianu a invocat nevoia urgentă de reformă și transparență în instituție, în luarea decizie. Apele Române a pierdut peste 300 de milioane de euro din PNRR, iar acest lucru a dus la afectarea unor proiecte esențiale de apărare împotriva inundațiilor. „Reforma este esențială” „Reforma […]
09:30
Rapidiștii au atacat arbitrajul, după remiza cu U Cluj. „E penalty. O să iasă Nelutu Sabău și o să ne spună cum s-a inventat apa” # Gândul
U Cluj a terminat la egalitate cu Rapid, 0-0, vineri seara, pe Cluj Arena, în etapa a 9-a a Superligii, dar oaspeții susțin că nu au primit un penalty. În minutul 88, Antoine Baroan a fost faultat de Cisse și cei de la Rapid au primit o lovitură liberă de la marginea careului. Christensen a […]
09:30
Șofer din Sibiu, reținut pentru conducere sub influența alcoolului la doar o zi după ce își recuperase permisul. Ce ALCOOLEMIE avea # Gândul
Un bărbat în vârstă de 41 de ani, din județul Sibiu, a fost reținut, vineri, 12 septembrie, după ce a fost prins conducând sub influența alcoolului în localitatea Daneș. Fapta s-a petrecut a doua zi după ce șoferul își recuperase permisul suspendat anterior pentru o infracțiune similară. Ce alcoolemie avea șoferul Bărbatul de 41 de […]
09:10
Podcastul „Altceva cu Adrian Artene” revine cu un nou sezon! Primul invitat: ministrul Culturii András Demeter # Gândul
Noul sezon al podcastului ”Altceva cu Adrian Artene” începe sâmbătă, 13 septembrie, de la ora 19:00, cu un invitat special: ministrul Culturii, András István Demeter. Într-un dialog sincer și provocator, jurnalistul Adrian Artene și invitatul său discută despre prezentul și viitorul culturii în România, despre rolul artei într-o societate în continuă schimbare și despre provocările […]
Acum 12 ore
09:00
Agenția MOODY’S: România rămâne printre ţările recomandate pentru investiţii, dar cu perspectivă negativă # Gândul
Agenţia de rating Moody’s a decis să păstreze România în categoria țărilor recomandate pentru investiţii – „Investment grade” -, dar ratingul este Baa3 cu perspectivă negativă. Măsurile de austeritate promovate de Guvernul Bolojan, precum creşterea TVA-ului şi eliminarea subvenţiilor la energie, au fost suficiente pentru a convinge Moody’s că ţara noastră încă este un loc […]
08:20
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 708. Germania, Franța și Marea Britanie cer Israelului „să înceteze imediat operațiunile militare în Gaza” # Gândul
Germania, Franța și Marea Britanie au cerut „o încetare imediată a operațiunilor militare israeliene în orașul Gaza”, după ce armata lui Netanyahu și-a anunțat intenția de a-și intensifica atacurile în capitala palestiniană. „Solicităm urgent o încetare imediată a operațiunilor militare israeliene din orașul Gaza, care provoacă strămutări masive de civili, victime civile și distrugerea infrastructurii […]
08:10
Cele două fețe ale lui Bolojan: primarul care ia, premierul care taie. Suma IMENSĂ pe care a cheltuit-o la Oradea din programul pe care îl desființează acum # Gândul
Înainte de a fi numit premier, Ilie Bolojan a fost perceput în conștiința colectivă ca un mit al excelenței în administrația locală. Oradea, orașul pe care l-a condus timp de 12 ani, devenise etalonul de bune practici și de eficiență administrativă. Mitul gospodarului ideal l-a urmărit și la președinția Consiliului Județean Bihor. Legenda spunea că […]
08:00
Rapid a remizat vineri seara, în deplasare, scor 0-0, cu formația Universitatea Cluj, în etapa a noua din Superligă. În urma acestui rezultat, Rapid are 19 puncte, cu unul mai puțin decât liderul Universitatea Craiova, care duminică joacă acasă cu Farul. De partea cealaltă, U Cluj a adunat 13 puncte și a urcat pe ultimul […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.