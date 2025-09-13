BANC | Un român își petrece vacanța în India, împreună cu frumoasa lui fiică de 18 ani

Dacă tot este weekend, trebuie să ne relaxăm și tocmai de aceea îți oferim un nou banc savuros. De data aceasta, cu un turist român care își petrece vacanța în India, împreună cu frumoasa lui fiică de 18 ani, moment în care un maharajah foarte bogat se îndrăgostește de ea. – Dacă îmi vei da […]

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Gândul