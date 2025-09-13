Dogioiu îl acuză pe Grindeanu că minte în SCANDALUL plafonării. Dogioiu: Decizia a fost acceptată de PSD/ Grindeanu: nu am discutat în Coaliție
Imediat după ce Gândul a relatat în exclusivitate că măsura plafonării prețurilor la produsele de bază va fi anulată, cu data de 1 octombrie, au apărut și reacțiile politice. Printre cei care au reacționat imediat a fost și președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu care a criticat măsura și a zis că în coaliție nu […]
• • •
MOTIVUL pentru care unele scrisori nu ajung niciodată la destinaţie, într-o comună din România. Primar: „Din păcate, noi nu avem ce să facem” # Gândul
În comuna bihoreană Sânmartin există doar un singur poştaş, care trebuie să acopere nouă localităţi, astfel că scrisorile nerecomandate nu ajung niciodată la destinaţie. Cei mai noroscoși sunt clienţii care primesc recomandate, pentru că acestea au nevoie de semnătură. În acest context, oamenii sunt revoltaţi pentru că pierd documente importante, despre care nici nu ştiu […]
Dacă tot este weekend, trebuie să ne relaxăm și tocmai de aceea îți oferim un nou banc savuros. De data aceasta, cu un turist român care își petrece vacanța în India, împreună cu frumoasa lui fiică de 18 ani, moment în care un maharajah foarte bogat se îndrăgostește de ea. – Dacă îmi vei da […]
SERIALUL de pe Netflix care a spart toate topurile imediat după lansare, cu peste 145 de milioane de ore de vizionare. Cine joacă în rolul principal # Gândul
Serialul de pe Netflix cu David Beckham în rolul principal, care are doar patru episoade, a rupt topurile imediat după lansare. Producția e și acum disponibilă pe platforma de streaming, reușind să adune dej peste 145 de milioane de ore de vizionare. „Beckham” este, de fapt, un documentar – lansat pe Netflix în 2023 – […]
Cererea pentru locuinţe noi a SCĂZUT masiv, după majorarea TVA la 21%. Cum încearcă dezvoltatorii imobiliari să diminueze impactul asupra pieței # Gândul
Cererea pentru locuinţe noi a scăzut masiv după majorarea TVA la 21%. Oamenii cântăresc acum de două ori mai bine ideea de a cumpăra o casă. Iar cei care o fac, totuși, spun că sunt nevoiţi pentru că… fie li s-a mărit familia, fie iau în calcul că preţurile nu vor scădea în următorii ani. […]
Liderul PSD Arad, Mihai Fifor, explică de ce trebuie menținută plafonarea alimentelor de bază: „Nu este doar o măsură socială, ci una de bun-simț” # Gândul
Liderul PSD Arad, Mihai Fifor a declarat că plafonarea prețurilor la alimentele de bază trebuie menținută, criticând anunțurile venite dinspre Guvernul condus de Ilie Bolojan privind eliminarea acestei măsuri și subliniind că decizia nu a fost discutată în coaliție. „Și totuși, domnule Bolojan, ce v-au făcut românii, care deja gâfâie în zodia reformei dumneavoastră? Le-ați […]
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, anunță că o DRONĂ rusească a intrat azi în spațiul aerian românesc. Două F-16 au fost ridicate și au urmărit drona # Gândul
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, anunță că o dronă rusească a intrat azi în spațiul aerian românesc. Două F-16 au fost ridicate și au urmărit drona. Știre în curs de actualizare…
SURSE New York Post: Suspectul reținut pentru asasinarea lui Charlie Kirk trăia alături de un partener transgender # Gândul
Tyler Robinson, presupusul atacator al lui Charlie Kirk, locuia cu un partener transgender care se afla în proces de tranziție de la bărbat la femeie, a confirmat sâmbătă o sursă din cadrul forțelor de ordine pentru New York Post. Acea persoană, care nu a fost încă identificată de autorități, cooperează acum pe deplin cu FBI-ul […]
“România a fost întotdeauna un loc frumos”, a spus regretatul activist conservator și podcaster american Charlie Kirk, într-unul din episoadele popularei sale emisiuni. Kirk le-a povestit urmăritorilor că soția sa a vizitat România, apoi s-a referit la evoluțiile politice din România, pe care le-a descris ca având “o importanță internațională”. Kirk avea 5,5 milioane de […]
George Simion, prezent la cel mai mare miting dedicat libertății de exprimare, în Londra: „Dictatura este impusă de Macron și von der Leyen” # Gândul
George Simion, președintele partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), a fost prezent sâmbătă în Londra, la Festivalul Libertății de Exprimare. La eveniment au participat și sute de români care fac parte din diaspora din Marea Britanie. Înainte de a lua George Simion cuvântul, celebrul Elon Musk s-a adresat celor peste 100.000 de persoane prezente la […]
Locuitorii din Tulcea, AVERTIZAȚI printr-un mesaj RO-Alert să se protejeze de posibile obiecte căzute din cer # Gândul
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a transmis, SÂMBĂTĂ, un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a județului Tulcea, avertizând populația asupra posibilității căderii unor obiecte din spațiul aerian. „În urmă cu puțin timp, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a județului Tulcea, prin care […]
Asasinarea activistului conservator Charlie Kirk a șocat mai întâi publicul de la Universitatea Utah Valley, unde Kirk a fost împușcat în pe 10 septembrie, și apoi întreaga țară, în timp ce imaginile cu uciderea sa s-au răspândit rapid. Pentru mulți americani, moartea influencerului conservator a cristalizat o teamă din ce în ce mai mare: Statele […]
Medicamentele GENERICE ajung pe lista de compensare, după o întârziere de până la 2 ani. Avertismentul producătorilor pentru pacienți # Gândul
Medicamentele generice ajung, în sfârșit, pe lista de compensare după o întârziere de până la 2 ani. În acest context, producătorii atrag atenția că acest lucru afectează grav accesul pacienţilor la terapii esenţiale şi subliniază că, în ultimii 10 ani, în timp ce costurile materiilor prime şi ale bunurilor industriale au crescut, preţurile medicamentelor generice […]
Ministrul Educației, noi detalii despre SALARIILE profesorilor. Ce spune Daniel David despre plata cu ora # Gândul
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a fost întrebat sâmbătă, la Digi 24, despre modificarea normei didactice de la 18 la 20 de ore pe săptămână şi despre faptul că profesorii susţin că în acest mod le-a scăzut venitul pentru că orele suplimentare erau plătite mai bine. „Am pornit să implementăm aceste măsuri de criză fiscal-bugetară de […]
Peste un milion de oameni protestează la LONDRA pentru libertatea de exprimare. Se strigă și numele lui Charlie Kirk # Gândul
Mari mulțimi de oameni au ieșit să demonstreze la Londra, un miting „pentru libertatea de exprimare”, un subiect intens dezbătut în Marea Britanie. În imagini distribuite pe rețelele de socializare, o mulțime foarte densă cutreieră străzile Londrei, fluturând în principal steaguri britanice. Mitingul vine după o vară marcată de demonstrații anti-imigrație în fața hotelurilor care […]
Culisele măcelului de la Craiova. Ce a declanșat războiul între clanurile mafiote de la marginea orașului # Gândul
Scandalul sângeros soldat cu un mort și nouă răniți, dintre care trei în stare gravă care a zguduit, sâmbătă, Craiova, ar fi fost plănuit încă de aproape două luni. Ar fi vorba despre o răzbunare după ce un tânăr, membru al uneia dintre familiile de romi care locuiesc în apropierea Parcului Romanescu, ar fi fost […]
A apărut primul SINDICAT din România destinat exclusiv șoferilor și curierilor de pe Uber, Bolt, Glovo sau Wolt. Se pot înscrie şi cetățenii străini # Gândul
Blocul Național Sindical a lansat Sindicatul Lucrătorilor de pe Platforme Digitale (SLPD), prima structură sindicală din România destinată exclusiv celor care muncesc prin aplicații precum Uber, Bolt, Glovo, Wolt și altele. SLPD va funcţiona ca un sindicat naţional, cu filiale în toate judeţele ţării, în cadrul acestuia se pot înscrie atât cetăţeni români, cât şi […]
Cursă periculoasă pe străzile din București. Un tânăr de 21 de ani a fost prins de polițiști după ce a condus haotic și a avariat trei mașini parcate # Gândul
Un tânăr de 21 de ani a fost urmărit și imobilizat de polițiștii Secției 11 după ce a circulat haotic pe Șoseaua Mihai Bravu din București și a avariat trei mașini parcate. Acesta era sub influența alcoolului și a fost reținut pentru 24 de ore. „În noaptea de 13 septembrie a.c., în jurul orei 02:30, […]
Reacțiile politicienilor din FRANȚA la retrogradarea ratingului suveran: Apeluri la „a pune capăt” macronismului # Gândul
Reacțiile politicienilor francezi la retrogradarea ratingului suveran al Franței de către agenția de rating Fitch, de la AA- la A+, s-au ținut lanț. „O țară pe care „elitele” sale o conduc să refuze adevărul este condamnată să plătească prețul”. Cu aceste cuvinte a reacționat fostul prim-ministru François Bayrou vineri seara la retrogradarea ratingului Franței de […]
ANM a emis cod galben de VÂNT puternic pentru 11 județe. Cât timp este valabilă avertizarea meteo # Gândul
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis un cod galeb de vânt puternic pentru 11 județe, valavil de sâmbătă, de la ora 20:00, până duminică, la ora o8:00. Sunt vizate judeţele Caraş-Severin, Hunedoara, Alba, Sibiu, Gorj şi Vâlcea. În Caraş-Severin, precum şi în jumătatea de vest a Carpaţilor Meridionali, vântul va avea intensificări cu viteze […]
S-a descoperit „al doilea Pământ”? Telescopul James Webb detectează posibile semne de atmosferă la 40 de ani-lumină de Terra # Gândul
Căutarea unei planete asemănătoare Pământului primește un nou impuls. Datele culese de telescopul spațial James Webb (JWST) sugerează că exoplaneta TRAPPIST-1e, aflată la aproximativ 40 de ani-lumină distanță de Terra, ar putea avea o atmosferă. Recenta descoperirea făcută reprezintă un moment-cheie în demersul științific de explorare a unor condiții locuibile dincolo de Sistemul Solar. Ce […]
Viața în Kathmandu, capitala Nepalului, a făcut sâmbătă un pas înapoi spre normalitate, după violentele proteste anticorupție. Interdicțiile de circulație au fost relaxate și un prim-ministru interimar a depus jurământul. Soldații și-au redus prezența pe străzi, unde fuseseră desfășurați în număr mare de miercuri, după ce demonstrațiile violente au răsturnat Guvernul și au incendiat clădirea […]
Un bărbat de 60 de ani a fost atacat de un urs pe câmp, în județul Mureș. Acesta a suferit răni grave la nivelul feței și se află în stare critică. Victima a fost stabilizată la fața locului de echipajele SMURD și transportată la Târgu Mureș pentru îngrijiri medicale de specialitate. „În urma incidentului, bărbatul […]
Atunci când vine vorba de organizarea conținutului personal sau profesional, tabletele iPad sunt, pentru mulți utilizatori, un dispozitiv de bază. Imagini din vacanțe, filmări importante sau fișiere de lucru ajung, de regulă, să fie salvate direct în aplicațiile implicite „Poze” și „Fișiere”. Dar, ce poți face atunci când, din greșeală, ștergi documentele respective, de care […]
Oferă-le oamenilor prezumția de nevinovăție. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de duminică, 14 septembrie 2025. Berbec În sfârșit, lumea începe să vadă lucrurile în felul tău. Fii tu însuți și nu fi reticent să le spui oamenilor exact cum stau lucrurile. Gândirea ta este clară și concentrată. Folosește-ți mintea pătrunzătoare pentru a îndeplini […]
Vicepremierul Ionuţ Moşteanu susține că Ilie Bolojan nu va DEMISIONA din funcţie dacă CCR respinge Pachetul 2 # Gândul
Vicepremierul Ionuţ Moşteanu susține că Ilie Bolojan nu va demisiona din funcţie dacă CCR respinge Pachetul 2 de reformă. Acesta afirmă că Bolojan este omul de care România are nevoie acum. „Nu cred (că Ilie Bolojan va demisiona-n.r.). Pot să înţeleg presiunea, că sunt alături de dânsul. Ne vedem şi credeţi-mă că Ilie Bolojan are […]
Ratingul de credit al Franței s-a prăbușit. Agenția FITCH taxează dur tensiunile politice și sociale de la Paris # Gândul
Presa internațională remarcă faptul că Franța a ajuns la cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată în analiza raportorilor financiari. Retrogradarea de cătrei cei de la Fitch complică eforturile noului prim-ministru, Sébastien Lecornu, și ale președintelui Emmanuel Macron de a controla finanțele Franței, scrie publicația britanică The Guardian. Vineri, 12 septembrie, agenția Fitch a retrogradat ratingul […]
Presa internațională: De ce Trump aruncă bomba anchetării lui George SOROS, după asasinarea lui Charlie Kirk # Gândul
Președintele Donald Trump a sugerat că Administrația sa ar putea lansa o anchetă împotriva lui George Soros sau a familiei sale, acuzându-l pe mega-donatorul democrat că finanțează proteste. Protestatarii „sunt plătiți pentru profesia lor de la Soros și de alți oameni”, a spus Trump într-un interviu pentru Fox News, amintind de protestatarii care l-au confruntat […]
Poliția închide mai multe artere, în weekend, în București. Ce EVENIMENTE sunt programate în Capitală # Gândul
Traficul rutier va fi restricționat, sâmbătă și duminică, 13, respectiv 14 septembrie, pe mai multe bulevarde și străzi din București, cu ocazia desfășurării unor evenimente sportive, cultural-artistice și adunări publice. Brigada Rutieră a Capitalei a anunțat ce evenimente sunt programate în acest weekend în oraș. Restricții pe principalele artere Sâmbătă se va desfășura evenimentul cultural-sportiv […]
În contextul în care investitorii pariază tot mai mult pe reducerea dobânzilor de către Rezerva Federală, aurul a urcat săptămâna aceasta la un nou maxim istoric, atingând 3.616 dolari pe uncie. Creșterea este influențată și de tensiunile legate de independenţa băncii centrale americane, după cum scrie FT. Aurul a crescut cu 9% în ultimele săptămâni […]
Tezaur de vânzare. Zeci de kilograme de AUR, evaluate la sume amețitoare, scoase la licitație, în România. Cui aparține comoara # Gândul
Casa de Licitație A10 by Artmark organizează o primă vânzare publică de lingouri de aur – Licitația de Lichidare a Patrimoniului de Aur (lingouri și numismatică) a familiei Doamnei N.C. 40 de kilograme de aur, evaluate la peste 4 milioane de euro, vor fi scoase la licitație. Metalul prețios supus licitației – 101 loturi individuale […]
Guvernul CONFIRMĂ! Prețurile alimentelor de bază nu vor mai fi plafonate de la 1 octombrie: „Decizia a fost luată de coaliția de guvernare” # Gândul
Este oficial! Plafonarea prețurilor la alimentele de bază nu va mai fi prelungită de la 1 octombrie. Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, a confirmat informația într-un răspuns pentru Gândul: „Decizia neprelungirii plafonării prețurilor la alimentele de bază a fost luată de coaliția de guvernare”. „Coaliția a decis, fără nicio opinie contrară, că prelungirea […]
Vom avea un sfârșit de săptămână cu avertizări din partea ANM. Meteorologii au emis o atenționare cod galben de vânt pentru județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Botoșani, Suceava și Neamț, precum și pentru vestul Carpaților Meridionali. În aceste zone vor fi rafale de până la 100 km/h la altitudini mari. Atenționarea este valabilă începând cu seara zilei […]
Moșteanu, întrebat dacă va crește vârsta de pensionare a militarilor: „Discuția e la deduceri, nu la vârstă”/Cât este pensia medie în sistemul militar # Gândul
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a acordat sâmbătă un interviu la Prima TV, acolo unde a fost întrebat dacă va crește vârsta de pensionare a militarilor, așa cum s-a întâmplat în cazul magistraților. „E discuție care se tot rostogolește în toate direcțiile în spațiul public”, a răspuns ministrul Apărării. „Legea privind pensiile militarilor a fost trecută […]
Schimbare în horoscop, MERCUR nu mai este retrograd. Patru zodii vor avea parte de noroc din plin în septembrie 2025 # Gândul
După câteva săptămâni marcate de confuzie și dezechilibru, influențele lui Mercur retrograd s-au încheiat. Pentru septembrie, astrologii au vești bune. Joanne Jones, de la Trusted Psychics, spune că luna aceasta aduce un val de oportunități pentru anumite zodii. Acești nativi vor simți că energia universului le este alături și, astfel, vor avea parte de norocv […]
PSD se opune eliminării plafonării prețurilor la alimentele de bază. Sorin Grindeanu: „Puterea de cumpărare a românilor se va prăbuși” # Gândul
După ce în spațiul public au apărut informații potrivit cărora premierul Ilie Bolojan nu mai dorește prelungirea plafonării adaosului comercial de la 1 octombrie, Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a reacționat și a anunțat că va cere „urgent clarificări partenerilor de guvernare”. „Este o decizie pe care nu am discutat-o în Coaliție și cu […]
Ionuț Moșteanu anunță că lista finală a proiectelor din Programul SAFE va fi stabilită în luna noiembrie # Gândul
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a fost întrebat sâmbătă, la Prima TV, pe ce urmează să cheltuiască România cei 17 miliarde de euro alocați prin Programul SAFE. Acesta a precizat că săptămâna viitoare vor începe discuțiile tehnice cu Comisia Europeană, urmând ca lista finală a proiectelor să fie decisă în noiembrie, împreună cu Comisia Europeană. Întrebat […]
Fostul președinte al Curții Supreme din Nepal, Sushila Karki, a devenit prima femeie lider din istoria țării după ce a fost numită prim-ministru interimar în urma protestelor care au înlăturat Guvernul lui KP Sharma Oli. Karki, care a depus jurământul vineri seara, este așteptată să organizeze alegeri în următoarele șase luni. Pe măsură ce speculațiile […]
Un om a fost ucis în urma unui scandal cu bâte și săbii la Craiova. Alte patru persoane au fost grav rănite # Gândul
Un om a fost ucis și alte patru persoane au ajuns la spital cu răni grave, în urma unui scandal sângeros produs, sâmbătă, la Craiova, între două clanuri. Știre în curs de actualizare
Fosta fabrică Benetton, din Iași, scoasă la vânzare la un preț uluitor. Cât vor proprietarii pe terenul de peste 12.000 mp # Gândul
Clădirea din Iași în care grupul italian Benetton producea articole vestimentare destinate exportului a fost scoasă la vânzare. Proprietatea situată pe Calea Chișinăului este evaluată la prețul de 6,9 milioane de euro (fără TVA). În anunț, agenții imobiliari specifică faptul că „afacerea” ar putea aduce noului proprietar venituri din chirii de peste 60.000 de euro […]
Un bărbat s-a urcat pe stâlpul de iluminat al stadionului Ceahlăul în semn de protest. Tot el a urcat zilele trecute pe un stâlp al telegondolei din Piatra-Neamț. Autoritățile intervin cu echipamente specializate pentru a asigura siguranța bărbatului. Motivele protestului nu sunt cunoscute. „În momentul actual, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț desfășoară […]
În cel mai recent episod din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a comentat decizia Înaltei Curți într-un dosar extrem de așteptat de opinia publică, pe care îl consideră „un moment istoric” pentru sistemul judiciar din România. Cristoiu a remarcat faptul că presa nu a tratat cu atenția cuvenită decizia instanței supreme: „Un moment […]
Universitatea Craiova se duelează cu Farul Constanța, duminică, de la ora 18:00, pe stadionul Ion Oblemenco, în etapa a 9-a a Superligii. Mirel Rădoi a vorbit despre partida cu echipa lui Ianis Zicu și despre cum vede lupta la titlu în campionat. După opt etape, Craiova conduce în clasament, 20 de puncte, iar Farul e […]
O zonă pitorească din Câmpina a fost transformată în GROAPĂ de gunoi. Asociația „Câmpina Curată” a transmis o sesizare către mai multe instituții # Gândul
O zonă pitorească din Câmpina, județul Prahova, este astăzi acoperită de mormane de deșeuri care provin din construcții și demolări. Asociația „Câmpina Curată” trage un semnal de alarmă și acuză autoritățile de nepăsare. Asociația „Câmpina Curată” a transmis o sesizare oficială către mai multe instituții, respectiv Primăria Municipiului Câmpina, Poliția Locală, Poliția Municipiului Câmpina, Garda […]
Schimbarea conducerii Prefecturii Iași a adus, din nou, în atenție o problemă veche cu care se confruntă mii de oameni – există întârzieri chiar și de ordinul săptămânilor la programările la examenul pentru permisul auto, în special la proba practică. Potrivit Ziarul de Iași, situația este cauzată în principal de lipsa de personal la Serviciul […]
Un senator PSD propune ca prima zi de școală să fie zi liberă pentru părinți: „Statul trebuie să fie partenerul familiei” # Gândul
Senatorul PSD Claudiu-Daniel Catană a depus la Senat o inițiativă legislativă prin care propune ca prima zi a anului școlar să fie liberă pentru părinți. Măsura ar urma să fie aplicată angajaților care au copii în învățământul preșcolar, primar și gimnazial. „Festivitatea de deschidere a fiecărui an şcolar reprezintă un moment încărcat de emoţii, atât […]
