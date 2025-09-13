Ratingul de credit al Franței s-a prăbușit. Agenția FITCH taxează dur tensiunile politice și sociale de la Paris

23:00

Aproape 30.000 de locuri de muncă au fost scoase pe piață în ultima lună, anunță o platformă de recrutare, iar majoritatea sunt pentru debutanți și muncitori calificați. Cei interesați trebuie să își adapteze CV-ul astfel încât să fie selectați de softurile bazate pe inteligență artificială. Și asta pentru că tot mai mulți angajatori le folosesc. […]