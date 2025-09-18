UE vrea să renunțe cât mai repede la gazele naturale rusești după apelul lui Donald Trump. „Mai bine mai devreme decât mai târziu”

22:40

Premierul Ilie Bolojan a anunţat că, la începutul săptămânii viitoare, va face o vizită la Bruxelles, unde va avea întâlniri cu trei comisari europeni. Prima va fi cu comisarul pentru Economie, în contextul în care România „trebuie să regleze aspectele care ţin de deficite pentru a fi o ţară de încredere, pentru a nu continua procedura de suspendare a fondurilor europene”. Bolojan va avea o discuţie şi cu comisarul pentru Apărare despre programul SAFE, dar şi o întâlnire cu comisarul Roxana Mânzatu, în cadrul căreia se va discuta despre viitorul program de finanţare al Uniunii Europene. „România trebuie să obţină o poziţie cât mai bună la negocieri”, a punctat șeful Guvernului.