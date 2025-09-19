Mașini, cocaină și răpiri. Saga unui scandal extravagant care ține de decenii, în familia unuia dintre cei mai bogați italieni
Digi24.ro, 19 septembrie 2025 02:30
Gianni Agnelli a fost unul dintre cei mai bogați magnați ai secolului al XX-lea. Timp de decenii, familia sa a fost divizată în legătură cu imperiul său de 40 de miliarde de dolari, scrie The Times într-un articol dedicat moștenitorilor săi și scandalurilor mai mult sau mai puțin publice care îi înconjoară pe John Elkann, Lapo Elkann și pe mama lor, Margherita, fiica lui Agnelli. E de remarcat că această saga continuă într-o familie a cărei poveste se regăsesc sinuciderea, moartea prematură și răpirea.
• • •
Acum o oră
02:30
Acum 4 ore
00:30
Premierul Ilie Bolojan estimează că bugetul alocat în 2026 pentru Apărare se va situa în jurul valorii de 2,3% din PIB # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan estimează că în 2026 bugetul alocat Apărării se va situa în jurul valorii de 2,3% din PIB, dar că în anii următori va exista probabil o creştere treptată.
00:00
Un bărbat care a atacat copii cu o macetă în Franța a murit după ce polițiștii au intervenit cu armele din dotare # Digi24.ro
Un bărbat cu o macetă a atacat joi după-amiază un grup de copii în faţa unei şcoli din apropiere de Toulon, în sud-estul Franţei, apoi poliţiştii veniţi să-l neutralizeze. Agenţii au folosit armamentul din dotare, iar bărbatul a murit în cele din urmă, relatează BFM TV.
18 septembrie 2025
23:40
Donald Trump și Melania, nevoiți să schimbe elicopterul în Marea Britanie. Aeronava prezidențială a avut o defecțiune hidraulică # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump și soția sa, Melania, au fost transferați într-un elicopter de sprijin în timpul vizitei de stat în Marea Britanie, după ce aeronava prezidențială Marine One a avut o defecțiune hidraulică. Piloții au decis să aterizeze pe un aerodrom local din precauție, iar cuplul prezidențial și-a continuat drumul spre aeroportul Stansted cu o întârziere de câteva minute.
Acum 6 ore
23:10
Verdictul Olguței Vasilescu: Guvernul Bolojan cade dacă premierul nu schimbă modul în care vrea să reformeze administrația locală # Digi24.ro
Primarul municipiului Craiova, Olguţa Vasilescu (PSD), a afirmat, joi seară, că Guvernul actual, din care şi PSD face parte, va cădea, în cazul în care premierul Ilie Bolojan va schimba modul în care vrea să facă reforma administraţiei.
23:10
Antrenorul Florin Marin a murit. El suferea de demență și se afla de două săptămâni internat la ATI # Digi24.ro
Florin Marin a murit la 72 de ani. Fostul fotbalist și antrenor s-a stins din viață pe 18 septembrie, după ce în ultimele două săptămâni a fost internat în stare foarte gravă în spital, la secția ATI.
23:10
Un cutremur cu magnitudinea 7,8 s-a produs la ora 18:58 GMT (n.r. 21.58, ora României), joi, la 143 kilometri est de oraşul Petropavlovsk-Kamceatski, din Orientul Îndepărtat al Rusiei, a anunţat Serviciul de prospectare geologică al Statelor Unite (USGS), preluat de Xinhua.
23:00
Burduja avertizează împotriva preluării Napolact de maghiarii de la Bonafarm: „O potențială strategie a unui stat în conflict cu UE” # Digi24.ro
Fostul ministru Sebastian Burduja, în prezent consilier al premierului Ilie Bolojan, trage un semnal de alarmă cu privire la preluarea brandului Napolact de către grupul maghiar Bonafarm.
22:50
Trump sugerează ridicarea licenței televiziunilor critice. Cum se închină baronii mass-media în fața lui pentru a-și proteja afacerile # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a declarat, în timpul unei discuții cu reporterii la bordul Air Force One, pe drumul de întoarcere din Marea Britanie, că marile rețele TV americane au fost 97% împotriva sa și a sugerat că ar trebui să li se ridice licențele de emisie celor care continuă să-i facă doar presă negativă. Declarația vine în contextul anulării fără avertisment a talk-showului găzduit de Jimmy Kimmel la ABC, sub pretextul sancționării unei critici aduse de comediant grupării MAGA în legătură cu scandalului din jurul asasinării lui Charlie Kirk.
22:40
Doi tineri de 18 și 19 ani, inculpați pentru un atac cibernetic care a paralizat luni de zile transportul public din Londra # Digi24.ro
Doi tineri în vârstă de 18 și 19 ani au fost arestați în Marea Britanie și trimiși în fața instanței pentru un atac cibernetic care a paralizat timp de trei luni transportul public din Londra. Acțiunea, atribuită grupării Scattered Spider, a provocat pagube de 39 de milioane de lire sterline și ar fi permis acces neautorizat la datele personale a mii de călători, informează BBC.
22:40
Ilie Bolojan merge la Bruxelles, unde va discuta despre programele UE de finanțare: „Trebuie să ne reglăm aspectele ce ţin de deficite” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunţat că, la începutul săptămânii viitoare, va face o vizită la Bruxelles, unde va avea întâlniri cu trei comisari europeni. Prima va fi cu comisarul pentru Economie, în contextul în care România „trebuie să regleze aspectele care ţin de deficite pentru a fi o ţară de încredere, pentru a nu continua procedura de suspendare a fondurilor europene”. Bolojan va avea o discuţie şi cu comisarul pentru Apărare despre programul SAFE, dar şi o întâlnire cu comisarul Roxana Mânzatu, în cadrul căreia se va discuta despre viitorul program de finanţare al Uniunii Europene. „România trebuie să obţină o poziţie cât mai bună la negocieri”, a punctat șeful Guvernului.
22:30
Ilie Bolojan: Companiile de stat care pot fi redresate trebuie să continue, cele care sunt în pierdere cronică trebuie închise # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, joi seară, că toate companiile de stat care pot fi redresate trebuie să continue activitatea, dar cele care sunt în pierdere cronică de mai mulţi ani, care au datorii mai mari trebuie să fie închise deoarece sunt o gaură neagră.
22:30
Barack Obama acuză administrația Trump în chestiunea concedierii lui Kimmel. „S-a ajuns la un nivel nou și periculos” # Digi24.ro
Barack Obama a condamnat administrația Trump pentru acțiunile sale care au dus la suspendarea de către Disney a emisiunii de comedie a lui Jimmy Kimmel.
22:20
UE vrea să renunțe cât mai repede la gazele naturale rusești după apelul lui Donald Trump. „Mai bine mai devreme decât mai târziu” # Digi24.ro
Uniunea Europeană planifică măsuri pentru a accelera eliminarea treptată a gazului natural lichefiat rusesc din blocul comunitar, la doar câteva zile după ce președintele american Donald Trump a solicitat UE să ia măsuri suplimentare pentru a reduce comerțul energetic cu Moscova, arată Bloomberg.
22:00
Câți militari ruși au „neutralizat” ucrainenii în acest an. Comandantul Oleksandr Sîrski tocmai a făcut publice ultimele cifre # Digi24.ro
Comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Oleksandr Sîrski tocmai a făcut publice, pe Facebook, numărul soldaților ruși „neutralizați” de armata sa de la începutul anului.
22:00
De ce a lipsit Ilie Bolojan de la întâlnirea de miercuri cu primarii: explicația premierului # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a precizat joi seară că nu a refuzat să se întâlnească miercuri cu primarii şi că nu a mai putut să ajungă pentru că s-a prelungit o şedinţă la Parlament.
21:50
Concurentul lui Grindeanu avertizează: AUR vine peste noi. Bătălia strategică pentru România se va da între AUR și PSD # Digi24.ro
Senatorul PSD Titus Corlăţean a declarat, joi, că AUR-ul vine peste PSD şi ocupă această zonă socială, electorală, el arătând că nu e treaba USR şi PNL, pentru că au alt electorat, de dreapta iar bătălia strategică în România şi pentru România se va da între PSD şi AUR.
21:30
Brățară de aur veche de 3.000 de ani, furată de la Muzeul din Cairo. O angajată și alți trei suspecți arestați. Artefactul a fost topit # Digi24.ro
O brățară din aur, datând din timpul faraonului Amenemope (1070-945 î.Hr.), a dispărut din seiful laboratorului de restaurare al Muzeului Egiptean din Cairo și a fost vândută pe piața neagră pentru doar 3.400 de euro, înainte de a fi topită într-un atelier din capitala Egiptului. Autoritățile au arestat trei suspecți, printre care o restauratoare a muzeului, iar ancheta vizează și alte persoane implicate în furtul artefactului care urma să fie expus la Roma.
21:30
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, joi seară, întrebat dacă a luat în calcul ieşirea PSD de la guvernare şi o eventuală guvernare PSD-AUR, că partidele şi oamenii pot să ia fiecare decizia pe care o consideră de cuvinţă, dar „suntem conştienţi că stabilitatea e un element important”.
21:30
Nvidia investește 5 miliarde dolari în Intel și devine unul dintre cei mai mari acționari ai companiei americane aflate în dificultate # Digi24.ro
Grupul american Nvidia a anunţat joi că va investi cinci miliarde de dolari în producătorul de semiconductori Intel şi, totodată, că cele două firme vor dezvolta împreună cipuri pentru PC-uri şi centre de date, transmite Reuters.
Acum 8 ore
21:10
Keir Starmer apără libertatea de exprimare în Marea Britanie dar face o „distincție” față de unele discursuri online # Digi24.ro
Prim-ministrul britanic Keir Starmer a declarat joi că țara sa protejează „cu înverșunare” libertatea de exprimare, dar că există o limită atunci când aceasta este folosită pentru a incita la vătămarea reală a copiilor și a persoanelor vulnerabile, transmite Reuters.
21:10
Ministrul de Externe Oana Țoiu, vizită în SUA, unde participă la Adunarea Generală a ONU și la Dineul transatlantic al lui Marco Rubio # Digi24.ro
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, va face o vizită în Statele Unite ale Americii, în perioada 18 - 29 septembrie 2025, Aceasta va conduce delegaţia României la cea de-a 80-a sesiune a Adunării Generale a ONU de la New York, unde va susține intervenția națională, prezentând obiectivele şi priorităţile României pe durata întregii sesiuni. În plus, demnitarul va participa la Dineul transatlantic, organizat de către secretarul de stat american, Marco Rubio, şi la reuniunea informală a miniştrilor care sprijină activitatea Curţii Penale Internaţionale CPI.
21:00
Titus Corlățean vorbește despre supraveghere, presiune, intimidare și amenințări în PSD. „Nu este încă un moment de asumare publică” # Digi24.ro
Senatorul PSD Titus Corlăţean a declarat, joi, despre oamenii care îl susţin la şefia PSD, că nu este încă un moment de asumare publică, pentru că xistă modalităţi de supraveghere, de monitorizare, de presiune, de intimidare, de ameninţări, el arătând că se întâmplă şi este o realitate. El a spus că le-a transmis colegilor faptul că, dacă au ajuns ca în acest partid să nu mai vorbească liber şi deschis, asta înseamnă că intră într-o perioadă de fiinţe care poartă numele de moluşte.
20:50
Oana Gheorghiu, numită de Nicușor Dan în Colegiul director al Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate # Digi24.ro
Vicepreşedintele Asociaţiei „Dăruieşte Viaţă”, Oana Gheorghiu, a fost desemnată, joi, de către preşedintele Nicuşor Dan în Colegiul director al Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate. Ea a precizat că funcţia nu-i dă putere concretă, ci posibilitatea de a rifica probleme reale cu care se confruntă sistemul medical şi pacienţii. „Fără a înţelege realitatea, oricât de dură ar fi ea, nu putem construi soluţii sustenabile”, a transmis Oana Gheorghiu.
20:50
Integrarea rachetelor ghidate cu laser APKWS ar putea transforma Eurofighter Typhoon într-un „ucigaș de drone low-cost” # Digi24.ro
După ce în recentele incidente din Polonia NATO a folosit rachete aer-aer mult mai scumpe (în special AIM-120C-7 AMRAAM) pentru a doborî drone de atac cu rază lungă de acțiune fabricate în Rusia și Iran, Alianța a devenit extrem de conștientă de necesitatea unor contramăsuri mai diverse.
20:40
Giorgia Meloni sporește măsurile de securitate pentru ea și vicepremierii săi. Motivul care a făcut-o să ia această decizie # Digi24.ro
Dispozitivul de securitate pentru şefa guvernului italian, Giorgia Meloni, şi pentru vicepremierii săi, Antonio Tajani şi Matteo Salvini, a fost consolidat în urma asasinării activistului conservator american Charlie Kirk, au declarat joi surse guvernamentale pentru agenţia ANSA, confirmând o relatare în acest sens a cotidianului Il Messaggero, relatează Agerpres.
20:40
Trump, despre suspendarea emisiunii lui Jimmy Kimmel: A spus un lucru oribil despre un domn minunat, Charlie Kirk # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a lăudat joi decizia postului american ABC de a retrage din emisie „Jimmy Kimmel Live”, afirmând că prezentatorul de televiziune a spus „un lucru oribil” despre activistul politic asasinat Charlie Kirk, transmite Reuters.
20:40
Ilie Bolojan a anunțat când se va lua o decizie cu privire la plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că, săptămâna viitoare, se va lua o decizie în coaliţia de guvernare cu privire la păstrarea sau nu a plafonării adaosului comercial la alimentele de bază.
20:30
20:30
Raportul Redshift: 112 pagini de vești proaste. SUA vor pierde supremaţia în cosmos în favoarea Chinei. „Este destul de înfricoșător” # Digi24.ro
Un nou raport avertizează că SUA riscă să piardă supremaţia într-o nouă cursă spaţială în favoarea Chinei, o ţară aflată într-o creşterea rapidă şi constantă în sectorul spaţial, iar Beijingul ar putea să treacă în fruntea cursei spaţiale în următorii 5 până la 10 ani, transmite joi Live Science.
20:20
„Gaza, mină de aur imobiliară”. Ministru israelian, despre planul de exploatare a teritoriului palestinian: „Totul e pe masa lui Trump” # Digi24.ro
Ministrul de Finanțe israelian de extremă dreapta, Bezalel Smotrich, spune că Fâșia Gaza ar putea fi o „mină de aur imobiliară” și că se află în discuții cu SUA privind împărțirea teritoriului după război - o idee condamnată anterior la nivel internațional. Vorbind la un eveniment din Tel Aviv, el a spus că „un plan de afaceri se află pe masa președintelui Trump”. „Am terminat faza de demolare... Acum trebuie să construim”, a spus el, conform BBC.
20:20
20:20
Donald Trump va discuta cu Xi Jinping despre TikTok: Suntem aproape de a încheia un acord de preluare # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat joi că Statele Unite sunt aproape de a încheia un acord cu China pentru transferul dreptului de proprietate asupra platformei de socializare TikTok către companii americane, dar că ar putea prelungi termenul limită pentru cedarea dreptului de proprietate al Chinei pentru platforma din SUA, transmite Reuters.
20:10
Curier din Cluj, reținut după ce a furat bani și produse pe care trebuia să le livreze clienților. La cât se ridică prejudiciul # Digi24.ro
Un curier de 22 de ani din Cluj a fost reținut de polițiști, fiind acuzat că a furat bani din rambursuri și produse din coletele clienților. Prejudiciul provocat este estimat la aproape 40.000 de lei, potrivit News.ro.
20:00
Avertismentul lui Siegfried Mureşan: „Rusia ştie că îşi joacă acum ultima carte în Rep. Moldova. Încearcă să detoneze aceste alegeri” # Digi24.ro
Siegfried Mureşan, europarlamentar PNL, a declarat, joi, că Federaţia Rusă ştie că îşi joacă acum ultima carte în Republica Moldova, el arătând că ruşii ştiu că, dacă după 28 septembrie, va avea un guvern pro-european, nu vor mai avea nicio şansă să oprească parcursul ei european şi încearcă să detoneze aceste alegeri.
20:00
Poliţiştii fac cercetări după ce o tânără a mers să nască prezentând actele unei rude. Bebeluşul, înregistrat pe numele acelei persoane # Digi24.ro
Poliţiştii din judeţul Gorj fac cercetări pentru fals în declaraţii şi neglijenţă în serviciu după ce o tânără de 26 de ani care a mers la Spitalul din Târgu Cărbuneşti pentru a naşte a prezentat medicilor documentele unei rude, iar nou-născutul a fost înregistrat pe numele acelei persoane. După ce eroarea a fost sesizată, situaţia a fost remediată.
19:40
Banii mogulilor ruși, resursă salvatoare pentru Kiev: nouă strategie a UE de a folosi activele rusești înghețate în sprijinul Ucrainei # Digi24.ro
Comisia Europeană a identificat - și va face în curând public - un nou mecanism pentru utilizarea activelor rusești înghețate, anunță publicația ucraineană Eurointegration. La prima vedere, ideea este simplă: în loc să fie confiscat întregul capital, acesta ar fi înlocuit cu obligațiuni ale UE, iar veniturile ar fi transferate Ucrainei. Această abordare ar putea fi o soluție atât pentru UE, cât și pentru Ucraina. Ea evită riscurile juridice ale exproprierii directe și, în același timp, transmite un semnal politic puternic: Rusia începe să plătească pentru război chiar acum.
19:30
SUA vor să-și recupereze baza aeriană din Afganistan. Trump: E la o oră distanţă de locul unde China produce arme nucleare # Digi24.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat, joi, în conferinţa de presă comună cu premierul britanic Keir Starmer, că guvernul american încearcă să recupereze baza aeriană Bagram din Afganistan, relatează BBC.
19:30
Bjorn Borg vorbeşte despre boala incurabilă cu care se luptă zilnic. Legenda tenisului a fost căsătorit cu românca Mariana Simionescu # Digi24.ro
Legenda tenisului Bjorn Borg spune că ia viaţa „zi cu zi, an cu an” după ce a fost diagnosticat cu cancer de prostată „extrem de agresiv”.
Acum 12 ore
19:20
Mărturia cutremurătoare a unei victime a anestezistului francez care își otrăvea pacienții. „Viața mea a fost sub semnul întrebării” # Digi24.ro
Prima victimă a anestezistului francez Frédéric Péchier a povestit în instanță „calvarul” prin care a trecut, după ce s-a trezit la terapie intensivă, intubată și legată, în urma unei simple operații la spate. Bărbatul este acuzat că a otrăvit intenționat 30 de pacienți, pentru a-și demonstra abilitățile de resuscitare. Doisprezece oameni au murit, iar femeia a relatat că trăiește și astăzi cu sechele neurologice severe, relatează AFP, citată de Agerpres.
18:40
Problemele energetice ale României, pe masa CSAT. Ivan: „E ilogic ca investiții de 30 de ani să fie blocate de moluște și greieri” # Digi24.ro
Bogdan Ivan spune că problemele energetice ale țării vor ajunge pe masa Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Urmează o ultimă discuție cu premierul Ilie Bolojan, a declarat acesta, până când să finalizeze un proiect prin care să fie eliminată specula din piață. Ministrul Energiei promite și ușurarea investițiilor în punctele de interes național, precum acordarea avizelor de mediu mai ușor.
18:30
Demisie de la șefia Romaero: Bogdan Costaș a plecat de la conducerea companiei. Radu Miruță a aflat din presă: „Știe de ce se grăbește” # Digi24.ro
Directorul general al Romaero, Bogdan Costaş, a demisionat din funcţie, iar ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Miruţă, a precizat că a aflat din presă acest lucru. Ministrul afirmă că Bogdan Costaş „ştie de ce se grăbeşte” să plece, întrucât „datele din raportul administratorului judiciar, publicat acum două zile, arată că datoriile curente, născute după data intrării în insolvenţă, au crescut într-o singură lună de la 15 la 19 milioane de lei”.
18:30
Românii, enervați de certurile politicienilor: Nici nu mai mă uit, ce să văd? Bîlciul lor? Mai bine mă duc la bâlci, când e la Călărași # Digi24.ro
Certurile permanente din Guvern agasează populația și lasă partidele coaliției fără credibilitate. Dincolo de București, de Ilfov și de marile orașe, românii de la țară, mai ales, privesc scandalurile guvernamentale ca pe niște reprezentații cu actori nepricepuți și enervanți. Demisia fluturată săptămânal de premier s-a uzat verbal și nu prea mai prezintă interes. La fel cum ieșirea de la guvernare, rostită aproape zilnic de liderii PSD, a ajuns doar o vorbă în vânt.
18:30
Epidemie de Ebola în Congo. 31 de morți. „Sperăm să controlăm focarul cât mai curând posibil” # Digi24.ro
Cel mai recent focar de Ebola din Republica Democratică Congo (RDC) a provocat până în prezent cel puţin 31 de decese, a anunţat joi Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), informează Xinhua.
18:20
Livrările de avioane Gripen către Brazilia au întârziat 8 ani. Costuri suplimentare: din banii în plus, se mai puteau lua 6 aparate # Digi24.ro
Livrările de avioane de luptă Gripen către Brazilia, care inițial trebuiau să se încheie la începutul anului 2024, sunt acum întârziate și se vor prelungi până în 2032. Și aceasta nu e singura veste proastă.
18:10
Cum se apără Moscova de sancțiuni: Rusia schimbă regulile bugetare după scăderea veniturilor din petrol # Digi24.ro
Guvernul de la Moscova a anunțat joi modificări majore ale regulii bugetare, pentru a reduce dependența de veniturile din petrol și gaze și a proteja economia de efectele sancțiunilor occidentale și ale scăderii prețului țițeiului, relatează Reuters.
18:00
Prietenia de negândit dintre Donald Trump și Keir Starmer: premierul britanic s-a dat peste cap ca liderul SUA să se simtă ascultat # Digi24.ro
18:00
Trump, despre războiul din Ucraina: Credeam că va fi unul din cele mai ușoare de rezolvat. Putin m-a dezamăgit foarte tare # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat, joi, în cadrul conferinței de presă de la reședința premierului britanic Keir Starmer, că Vladimir Putin l-a „dezamăgit foarte tare” în eforturile sale de a media încetarea conflictului din Ucraina.
18:00
Volodimir Zelenski a vizitat frontul din regiunea Doneţk: „160 de kilometri pătraţi recuperați. Zădărnicim toate planurile Rusiei” # Digi24.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat joi că i-a vizitat pe soldaţi în regiunea Doneţk, aflată în estul țări, epicentrul luptelor contra forţelor ruse, informează Kyiv Independent. „M-am întâlnit cu soldaţii noştri participanţi la contraofensiva de la Dobropilia”, a scris Zelenski pe rețelele sociale.
17:50
Ministrul Ivan, după explozia facturilor la curent: 530 mii de oameni au cerut voucherele. Ce se întâmplă cu gazele și lemnele de foc # Digi24.ro
Doar un sfert dintre beneficiari au cerut, până acum, voucherele pentru energie în valoare de 50 de lei, a anunțat ministrul Bogdan Ivan, la Interviurile Digi24.ro. Acesta a transmis că se caută o soluție și pentru facturile la gaz, unde plafonarea expiră la finalul lunii martie 2026, iar ajutoarele pentru lemnele de foc vor continua să fie acordate și în acest an.
