Cum au reușit trei mici producători să nu-și mai vândă munca pe nimic. „Acum nu fac față comenzilor”

14:45

Decizia lui Donald Trump de a introduce o taxă de 100.000 de dolari pentru viza H-1B a provocat panică printre muncitorii străini. Unii au coborât în ultimul moment dintr-un avion Emirates pe aeroportul din San Francisco, iar alții s-au întors grăbiți din străinătate, de teamă că nu li se va mai per