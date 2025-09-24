Noul front al lui Putin: provocări la porțile Europei

18:00

Vom rămâne în 5-10 ani fără un sistem de pensii sustenabil dacă nu majorăm vârsta de pensionare, așa cum a atenționat premierul Bolojan? Economistul Radu Nechita explică cât de sustenabil este sistemul de pensii acum, cât de fezabilă e propunerea prim-ministrului și cum ne putem pregăti.